Kicker: Emil Forsberg lär lämna

TYSKLAND

Kicker synar vem som följer Timo Werner (50 milj euro till Chelsea) ut genom dörren från RB Leipzig. Mest troliga: reservmålvakten Yvon Mvongo och bänknötaren Emil Forsberg. ”Det måste bli allt tydligare för svensken att han inte är särskilt populär hos Nagelsmann”, skriver tidningen. 22-åringarna Christopher Nkunku och Dani Olmo har tagit över i stället, och den senare satta två mål i helgen. En svensk tar plats i Omgångens lag. Det är i Zweite Bundesliga, där Sebastian Ohlsson (St Pauli) finns med. Dagens omslagspojke är Lukasz Piszczek. 35-åringen spelar ett år till med Dortmund. Sedan bär det av hem till Polen. Och någon hyllningsmatch för sina tio år i klubben vill han inte ha. ”Det är trevligt med sådana matcher men jag gillar bara inte att stå i centrum”, säger Piszczek.

Bild uppger att Mönchegladbachs anfallssstjärna Marcus Thuram riskerar att missa resten av säsongen. Fransmannen skadad foten tidigt i mötet med Bayern München. En diagnos väntas under måndagen. Tidningen är bara en av många som uppmärksammar att klassiska Kaiserslautern väntas ansöka om konkurs under måndagen.

ENGLAND

Daily Telegraph understryker att sommaren 2020 tillhör de socialt medvetna fotbollsspelarna. ”Rashfords vädjan till parlamentsledamöter: Få stopp på hungrande barn eller riskera att alienera en generation”. Man United-stjärnan, som själv växte upp under knapra förhållanden, reagerar på regeringen beslut att ta bort fria måltider för behövande skolbarn. Hans öppna brev finns nedan. Experten Jamie Carragher ångrar sig samtidigt. Han har tidigare kallat dagens unga stjärnor för ”Den curlade generationen”. Nu skriver han i Telegraph: ”Jag har tänkt länge och noga över de orden. Nu måste jag erkänna: Jag hade fel”, och Carragher fortsätter om dagens unga spelare, ”De har visat sig modigare och mer i samklang med världen runtomkring dem än vad jag var”.

The Times uppmärksammar samma ämne under ”Rashford: Vi måste hjälpa barn som jag var”. Tidningen uppmärksammar också jakten på Ansu Fati. Barcelona har en ansträngd ekonomi och det har lockat fler än Manchester United att testa klubbens motståndskraft att sälja den 17-årige stjärnan. ”Alla stora klubbar vill ha honom”, säger en källa i Barcelona till Times, ”De säger, ’Om ni vill ha pengar, sälj Ansu Fati till oss’”.

Daily Mirror vill med ”Auba and out” (Over and out) i stället fästa uppmärksamhet vid Pierre-Emerick Aubameyang. I fransk tv sa han att det är upp till Arsenal vad som händer härnäst. ”Det är de som har nyckeln till min förlängning. Det kommer antagligen att vara det viktigaste beslutet i min karriär, men ännu är ingenting klart”, säger anfallaren i Téléfoot.

The Sun hör Silly Season-klockor ringa högt och skriver in, ”Exklusivt: Jadon Sancho redo att återvända till Man City då Man United har svårt att hosta upp transfersumman på 115 miljoner pund”. Det finns mer. ”Exklusivt: Tottenham ute efter att bräda Arsenal och Everton i jakten på brasilianska veteranen Thiago Silva, 35 på en fri transfer”.

The Athletic skriver på morgonen att Manchester United väntas börja utan Paul Pogba i startelvan mot Tottenham på fredag.

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vill med ”sCONTEnto” ha sagt att Intertränaren Antonio Conte är missnöjd. Han vill på sedvanligt Contemanér ha fler spelare. ”Bollen är hos Zhang”, klubbens ägare, påpekar GdS. Att saker och ting inte är som de ska i det svartblå laget förstärks av att Lautaro Martínez nu inte gjort mål på sex matcher och att Alexis Sánchez knackar på dörren och snart kan ta hans plats. En intervju med Luka Modric finns med. Han får en fråga om vem som är framtidens stjärna. ”Mbappé har allt för att dominera, men för att ta ett språng i kvalitet behöver han spela i en liga där hans lag inte vinner så enkelt”, säger Modric, vars Real Madrid vill ha honom och som har bekymmer på senare år med att vinna sin liga.

Corriere dello Sport river upp gamla sår inför cupfinalen Juventus-Napoli på onsdag. ”Sarri förrådde mig”, är den sprakande rubriken på förstasidan från Napolis president Aurelio De Laurentiis om sin tidigare tränare, som numera är i Juventus. ”Han gjorde mig förbannad med vulgära ursäkter om pengar”, säger De Laurentiis om Sarri som lämnade klubben för Chelsea 2018. De Laurentiis få också en fråga om Koulibaly och Fabián, två spelare andra klubbar cirklar runt. ”Om City, United eller PSG kliver fram med 100 miljoner euro så skulle jag tänka på det. Ett bud på 60 milj euro skulle jag inte ens överväga”, säger han. CdS, som varit den tidningen som hårdast drivit linjen med Zlatan Ibrahimovic och Bologna, erkänner till slut nederlag efter klubbens uttalanden i går om att Ibra i dagsläget inte är ett alternativ. Men tidningen påminner ändå om att det var Ibra som ringde tränare Sinisa Mihajlovic i maj för att stämma av läget.

SPANIEN

Marca ser ett Real Madrid i ”Omkörningsfilen” (3-1 mot Eibar). Laget är tillbaka två poäng efter Barcelona. Men det var ingen bekymmersfri seger. Andra halvlek var svag. Tränare Zidane skällde ut efter matchen ut spelarna av den anledningen. På förstasidan finns och två målfiranden inringade. ”Från Virginia…” (Diego Costa hyllade Atléticos damspelare Virginia Torrecilla som genomgått en operation för en hjärntumör) ”…Till Floyd” (Marcelo gick ner på ett knä med en knuten hand för George Floyd, som dödades av amerikansk polis).

Diario AS använder just bilden på Marcelo men stället till ”Real Madrid höjer näven”. Tidningen ringar sedan in matchens förgrundsfigurer, tre veteraner, ”Benzema, Modric och Ramos glänste”.

Cadena Cope uppger att Arsenal är den klubb som ligger bäst till att värva Thomas Partey från Atlético. Mittfältaren har en utköpsklausul på 50 miljoner euro. Atlético har trots upprepade försök inte lyckats höja den.

Mundo Deportivo tycker sig uppleva ”Mer krut” i Barça. Det är i varje fler spelare som krutar in bollar för laget. Braithwaite var Barças 16:e målskytt för säsongen. ”Frustrerande” är rubriken i San Sebastian-upplagan efter Real Sociedads poängtapp på Anoeta (1-1 mot Osasuna). Alexander Isak gjorde ett mindre lyckat inhopp. ”Han hade inget annat val än att springa och varje gång han rörde bollen, rann den iväg för honom”, skriver MD.

Estadio Deportivo skriver att Londonklubbar är ute efter Romas spanska målvakt Pau López. Chelsea, Tottenham och West Ham sägs alla intresserade. 25-åringen har en utköpsklausul på 30 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Karim Benzema och hans lagkompisar i Real Madrid förstasidan efter återstartssegern på söndagen. Tidningen bjuder också på den lilla ordleken ”À la Madrid” (”På Madridvis) som nästan låter som lagets motto ”Hala Madrid”. Från transferfronten har det talats om Tottenham, Lyon, Monaco och framför allt Marseille för Rennes anfallare M’Baye Niang. Svaret kan i stället bli…Al-Duhail i Qatar. 25-åringen är intresserad. Den qatariska klubben har samma ägare som PSG.

Le Journal de Dimanche lyssnar till PSG:s sportchef Leonardo, som påpekar att klubben kommer att vara försiktig på transfermarkanden. ”Vi måste vara kreativa och hitta inte alltför dyra lösningar”, säger han, ”Det blir ett år av omställning utan bling-bling”…trots Mauro Icardi alltså. Leonardo tar även ett bredare perspektiv och säger, ”Jag tror inte någon kommer att spendera 100 miljoner euro på en spelare. Ingen kan spendera stora summor, det gäller oss också”. Han kommer att kämpa för att behålla Kylian Mbappé. ”Han är PSG:s framtid”, understryker Leonardo.

Le Parisien berättar att Leonardos bling-bling-anfallare Neymar för närvarande befinner sig i bling-bling-Saint-Tropez. Där ska brassen hänga några dagar med bland annat lagkompisen Marco Verratti.