Guardiola: ”Vi är långt efter Liverpool”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ENGLAND

Liverpool Echo har bara ett ord på hela förstasidan. Det enda ordet som betyder något. ”Champions”. Chelsea, laget som sparkade hem titeln till Leicester 2015, gjorde detsamma för Liverpool 2020 (2-1 mot Man City). 30 år har Liverpoolfansen väntat på att bli ligamästare. Eller för att vara mer exakt, 11 016 dagar.

Daily Mail ser också rött. Liverpools rött. Och då Liverpool är lika mycket musik som fotboll, hämtas inspiration från ett klassiskt musik-tv-program och Liverpool blir ”Top of the Klopps”. Själv hade Klopp svårt att hålla tårarna tillbaka, ”Jag finner inga ord”. Under tiden grubblar Man Citys tränare Pep Guardiola. ”Kanske lyckades vi inte uppbringa samma passion – Liverpool har spelat varenda match som om det vore deras sista”, säger han, tycks fundera på tabellen där City är hisnande 23 poäng efter och lägger till, ”Det är verkligheten, att vi är så lång efter”. Guardiola hämtar sig lite: ”Vi får inte glömma att vi vunnit två titlar. Det är en otrolig framgång för oss, för klubben, de senaste sex, sju, åtta åren. Så vi måste behålla perspektiven lite, vara ödmjuka och säga, ’vi kan inte vinna jämt’”.

BT Sport hör Chelseas Frank Lampard hylla Liverpool men inte minst – Manchester City. Segern inspirerade honom att säga, ”Att möta ett lag av Manchester Citys kvalitet – sett till spelare och till hur de tränas…i min ögon är de bäst, med tanke på fotbollen de spelar, de är så härliga att kolla på”, säger Lampard.

Daily Mirror går inte bara i Liverpools rött utan även i Arsenals rött. Dels uppmärksammar tidningen att tränare Mikel Arteta angav ”interna skäl” som orsak till att Matteo Guendouzi petades ur truppen till torsdagens match (2-0 mot Southampton) –L’Equipe har mer om vad som är på gång (se nedan). Dels uppger Mirror att Arsenal var beredd att erbjuda Chelseas Willian ett kontrakt värt 250 000 pund i veckan. Men coronakrisen kom emellan.

Daily Telegraph roar sig med att sätta betyg på mästarlagets spelare den här säsongen. Högst betyg – nio av tio – får Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jordan Henderson och Sadio Mané.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tillägnar Juventus stundande värvning av Arthur Melo förstasidan. ”Juve är inne på upploppet med brasilianaren” följs av ”Bara detaljer återstår, beslut senast tisdag, Barça får Pjanic och tio miljoner euro”. GdS berättar sedan att Zlatan Ibrahimovic trampar omkring otåligt, ”som ett vilt djur i bur”, angelägen om att få spela. Men läkarna håller honom kort. Det ska till ”ett mirakel” för att han ska få spela mot Roma på söndag, som GdS tidigare hade tippat. I stället blir det troligen Spal den 1 juli eller Lazio den 4 juli.

Corriere dello Sport lyfter också Juves snart färdiga Arthur-värvning men ur ett annat perspektiv: Sarris irritation med Barcelona. Juventus tränaren svarade så här på frågan om affären, ”Arthur är en Barcelonaspelare, det vore fel att prata om honom. Jag gillade inte när Barcelonas tränare (Setién) pratade om Pjanic, vår spelare”. Romas Mirko Antonucci återvänder hem från lånet i Vitoria Setubal. Disciplinskäl har nämnts, noterar italienska medier. ESPN preciserar det till TikTok. Antonucci är flitig i social medier, alltför flitig, och droppen ska ha varit att 21-åringen la ut ett klipp på TikTok där han skrattade och dansade bara timmar efter en tung förlust mot Boavista, 1-3.

SPANIEN

Marca har ett annorlunda fokus. ”De kom tillbaka från helvetet”, uppmärksammar Villarreals trio Santi Cazorla, Bruno Soriano och Sergio Asenjo som alla haft en uppsjö av tunga skador. Marca poängterar vidare att Real Madrids tränare Zinedine Zidane gjorde rätt som inte litat på Gareth Bale och James Rodriguez. De har inte tagit chansen när de väl fått den, resonerar Marca.

Diario AS tar vid med att peka på en spelare som däremot gjort det. Till ”Vinicius system” skriver tidningen att ”Zidane har justerat systemet för att få plats med honom (Vinicius) och Hazard”. Den unge brassen har nu startat de två senaste matcherna. Vinicius väntas nu få en tongivande roll i säsongsavslutningen.

Sport sätter allt ljus på ”Superbytet”. Det är Arthur Melo mot Juventus Miralem Pjanic. Överenskommelse är så gott som klar, även om kontrakt inte är påskrivna. En läsaromröstning indikerar missnöje med försäljningen av Arthur. 76 procent svarar ”nej” på frågan om 70 miljoner euro är ett bra pris för Arthur. Pjanic kostar 60 milj euro.

Mundo Deportivo ältar VAR och Real Madrid, men huvudfokus är annars i dag på ”Byte nära förestående”.

FRANKRIKE

L’Equipe hyllar de engelska mästarna. Två bilder på titelfirande till rubriken ”30 år senare”. Arsenal är också representerad men på ett dystrare ämne. Mattéo Guendouzi, som inte fick vara med mot Southampton i går, vill lämna klubben. Det ska mittfältaren ha meddelat klubbledningen. Inter och Atlético är mest intresserade i dagsläget, men även Man United och Juventus har meddelat sitt intresse. Barcelona och Real Madrid är lite vagare men ska också ha tagit kontakt. Arsenal har lämnat dörren öppen för en flytt men vill ha cirka 40 miljoner euro.

TF1 är inne på liknande spår som L’Equipe om att klubbar redan börja surra kring sockerbiten Guendouzi. Tv-kanalen uppger att 21-åringen redan haft inledande samtal med Inter, Atlético, Barcelona och PSG.

RMC Sport uppger att PSG nått en principöverenskommelse med Laywin Kurzawa om ett nytt fyraårskontrakt.

Le 10 Sport skriver att inte bara PSG och Milan är intresserade av Chelseas mittfältare Tiémoué Bakaoyoko. Watford och Newcastle kan också adderas.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung kunde om den varit en boluevardtidning ha försökt sig på något om att Emil Forsberg kan ha spelat sin sista ligamatch för RB Leipzig. Nu nöjer den sig med att svensken, som ryktats bort från klubben, är ett frågetecken i säsongsavslutningen mot Augsburg. Forsberg fick avbryta torsdagens träning med en känning i skenbenet.

Sky Sport ser bitar läggas i Dortmunds pussel inför kommande säsong. Först blev Thomas Meunier klar. Sedan bekräftar sportchefen Michael Zorc att supertalangen Youssoufa Moukoko ska integreras i a-truppen. ”Genom regeländringen kan vi använda honom från november, när han fyller 16 år”, påpekar Zorc. Han bekräftar också att klubben jobbar på att låna Achraf Hakimi från Real Madrid ytterligare en säsong. ”Vi har fortfarande hopp”, säger Zorc.

Bild lägger fram siffror från tyska ligaförbundet (DFL) över Bundesligaklubbarnas finanser. Dortmund toppar arvoden till agenter med hela 44,5 miljoner euro. Siffrorna gäller säsongen 2018/2019.