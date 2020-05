Utsedd till mest inflytelserik – hyllar Zlatan

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

FRANKRIKE

France Football tar på sig ledarhatten och utser ”Fotbollens 50 mest inflytelserika”. I topp: Nasser al-Khelaïfi – känd från Qatar, PSG, BeIN Media Group. I en tillhörande intervju pratar Al-Khelaïfi om PSG-eran och ombeds plocka ut symbolspelare. ”När jag tänker på alla spelare som kommit till oss sedan vi påbörjade våra ambitioner med PSG, så måste jag lyfta fram Zlatan Ibrahimovics tid för hans karaktär, hans ledarskap, hans karisma och hans förmåga att få saker och ting att hända”, säger han. På inflytelselistan följs Al-Khelaïfi i tur och ordning av Cristiano Ronaldo, Gianni Infantino, Jürgen Klopp, Jorge Mendes, Andrea Agnelli, Lionel Messi, Florentino Pérez, Megan Rapinoe och det schweiziska rättsväsendet.

L’Equipe uppger att André Villas-Boas nobbat en kontraktsförlängning med Marseille. Portugisen har kontrakt till 2021 och OM vill binda honom ytterligare ett år under samma villkor. Oron bland spelare och fans är att Villas-Boas kan följa sportchefen Andoni Zubizarreta ut genom dörren. Trots succésäsongen finns en schism med klubbledningen.

Le 10 Sport hävdar att både Bayern München och Arsenal är ute efter Nico Elvedi, 23-årig mittback i Borussia Mönchengladbach.

ENGLAND

The Guardian har den oroande rubriken ”Ett år utan publik? Återstarten av Premier League närmar sig men fansen riskerar att bli borta länge”. Uppgiften baseras på ett uttalande från Mark Gillett, ligans medicinska rådgivare. Han har haft samtal med företrädare för regeringen. ”De har varit mycket tydliga med att den sociala situationen, den för folkhälsan, inte kommer att förändras inom de närmaste sex till tolv månaderna. Det är viktigt att folk förstår det”, säger Gillett.

Daily Mirror firar däremot på nytt återstarten av Bundesliga som inspiration för en återstart av Premier League. Och så har Liverpool fått besked av PL att ligan kommer att göra allt för att klubben ska få en ordentlig presentation av ligapokalen när den är säkrad.

Daily Telegraph påtalar att det är aktuellt med karantän i två veckor för PL-spelarna innan matcherna rullar igång. Dessutom kommer ”spioner” att hålla koll på klubbarnas träningar så att regler följs.

The Sun har ”Exklusivt: Europafotbollen hotad sedan ministrar lagt sitt veto mot att göra undantag för idrottsstjärnor”. Det skulle innebära två veckors karantän för att komma in i England. ”Det inkluderar även återvändande britter, och skulle göra internationella resor i stort sett omöjliga för spelare”, påpekar The Sun. Därmed skulle exempelvis CL-spel vara i fara.

The Times toppar sporten med gårdagens snackis, ”Hudson Odoi gripen efter anklagelse om våldtäkt”. Chelseastjärnan kan nu också missa återupptagandet av lagträning, som klubbades igenom i går, då han brutit mot isoleringsregler.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser att ”Conte siktar mot toppen” och bildsätter det med Intertränaren som pekar dit. Det kommer också med en transfersummering. ”På mercaton går det framåt med Werner, och Cavani är en hypotes. Tonali är ständigt i blickfånget för mittfältet, och till kanterna följs Emerson och Semedo”. Ett inlägg från Zlatan Ibrahimovic i sociala medier med texten ”Till hälften gud, till hälften djävul” får GdS-redaktionen att klia sig i huvudet över ett ”Gåtfullt meddelande”. Tidningen andas annars lite mer optimism över att svensken trots allt kan bli kvar, ”Italien har öppnats igen och Zlatan har öppnat sig för Italien”. Pengarna i Milan är sekundärt för Ibrahimovic, påpekar GdS, och lägger till: ”Vid fönstret står Bologna med hans vän Mihajlovic och det finns även en vag hypotes om Roma”. Vidare uppger GdS att Dries Mertens stannar i Napoli. Ett nytt avtal är överenskommet. Det ger belgaren fem miljoner euro netto de närmaste två åren, plus ett optionsår. Enligt Sky Sport Italia är lönen fyra miljoner euro. Inter och Chelsea har tidigare uppgetts intresserade av Mertens.

Corriere dello Sport skriker efter en återstart i Serie A. ”Virologer och idrottsläkare ger grönt ljus: Låt dem få spela”. Men det får de inte. Inte ännu. Ett beslut dröjer ytterligare.

SPANIEN

Marca förmedlar goda nyheter från Eden Hazard, ”Jag känner mig mycket, mycket bra”. Belgaren opererades i mars men är nu i träning och beredd på återstart. Vidare uppger tidningen att Atlético är intresserad av Laywin Kurzawa. Den 27-årige vänsterbacken har ett utgående kontrakt med PSG, och har tidigare varit i Arsenals och Juventus sökljus. Marca lyssnar också till Alex Song, som bland annat var åtta år i Arsenal. Han inte var så bra på att hålla i stålarna. ”Jag slösade bor mycket pengar. Jag var på dyra middagar och resor. Under de åtta åren kunde jag inte ens spara 100 000 pund på mitt bankkonto”, säger Song. Om Barcelonaflytten: ”Deras sportchef sa att jag inte skulle få spela så mycket. Jag sa till honom att jag inte brydde mig. Jag visste att jag nu verkligen skulle bli miljonär”.

Diario AS viker på nytt förstasidan åt Erling Haaland. Nu som målmaskinen ”Cyborgol”. Samtidigt påpekar AS att Luka Jovic är vinnaren på att norrmannen inte lär vara aktuell för Real Madrid på ett tag. Haland och Dortmund uppges ha ett muntligt avtal om att han inte ska lämna klubben förrän 2022. Det ger Jovic andrum att komma igång i Real Madrid, menar AS

Cadena Cope pratar med Ivan Rakitic. Kroatens framtid i Barcelona är oviss. ”Jag har varit i samma situation i två-tre år”, säger Rakitic, men påpekar att han är ”mycket lugn”. Han avslutar: ”Jag vill tänka på Barça men jag har aldrig stängt dörren för en stor förändring”.

TYSKLAND

RB Live uppger att Emil Forsberg lär missa även RB Leipzigs söndagens match mot Mainz med landslagskollegan Robin Quaison. Forsberg håller på att repa sig efter en halsfluss, men kommer att introduceras försiktigt i träningen och väntas inte vara riktigt redo för spel i helgen.

Bild hör St Paulis sportchef Andreas Bornemann ösa beröm över Viktor Gyökeres. ”Viktor har redan gett tillbaka allt och mer därtill av vad vi kunnat hoppas på”, säger han om svensken, som med matchens enda mål mot Nürnberg nu är uppe i sju fullträffar. 21-åringen är bara på lån från Brighton och hans agent Per Jonsson berättade för FotbollDirekt förra veckan att flera klubbar är intresserade. Bornemann: ”Det stod klart för oss att ett lån medför en risk. Om det går bra så kan han bli till mer nytta för Brighton eller välja andra klubbar”.

Sky Sport går igenom Bayern Münchens transfersituation. Ett parti poker pågår med Manchester City om Leroy Sanés transfersumma. Ingenting är klart ännu. Den summan påverkar i sin tur framtiden för Ivan Perisic, som är på lån från Inter. FC Bayern har varit i kontakt med Inter för att minska en eventuell övergångssumma från 20 till 10 miljoner euro, men avvaktar situationen med Sané. Vidare hoppas klubben lösa Sergino Dest från Ajax som ersättare till Álvaro Odriozola som återvänder till Real Madrid.

ÖVRIGT

Voetbal International (Nederländerna) uppger att många klubbar drar i Xavier Mbuyamba, 18-årig mittback som så sent som förra sommaren skrev på för Barcelona. Enligt Mbuyambas agent ligger Chelsea bäst till. Bland andra intressenter märks Real Madrid och Juventus.