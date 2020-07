Så krockar Zlatans och Rangnicks satsning

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Sky Sport Italia uppger via mercatospecialisten Gianluca Di Marzio att en ny MFF-fostrad spelare ansluter till Milan. U17-landslagsspelare Lukas Björklund uppges klar för det rödsvarta laget. Milan ska ha vunnit kampen om den 16-årige offensiva mittfältaren i konkurrens med Inter, Bologna och Udinese. Sedan spinner tv-kanalen vidare på det kaxiga uttalandet från Zlatan Ibrahimovic om att Milan hade vunnit Serie A om han varit med från början. Rent statistisk hade Milan i alla fall nått en CL-plats. Poängsnitt, mål och insläppta mål – allt har varit bättre sedan svensken kom i januari. Milan är fjärde bäst med 28 poäng, visar Skys uträkning. Juve toppar med 33 poäng. Opta påpekar samtidigt att Milan tagit 1,9 poäng i snitt (55 procent segrar) med Ibrahimovic i laget och 1,4 poäng utan honom (40 procent segrar).

Tuttosport har visserligen ”Vitamin D”, med Dybala och De Ligt, som dagens allra största rubrik, men även en vredgad Ibrahimovic tittar fram på föstasidan. ”Milan: Ibra slänger igen dörren”, följs av ”Zlatan går därifrån med ett budskap till Rangnick: ’Vi borde slåss om förstaplatsen här, inte femte eller sjätte’”. Något nytt citat tycks det inte vara utan mer tolkning av svenskens ord i tisdags om att Milan kunde ha vunnit ligan om han varit med från början.

La Gazzetta dello Sport nämner i en artikel just frågetecknen kring den sportsliga satsningen som ett av skälen till att Ibrahimovic skulle lämna efter säsongen. Vill han stanna får han också räkna med lägre lön, skriver tidningen, som ändå fortsätter att hålla dörren öppen för en fortsättning. Kanske får inte dagens stora Milantema heller Ibra att ta ett glädjeskutt. Tidningens förstasida är med bild på Milans anfallare Leão som har hand och fingrar formade som en telefon och rubriken ”Framtiden kallar”. Det är de unga som står i fokus för Ralf Rangnick, den förmodade nya tränaren. Spelare som Tonali, Schick, Rashica och Szoboszial är aktuella. Knappast färdiga scudetto-vinnare. Under onsdagskvällens Serie A-spel var Dejan Kulusevski (Parma) och Mattias Svanberg (Bologna) med som startspelare. Båda förlorade. Båda blev utbytta. Båda fick ganska svaga 5 av 10 i betyg. Även Albin Ekdal förlorade (0-2 mot Atalanta) och blev utbytt, men fick i alla fall 6/10.

Corriere dello Sport bjuder på ”De fantastiska sju”. Det följs av ”Stekhet kamp om scudetton: sju omgångar, fyra lag och en fantastisk sommardröm”.

ENGLAND

Daily Mirror bereder plats åt en frustrerad Tottenhamtränare, ”José: Förbudet har ingen koll”. Den återhållna ilskan kommer efter avstängningen av Eric Dier, som tidigare i år konfronterade en supporter på läktaren. Mourinhos kritik mot förbundsledningen summeras med, ”Det är väldigt svårt att leda någonting när du inte har någon koll på den värld du leder”.

The Guardian klämmer in ett brett spektra av fotboll. Här finns Mourinhos frustration. Här finns Liverpools seger (3-1 mot Brighton). Här finns Manchester Citys seger (5-0 mot Newcastle). Och så finns här Man United-tränaren Ole-Gunnar Solskjaers hint om att förlänga kontraktet med Paul Pogba. ”Förhoppningsvis kan vi lösa något”, säger den jovialiske norrmannen. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har United också inlett samtal med Pogba.

Daily Mail trycker dit en exklusiv-stämpel om att Pogba gjort en u-sväng och nu är beredd att just diskutera ett nytt kontrakt. Fransmannens nuvarande kontrakt går ut nästa år, men United har en option att förlänga det ytterligare ett år.

The Sun ger Mesut Özil sin uppmärksamhet. Mittfältaren, på vars konto det tickar in 350 000 pund varje vecka, har inga planer på att lämna Arsenal efter säsongen. Kontraktet går ut nästa sommar. Då har Özil, enligt The Sun, sagt till vänner att han vill spela i Turkiet eller USA.

Sky Sports uppger att Norwich vill ha sisådär 50 miljoner pund för backen Ben Godfrey, 22. Dortmund och RB Leipzig har tidigare nämnts som intresserade.

Chronicle har inte mycket till övers för Newcastles spelare efter storförlusten mot Man City. Men Emil Krafth klarar sig undan någorlunda. ”Kastades in i en obekant mittbacksroll. Gjorde en rad rensningar och ingen skuld ska läggas på hans axlar efter att han gjort ett försök”, skriver tidningen. Liksom en handfull andra Newcastlespelare får Krafth 5 av 10 i betyg. Resten av spelarna får lägre.

SPANIEN

Marca dundrar på med ”Jovic till salu”. Enligt tidningen är Real Madrid beredd att lyssna på erbjudanden för den 22-årige anfallaren. Jovic har varken övertygat Real på eller utanför planen. Han värvades för 60 miljoner euro förra sommaren. Under sin debutsäsong har det bara blivit två mål på 770 minuter spel.

Diario AS tar upp att Jovic problem bara fortsätter. Han missar matchen mot Alavés. Serben är i karantän då en kompis testat positivt för corona. Även Eden Hazard missar matchen. AS har också udda artikel. Ett klipp med Gerard Piqué på cykel på väg till Camp Nou blev viralt i går kväll (se klipp nedan). AS synar cykeln han flög fram på. Det är en elcykel värd 10 000 euro, och av samma typ som bland annat Lionel Messi och Cesc Fabregas har. Åtskilliga noterade att Piqué körde utan både hjälm och ansiktsmask.

Sport har ögonen med på själva matchen, Barcelonaderbyt. ”Leenden och tårar” står för att Barcelona vann och för att Espanyol åker ur La Liga (1-0 till Barcelona). Krönikören Xavier Ortuño kallar det ett ”lågintensivt derby”, och Sport ger målvakten Ter Stegen högst betyg i Barça, 8 av 10.

Mundo Deportivo fokuserar på att ”Suárez delade ut domen” till Espanyol med sitt mål. Sedan påpekar tidningen att utvisade Ansu Fati missar resten av säsongen om den automatiska avstängningen på tre matcher för det röda kortet står fast.

⚽🔵🔴La imatge curiosa del #BarçaEspanyol l'acaba de donar Gerard Piqué arribant en bici al Camp Nou 🚴‍♂️ pic.twitter.com/qcS8lTFrLS — Esport3 (@esport3) July 8, 2020

FRANKRIKE

L’Equipe ger störst utrymme åt att krisklubben Bordeaux närmat sig Jean-Louis Gasset – senast i Saint-Etienne – som tränare efter Paulo Sousa. Andra aktuella namn är Remi Garde, Gaby Heinze och Luke Elsner. Från spelarmarknaden skriver L’Equipe bland annat att Chelsea är ute efter Monacos Malamine Efekele, snart 16 år. Vidare skriver tidningen att PSG har för avsikt att även rekrytera franskt, dels av ekonomiska skäl och dels för att anpassa truppen efter CL-listan. Boubacar Kamara (Marseille), Ismaël Bennacer (Milan), Tanguy Ndombele (Tottenham) och Faitout Maouassa (Rennes) är aktuella namn.

RMC Sport följer upp ordkriget mellan Lyon och PSG om Neymar. Lyons president Jean-Michel Aulas försvarar nu sportchefen Juninho. Han sa i en intervju bland annat att Neymar bara valde PSG för pengarna, vilket retat upp PSG:s sportchef Leonardo. ”Han (Juninho) gjorde det inte för att attackera PSG”, bedyrar Aulas för radiokanalen, ”Han älskar Neymar. Han nämnde Neymar för att säga att han är en stor spelare men kan sukta efter annat och att pengar inte löser allt”.

TYSKLAND

Kicker synar situationen i Werder Bremen efter att ha kvalspelat sig kvar i Bundesliga. Ludwig Augustinsson nämns som ett av de tunga namn klubben riskerar att förlora. Några konkreta bud finns ännu inte. Dortmund räknar fortsatt med Jadon Sancho men är förberedd om Man United skulle slå till. ”Om Jadon skulle lämna, så kommer vi att agera i den offensiva delen. Det finns ett, två namn vi har ringat in”, säger klubbens sportchef Michael Zorc.

Bild radar upp namn både i Dortmund, Mönchengladbach, Bayern München och även RB Leipzig som klubbarna vill casha in på när trupperna ska slimmar. Bland de fyra namn som nämns för RB Leipzig finns inte Emil Forsberg.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Nederländerna) skriver nu att Mohamed Buya Turay ser ut att stanna i Sint-Truiden. Anfallaren har tidigare upprepade gånger uppgetts på väg bort från den belgiska klubben. HLN skrev bland annat om svenskt intresse. Buya Turay var förra året utlånad till Djurgården och vann då skytteligan och SM-guld.

Transfermarkt (USA) uppger att Arsenal, Chelsea och Valencia är intresserade av Bayern Münchens amerikanske back Chris Richards. CBS Sports lägger till att det finns intresse för 20-åringen från Tyskland, Nederländerna och Belgien. Richards debuterade för Bayern i omgång 33 och tränare Hansi Flick är angelägen om att behålla honom.