Kulusevski och Olsen hyllas i Italien: ”Fysiskt överlägsen”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sticker ut. Och det är inte på grund av fotbollen. På förstasidan finns ett foto med påven som skriver en hälsning på ett bit papper till Alex Zanardi, paralympiern och tidigare F1-föraren som fick livshotande skador vid en olycka. Men tillbaka till fotbollen. Till en annan Z-profil, Zlatan Ibrahimovic. Efter senaste undersökningen har svensken i sikte att sitta på bänken mot Roma på söndag. Mot Spal om en vecka är det startelvan som gäller, skriver GdS. Det finns fler svenskar som har anledning att skjuta mungiporna uppåt. Robin Olsen får 6,5 av 10 för sin starka insats i Cagliaris seger (1-0 mot Spal). Ännu bättre gick det för Dejan Kulusveski, som inför matchen ifrågasatts av just GdS. Han får 7,5 i betyg efter Parmas seger (4-1 mot Genoa). Kulusevski var ”fysiskt överlägsen” sina motståndare, skriver tidningen. Riccardo Gagliolo får sex i betyg, detsamma får Ken Sema i Udineses match (0-1 mot Torino).

Corriere dello Sport värderar Olsens insats ännu högre. Han är den enda spelaren i Spal-Cagliari som får sju i betyg och är helt enkelt matchens lirare. Tränare Walter Zenga konstatera, ”Olsen var fantastisk”. Zenga får också frågan varför Alessio Cragno petats: ”Jag ser till saker under veckan och till lagets bästa. Om det var upp till mig hade båda stått”, säger Zenga. Liksom i Gazzettan får Kulusevski här 7,5 i betyg. Liksom i Gazzettan är det också bara hattrickskytten Andreas Cornelius som får högre, en åtta. Men på förstasidan är det en annan match som gäller. ”Napoli lyfter med Milik och Lozano” (2-0 mot Hellas Verona).

Sky Sport Italia har uppdateringar från mercaton. Blir Ibrahimovic kvar i Milan kommande säsong kan han få sällskap av en gammal lagkamrat, Thiago Silva. I alla fall om brassen får som han vill. 35-åringens kontrakt går ut med PSG, men kontakter är ännu inte tagna från Milan. Vidare uppger Sky att överenskommelsen om att den stora bytesaffären mellan Barcelona och Juventus nästan är klar. Barça får Miralem Pjanic plus tio miljoner euro (och ytterligare fem milj euro i bonusar) för Arthur Melo. Enligt Sky erbjuder Juve fem milj euro i årslön till Arthur, drygt dubbelt så mycket som i Barça.

ENGLAND

The Times sätter ljuset på att ”Kane gjorde sitt första mål under 2020” när Tottenham gav sig på Londons slagpåse (2-0 mot West Ham). Men det var en annan spelare som varit borta på grund av skada som fick högst spelarbetyg, Son Heung-min, åtta av tio.

The Guardian ger ordet till Tottenhamtränaren José Mourinho, som myser, ”Jag sa innan matchen att jag inte skulle vara förvånad om Harry gjorde mål”. Han sa förstås mycket mer än så. Han hade en lång rant om att anfallare blomstrar under hans ledning.

Press Association hör sedan Mourinho dementera en spricka med Tanguy Ndombélé. Franska uppgifter gör gällande att en rejäl sådan uppstått – se under L’Equipe nedan.

Daily Telegraph synar läget hos en annan klubb i norra London, ”Arsenal är nära att skriva nya kontrakt med David Luiz, Cedric Soares och Pablo Mari”. Uppgiften om den misstagsbenägne David Luiz väcker mest uppståndelse. Men tränare Mikel Arteta vill ha kvar 33-åringen, som kommer att skriva på ett ettårskontrakt.

Daily Mail påpekar att Mattéo Guendouzi inte är lika populär hos Arteta. Han är till och med beredd att sälja den 21-årige mittfältaren. Lönehånet mot Brightonspelare i helgen var bara den senaste incidenten som påstås ha fått Arteta att tvivla på Guendouzis attityd.

Daily Mirror tar med ett besked från polisen i Lancashire: i nuläget finns ingen anledning att gå vidare med ärendet med “White Lives Matter”-banderollen som flögs över Manchester City-Burnley. Ingen kriminell handling har begåtts.

Goal återvänder till den matchen av andra anledningar. Liverpools tränare Jürgen Klopp kollade på den och var imponerad över City utskåpning. ”Det enda jag tänkte på när jag såg matchen var: ’Hur är det möjligt att något lag är 20 poäng för det laget?’”, säger Klopp.

Manchester Evening News uppger att Victor Nilsson Lindelöf kommer att starta i kväll mot Sheffield United, trots en mindre smäll på foten senast. I startelvan lär också Paul Pogba finnas – i så fall för första gången sedan den 30 september förra året. Även Daily Mail har den uppgiften om Pogba.

SPANIEN

Sport känner att Barcelona ”Vill vinna den här ligan” efter tisdagens seger (1-0 mot Athletic). Tidningen ger högst betyg till unge mittfältaren Riqui Puig, 8 av 10. Vidare uppger Sport att det finns en överenskommelse med Miralem Pjanic att komma till Barcelona från Juventus, samt Arthur Melo att ta steget i motsatt riktning. Det ligger i linje med Sky Sport Italias uppgifter.

Mundo Deportivo lyssnar till 20-åringen. ”Jag vill ge glädje till klubben”, säger han. MD ser Ivan Raktics segermål som ett ”Guldmål”. Själv lovar kroaten, ”Vi ska slåss om ligan ända till slutet”.

Marca följer upp Barças seger med ”Er tur, Real Madrid”. Seger mot Mallorca och de vitklädda återtar ligaledningen. Real Sociedad spelar också i kväll, mot Celta Vigo, och Marca tror att Willian José tar anfallsplatsen från Alexander Isak. Mundo Deportivo kommer till samma slutsats: Isak på bänken.

Diario AS har en mangaliknande förstasida till rubriken ”Kubos fotboll”. Det är japanske talangen Takefusa Kubo, utlånad från Real Madrid till just Mallorca. Zidane & Co får ta sig en närmare titt på honom i kväll. Zidane planerar att ha med 19-åringen i truppen nästa säsong.

FRANKRIKE

L’Equipe har två fotbollspuffar på förstasidan. En är ”Benzema – målaptit utan slut”. Knappast en nyhet. Den andra är ”Fajten Ndombélé-Mourinho”. Mer av en nyhet. Téléfoot var på tisdag kväll först ut med uppgifterna om att Tottenhammittfältaren i måndags sagt till tränaren att han inte vill spela för honom mer. Flera spelare ska ha försökt medla men kommunikationen mellan de båda är brusten. Ndombélé anser att han är hundra procent och visar det på träningarna. Mourinho är av en annan uppfattning. Barcelona väntas enligt L’Equipe inom kort inleda samtal med Tottenham. Även PSG är intresserad. Noterbart: När Nantes fans röstade fram decenniets lag fick Emiliano Sala, som omkom i en flygolycka, 99 procent av rösterna på en av anfallsplatserna.

Le Parisien har lite goda PSG-nyheter: Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Eric Choupo-Moting och Sergio Rico väntas inom kort förlänga sina utgående kontrakt så att de gäller över de inhemska cupfinalerna samt Champions League-slutspelet. Däremot lämnar Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi och Adil Aouchiche.

RMC Sport har fler goda nyheter. En åklagare i Sao Paolo har beslutat at inte väcka åtal mot Neymar. En HBTQ-aktivist i Brasilien hade anmält PSG-stjärnan efter att ha hört ett samtal som läckt till brasilianska medier, där Neymar använde nedsättande ord till mammans pojkvän.

TYSKLAND

SportBild har i onsdagens tidning uppgiften att Thiago kan lämna Bayern München, trots att parterna förhandlat om ett nytt kontrakt. Den 29-årige mittfältaren funderar på en sista stor flytt. Något bud har inte kommit, men SportBild uppger att Liverpool med Jürgen Klopp i spetsen är intresserade av Thiago, som värderas till 48 milj euro.

Handelsblatt har pratat med FC Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge, som inte tror på några övergångar på 100 miljoner euro. ”Jag kan inte tänka mig att någon kommer att betala en så hög summa för en spelare den här säsongen i Tyskland eller hela Europa”, säger Rummenigge till tidningen. Och den egna truppen? ”Vi har ett superlag. Men vi kommer att behöva bredda truppen lite”.