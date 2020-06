Ödesdag för Zlatan - då ska han vara tillbaka

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker kanske Milanolagen ska fånga dagen, eller som tidningen föredrar ”Fånga cupen”. Inter har semifinalretur med Napoli (12 juni), Milan med Juventus (13 juni). Zlatan Ibrahimovic kan förstås inte spela. Men svensken kommer till Milano i dag och enligt GdS kan den uppföljande undersökningen av hans skada bli ”kanske redan i eftermiddag, och senast i morgon”. Om vaden läker som den ska kan han vara i spel i mitten av juli, påpekar tidningen.

Calciomercato menar att Ibrahimovics comeback kan komma betydligt tidigare – om 38-åringen själv får bestämma. ”Zlatans mål är att göra sig tillgänglig till matchen mot Roma den 28 juni, men Milan vill inte riskera ett bakslag”, skriver sajten.

Corriere dello Sport landar mitt emellan. Tidningen ringar in ett eller två comebackdatum för Ibrahimovic, om läkningen går som den ska: den 7 juli mot Juventus eller den 12 juli mot Napoli. Därefter återstår sju respektive sex ligamatcher. Liksom GdS skriver CdS att undersökningen för Ibra blir i dag eller i morgon. På förstasidan får det hela en mindre rubrik, ”Tid för Ibras undersökning: Nervös väntan för Pioli”. Den stora rubriken här är ”Öppna arenorna igen”. Det budskapet skickar Serie A:s medicinska samordnare (med det klatschiga namnet) Gianni Nanni. ”Om folk kan gå på bio så är det rimligt att de också kan återvända till fotbollen. Om läget fortsätter at förbättras kan vi släppa på karantänsreglerna”, säger han enligt CdS.

ENGLAND

Daily Mirror känner på nytt av svallvågorna av George Floyd-protesterna. Här finns bilder på Newcastles och Chelseas spelare på knä. Här finns spelare med band till USA som uttrycker sin rädsla. Men här finns även en långkörare som gör comeback: corona. ”Stjärnor varnade att spotta”, syftar på att kontrollanter inte varit nöjda med vad de sett från PL-spelarna under träningarna. Sedan ropar Mirror ut, ”Åh nej, Foden – Citystjärnan bryter coronaregler med strandlir”. 20-åringen har varit stygg pojke och kommer enligt Mirror att få en tillrättavisning av klubbledningen.

The Guardian tar upp tråden om överträdelser av coronaregler med citat från Aston Villas Jack Grealish, som tidigare under lockdownen var ute och partajade, ”Jag vet att jag är en fotbollsspelare men jag är fortfarande människa och vi gör alla misstag”. Tillbaka till George Floyd-protesterna. Guardian noterar att ”Förbundet använder sunt förnuft-syn på rasismprotester”. Det innebär att spelare inte kommer att straffas för aktioner. Fifa har gett tummen upp, inte minst förbundets boss Gianni Infantino. ”För att det inte ska råda några tvivel, i en Fifa-turnering skulle Bundesligaspelarnas demonstrationer nyligen förtjäna en applåd och inte en bestraffning”, säger Infantino.

The Times har också en intervju med Jack Grealish men lyfter ett annat ämne med honom: de tomma läktarna. ”Jag växer med fansens hat – men andra kommer att uppskatta tomma läktare”, är citatrubriken.

The Sun gör störst väsen av sig med ”Exklusivt: Arsenal kommer att behålla Aubameyang till kontraktets slut om klubben inte får mer än 20 miljoner pund i sommar”. Kontraktet går ut om ett år.

Daily Telegraph krokar i med att Arsenals tränare Mikel Arteta hoppas övertyga Aubameyang att förlänga. Han är beredd att själv ta snacket med anfallsstjärnan för att få honom att skriva på. Tidningen skriver också att PL-klubbar har fått grönt ljus att spela träningsmatcher innan återstarten den 17 juni. En rad restriktioner gäller dock. Bland annat måste spelarna köra i sina egna bilar till matcherna och domare i matcherna kommer medlemmar ur tränarstaben att vara.

SPANIEN

Marca varnar omvärlden att ”Zidane rustar upp”. Tidningen klistrar upp bilder på tio offensiva spelare i Real Madrid. Nu måste tränaren fördela minuterna klokt mellan dem. ”Benzema, Hazard och Asensio ligger för närvarande bäst till”, lägger Marca till.

Diario AS tittar på andra offensiva spelare. Med ”Se upp för Sancho” vill AS påpeka att Real Madrid är intresserad av Dortmunds anfallare. Irene Lozano, president för landets högsta sportsliga instans, CDS, svarar ”Omöjligt” på frågan om publik kan tillåtas redan vid La Ligas omstart i helgen. Hon är inte lika kategorisk för resten av säsongen, men ytterst försiktig. ”Inte förrän alla prognoser är i samma minskningsfas är det möjligt för fotboll för allmänhet”, säger Lozano.

Sport nickar instämmande till uppgifter som figurerat sedan i förrgår: ”Lautaro-Barça: OK”. Inters anfallare har sagt ja till ett femårskontrakt med Barcelona med en lön på 12 miljoner euro per år. Men ännu finns inte ett avtal mellan klubbarna.

Mundo Deportivo synar andra italienska affärer för Barça. Juventus vill ha Ousmane Dembélé på lån och fransmannen är sugen på att göra flytten. Som en del i dealen kan Miralem Pjanic komma att göra en flytt i motsatt riktning, skriver MD. Tidningen noterar i San Sebastian-upplagan att skandinaviska polarna Martin Ödegaard och Alexander Isak både visat sitt stöd till #BlackOutTuesday.

FRANKRIKE

L’Equipe tar med Lyons bekräftelse på att klubben använder köpoptionen på Karl Toko Ekambi, som varit på lån från Villareal. 27-åringen har skrivit på för fyra år med OL och kostar 11,5 miljoner euro plus upp till fyra milj euro i bonusar.

Le 10 Sport hävdar att Juventus har Marcus Thuram i sökljuset. Den 22-årige Mönchengladbach-anfallaren har även ögonen på sig från flera andra icke-namngivna klubbar. Thurams agent Mino Raiola har goda band till Juve. Dessutom spelade Marcus pappa Lilian Thuram för Juve.

TYSKLAND

SportBild uppger att Niko Kovac inte är enda alternativ om Lucien Favre lämnar Dortmund till sommaren. RB Salzburgs Jesse Marsch har de senaste dagarna seglat fram som en kandidat. Tidningen tar också upp Kai Havertz framtid. Bayer Leverkusen står hårdnackat fast vid minst 100 miljoner euro trots coronakrisen. Det avskräcker klubbar. Enligt SportBild vill Havertz själv fatta ett beslut den här sommaren, även om flytten blir först 2021. Real Madrid, Barcelona, ​​Liverpool, Manchester United, Chelsea och Bayern München är klubbar som nämnts som intresserade.

Sport1 pratar med Schalkes Weston McKennie, som med sin armbindel med George Floyds namn var först ut i Bundesliga med en protest. Det kan bli fler protester. ”Jag är definitivt inte färdig med att lyfta det här. Kanske blir det något i nästa hemmamatch mot Leverkusen. Jag skulle kunna skriva ett budskap på skorna. Det finns många möjligheter. Jag skulle vilja använda uppmärksamheten till att öka medvetenheten i Europa. Det här är inte amerikanskt problem, det är globalt”, säger McKennie.

Bild uppger att RB Leipzig är ute efter en samarbetsklubb, eller ”farmarklubb”, utomlands. Vitesse Arnhem (Nederländerna), AGF Århus (Danmark), Oostende (Belgien) och St. Gallen (Schweiz) är aktuella klubbar.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) påminner efter uppgifterna om att Mattias Johansson är i samtal med Nottingham Forest, om att svensken redan meddelat att han lämnar Panathinaikos. Kontraktet går ut och i dagarna la Johansson på Instagram Stories upp texten ”Sista tio”, som ett besked om att han har tio matcher kvar i Atenklubben.

O Dia (Brasilien) ger religiösa anspelningar med ”Jesus är med oss”. Det är Flamengos succétränare Jorge Jesus som enligt uppgift skriver på nytt kontakt. Enligt Globoesporte handlar det om en förlängning till 2021 med lön på fyra miljoner euro. En klausul för att upphäva kontraktet finns om en storklubb i Europa kallar.