Chelseastjärna i trubbel - gripen efter bråk

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är också ute där poddar finns.

ENGLAND

The Sun ger förstasidan åt coronakrisen? Knappast. ”Exklusivt: Englandsstjärna gripen efter bråk med modell klockan 04”. Stjärnan är Chelseas Callum Hudson Odoi. Enligt uppgift ska modellen – som Hudson Odoi kommit i kontakt med via sociala medier – ha ringt både polis och ambulans.

Daily Mirror tar fasta på en annan Londonspelare i trubbel. Arsenals Alexandre Lacazette riskerar maxstraffet två veckolöner efter ”ballongincidenten”. Det betyder i så fall böter på 360 000 pund. Tidningen påpekar också att hans framtid i klubben är i fara.

The Guardian hör i stället ”Sterlings varning: Citys anfallare hävdar att en hel månads full träning behövs innan återstart”. Även om garantier kring coronahotet kan lämnas till spelare, så behövs ”fyra till fem veckor full träning” för att komma igång, menar Sterling. Premier League vill komma igång snarare än så.

The Times hävdar att ”Klubbar fruktar att rivaler ska ljuga om tester”. Enligt tidningen kommer PL bara att få reda på antalet positiva tester. Endast berörda klubbarna får reda på spelarnas namn. ”Det har inneburit att representanter för en del klubbar är oroade att systemet, som baseras på sekretess, kan utnyttjas av en klubb som fått en nyckelspelare som testat positivt men inte uppvisar symptom inför en match. Med tanke på att Premier League-överlevnad handlar om 200 miljoner pund, så är oron att tränare frestas ta med nyckelspelaren oavsett testresultat”, skriver Times.

Daily Telegraph noterar att ”Läkarnas fackförbund kritiserar Premier Leagues inköp av skyddsutrustning under coronakrisen”. Fackförbundet påpekar att icke-väsentlig verksamhet inte ska ha tillgång före sjukvårdsarbetare.

ITALIEN

Ansa följer upp Bolognatränaren Sinisa Mihajlovics senaste flört med kompisen Zlatan Ibrahimovic. Sportchefen Walter Sabatini är försiktigare. Ibrahimovic ”är utom räckhåll för oss, och hans ankomst är bara möjlig genom vänskap och uppskattning”, påpekar Sabatini. Bolognas finansiella muskler är små. Enligt Corriere dello Sport i söndags kan klubben erbjuda 1,8 miljoner euro plus bonusar på upp till 700 000 euro. Det är ungefär hälften av vad Milan väntas erbjuda.

La Gazzetta dello Sport ser det som att ”Den gamla damen” (Juventus) blivit ”Damen Dybaldo”. För Dybala har bestämt sig för att förlänga kontraktet (troligen till 2025) och anfallspartnern Cristiano Ronaldo vänas vara tillbaka i träning i morgon.

Corriere dello Sport känner av en ”Bundesboom!” efter helgens omgång. ”Men i Italien är det kaos”, lägger tidningen till. Serie A väntar på godkännande för gruppträning och något återstartsdatum för ligan är ännu inte spikat.

Sky Sport Italia köper inte spanska Sports uppgifter om att Pjanic ingår i Juventus deal för Barcelonas Nelson Semedo. Enligt Sky är Pjanic bara aktuell om Juve kan få Arthur Melo. Intresset för Semedo uppges svalt.

SPANIEN

Diario AS slänger fram ”Bernabéus nya anfallstrio”. Framför sig ser tidningen Haaland, Mbappé och Hazard. Real Madrid är beredd att vänta till nästa sommar för att komma över de norska och franska juvelerna från Dortmund och PSG, menar AS.

Marca sätter allt ljus på bara en av dem. ”Här kommer den unge!”, utropar tidningen, med bild på Haaland. Marca jämför 19-åringens 41 mål med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi som inte nådde upp till sådana siffror förrän de var 22 år. Sedan fortsätter tidningen med för- och nackdelar för Real Madrid att värva norrmannen.

Sport pryder förstasidan med sin stora uppgift i går: ”Pjanic + De Sciglio + 25 miljoner euro = Semedo”. Den principöverenskommelsen påstås Barcelona ha fixat med Juventus. Sport lägger nu också till att ”Affären kan stiga till 47 miljoner euro om Todibo inkluderas”.

Mundo Deportivo ser Barcelonas Italienaffärer i annat ljus. ”Lautaro och Pjanic – Het vecka”. Förhandlingar pågår med Inter och Juve. ”Semedo, Rafinha, Rakitic, Umtiti och Vidal är nyckelfigurer för att lösa affärerna”, menar MD.

Cadena SER låter tidigare Bayern München-stjärnan Giovanne Élber ge sin syn på om Barcelona borde köpa hans landsman Neymar igen. ”Nej. Sättet han lämnade Barcelona på gör det inte möjligt att återvända”, säger Élber och går på offensiven, ”I mina ögon betedde sig Neymar illa mot Barça, för när han ville lämna klubben sa ha att det var för att bli bäst i världen. Herregud, man blir inte bäst i världen i PSG, för att bli det måste man spela i Real Madrid eller Barcelona, i ett lag som kan vinna Champions League. Jag tror inte PSG kommer att vinna CL de närmaste tre-fyra åren”.

FRANKRIKE

BeIN SPORT pratar med Marseilles tidigare bad boy Joey Barton. TV-kamerorna fångade honom en gång när han munhöggs med Zlatan Ibrahimovic, då i PSG, och hånade svenskens näsa (se klipp här). Nu dök ämnet upp igen. ”Han har fortfarande samma näsa, det kan man se på tv”, sa Barton och log, ”Jag förväntade inte att kamerorna skulle fånga det hela. Vi käftades en hel del på planen. Oturligt för honom och turligt för mig, så fick ni se bilderna på vad jag tycker om hans näsa…”.

L’Equipe uppmärksammar den röriga situationen i Marseille. Sportchefen Andoni Zubizarreta har lämnat, tränare André Villas-Boas kan vara på väg att göra detsamma. ”Den allmänna känslan är oförståelse”, säger en källa nära spelagruppen, ”De känner sig maktlösa. Allt gick bra och plötsligt är projektet i gungning. De vill jobba för den här tränaren”. Ilskan riktas mot klubbpresident Jacques-Henri Eyraud.

TYSKLAND

Sky Sport lyssnar till Bayern Münchens Thomas Müller som beskriver stämningen kring gårdagens match inför tomma läktare (2-0 mot Union Berlin). ”Känslan var lite som en veteranmatch under strålkastarljusen klockan sju på kvällen”, säger Müller.

Bild uppmärksammar rekordsiffror för Skys Bundesligasändningar. De nådde fem miljoner tittare under söndagen. Som mest tittade 3,81 miljoner. Det är mer än dubbelt så mycket som under en vanlig matchdag, skriver Bild. Under lördagen var totalsiffran sex miljoner.

Kicker går ut försiktig. Det är ”Dämpad glädje” efter helgens återstart, och ”blandade känslor”. Krönikören Karlheinz Wild skriver om ”Ett första steg, inte mer”. Nu ska spelarna vistas hemma och inte på karantänhotell, med de coronarisker det innebär. Omgångens lag är tillbaka men utan svenskar, varken för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Bundesligalaget: Müller (Mainz) – Mbabu (Wolfsburg), Gulde (Freiburg), Ginter (Mönchengladbach), Paulo Otavio (Wolfsburg) – Hakimi (Dortmund), Strobl (Mönchengladbach), Guerreiro (Dortmund) – Hazard (Dortmund), Haaland (Dortmund), Brandt (Dortmund).