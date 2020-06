Pontus Jansson tillbaka: "Härligt" – Slog Arsenal

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Evening Standard uppmärksammar Brentfords skalp (3-2 mot Arsenal – höjdpunkter här) och Brentford uppmärksammar Pontus Jansson, som gjorde comeback efter fem månader. ”Min sista match var mot QPR den 11 januari, så det var länge sedan. Det kändes härligt att vara tillbaka”, säger Jansson till klubbens hemsida. Jansson spelade från start. Hela laget byttes ut till andra halvlek.

Daily Mirror toppar tidningen med ”Jag blev förrådd”. Det är Dele Allis svar på coronaklippet som läckte ut och som gett honom en matchs avstängning. Tottenhamstjärnan försvarar sig också på Instagram, ”Jag föraktar rasism i alla former”. Mirror drar sedan sitt strå till silly season-stacken: ”Inter planerar sommarförsök med Bellerín”, Arsenals högerback.

The Sun har en annan utländsk klubb som däremot misslyckats med en räd i Premier League. Enligt tidningen har Virgil Van Dijk nobbat PSG och kommer att skiva på ett nytt femårskontrakt med Liverpool. Det är värt 220 000 pund i veckan och gör 28-åringen till den bäst betalde spelaren i klubbens historia.

The Athletic har en uppföljning på Timo Werners fördröjda övergång från RB Leipzig till Chelsea. Bild påpekade under onsdagen att utköpsklausulen inte går ut den 15 juni utan en månad senare. Nu skriver The Athletics Raphael Honigstein att övergången hindras av coronabestämmelser. Werner kan inte flyga till England för läkarundersökning på grund av Bundesligaregler. Chelseas läkare kan visserligen ta sig till Tyskland men måste sitta i två veckors karantän vid hemkomst. Därför kan övergången dröja till säsongen är slut i Tyskland, den 27 juni eller till dess att karantänsregler ändras i England. Liksom Bild uppger The Athletic att övergången oavsett är på bana.

Daily Mail har den iögonfallande rubriken ”Liverpool kan få fira ligatiteln på Goodison Parks parkering”. Det är inte riktigt så dramatiskt som det kan låta. Omklädningsrummen på Evertons hemmaarena lever inte upp till kraven om social distansering, därför kan det bli aktuellt att ett temporärt byggs för gästande lag på klubbens parkering. Everton-Liverpool spelas den 21 juni. Tidningen är också en av de många runt om i Europa som gör rubrik på att Fifa temporärt kommer att tillåta tre klubbyten.

Manchester Evening News ser en ”Gyllene Marc”. Det är Marcus Rashford, som Luke Shaw kan se vinna Ballon d’Or vad det lider. ”Det finns ingen anledning till varför han inte skulle kunna vinna den (Ballon d’Or) en dag, om han kör på och fortsätter utmana sig själv”, säger Shaw om sin lagkamrat.

ITALIEN

Calciomercato-krönikören Stefano Agresti biter ifrån sedan Zlatan Ibrahimovic levererat sitt omskrivna omdöme om Milan till vd:n Ivan Gazidis. ”Kära Ibra, du har rätt – Milan är inte längre den klubb du lärde känna, annars hade den inte värvat tillbaka dig”, lyder rubriken. Den kommer med en text som avråder från att förlänga svenskens kontrakt, ”om man vill bygga en annan och bättre framtid”.

Il Giornale är lika bitsk. ”Ibra minns ett Milan som hade tystat honom”, med tillägget ”Det var en stor klubb som aldrig hade låtit honom tala på det viset”.

Tuttosport har inför Juve-Milan, ”CR7 – nu är det min tur att snacka”. Det skulle kunna tolkas som ett svar till Ibra, men det framgår inte av puffen som fokuserar på kvällens cupsemifinal. Däremot pressar Tuttosport in en annan rubrik i tidningen, ”Ibra är redan borta från Milan men (kanske) inte från Italien”, och lägger till, ”Mihajlovic vill ha honom i Bologna, De Laurentiis vill ha honom i Napoli och till och med Galliani hoppas på honom i Monza”.

La Gazzetta dello Sport är mjukare i tonen än många andra men ser också tidsperspektiv som inte synkar. ”De starka orden från svensken visar hans band till klubben, men vittnar också om ett Milan som inte längre finns. Milan behöver tid för att komma på rätt spår och Zlatan har bråttom”, skriver tidningen som tror på en fortsättning för honom någon annanstans. Corriere dello Sport skriver att han velat diskutera framtiden nu, men Gazidis vill vänta och att ”idéen om Zlatan i Hammarby får mer vind i seglen”. Men Ibrahimovics öde är en parentes i dag. Gazzetta dello Sport trycker med stora bokstäver dit ”FINALmente” (”Till slut”), äntligen en match och en match för att nå final. ”Fotbollen är tillbaka efter 95 dagar”, konstaterar tidningen. I Milans anfall blir det en spets, ”Rebic får dansa utan Ibra”, som ju både är avstängd och skadad.

Corriere dello Sport konstaterar med Juve-Milan att ”Nu är det dags för fotbollen”. Tidningen slår sedan fast att Milans tränare ”Piolis framtid står på spel”.

SPANIEN

Marca sammanfattar första matchen efter återstarten med, fritt översatt, ”Ny fotboll, gammalt firande”. Tomma läktare och social distansering bland avbytare, men Sevillaspelarna firade derbysegern med kramar (2-0 mot Real Betis). Tidningen samlar under rubriken, ”Det såg ut som konfetti”, de många negativa kommentarerna i social medier om den virtuella publiken i tv-rutan. Marca följer även upp silly season-rykten om Barcelonas Ansu Fati och stämplar dem med ”konfidentiellt”. Ja, en klubb var beredd att betala 100 miljoner euro för 17-åringen, men den förfrågan var före coronapandemin. Och, nej, det rörde sig troligen inte om Manchester United (eller Dortmund).

Diario AS beskriver Sevilladerbyt med ”Bara fansen saknades”. Mer La Liga. AS uppger att ständigt omdiskuterade Gareth Bale troligen startar för Real Madrid mot Eibar på söndag. Walesaren väntas spela till höger i tremannamittfältet. I sin argentinska upplaga skriver AS att en av klubbarna som hört sig för om Velez Sarsfields 19-årige anfallare Thiago Almada är Barça. Det bekräftas av Velezs sportchef Pablo Cavallero.

Sport puttar undan Sevilladerbyt till en liten notis. I stället blickar tidningen mot ”Slutstriden”, den mellan Barcelona och Real Madrid.

Mundo Deportivo har hurtfriska ”Laddade” med bilder på Barcelonaspelare. Laget möter Mallorca i morgon. Det finns också en mindre artikel om Alexander Isak. Eller ”Isak den outplånliga”, som han kallas. Orsak? Han är den enda spelaren i Real Sociedad som medverkat i samtliga matcher hittills den här säsongen, 27 i ligan och 7 i cupen. Bara två andra spelare i La Liga kan ståta med att också ha medverkat i alla sitt lags matcher, Iñaki Williams (Athletic) och José Luis Morales (Levante). Däremot har Isak långt ifrån startat alla matcher.

FRANKRIKE

L’Equipe hade i går återstarten i spansk fotboll över hela förstasidan. I dag är det den italienska. Smärtan över den uppgivna franska säsongen kan uttryckas på många sätt. Från transfermarkanden uppger tidningen att Nice är ute efter mittfältaren Morgan Schneiderlin, 30, från Everton.

RMC Sport var först ut att berätta det, Le Parisien skriver också om det: Eric-Maxim Choupo-Moting har spelat sin sista match i PSG. Den 31-årige anfallarens märkliga miss vid mållinjen är kanske det starkaste minnet han lämnar efter sig efter en omskriven sejour i klubben. Tidigare har PSG valt att inte förnya kontraktet med Thiago Silva.

France Football uppger att Chelsea är den senaste klubben att intressera sig för Laywin Kurzawa. Vänsterbackens kontrakt med PSG går ut i sommar.

TYSKLAND

Bild understryker att allt talar för att Lissabon får värdskapet för vad som blir ett Champions League-slutspel. Nytt datum gäller för finalen: den lär inte längre spelas den 29 augusti, utan den 22 eller 23 augusti. Den ska spelas på Benficas hemmaarena Estádio da Luz. Europa League-slutspelet väntas spelas i Tyskland, i Nordrhein-Westfalen, på arenor i Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen och Duisburg. Officiellt besked från Uefa väntas den 17 juni. Tidningen har vidare fastnat för ett citat från Bayern Münchens Thomas Müller. ”Det är något av en paradox att när det alltid snackas nyförvärv och samtidigt sänks löner”, sa han efter senaste matchen. Han vill inte kommentera det ytterligare för Bild, men står vid sina ord. Det ses som irritation med både klubbens lönepolicy under coronakrisen och att konkurrenter som Havertz och Sané är aktuella. Vidare uppger Bild att RB Leipzig ser Hee-Chang Wang från systerklubben RB Salzburg som en ersättare till Timo Werner.

Sky Sport hör Corentin Tolissos agent Eric Castagnino dementera samtal med Man United. ”Jag har inga diskussioner med Manchester United! Corentin är skadad för närvarande och hans comeback på planen är det enda prioritet”, säger Castagnino om sin Bayern München-klient. RMC Sport-journalisten som kom med samtalsuppgiften i går har sällan fel och nämnde ”representanter”. Det kan också röra sig om mellanhänder.

ÖVRIGT

ScoreNigeria (Nigeria) hävdar att Alhassan Yusuf i IFK Göteborg på nytt är aktuell för Wolverhampton – men först kan lånas ut till Grasshoppers. Klubbarna ha samma kinesiska ägare. ”Det är en möjlighet som övervägts, vi får vänta och se när transferfönstren i Europa öppnar”, säger en källa nära spelaren. Den 19-årige mittfältaren har sedan förra sommaren i omgångar ryktats aktuell för Wolves och för Sheffield United.

SDNA (Grekland) rapporterar att Daniel Larsson är en av fem spelare i Aris som de senaste dagarna fått ett kontraktsförslag. Den 33-årige anfallaren erbjuds ett ettårskontrakt ”med ganska bra lön och mycket bra bonus”, skriver SDNA. Larsson har ännu inte lämnat svar. Cypriotiska klubben Apollon Limassol har tidigare uppgetts angelägen att värva svensken.

Het Laatste Nieuws (Nederländerna) uppger att Manchester United och Arsenal haft informella samtal med den kanadensiske anfallaren Jonathan Davids agent. Gent har inte fått några bud ännu. En övergångssumma ringas in kring 25 miljoner euro.