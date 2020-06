Svensken kritiseras för bröllop - Töfting: ”Han borde flyttat det”

Rubrikämne i rött.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) går hårt åt Simon Hedlund. Under rubriken ”Var är klubbandan, Hedlund?”, kritiseras Bröndbysvensken av fotbollsexperten Stig Töfting. Orsak? Hedlund stod över matchen mot Horsens i helgen – som Bröndby förlorade – på grund av sitt eget bröllop. Hedlund hade fått klartecken av Bröndby, men Töfting är inte imponerad. ”När coronan stängde Superligan i mars hade Hedlund möjlighet att flytta sitt bröllop. Det signalerar inte klubbanda att prioritera sitt eget bröllop framför arbetsgivarens uppgifter”, säger Töfting, ”Jag tycker det är oprofessionellt stå över när man är en professionell fotbollsspelare. Det kan väl vara så att bröllopet ursprungligen låg utanför säsongen. Men i den här situationen kunde det ha flyttats”. Ekstra Bladet skriver på annan plats att Hedlund slipper 14 dagars karantän trots att han återvänder från Sverige. Han gör det då Superligan omfattas av ett intensivt testningsprogram. Hedlund blev coronatestad när han återvände till Bröndby på måndagen.

ENGLAND

Daily Mirror, liksom de flesta andra engelska tidningar, låter BLM-rörelsens vågor gå höga via Raheem Sterlings senaste utspel. ”Det här måste förändras”, är den feta rubriken som leder fram till citatet där han refererar till fyra tränarnamn. ”Det finns sådana som Steven Gerrard och Frank Lampard och sådana som Sol Campbell och Ashley Cole. Alla har haft strålande karriärer och spelat för England. De har sedan utbildat sig till tränare på högsta nivå, och de två av dem som inte fått riktiga chanser är de båda svarta ex-spelarna”, påpekar Sterling.

Daily Mail toppar också med Sterlings krav, ”Ge svarta tränare chansen”. Sedan piskar tidningen upp rädslan med ”Exklusivt: Terrorvarning till toppklubbar”. Det är Premier League som påmint klubbarna om att vara vaksam då terrorvarningen i England ligger på nivå ”betydande”. Slutligen ser tidningen Chelsea lockas av Tyskland igen. Efter den stundande Timo Werner-värvningen påstås Londonklubben beredd att slänga upp 75 miljoner pund för landslagskompisen Kai Havertz. Men det är många är storklubbarna som vill ha Bayer Leverkusens stjärna.

The Times använder mest trycksvärta åt Sterlingrubriken ”Svarta tränare ignoreras”. Därefter noterar tidningen att Liverpool ska se till så att Adam Lallana inte missar festen. 32-åringens kontrakt går ut sista juni men ska tänjas ut över ligaavslutningen.

ESPN har fler kontraktsförlängningar, men längre sådan och i Manchester United. Nya kontrakt är på gång med Brandon Williams och Dean Henderson, uppger ESPN, och hänvisar till sina källor. Trots att de båda skrev kontrakt för mindre än ett år sedan vill United redan binda dem till bättre kontrakt.

The Sun hävdar att Man United blivit erbjuden James Rodríguez till reducerat pris. Real Madrid vill gärna ha in några stålar i alla fall och även bli av med colombianens lön, som påstås vara 250 000 pund/vecka.

Daily Telegraph menar att det finns en plan B för Newcastle om det kontroversiella saudiska köpet går i stöpet. Den amerikanske entreprenören Henry Mauriss uppges stå redo att slå till direkt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner vindar som blåser kring Inter och hoppas de bär klubben uppåt. Det gör även sportchefen Marotta: ”Jag vill ha allt”. Liga och cup. Om Lautaro Martínez: ”Om han lämnar kommer en toppspelare. Men nu tänker han på att vinna med oss”. Om italienska spelare: ”Jag gillar Chiesa men Fiorentina vill ha för mycket. Med Tonali är det enklare att slutföra och han har en stor framtid”. Om Cavani och Zaniolo: ”Vi håller koll på Cavani men för närvarande är han långt från oss. För Zaniolo finns inte de ekonomiska förutsättningarna”. Tidningen har sedan med att Jack Bonaventuras kontrakt töjs ut till augusti, samma sak kommer det att bli med Lucas Biglia och en viss Zlatan Ibrahimovic. På förstasidan finns förstås också måndagens besked om playoff som backup, om damligan som ställs in och om transferfönstrets öppettider.

Corriere dello Sport påpekar att ”Fotbollsplanen vinner”, playoff och algoritm blir reservplan B respektive C. Liksom Gazzetta dello Sport uppger Corriere dello Sport att Bologna har ett färdigt kontrakt till 2023 för Sinisa Mihajlovic att underteckna. Båda tidningarna jämför också med Alex Ferguson i Manchester United. Klubbens vd Claudio Fenucci fick en fråga om detta i ett radioprogram, och svarade att ”Vi tänker långsiktigt med Mihajlovic”.

SPANIEN

Diario AS sätter allt ljuset på ”Ramos 2022”. Det betyder att Real Madrid-profilen erbjuds ett år extra på kontraktet. Sedan väntar USA och därefter en tränarkarriär, om man får tro AS.

Marca må ha Real Madridspelare på bild men texten är mer allmän. ”Målkramar tillåts”. Det är direktiven inför återstarten som Marca tar upp. ”Spelare kommer inte att få gult kort för kontakt under målfirande. Inte heller kommer spottande under matchen att bestraffas”. Sedan lägger tidningen bland annat till att det blir 23 spelare per lag och fem byten.

Cadena Cope uppger att publik väntas tillåtas på bland annat La Liga-arenor redan i juli, om pandemin inte tilltar igen. Hur mycket folk som kommer att släppas in är ännu inte bestämt.

El País skriver att lårskadade Nacho blir borta ungefär en månad. Det skulle innebära att den 30-årige backen riskerar att missa åtta ligamatcher med Real Madrid.

Ideal har pratat med Jesús Olmo, Real Madrids läkare 2013-2017. Han får kanske Madridfans att slita sitt hår. ”Den troligen bäste idrottsmannen jag haft är Gareth Bale”, säger Olmo, ”Han är en naturlig atlet som skulle glänsa i nästan vilken sport som helst”. Sergio Ramos, Lucas Vázquez och Cristiano Ronaldo är några andra som utmärkte sig, men överlag är Olmo måttligt imponerad av den allmänna standarden på fotbollsspelaren. ”Alla är tekniskt begåvade och imponerar, men den fysiska prestationsnivån hos fotbollsspelare är överlag långt från idrottare inom andra olympiska grenar”, menar han.

Mundo Deportivo bjuder på en intervju med Ronaldinho, den forna stjärnan som suttit fängslad i Paraguay. ”Det har inte varit lätt”, är dagens stora citatrubrik.

FRANKRIKE

Le Parisien ger halva förstasidan åt beskedet att PSG dumpar Thiago Silva efter åtta år. Han kom dit samtidigt med Zlatan Ibrahimovic från Milan för åtta år sedan. Fluminense drömmer om 35-åringen. Men Thiago Silva vill vara kvar i Europa. En återförening med Ibra i Milan ses som en möjlighet, och även engelska klubbar är intresserade. Han väntas först spela klart CL med PSG innan han lämnar. Le Parisien nämner också att fotbollsförbundet önskar släppa in 20 000 åskådare på cupfinalen i början av augusti. Även till ligacupfinalen hoppas förbundet få tillstånd till viss publik.

L’Equipe täcker förstasidan med Thiago Silva-beskedet. På annat håll uppmärksammas Ada Hegerbergs jättekontrakt med Nike. Tidningen följer upp med en uppdatering på norskans korsbandsskada. Planen är att Hegerberg ska vara spelklar i september. L’Equipe uppmärksammar även fotbollsinstitutet CIES som med sin algoritm uppskattar värde på toppspelarna. Med tanke på covidkrisen ligger de uppseendeväckande högt. I topp är Kylian Mbappé (PSG) med hela 259,2 miljoner euro. Oavsett prisnivåer är det noterbart att de fyra efterföljande spelarna är engelsmän – Raheem Sterling (Man City), Jadon Sancho (Dortmund), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) och Marcus Rashford (Man United). Victor Nilsson Lindelöf är är högst placerad svensk med hela 63 milj euro. Dejan Kulusevski värderas till 34,2 milj euro.

TYSKLAND

Sky Sport har med Tysklands mest välkände expert, Lothar Matthäus. Och han tror stenhårt på Bayern München. Matthäus ser dem som ”stor favorit att vinna Champions League”, och lägger till, ”Trippelchansen är mycket stor. Jag skulle till och med lägga en slant på det”. Men han ser ändå storvärvningar framöver. Martinez och Coutinho är på väg bort, kanske även Tolisso. ”Det betyder transferpengar in och sparade löner. Därför tror jag FC Bayern kan köpa både Sané och Havertz”, säger Matthäus.

Ruhr Nachrichten ger anledning att fundera på om Mario Götze ger en vink om kommande adress. Han är på väg bort från Dortmund, har just fått sitt första barn – och valt namnet Rome.