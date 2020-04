”Zlatan lämnade för att han inte var en bra lagkamrat”

Rubrikämne i rött.

ÖVRIGT

Fox Sports (Argentina) antecknar citat från LA Galaxy-spelaren Emiliano Insúa, som gästade programmet Ataque Futbolero i radiokanalen 94.7 Club Octubre. Insúa anlände till Galaxy strax efter att Zlatan Ibrahimovic flyttat därifrån men har skapat sig en bild. ”Ärligt talat, jag känner honom inte själv men har förstått att han har en märklig personlighet. När jag kom berättade de (Galaxyspelarna, min anm) en del rätt personliga saker, men det vore inte rätt att prata om någon jag inte känner eller har spelat med”, säger Insúa, ”Här säger de att han inte var en bra lagkamrat och det är därför han lämnat. Han var en väldigt bra spelare men, som de berättat för mig, inte en bra lagkamrat”. Nyligen berättade Galaxy-lagkamraten João Pedro om Ibrahimovics uppträdande.

ENGLAND

Daily Mirror viker sin sportetta åt onsdagskvällens två engelska snackisar. Den ena är ”Pengarna eller livet?”, och tar upp tv-profilen Gary Nevilles kritik att försöka återstarta ligan. Den andra är ”Newcastle erbjuder Pochettino 19 miljoner pund om året”, och behöver kanske ingen ytterligare förklaring.

BT Sport hör samtidigt Pochettino själv drömma om pokaler – med sin förra klubb Tottenham. ”Från den dag jag lämnade klubben, så har min dröm varit att en dag komma tillbaka och avsluta det arbeta vi aldrig fick klart”, säger han.

The Sun tar tråden om Newcastle vidare med ”Exklusivt: Newcastle bli en av bara fem klubbar som kan värva stort om klubbköpet går igenom”. Tidningen skriver att ”agenter har informerats” om att bara Chelsea, Liverpool, Manchester City och Manchester United har stålar till stora värvningar. Och så kanske Newcastle då. Men några excesser handlar det inte om för någon av klubbarna i coronatider.

The Times ser Tottenhamtränaren José Mourinho ställa sig i fotoblixtarna när han arbetar med att fixa mat till behövande i coronakrisen. Det skedde också för en månad sedan. Här finns också en uppföljning kring återstarten av Premier League, ”Polisen ställer sig bakom spel på neutral plan”.

Daily Telegraph har ett kompletterande besked. ”Exklusivt: Fotbollen tillbaka? Polisen kommer att stoppa säsongen helt och hållet om fans samlas vid matcherna”. Det är Mark Roberts, med den imponerande titeln ”Deputy Chief Constable of South Yorkshire Police and the National Lead for football policing”, som tar till orda om ordningen. ”Vad vi kan göra om det blir återstart är att vara väldigt tydliga med att om fans inte följer restriktionerna då kan ligan bli stoppad”, säger…Deputy Chief Constable of South Yorkshire Police and the National Lead for football policing, Mark Roberts.

The Athletic har tagit pulsen på de som ska göra jobbet på planen. ”Undersökning: Spelare rädda och arga över planerna på en återstart”. Känslan även hos vissa inom klubbarna är att pengar går före hälsa.

The Guardian samlar de senaste dagarnas funderingar kring Premier Leagues återstart i en Q&A under rubriken ”Är Premier League-projektet verkligen genomförbart?”. Men dagens största rubrik är bortanför PL:s strålkastarljus. ”United-legendaren Andy Cole om depression och självisolering: ’Vissa dagar är helt suddiga’”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger anledning att tro att Milan inte bara är Zlatan Ibrahimovic. Förstasidans stora rubrik: ”Milan försöker med Gigio”, alltså försöker behålla målvakten Gianluigi Donnarumma. ”Klubben planerar för kontrakt till 2022 med lägre lön men med en Champions League-bonus”, skriver tidningen. Jo, Ibrahimovic kommer med på ett hörn, när kontrakten kring Milans spelare i stort diskuteras. GdS är fortsatt optimistisk om en förlängning. Och så var det här med den nuvarande Serie A-säsongen. Från regeringshåll kommer oklara signaler. Andra signaler är väldigt tydliga. ”Så länge jag är ordförande för förbundet kommer jag aldrig gå med på att stoppa säsongen, för det innebär döden för italiensk fotboll”, säger förbundsbasen Gabriele Gravina.

Corriere dello Sport uppmärksammar mannen på andra sidan. Skeptikern och idrottsminister Spadafora. ”Vägen till en återstart blir allt smalare”, varnar han, men CdS rubrik är ”Spadafora gör regeringen oenig”. Här finns också ”Roma och Lazio på barrikaden tillsammans: Låt oss få träna”.

Calciomercato noterar att Stefano Sem, agent till Dejan Kulusevski, tycker att äras den som äras bör – och ger sig själv en klapp på axeln för flytten från BP och Sverige. ”Vi tog honom till Atalanta. Det var inte klubben som valde Kulusevski, utan tvärtom. Jag tror val av klubb är grundläggande och Atalanta 2015-2016 är inte Atalanta av i dag”, säger Sem via IlBellodiCalcio på Instagram.

SPANIEN

Marca pryder förstasidan med en bild på Ivan Rakitic och orden, ”Jag antar att riskerna med att spela kommer vara desamma som för alla andra som arbetar”. Barcelonaspelaren säger sig vara redo att lira, att ”ge tillbaka till fansen och samhället”, som Marca uttrycker det. Det visar sig vidare att Marca kommit på att Manchester United inte är pressad av en Paul Pogba-exit, trots bara ett år kvar på kontraktet. United kan ensidigt förlänga avtalet med ett år. En klausul som inte är tillåten i Spanien. Så när Marca skriver ”många hade trott…” att United var mer pressade så borde det egentligen ha stått ”vi hade trott…”.

Diario AS känner hur det kurrar i magen. ”Svältfödda på fotboll”, följs av en uppdatering av La Liga-läget. Klubbarna gör sig redo för en fortsättning. Samtidigt kommer i dag riktlinjer inför en återstart. Coronatester kommer att inledas nästa vecka, vilket förskjuter schemat en aning. Träning var tänkt från och med måndag nästa vecka men blir nu först någonstans mellan torsdag och lördag.

Sport bjuder på mercado. ”Dortmund vill ha Ansu”, är dagens feta rubrik. Barcelonas stortalang ses som en ersättare om den tyska klubben får sålt Jadon Sancho. ”Barça har bett om tid att fundera, men är bara intresserade av ett lån eller en försäljning med återköpsklausul”, skriver Sport. En annan affär ligger närmare i tiden. Rubrik: ”Barça och Man City nära ett Semedo-avtal med Cancelo i utbyte”, plus lite stålar. Det är ett av fler förslag City erbjuder. Sport tror att ett avtal för högerbacken blir klart ”inom de närmaste veckorna”.

Mundo Deportivo kommer med besked: ”100 miljoner euro eller ingen deal”. Det är vad som gäller för spekulanter på Philippe Coutinho. Inga bud på brasilianaren har inkommit ännu och i den storleksordningen lär det inte göra det framöver heller.

Cadena SER har ytterligare en Barcelonaspelare som kan bli kvar trots flyttrykten. ”Det enda alternativ som intresserar mig är att fortsätta i Barcelona”, skriver Arthur Melo i ett uttalande till radiokanalen. På senare tid har mittfältaren främst placerats i Juventus.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp den avslutade Ligue 1-säsongen med ännu ett hinder, ”Oenigheten om tabellen”. Olika klubbar har olika syn på vilken tabell som ska användas som sluttabell för Europaplatser och nedflyttning. I går presenterade Watford mittfältsförvärvet Pape Gueye, 21. I dag ifrågasätts dealen. ”Vi undrar över eventuella oegentligheter kring kontraktet”, säger spelarens nya agent Pierre-Henri Bovis, ”Vi förnekar inte att det existerar ett avtal med Watford genom Pape Gueyes förra agent men vi pekar på vad som kan vara anomalier”. Engelska The Athletic har liknande uttalande från Bovis. Pape Gueyes kontrakt med Le Havre går ut i sommar.

Le Parisien förmedlade i går kväll uppgifter om att den franska regeringen, med president Macron i spetsen, kommer att försöka påverka övriga stora fotbollsländer i Europa att även de ska avsluta säsongen.

TYSKLAND

Bild pratar med Emil Forsberg om coronatiden, men också om de återkommande flyttryktena. ”Det är inte något ämne. Jag har två år kvar på mitt kontrakt här. Vi har haft en bra säsong, och blir bättre och bättre. För närvarande finns ingen anledning at tänka på något annat”, säger RB Leipzig-svensken. Tidningen skriver också om klubbkompisen Timo Werner. Enligt Bild är anfallaren inte längre aktuell för Bayern München. Däremot blir Leroy Sané ”hetare och hetare” för de tyska mästarna. Man City sägs vilja 85 milj euro, FC Bayern vill betala 70 milj euro. Sport Bild skrev igår att tränare Hansi Flick även pratat med Sané i telefon.

Kicker har mer RB Leipzig och Bayern München. Möjligheten att Dayot Upamecano skulle flytta till FC Bayern – eller någon annan klubb – för utköpsklausulen på 60 milj euro i sommar anses liten. I stället kan det bli aktuellt med en kontraktsförlängning. Det nuvarande sträcker sig till 2021. St Paulis Sebastian Ohlsson dyker också upp i en notis. Han längtar tillbaka till fotbollen och även att fortsätta som vänsterback. ”Rollen är fortfarande ganska ny, men den passar faktiskt mig och min spelstil bättre”, säger Ohlsson.