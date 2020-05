Gazzetta dello Sport: ”Hammarby nästa? Mycket troligt”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport deppar med Zlatan Ibrahimovic. ”Aj, aj, Ibra” täcker förstasidan. Tidningen konstaterar att ”säsongen är i fara” för den skadade svensken. Undersökningen i dag ger besked om frånvarotid. GdS tar sedan upp den oklara situationen i Milan och spekulerar i framtiden. ”En karriär som slutar i Stockholm, i Hammarby, när skadan läkt: mycket troligt. En karriär som slutar i Italien: komplicerat. Och inte bara för en högervad som smärtar så mycket”, avslutas artikeln. Carlo Tranquilli, en specialist inom idrottsmedicin, tar upp Ibras skada och ser den i ljuset av det skick spelarna är i fysiskt och mentalt efter coronauppehållet snarare än otur. Mer i GdS: Herrarnas Serie A är på gång, och det finns hopp även för damernas. En återstartsplan ska presenteras för idrottsminister Spadafora på torsdag.

Corriere dello Sport undrar också på förstasidan, ”Milans oro för Ibra – är säsongen över?”. Tidningen pratar även med Pier Paolo Mariani, ”världsberömd ortoped och kirurg”. Mariani poängterar noga att han ännu inte vet skadans omfattning, men också att han inte har några inga tvivel om att Ibrahimovic kan komma tillbaka till den han varit. ”Om han har motivationen, om han har viljan att komma tillbaka efter ett långt uppehåll, så finns det inget som hindrar att han kan nå sin standardnivå”, säger han.

Tuttosport har också med Ibrahimovics skada på förstasidan, men som en liten puff i mängden. Dagens stora bild går till en av svenskens gamla lagkamrater, Paul Pogba. Med ”12 miljoner euro är för mycket” vill Tuttosport förtydliga att det krävs en rejäl lönesänkning om fransmannen ska hoppas på comeback i Juventus. Man United uppges nöja sig med 100 miljoner euro för Pogba i stället för de 150 milj euro klubben tidigare velat ha.

IlBianconero.com skriver att Juventus kan välja att plocka hem sitt nyförvärv Dejan Kulusevski från Parma den 30 juni. Trots att han inte kan spela för klubben förrän den 1 september, när nästa säsong börjar. Det är i rådande situation upp till klubbarna att komma överens om en förlängning av lånet till säsongens slut, men Juvetränaren Maurizio kan enligt Il Bianconero vilja följa Kulusevski nära för att utvärdera hur han ska användas kommande säsong.

ENGLAND

Daily Mirror sveps med av optimismens vågor. ”Spelarna drar alla åt samma håll” – de är med på en återstart. Budskapet går igen på sportettona i Daily Star och Daily Express. På nytt talas det om den 19 juni som kickoffdatum.

The Sun har en av spelarna på sportettan. Bournemouths målvakt Aaron Ramsdale är ”Chockad och rädd” efter att dragit på sig coronaviruset, men är ändå positiv till Project Restart.

The Guardian påpekar att PL-klubbarna i morgon kommer att rösta om protokollet för reglerna under Project Restart. ”Pressen kommer att vara stor att nå enighet”, skriver tidningen. Vidare uppmärksammar Guardian att damernas ”WSL ställs in men titelvinnare är fortfarande oklar”. Här finns också uppgiften att Chelsea beslutat sig för att inte använda sin återköpsklausul på 13 miljoner pund för Sassuolos succéspelare Jérémie Boga. Däremot vill klubben ha procent på en vidareförsäljning. Napoli anses intresserad av den 23-årige yttern.

The Times följer upp måndagens uppgifter om att Man Uniteds succélån Odion Ighalo är på väg att ämna klubben. Enligt Times erbjuder Shenghai Shenhua anfallaren ett nytt kontrakt smed lön på hisnande 400 000 pund i veckan. Sammanlagt är det värt 75 miljoner pund fram till den 1 januari 2024. För närvarande har Ighalo 300 000 pund i veckan till januari 2022.

Daily Mail menar att Man City kan ersätta Leroy med en Leon. Klubben siktar in sig på Leon Bailey i Bayer Levekusen – värderad till 40 miljoner pund – om Bayern München till slut köper Leroy Sané.

The Athletic hör Steven Pienaar dela med sig av ungdomsminnen med rumskompisen Zlatan Ibrahimovic i Ajax. Som exempelvis den gången huliganer satte eld på bussen när spelarna var på hotellet. De fick evakueras. ”Jag tog min väska. Zlatan bara stod där och sa: ’Gå inte bara. Du måste ta MIN väska också’”, säger Pienaar. Sydafrikanen berättar sedan, ”Zlatan och jag brukade ha enkelsängar och det var inte mycket utrymme mellan dem. Ibland, och utan anledning, började han bara sparka på mig. Jag har ingen aning om varför, men han var en bra kille”.

SPANIEN

Marca menar att ”Jovic återupptäcker sig själv”. Serben vill inte lämna Real Madrid och satsar på en nystart i klubben.

Diario AS har strålkastarljusen på två mer framgångsrika målskyttar. ”Målmötet” är Erling Haaland mot Robert Lewandowski. Det är Dortmund mot Bayern München i kväll. Tidningen har också en intervju med Andrij Lunin, Real Madrid-målvakten som för närvarande är utlånad till Real Oviedo. Hur nästa säsong blir är fortsatt oklart. ”Jag vet inget ännu, de har inte sagt någonting”, säger Lunin.

Sport gnuggar händer åt att den 14 juni närmar sig. Det datumet väntas Barcelona göra sin återstart i ligan mot Mallorca. På förstasidan finns också transferuppdateringen ”Barça vill ha klart med värvningen av Pjanic denna vecka”. Sport ser också Real Betis bli ett Barça light. Det grönvita laget vill enligt tidningen låna – och i vissa fall köpa – kvintetten Ansu Fati, Carles Aleñá, Riqui Puig, Junior Firpo och Francisco Trincao.

Mundo Deportivo tar fasta på att ”Messi närmar sig 1 000”, som i mål och assist. Han har för närvarande 697 mål och 289 assist.

FRANKRIKE

L’Equipe fångar upp den stora Ligue 1-nyheten. Tränare André Villas-Boas stannar trots allt i Marseille kommande säsong. Det bekräftades på måndag kväll. Men Villas-Boas skriver inte på det nya kontrakt klubben erbjudit honom.

RMC Sport uppmärksammar att en grupp i den franska senaten nu kräver att den franska ligasäsongen ska återupptas. Flera av dem representerar Les Républicains och är från Lyon, staden där den mest högljudda kritikern till ligastoppet domderar, OL:s president Jean-Michel Aulas. Socialistiska senatorn Samia Ghali – från Marseille – röstar emot och kallar Lyonaktivisterna ”dåliga förlorare”. Ligastoppet gav Marseille andra plats medan Lyon bara blev sjua.

TYSKLAND

Bild förmedlar dåliga nyheter om Yussuf Poulsen. Dansken som var målskytt i RB Leipzig match i söndags (5-0 mot Mainz) har en ledbandsskada i foten. ”Dansken blir borta i veckor, kanske resten av säsongen”, skriver tidningen.

Ruhr Nachrichten hör Dortmunds tränare Lucien Favre komma med goda nyheter inför kvällens klassiker mot Bayern München. ”Det är 99 procent säkert att Mats Hummels kan spela”, säger Favre om den tidigare skadade mittbacken.

Weser-Kurier påpekar att Ludwig Augustinsson är tillbaka i Werder Bremens trupp. Match väntar i kväll mot Borussia Mönchengladbach. Svensken har missat de två inledande matcherna efter coronauppehållet på grund av en muskelskada.

Sport1 ger däremot ytterligare djup i Schalkes kris. Enligt tv-kanalen är säsongen över för Suat Serdar. Mittfältaren ådrog sig en knäskada mot Augsburg.

Sky Sport lyssnar till kanadensaren Jonathan Davids framtidsplaner. ”Jag tror Bundesliga passar mig bäst”, säger den 20-årige mittfältaren, som spelar i belgiska Gent. Toppklubbarna Dortmund, RB Leipzig och Bayern München uppges alla intresserade.