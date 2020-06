Sergio Ramos pik: ”Vi får tacka domarna”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Marca kommer med ett råd, ”Grabben, kolla på Ramos”. Grabben, det är Mallorcas Luka Romero som blev La Ligas yngsta debutant någonsin med 15 år och 219 dagar. Ramos, det är Real Madrid-veteranen Sergio Ramos som med sitt tionde mål för säsongen säkrade segern (2-0 mot Mallorca). ”Det verkar som om vi får tacka domarna. Folk inbillar sig så mycket”, sa Ramos efteråt, med en blinkning åt påståendena om att Real Madrid får alla viktiga beslut med sig, ”När vi inte var ligaledare pratade man inte så mycket om domarna”. På annat håll uppmärksammas en ex-spelare. ”Wesley Sneijder: Vodka blev min bästa vän i Real Madrid”, är rubriken. Nederländerna berättar i sin nya biografi, som släpps på fredag, om sin tuffa tid i klubben.

Diario AS går på liknande tema som Marca efter Real Madrids seger, ”Veteraner och nykomlingar”, men här står det unga inslaget snarare för Vinicius Junior, som gjorde det första målet. Några mål blev det inte för Takefusa Kubo, Real Madridspelaren som är utlånad till just Mallorca. Men den 19-årige japanen har många beundrare. Enligt AS visar Ajax, Lazio, Milan, Celtic och drygt tio spanska klubbar intresse för Kubo. PSG är ivrigt att köpa honom, men Real Madrid är bara intresserad av utlåning.

Sport använder ordleken ”VARen är öppen” för att understryka att ”Real Madrid fick på nytt domarhjälp för att slå Mallorca”. Tidningen radarsedan upp tre felaktigheter som bevis för den fortsatta favoriseringen av huvudstadslaget. På förstasidan finns också ”Barça kan göra klart värvningen av Pjanic inom 48 timmar”. Arthur Melo är tänkt att gå i motsatt riktning, till Juventus.

Mundo Deportivo instämmer i kritiken mot Real Madrids match med ”VAR ger en hjälpande hand”. MD ser också ett Real Sociedad som ”Störtdyker”. Ny förlust i går (0-1 mot Celta Vigo) och stjärnor som är under isen. Alexander Isak är inget undantag, även om han bara fick en kvart i går. Han får beskrivningen ”Fjärran” och motiveringen ”Han sattes i central position men gav inte ifrån sig några signaler nära motståndarens mål”.

ENGLAND

The Guardian berättar i värmen att ”Champagnen är på kylning”. Men den är reserverad för Liverpools kröning som mästare. Efter onsdagens seger är väntan snart över (4-0 mot Cystal Palace). ”Jag tycker inte matchen kunde varit mycket bättre. Mina grabbar spelade som om det vore fullsatt på arenan”, säger tränare Jürgen Klopp, ”De vill verkligen vinna (titeln)”. Han hade också kul åt Pep Guardiolas antydan om att vila spelare mot Chelsea i dag för FA-cupkvartsfinalen mot Newcastle på söndag. ”Vad för något? Sa han det? Pep borde spela poker”, sa Klopp och skrattade.

Sky Sports förtydligar att Liverpool kan vinna titeln redan i dag, om inte City slår Chelsea. Annars kan det avgöras den 2 juli då just Man City och Liverpool möts på Eastlands.

Daily Star hyllar Liverpool men också Man Uniteds hattrickskytt Anthony Martial på klassiskt tabloidvis, ”Hat’s the way to do it, Martial” (3-0 mot Sheffield United). Victor Nilsson Lindelöf fick som övriga laget fullt godkänt.

Goal uppmärksammar en annan svensk. Fransmannen Mathieu Bodmer, som på tisdagen la av, berättar om sina minnen av Zlatan Ibrahimovic under tiden de hade tillsammans i PSG. ”Ibrahimovic? Han är ett ufo. Jag älskade hans personlighet, jag älskade spelaren. Han är en stor spelare, och härlig kille som gav PSG så mycket. Man kan påstå att han är arrogant men han fick så mycket att röra sig i rätt riktning”, menar Bodmer.

Daily Telegraph hävdar att Man City väntas göra ett sista försök att övertala Leroy Sané att stanna. Samtidigt står förhandlingarna med Bayern München stilla. Den tyska klubben vill inte betala mer än 40 miljoner euro, City vill ha betydligt mer. Sanés kontrakt går ut nästa sommar.

The Independent skriver om Sven Mislintat, tidigare värvningsansvarig i Arsenal, som sågar sin gamla klubb. Han ska ha sagt till närstående att Arsenal är ”en fullständig röra”, att klubben är ”dysfunktionell och utan tydlig plan”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger sig platt för ”Gränslösa Atalanta”, som vände 0-2 till ännu en seger (3-2 mot Lazio). Atalantatränaren Gian Piero Gasperini bugar sig för sina spelare: ”Jag får känslan av att de inte behöver en tränare längre! Deras självförtroende sviktar aldrig, de vet precis vad de ska göra”. Men i en annan rubrik konstaterar tidningen att ”Inter förblir kas-sassuolo” (ungefär). För Inter tappad ledning två gånger och tappade poäng (3-3 mot Sassuolo). Troligen tappade Inter också scudetto-chansen. Albin Ekdal får godkänt, sex av tio, för sin insats när Sampdoria föll (1-2 mot Roma).

Corriere dello Sport sammanfattar gårdagens Serie A-resultat med att det var ”En omgång för Juve”, som drygat ut ligaledningen till fyra poäng. Liksom Gazzetta dello Sport skriver Corriere dello Sport om ett nytt kontraktserbjudande från Milan till Gianluigi Donnarumma värt sex miljoner euro om året. CdS menar att ”ett avtal är nära”.

FRANKRIKE

L’Equipe berättar om Edinson Cavani sorgliga avslut i PSG. Han hoppades förgäves på ett längre kontrakt än bara två extra månader. Han hörde inte ifrån PSG-ledningen under hela isoleringen. Han är ledsen övar att inte kunna få firas av med publiken. ”Edi plågas av att historien avslutas på det här viset”, säger en källa nära spelaren. Inter, Atlético, Newcastle eller Man United är möjliga framtida adresser.

Le Parisien följer upp onsdagens uppgifter i L’Equipe om att Tanguy Ndombélé vill lämna Tottenham. Enligt Le Parisien är han intresserad av att spela för PSG. Ett annat mittfältsalternativ för den franska klubben är Chelseas Tiémoué Bakayoko. Samtidigt påpekar Le Parisien att PSG totalt bara kommer att ha 70 miljoner euro att spendera denna sommar och då behöver fyra positioner i laget förstärkas – högerback, defensivt mittfält, mittback och anfallare.

Le 10 Sport hävdar att förutom Inter och Barcelona, så har även Juventus förhört sig om Arsenals anfallare Pierre-Emerick Aubameyang.

TYSKLAND

Kicker kallar det en ”Ångestfinal”, kampen mellan Werder Bremen och Fortuna Düsseldorf att undvika en nedflyttningsplats. Sedan drar tidningen försiktigt i bromsen för stortalangen Jude Bellinghams övergång till Dortmund. Jo, spelare och klubb är överens om ett kontrakt. Men Birmingham skyndar långsamt i förhandlingarna. Klubbarna närmar sig en överenskommelse på cirka 22 miljoner euro, men den engelska klubben håller dörren öppen för ett bud i sista stund. Enligt Kicker skulle ett sådan kunna komma från Man United eller Chelsea, men också Bayern München. På tal om Bayern München: om inte David Alaba och Thiago förlänger sina kontrakt som gäller till 2021, så är FC Bayern beredd att sälja dem för 60-80 miljoner euro. Kicker påpekar, som Sport Bild igår, att Liverpool har intresse för Thiago men ännu inte tagit kontakt, samt att Alabas agent Pini Zahavi har goda relationer med PSG och Chelsea.

Transfermarkt uppger att Mamin Sanyang genomgått läkarundersökning hos Bayern München och kommer att skriva på ett treårskontrakt. 17-åringen kommer på en fri transfer från Hoffenheim.