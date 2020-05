Isaks ilska - fördömer polisbrutalitet

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Mundo Deportivo ser en ”Premier Coutinho”. Om man ska tro MD slåss fem PL-klubbar om Barças oönskade brasse: Chelsea, Manchester United, Leicester, Arsenal och Newcastle. Tidningens San Sebastian-upplaga gör artikel på Alexander Isak, som reagerat med ilska på det brutala polisingripandet som ledde till en svart mans död i Minneapolis. Till ett videoklipp på gripandet har Isak på Instagram Stories skrivit ”Never ending”, följd av en frustrerad emoji. MD påminner i artikeln om att Isak utsattes för rasism i Sveriges EM-kvalmatch i Rumänien. Även Norrköpings Sead Haksabanovic har reagerat på polisingripandet på Instagram.

Marca följer upp efterspelet av Gareth Bales öppenhjärtiga intervju i golfprogrammet Erik Anders Lang Show (se Headlines i går, under Diario AS). Dagens rubrik ”Bale är inte gjord av sten”, tar fasta på walesarens uttalande om hur Real Madrid-publikens buande påverkar självförtroendet. ”Jag har varit med om att 80 000 i arenan visslat ut mig för att jag inte spelade bra. Det har hänt några gånger. Det är inte trevligt, och det är inte heller bra för självförtroendet”, sa Bale bland annat (se klipp här).

Sport ståtar med en intervju med Lionel Messi, ”Jag vill tillbaka”. Argentinaren längtar efter återstarten men säger själv, ”Det kommer att bli som att starta om. Tekniskt sett är det samma säsong men jag tror lag och spelare kommer att uppleva det på ett annat sätt”.



ENGLAND

Daily Mirror hann redan på onsdag kväll uppge att Liverpool vänder Timo Werner-affären ryggen, men har på sportettan också ”Jag är tillbaka”. Det är Watfords lagkapten Troy Deeney som omprövat sitt beslut och återvänder efter att ha vägrat träna. Det ses som en fjäder i hatten för Project Restart.

The Guardian drar på att ”Liverpool leder rabattrevolt”. Premier League har rekommenderat ett godkännande av en rabatt på 330 miljoner pund till Sky Sport på grund av hur coronakrisen drabbat tv-bolagets sändningar. Men Liverpool, liksom en del andra klubbar, är emot det. Ämnet ska diskuteras under dagens PL-möte.

Daily Telegraph lyfter också rabatten, men även en studie som talar för Project Restart. Studien visar att risken att sprida coronaviruset är låg i samband med närkontakt i matcher. ”Om en infekterad spelare var på planen, skulle den vara inom två meter från en annan spelare bara i snitt 29 sekunder enligt studien”, skriver Telegraph. Från transfermarknaden uppger tidningen att Ajax satt den ganska låga prislappen 22,4 miljoner pund till Chelsea för vänsterbacken Nicolas Tagliafico.

The Sun fyller på med en ögonbrynshöjare: Chelsea ser Roman Bürki som en möjlig ersättare till Kepa Arrizabalaga. Dortmundmålvakten skulle kosta cirka 15 miljoner pund. The Sun hävdar sedan att Real Madrid kan erbjuda Man United fyra spelare i jakten på Paul Pogba – en av dem Martin Ödegaard, nu utlånad till Real Sociedad. De andra är James Rodriguez, Lucas Vázquez och tidigare Cityspelaren Brahim Diaz. United lär dock inte vilja släppa Pogba.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger även i dag Zlatan Ibrahimovic en bild på förstasidan. Den här gången till orden ”Milans kur för Zlatan – sju dagar med familjen i Sverige”. Artikeln inleds med: ”Zlatan förblir den friaste fotbollsspelare i världen, åtminstone under en sådan här period, som är svår för alla”. GdS pekar på att han kunde träna fritt hemma i Sverige när allt var lockdown i Italien, och nu kan resa hem till familjen en vecka när han är skadad. GdS följer också upp gårdagens intervju med Dejan Kulusevski under ”Projekt K”. Den tar i punktform hans framtid. Roll: Troligen till höger men eventuellt också bakom anfallarna. Tid: Fortfarande oklart om han är i Parma eller Juve under juli-augusti, liksom lönen om han stannar i Parma (se Headlines i går, under Corriere dello Sport). Tillför: arbetskapacitet och ungdom till ålderstiget lag. Dagens största rubrik är annars ”L’ultimo Balo”, som syftar på Mario Balotelli och är en ordlek på ”Den sista dansen”. Relationen med Brescia är i spillror och GdS ser det som bara det senaste exemplet på anfallarens väg utför.

Corriere dello Sport utropar, ”Låt oss satsa på den 13:e”. I dag är det möte med idrottsminister Spadafora. Förhoppningen är få igång Serie A igen den 13 juni. La Repubblica uppger dock i dag att Spadafora ger ett eventuellt grönt ljus till en återstart först den 20 juni. CdS är sedan säker, ”Icardi-PSG: Det är klart”. Det följs av, ”Inter säger ja, förhandlingar nästan klara”. En övergång värd 60 miljoner väntas bli undertecknad ”innan veckans slut”. Tidningen uppmärksammar också att Bologna med Mattias Svanberg kan tvingas isolera sig ihop. Ett misstänkt fall av corona har upptäckts i personalen. Det ska dock inte vara leukemidrabbade tränaren Sinisa Mihajlovic.

Tuttosport vill med ”Hej då, Arthur – Här är Jorginho”, lyfta att Arthur Melo blir kvar i Barcelona men att Chelseaspelaren Jorginhos agent varit i kontakt med Juventus om en flytt.

Tuttoudinese.it uppger att Udinese jobbar på att förvärva rättigheterna till inlånade Ken Sema från Watford. Klubbarna har samma ägarfamilj. I så fall skulle svensken gå i Stefano Okakas fotspår, som förra sommaren blev permanent i Udinese efter ett år på lån från Watford.

FRANKRIKE

L’Equipe nickar nu också instämmande med de senaste dagarnas italienska uppgifter: PSG är nära att göra klart med Mauro Icardi. En prislapp på 55-60 miljoner euro är trolig. Det innebär också att Edinson Cavani lämnar.

Foot-National uppger att Robin Olsen kan vara aktuell för Montpellier. Den svenske landslagsmålvakten var nära en övergång förra sommaren, och uppges nu vara ett av spåren när Geronimo Rulli inte ser ut att bli kvar. Olsen är för närvarande i Cagliari, utlånad från Roma.

TYSKLAND

Ruhr Nachrichten uppger att krocken med domaren Tobias Stieler står Erling Haaland dyrt. Dortmundanfallaren fick bytas ut med en knäskada under matchen mot Bayern München och missar nu, enligt RN:s uppgifter, mötet med Paderborn på söndag. Haaland kan vara tillbaka mot Hertha Berlin helgen därpå.

Sport1 understryker att Dortmunds Jadon Sancho inte finns på Bayern Münchens inköpslista. Där är allt fokus på Leroy Sané. Engelsmannen, som varit uppseendeväckande svag i återstarten, intresserar visserligen Man United och Chelsea men Dortmunds ovilja att sänka prislappen på 130 miljoner euro avskäcker.

Kicker har för första gången denna sida coronauppehållet en svensk med i Omgångens lag. Det är Mikael Ishak (Nürnberg) som tar plats i elvan för Zweite Bundesliga. ”Svensken övertygade trots sitt långa uppehåll, och var bra mycket farligare än sina konkurrenter inte bara på grund av målet”, skriver tidningen om Ishaks insats i tisdags (Regensburg 2-2). Ishak är dock ett frågetecken till matchen mot Bochum på lördag på grund av en smäll på knäet. Både Sebastian Andersson (Union Berlin) och Robin Quaison (Mainz) får låga betyg för sina insatser i går, 4,5 på 1-6-skalan där 1 är bäst. Veckans sista nummer har annars de skilda ödena för Dortmunds och Bayern Münchens tränare. ”O-lycklig”, med den förbryllande Favre under O:et och den fabulöse Flick vid resten av ordet.

ÖVRIGT

South China Morning Post (Kina) rapporterar att uppgifter sprider sig om att utländska spelare inte kommer att kunna återvända till Kina förrän i oktober. SCMP nämner Odion Ighalo i Manchester United som en ur den tredjedel av utländska spelare som inte är på plats och som kan påverkas. Rimligen ökar i så fall möjligheterna att Marcus Danielson blir kvar i Djurgården på lån. Sportchefen Bosse Andersson har tidigare bekräftat intresse för ett lån. Allsvenskan hoppas få klartecken att kicka igång i juni.