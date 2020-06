Gazzetta dello Sport: ”Vad har hänt med Kulusevski?”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport och ”Inter power Lu-La” är lika delar BLM-manifesterande som kraften i Lukakus samarbete med Lautaro Martínez. Seger blev det i alla fall för Inter (2-1 mot Sampdoria), som är sex poäng från toppen. Matchens tre högsta betyg, sju av tio, går till Inters anfallsduo samt till Christian Eriksen. Grannklubben Milan möter Lecce i kväll utan Zlatan Ibrahimovic. Även matchen mot Roma på söndag ses som ”mycket tveksam” för svensken, mer troligt comeback är mot Spal den 1 juli. GdS tar sedan ett längre perspektiv. ”Målet är att ge allt innan han lämnar Milan för att sedan avsluta karriären i Hammarby”, skriver tidningen tvärsäkert. Dejan Kulusevski uppmärksammas också. Det är med ett stort frågetecken. ”Vad har hänt med Kulusevski?”. Det fortsätter med ”Kulusevski verkade på nedgång redan innan coronauppehållet och första intrycket efter återstarten mot Torino är att han inte längre flyger som under första halvan av säsongen”. En chans att räta ut frågetecknet får Kulusevski när Parma möter Genoa på tisdag.

Corriere dello Sport menar att ”Cristiano Ronaldo bestämmer”, inte tränare Maurizio Sarri. Duon hade en ”taktisk konfrontation” och portugisen spelar på nytt ute på kanten med Dybala i mitten.

Tuttosport gör bilden ännu tydligare med ”Sarri: Jag bestämmer inte”, en tolkning av Juventustränarens citat. Det fortsätter med: ”Chockbekännelsen från tränaren: Jag ville använda CR7 som center mot Napoli men han, Dybala och Costa valde Paolo”, ännu en fri tolkning av citaten. Gårdagens matcher skildrar Tuttosport med ”Lukaku gör det för Floyd, Atalanta gör det för Bergamo”.

ENGLAND

Daily Telegraph ger två sätt att se på Liverpools poäng i Merseysidederbyt (0-0 mot Everton). ”Van Dijk: Ett steg närmare titeldrömmen” är förvisso en korrekt analys av Liverpoolkaptenen. Men matchrapportens rubrik beskriver det bättre, ”Liverpools olidliga väntan på ligatiteln fortsätter efter derby utan glans”.

Daily Mirror väljer att glömma matchen så snabbt som möjligt. ”Summer in the City” är inte bara en klassisk låt utan står också för att Mirror tror Liverpool säkrar titeln borta mot Manchester City i julihettan. Liverpool behöver fem poäng till för att vara helt säkra. Vinner Burnley mot City i veckan kan Liverpool säkra titeln redan mot Crystal Palace på onsdag. Troligare scenario är matchen på Etihad den 2 juli.

iSport använder Newcastlespelares babyfirande till dagens största matchbild (3-0 mot Sheffield United). ”Gravidpaus – Blott 301 dagar efter sitt första mål gör Joelinton sitt andra”. För Chelseas seger (2-1 mot Aston Villa) står Pulisic i förgrunden, ”Lampard: Han kommer att bli betydelsefull för oss”.

Daily Mail vänder också blickarna mot Newcastle men främsta av andra skäl än segern. Enligt tidningen kan det saudiska övertagandet bli klart denna vecka. Saudiarabien har plötsligt börjat agera mot piratsändningar i regionen, något WTO tidigare anklagat landet för att underblåsa och något som angetts som en punkt som satt frågetecken till förvärvet av Newcastle.

The Times hör Man City-tränaren Pep Guardiola vifta bort planer på att ersätta Leroy Sané, om han lämnar klubben i sommar. ”Jag tror att vi kanske har andra prioriteringar (på transfermarknaden)”, svarade Guardiola.

SPANIEN

Mundo Deportivo sätter med ilska stämpeln ”Made in Madrid” på Real Madrids seger (2-1 mot Real Sociedad). Tre tveksamma domslut säkrade segern, menar tidningen. Ärkerivalen är plötsligt förbi Barcelona och ”VAR har gynnat Real Madrids tre segrar sedan återstarten”. Krönikören Santi Nolla beskriver La Liga som ”En liga i vitt”, efter Real Madrids färger, och anklagar: ”Alla marginalbeslut favoriserar Real Madrid”. I Real Sociedad försvann Alexander Isak på nytt in bland skuggorna. ”Störde inte, långa löpningar utan ändamål och skott från distans – det var desperat”, skriver MD i sitt omdöme, och stämplar Isak som ”isolerad”.

Sport spottar ur sig ”Ledare i VAR” med udden riktad mot det där förhatliga laget i huvudstaden. En underrubrik är ”Skandalen på Anoeta”. Krönikören Xavier Ortuño döper om laget till ”Real VARdrid”. På förstasidan finns även ”De Jong borta två veckor”. Det innebär att den nederländske mittfältaren lär missa fyra matcher.

Marca nämner i förbigående ”polemiken” efter domsluten men det bestående på förstasidan är ”Ledare” med massiva bokstäver i gult. Tränare Zinedine Zidane var trött på tjafset, ”Det retar mig att det slutar i snack om domare, som om vi inte uträttat något på planen”. På förstasidan finns också söndagens uppgifter, ”Messi förhandlar med Barça” om ett kontrakt till 2023. På tal om Messi. Här finns också paraguayanska fotbollsikonen José Luis Chilaverts hårda jämförelse mellan Messi och Diego Maradona. ”Messi är utan tvekan den bästa spelaren på planeten. Maradona vann inte en procent av vad Messi vunnit”, säger Chilavert, som en längre tid haft en ansträngd relation med Maradona.

Diario AS sammanfattar Real Madrids seger med ”Ny seger, ny röra”. På tal om lagen så har AS beskedet att Real Madrid ”mer eller mindre bestämt” att Martin Ødegaard ska stanna i Real Sociedad ytterligare en lånesäsong. Det ligger i linje med spelarens eget önskemål, som enligt Mundo Deportivo förra veckan var just att stanna.

FRANKRIKE

L’Equipe använder förstasidan till portad landslagsspelare fortsatta succé i Real Madrid. ”Benzema ohållbar”, kommer till en bild på Marcelo som kopplar grepp på anfallaren. I bakgrunden skymtar också besegrade Alexander Isak.

Le Parisien bekymrar sig över spelarna som lämnat eller lämnar PSG. Särskilt med tanke på Champions League, klubbens nästa mål. Thomas Meunier är ett direkt avbräck på högerbacken. Edinson Cavani var ett tungt alternativ till Mauro Icardi. Och reserver saknas. Inte ens Eric-Maxim Choupo-Moting, som ska lämna klubben, hade varit ett alternativ. Han fanns inte ens med på klubbens CL-lista.

TYSKLAND

Bild följer upp morska uttalande från ett par Dortmundprofiler. Efter att ha säkrat andraplatsen sa Mats Hummels, ”Vi vill upp en placering nästa säsong. Titeln måste alltid vara målet”. Erling Haaland följde upp med: ”Jag är inte nöjd med andra plats, jag vill bli mästare”. Dortmunds sportchef Michael Zorc: ”Jag tycker det är bra att ambitionen kommer från laget. Det visar att de verkligen vill mycket själva och inte nöjer sig med att bli tvåa”. Vidare uppger tidningens Bayer München-reporter Christian Falk att klubbens bud på Leroy Sané är 40 miljoner euro, något Man City ännu inte accepterat. Därmed ligger det kvar på samma nivå som Bild rapporterade för en och en halv månad sedan.

Kicker, som fokuserar på nedflyttningsstridens ”Spänning utan slut”, har ingen svensk med i Omgångens lag. Däremot får Robin Quaison en liten notis, ”Quiason och Mainzmysteriet”. Det låter som en barnbok men reflekterar bara att svensken kliar sig i huvudet över lagets insatser. ”Det mystiska med Mainz är att vi är så upp och ned, jag har ingen bra förklaring på det”, säger Quaison. Trots mål i lördags, byttes han ut i halvtid. ”Robin gjorde ett mycket viktigt mål, men fick sedan ett gult kort, och han var i mina ögon inte riktigt med i matchen. På grund av det gula kortet vill jag inte riskera något i en så viktig match”, säger tränaren Achim Beierlorzer.

Sky Sport uppger att Juventus hoppas göra klart med Werder Bremens stortalang Eren Dinkci. Turinklubben vill låna 18-åringen med en köpoption.

B.Z. har en ny klubbadress för en annan het tysk talang, 17-årige Fisnik Asllani i Union Berlin. ”Hoffenheim, Schalke, Hertha Berlin och Bayern München är intresserade. Det kan bli en av dessa klubbar, men dessvärre inte Union”, säger Asllanis agent Kadir Özdogan.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) hade FC Köpenhamns Karl-Johan Johnsson i Omgångens lag senast. Där har han chansen att hamna igen. Den svenske landslagsmålvakten var enligt tidningen matchens lirare i det oavgjorda Köpenhamnsderbyt (1-1 mot Bröndby). Johnsson fick fem av sex i betyg. Övriga svenskar: Pierre Bengtsson (FCK) tre och Simon Hedlund (Bröndby) fyra.

A Bola (Portugal) uppger att Tondelas målvakt Cláudio Ramos är plan B om Sporting inte lyckas köpa loss Robin Olsen. Roma vill ha tre-fyra miljoner euro för svensken, men Sporting är inte beredd att betala så mycket. Förra veckan uppgav också turkisk press att en utlåning till Besiktas är aktuell för Olsen. Record har en annan Sportingrubrik: klubben vill ha 45 miljoner euro för anfallaren Gonzalo Plata, som RB Leipzig jagar.

All Nigeria Soccer (Nigeria) hörde i helgen nyförvärvet Akinkunmi Amoo upprepa sin ambition med Hammarby. ”Vi borde vinna ligan den här säsongen och kvalificera oss för Champions League, för mitt mål är att spela Champions League mot stora lag som Barcelona och Chelsea”, säger 18-åringen. Han är inte heller rädd för att lägga ribban högt för sig själv, ”Mitt mål är att vara bland de bästa målskyttarna och bästa framspelarna”.