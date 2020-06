Guardiola: ”Skäms över hur vita behandlat svarta”

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

iSPORT välkomnar återstarten med ”En David Luiz-katastrof, ett mållinjebråk…det kan bara betyda en sak…Fotbollen är tillbaka!”. Incidenterna hämtades från Arsenals förlust (0-3 mot Man City) och ett mållöst Sheffield United (0-0 mot Aston Villa).

Daily Mirror summerar de båda matcherna med att ”City fick en flygande start” samt att Villamålvakten ”Nyland var nästan på läktaren” bakom mål med bollen – och ändå missade tekniken det.

Daily Mail-experten och domarprofilen Mark Clattenburg summerar: ”VAR borde ha ingripit och gett Sheffield United ett mål när HawkEye inte fungerade. De hade möjligheten att göra något rätt efter att det blev fel men misslyckades – det är en skandalös situation”. På annan plats uppger Mail att den amerikanske affärsmannen Henry Mauriss lagt ett bud på 350 miljoner pund på Newcastle United. Budet hänger på att det som redan accepterats från ett saudiskt konsortium, värt 300 milj pund, kollapsar.

Sky Sports har samma uppgifter som Daily Mail om Mauriss bud på Newcastle. Sedan delar tv-kanalen med sig av någrasalvor mot David Luiz från sina experter. Gary Neville: ”Jag saknar ord. Jag har genom åren sagt allt jag behöver säga. Han lär sig aldrig. Han är för vårdslös”. Jamie Carragher: ”Jag tror inte han har någon framtid i Arsenal nästa säsong”.

The Sun tar från samma match med sig några andra ord från Citys tränare Pep Guardiola. Det tar upp Black Lives Matter-budskapet på planen och hans egna tankar. ”Vita människor borde be om ursäkt för sättet vi behandlat svarta människor under 400 år”, säger Guardiola, ”Jag tycker det är pinsamt och skäms över vad vita människor gjort mot svarta människor” (klipp här).

Daily Telegraph läser Hawk-Eyes ursäkt över det missade målet. ”De sju kamerorna på läktaren nära målområdet skymdes avsevärt av målvakten, backen och stolpen. Den här typen av blockering har inte inträffat någon gång under de 9 000 matcher som Hawk-Eyes mållinjeteknik använts”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport döper om den italienska cupen till ”Coppa Ringhio”, efter Napolitränaren Gennaro Gattusos smeknamn, som betyder ”morra”. Det var första pokalen för Gattuso (0-0 mot Juve, 4-2 e str). Maksimovic i Napoli och Buffon i Juventus får högsta betyg, 7,5 av 10. Lägst betyg i Juve? Cristiano Ronaldo – en femma. Det är samma låga betyg portugisen också fick efter semifinalen mot Milan för några dagar sedan.

Corriere dello Sport gav Cristiano Ronaldo samma betyg både då och nu, 5/10. Liksom i Gazzetta dello Sport utses Cristiano Ronaldo till sämst i cupfinalen och omdömet avslutas med orden ”Cristiano Ronaldo var ett spöke”. På förstasidan släpper tidningen i stället fram det ljusblå jublet, med bild på laget med cuppokalen, ”Napoli, den är din”. CdS försöker mana fram en bild av det nya Milan under Ragnick. Bland annat väntas Donnarumma och Calhanoglu förlänga, men ”situationen är mycket mer komplex med Zlatan Ibrahimovic, som ber om sex miljoner euro om året för att förlänga ett år och som, vid 39 års ålder, kanske inte är central i Rangnicks projekt”. Summan är densamma som nämndes i Corriere della Sera och av Sport Mediaset i går (se onsdagens Headlines).

Sport Mediaset, ja. De samlar cupfinaltränarnas citat under två rubriker. Gattuso, som nyligen förlorade sin syster: ”Livet har tagit något ifrån mig, fotbollens gud har gett mig något tillbaka”, och fortsätter sen, ”Jag tror verkligen på att det finns en fotbollsgud, som när man arbetar hårt ger tillbaka vad man har sått”. Maurizio Sarri om matchen: ”Det finns ilska och besvikelse, men vi kunde inte göra mer för närvarande”.

SPANIEN

Marca ger förstasidan åt det spikade Champions League-slutspelet. Och så går ett hörn åt ”Atlético fixar festen” (5-0 mot Osasuna).

Diario AS lyssnar till Atléticotränaren Diego Simeone lovprisa tvåmålsskytten João Félix. ”Det är en spelare som kan vara avgörande”, säger han. Tidningen få också höra vad den vill höra av den från Real Madrid utlånade Sergio Reguilón. Hans Sevilla möter Barcelona i morgon. Förstasidan täcks av citatrubriken ”Att slå Barcelona ger alltid extra motivation”.

Sport gör som Marca och använder hela förstasidan till Champions League. Tidningen noterar också att ”Ansu Fatis fem mål har gett tio poäng”, med andra ord varit viktiga.

Mundo Deportivo är närmast identisk med ”Champions Express” och ”Golden Boy Ansu”. San Sebastian-upplagan uppmärksammar i stället att Anoeta, Alexander Isaks hemmaplan, nu är spikad som spelplats för damernas Champions League-final.

FRANKRIKE

L’Equipe ser en ”Komplett formel” för PSG att ta sig an Champions League-slutspelet. Datumen är spikade. Hela truppen är frisk. Och även de med utgående kontrakt – Thiago Silva, Edinson Cavani, Laywin Kurzawa och Thomas Meunier – väntas vara med, även om vissa tvivel kvarstår. L’Equipe tar med att Uefa-presidenten Aleksander Ceferin visserligen underströk att det var Frankrikes rätt att stoppa säsongen helt, men att han också delade med sig av sin syn. ”Min personliga åsikt är att beslutet var ganska förhastat”, säger Ceferin.

Le Parisien-artikeln ”Cupfinalerna spelas den 24 och 31 juli på grund av Fångarna på Fortet” har gett bränsle åt debatten om hur fotbollen egentligen behandlas i landet. Le Parisien uppger att anledningen till speldatumen är för att skydda France 2:s sändningar av ”Fångarna på fortet”. Initialt var matcherna planerade till lördagar, ligacupfinalen (PSG mot Lyon) den 1 augusti och cupfinalen (PSG mot Saint-Etienne) den 8 augusti, men har nu tidigarelagts och till fredagar.

RMC Sport lyssnar till en källa inom PSG som beskriver sportchefen Leonardo som ”frustrerad” sedan Bayern Müncgen lockat till sig Tanguy Kouassi på en fri transfer. Relationen mellan klubbarna är spänd. Det är inte heller första gången. Men radiokanalen menar att Leonardo kan använda detta för att få en fördel i de nu påbörjade förhandlingarna om Lucas Hernández. PSG vill inte betala 80 miljoner euro.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung har inte mycket anledning att vara glad sedan RB Leipzig tappat en tvåmålsledning i slutminuterna (2-2 mot Fortuna Düsseldorf). Men Emil Forsberg kan trösta sig med ett fint betyg efter sin halvtimme som inhoppare. ”Kort tid, men bra tid. Han kommer att få fler chanser under Nagelsmann”, skriver LVZ och ger honom 2 av 6 i betyg (1 är högst). Bara Kevin Kampl fick lika högt betyg av lokaltidningen. Forsberg väntas lämna RB Leipzig efter säsongen.

Sport1 lyssnar till besvikna röster i Dortmund (0-2 mot Mainz). Tränare Lucien Favre menar att laget ”underskattade motståndarna en aning” och Julian Brandt beklagade sig, ”Vi gjorde för lite. Vi sprang nio kilometer mindre än Mainz. Det visar förstås att de ville mer”.

ÖVRIGT

Aksam Sport (Turkiet) har en ny klubbadress åt Robin Olsen. Portugisiska A Bola har i två dagar skrivit om hur Sporting närmat sig den svenske landslagsmålvakten. Klubben är intresserad av att köpa honom. Men får man tro Aksam Sport, är Olsen annars på väg till Besiktas. Istanbulklubben påstås ha nått en principöverenskommelse med Roma om ett lån. Besiktas, som letar ersättare till Loris Karius, skulle låna honom gratis men betala Olsens lön på 1,5 miljoner euro. Han har tidigare uppgetts ha 1,2 milj euro i Roma.