Räknar med Zlatan i Milano på söndag

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är också ute där poddar finns.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport speglar den fortsatta osäkerheten kring återstarten i Serie A med rubriken ”La FrenatA”, med ett stort ”A” för Serie A, och betydelsen ”Inbromsningen”. Tidningen lägger till en moodslinga med ”Forskarna skeptiska, regeringen tvivlande, ligan rasande”. Och så finns Zlatan Ibrahimovic på den tecknade bilden över stjärnor som fördriver tiden. Svensken dyker upp på fler ställen. När Ante Rebic pratar Milan pratar han också Ibra. ”Han är en mycket viktig spelare för oss och säkert en av de bästa i fotbollshistorien. Hans personlighet och närvaro i omklädningsrummet hjälper oss mycket. Han har många kvaliteter och hans tips hjälper oss mycket i spelet”, säger kroaten till tidningen.

Corriere dello Sport tar upp tråden med rubriken ”Countdown Zlatan”. Enligt tidningen väntar Milan tillbaka honom till söndag. Därefter väntar två veckor karantän, innan lagträning inleds den 18 maj enligt nuvarande planer. På förstasidan är det calcio på barrikaderna. ”Fotbollen revolterar”, ropar CdS ut. Klubbarna vill ha datum för en återstart av ligan. Sedan följer citat. Idrottsminister Vincenzo ”Spadafora: Omöjligt att dag säga när en fortsättning kan inledas”. Lazios sportchef Igli ”Tare: ”Vi är diskriminerade”.

La Repubblica uppger att det av ett dokument som skickats mellan klubbpresidenter framgår att minst 10 av 20 Serie A-klubbar riskerar konkurs. Uppgiften sätts i relation till om nuvarande säsong inte kan avslutas och kommande säsong spelas inför tomma läktare året ut.

ENGLAND

Daily Mirror skönjer ännu ett kapitel kring försäljningen av Newcastle United. Den amerikanska mediamogulen Henry Mauriss står redo att lägga ett bud på klubben om det saudiska försöket skulle stöta på patrull i slutprocessen.

The Sun uppger att West Ham är beredd att sälja även stjärnan Declan Rice, som del i en process att bygga nytt. Manchester United, Chelsea och Arsenal gnuggar händer. Tidningen skriver även att Chelsea erbjuder Willian i utbyte mot Pierre-Emerick Aubameyang. Men brasilianarens nuvarande lön på 120 000 pund i veckan och krav på ett treårskontrakt får Arsenal att rynka på näsan.

The Times följer upp optimismen om Premier League-spel igen med ”Visa oss er ’återstartsplan’”. Senast den 25 maj vill Uefa ha en detaljerad plan. PL hoppas kicka igång i början av juni. Men Watfords vd Scott Duxbury är tveksam till en återstart under rådande krisläge i landet, andra klubbar är tveksamma till spel på ett begränsat antal neutrala planer.

Daily Telegraph lyfter fler praktiska invändningar. Spottande under matcher bör förbjudas. ”Det är ohygieniskt och ett bra sätt att sprida viruset. Kanske kan man ge gult kort”, säger Michel D’Hooghe, medicinskt ansvarig i Fifa, ”Det är en av anledningarna till varför vi måste vara mycket försiktiga innan vi startar igen. Jag är inte pessimistisk men rätt så skeptisk för närvarande”. Saliven kan stanna på planens yta i timmar och viruset spridas den vägen. Sydkorea, med ligapremiär den 8 maj, har förbud mot spottande som en av många åtgärder (se Headlines i går, under ”Övrigt”). Telegraph noterar även att Tottenham har gjort Arsenal sällskap och inlett träning under mycket strikta former på sin träningsanläggning.

Daily Mail skriver att Premier League kommer att betala fyra miljoner pund för 26 000 testkit för coronavirus. Det är tänkt att spelarna ska testas två gånger i veckan. En del medicinskt anställda uppges obekväma med det stora inköpet på etiska grunder, då de anser att kiten främst ska användas vid frontlinjen inom hälsovården. Daily Mail gör också ett nedslag bland Championshipkubbarnas tunga löneposter. Förutom spelarnas löner skriver tidningen i sin listning om fystränare som tjänar 191 000 pund om året, motsvarande ca 2,4 milj kr, och materialare som är uppe i 56 000 pund/år, ca 700 000 kr.

SPANIEN

Marca fascineras över Bundesliga snara återstart. ”Om en spelare testar positivt isoleras han och vi kan fortsätta”, lyder det tyska budskapet som placeras på förstasidan. Vidare spår tidningen, föga kontroversiellt, att ”Sommaren 2020 kommer att innebära få köp men många lån och byten”. En expert formulerar sig, ”Ju större lag, desto större förluster. Varje dag utan aktivitet betyder att hålet blir lite större”. Marca plockar även upp José Mourinhos svar på den bäste spelaren. Det är inte Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo. ”För min del är det Ronaldo – brasilianaren”, svarar Mourinho, ”Cristiano och Messi har varit i topp i 15 år med långa, framgångsrika karriärer, men om man ser till ren talang, då slår ingen brasilianaren”.

Diario AS passar på att skryta med Real Madrids akademi. ”Den bästa i Europa”, menar tidningen, och pekar på att 83 spelare från den spelar i högsta divisionen och 41 av dem utomlands.

Sport ger förstasidan åt en intervju med Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman. Det första citatet är förstås om tränarposten i Barcelona, ”För närvarande finns inga planer på Barça, men i framtiden får vi se”. På förstasidan finns också ”Todibo ett steg från Premier League för 20 miljoner euro”. Det är vad förhandlingarna med Everton gett. Plus bonusar. Sport menar att ytterligare intresse från PL-lag kan komma i sista stund.

Mundo Deportivo ser till en annan spelare som kan säljas. ”Grönt ljus för Juve” gäller Arthur. Barça uppges beredda att förhandla om det, men den 23-årige mittfältaren är inte så sugen på att lämna. Det är nu upp till Juve att övertyga Arthur, och för att övertyga Barça om en affär är Turinklubben intresserad av att slänga in spelare i avtalet.

FRANKRIKE

L’Equipe sörjer legendariske Saint-Étienne-profilen Robert Herbin, kallad ”Sfinxen”. Han både spelade i och tränade klubben när den var som störst. L’Equipe har till och med ändrat sin röda tidningslogga till Saint-Étiennes gröna färg. Herbin blev 81 år.

RMC Sport uppger genom den vanligtvis välunderrättade reportern Mohamed Bouhafsi att PSG är intresserad av Atléticos mittfältare Thomas Partey. Den 26-årige ghananen har en utköpsklausul på 50 miljoner euro.

Le 10 Sport försöker sätta snurr på transferkarusellen med andra uppgifter. Liverpool ska nyligen ha inlett diskussioner med representanter för Victor Osimhen. Manchester United, Chelsea, Barcelona och Real Madrid har tidigare under året visat intresse för den 21-årige Lille-anfallaren.

TYSKLAND

Bild toppar på morgonen sin sportsajt med Mats Enquist, SEF:s ordförande. För tidningen bekräftar han Sveriges fortsatta planer på spel med publik vid allsvenska starten den 14 juni. ”Ambitionen är att spela med publik. Om det inte är möjligt så med reducerad publik, vilket börjar diskuteras just nu. Om det inte är möjligt – och vi tar inte beslut förrän i maj – så blir det utan publik om det är ett måste”, svarar Enquist. Förra veckan uteslöt statsepidemiolog Anders Tegnell spel inför publik vid premiären. Legendariska tyska kommentatorn Marcel Reif ger sitt svar på SEF:s publikplaner: ”Jag tycker det är absurt att Sverige tänker på att spela inför åskådare. Men jag vill inte ta ifrån svenskarna optimismen”, säger Reif. Enquist får även frågan om Sverige planerar för karantän för ett lag om en spelare är smittad. ”Det är inte klart ännu. Men normalt sett, nej, hela laget är inte smittsamma om de inte visar symptom”, svarar Enquist.

Sport1 uppger att Bayern München är ute efter högerbacken Pierre Kalulu, som har ett utgående kontrakt med Lyon. Klubben har haft samtal med 19-åringens agent och planerar fortsatta samtal. Milan, Sevilla och Porto har också uppgetts intresserade. Lyon vill förlänga kontrakt med Kalulu.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) låter Henrik Larsson ta sig ända till förstasidan. ”Larsson – Utan Celtic hade jag inte vunnit Champions League”, är budskapet tidningen tar fasta på från en intervju i Sky Sports. Om sin sejour i Manchester United säger Larsson, ”Det var lite läskigt att kliva in i det omklädningsrummet med alla spelare som fanns där, med alla titlar de vunnit. Det var lite skrämmande”.

SDNA (Grekland) citerar Live Sport som uppger att det är ”mycket troligt” att Muamer Tankovic till slut landar i AEK. Det är inte första gången som Hammarbyspelaren kopplas ihop med Atenklubben.