Celtic siktar in sig på Robin Olsen

The Scotsman (Skottland) uppger att Celtic är intresserad av Robin Olsen. Det skotska mästarlaget har sedan förra säsongen tappat Fraser Forster och Craig Gordon. Tidigare har bland annat Benfica och Besiktas uppgetts intresserad av den svenska landslagsmålvakten, som enligt italienska uppgifter är sugen på England. Edinburgh Evening News anser att manegen är krattad för den forna Kalmar FF-mittfältaren Melker Hallberg, 24. Han väntas lägga beslag på en ordinarie startplats i Hibernian kommande säsong.

SporTime (Grekland) hakar i The Scotsmans uppgifter om Robin Olsen. Tidningen hävdar bestämt att Celtics förstaval är AEK-målvakten Vasilis Barkas, som bara nämns i förbigående i The Scotsmans artikel. Men SporTime medger att Olsen är alternativ, därav dagens feta rubrik ”Thriller”.

Tribuna (Ukraina) försöker ta in en tränartillsättning: Mircea Lucescu är klar för Dynamo Kiev. Den nu 74-årige rumänen är tidigare känd för bland annat sin tid hos Kievs rival Sjachtar Donetsk. Lite som att Arsène Wenger skulle ta över Tottenham.

ENGLAND

Daily Star vet som alla kvällstidningar att svordomar alltid går hem. I dag: ”One title and you’re f*****g giving it the big ’un” (ungefär: ”En titel och ni börjar fanimej kaxa”). Det är en del av Frank Lampards tirad som Liverpools tränare Jürgen Klopp hamnade i vägen för när hans assisterande tränare Pep Lijnders retat upp Chelseatränaren under onsdagens match (se klipp nedan).

BBC har ett annat efterspel till pokalfirandet. När Liverpools mittfältare Fabinho var borta slog inbrottstjuvar till. Smycken och en bil stals från brasilianarens hem.

Press Association hör Mikel Arteta medge att en FA-cuptriumf inte räddar Arsenals säsongen. ”Nej. Den här klubben förtjänar det bästa och då måste man slåss om alla titlar. Vinner vi finalen och får spela i Europa kan vi säga att det är okej, men det är inte nivån för den här klubben”, säger Arteta. Arsenal kan som bäst sluta på åttonde plats i ligan.

Daily Telegraph ståtar med ”Exklusivt: Manchester United planerar att tillsätta en sportchef i sommar”. Det ska vara någon som ska arbeta i tandem med tränaren Ole-Gunnar Solskjaer, inte revolutionera. Andrea Berta (Atlético) ses som ett alternativ, även Fabio Paratici (Juventus) och Antero Henrique (ex-PSG) nämns.

The Independent anger att Man Uniteds första bud på Dortmunds Jadon Sanco lär landa på 55 miljoner pund, som med bonusar som kan nå upp till 80 milj pund.

Daily Mail skriver att Man United är på väg att plocka en stortalang från rivalen Manchester City. 16-årige Charlie McNeill, som gjort 600 mål under sina pojklagsår, har sedan tidigare beslutat sig för att lämna City.

The Athletic har uppgifter om tunga värvningar till Man Citys damlag. Amerikanska landslagsmittfältaren Sam Mewis har skrivit på och landslagskollegan Rose Lavelle överväger ett erbjudande.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kittlar med ”Inter-Messi: Varför inte?”. Bakgrund? Lionels pappa Jorge har köpt ett hus i Milano, för övrigt nära Inters huvudkvarter, och ska flytta sin business dit. GdS målar upp ett scenario där Inter, med Suning i ryggen, kan göra en Juve/Cristiano Ronaldo, även om det just i dagsläget bara är en supporterdröm. ”Inget är omöjligt”, påpekar tidningen. Självfallet finns utrymme för att Juventus scudettofirande fick skjutas upp efter förlust i går (1-2 mot Udinese). Tre spelare i Udinese får finfina 7,5 av 10 i betyg, en av dem är Ken Sema. En annan svensk i rubrikerna är som vanligt Zlatan Ibrahimovic. ”Satsar på Ibrahimovic, alternativet är Dzeko”, lyder rubriken. För tränare Pioli vill som bekant behålla svensken, men om vd Ivan Gazidis inte får ihop det ekonomiska med Zlatan är Romas Edin Dzeko ett alternativ, menar tidningen. Luka Jovic nämns också men är dyr och saknar den nödvändiga erfarenheten.

Tuttosport menar att Milan har en annan plan B om Ibrahimovic inte stannar. Det är Mario Mandzukic eller Olivier Giroud. Jovic nämns också här men just som ett dyrt alternativ. På Turintidningens förstasida råder irritation över Juventus resultat. ”Sarri, ge oss en förklaring”. Det följs av ”Scudettofesten uppskjuten, samma gamla visa: Juve tar ledningen, sedan ännu en blackout som tillåter ett strålande Udinese att vända matchen”.

Corriere dello Sport är också hård i tonen. ”Det här inte som Juve”, och ”Flopp i Udine, första scudettomatchbollen bortkastad”. Andra rubriker på förstasidan: ”Immobile tar Lazio till Champions League” (2-1 mot Cagliari) och så då ”Piolis drag: Ibra? Jag hoppas han stannar”.

SPANIEN

Marca döper om den uppskjutna och skandalomsusade Segunda-matchen Deportivo La Coruña-Fuenlabrada till ”Fuenlagate”. Det är dagens största rubrik. Matchen kommer nu inte att spelas alls efter nya fall av coronai Fuenlabrada, sammanlagt 16 nu. Vidare finns rubriken ”Ett lag till salu”, och så ställer tidningen upp en elva av Barcelonaspelare som kan säljas. Neto – Semedo, Todibo, Umtiti, Junior – Vidal, Rakitic, Rafinha eller Aleñá – Dembélé, Braithwaite, Coutinho.

Sport trycker på att Barcelona så snart som möjligt vill ha Ansu Fatis proffskontrakt klart, där utköpsklausulen höjs till 300 miljoner euro. Tidningen menar att oro finns för Manchester United som lurar i vassen.

Mundo Deportivo har bild på Lionel Messi och Luis Suárez som chillar på en båt i Ibiza. Eller ”Laddar batterierna”, som MD uttrycker det, inför mötet med Napoli i CL. MD hävdar på annan plats att Samuel Umtiti inte har några som helst planer på att lämna Barça. Klubben har inte heller talat med honom om det, vilket det tidigare ryktats om.

Cadena SER ser Ferran Torres övergång från Valencia till Manchester City rycker allt närmare. 20-åringen, som ses som en ersättare till Leroy Sané, är sedan tidigare överens med City. Diskussioner mellan klubbarna om priset pågår nu, skriver SER, och Yangel Herrera kan gå motsatt väg som del i affären.

FRANKRIKE

L’Equipe uttrycker ”En enorm längtan”. För första gången på fyra månader spelas i dag tävlingsfotboll i Frankrike igen: cupfinal mellan Paris SG och Saint-Etienne. 5 000 åskådare kommer att släppas in på Stade de France. Saint-Etiennes ultras bojkottar dock matchen eftersom så få biljetter tilldelats. CUP från PSG gör likadant. Frankrikes president Emmanuel Macron kommer för övrigt att finnas på plats. PSG har fortfarande chansen på en kvadrupel: ligan (klart) cupen (final), ligacupen (final) och Champions League (kvartsfinal).

Le Parisien använder nyhetsettan till längtansfulla ”Fotbollen är tillbaka!”. Tidningen har också pratat med Thiago Silva som bekräftar att det var PSG:s beslut att släppa honom. ”Det stämmer att jag inte ville lämna, men beslutet är taget, jag respekterar det”, säger 35-åringen. Thiago Silva har spelat i PSG sedan 2012 och avslutar sin tid i klubben med Champions League-slutspelet i augusti.

Foot Mercato levererar med exklusiv-stämpel att Manchester United föreslagit Inter ett byte: Alexis Sánchez mot Ivan Perisic.

TYSKLAND

Sport1 synar torsdagens uttalanden från Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münchens vd. Under torsdagen pratade han öppet om att klubben ännu inte var överens med David Alaba och Thiago om en fortsättning. ”Rummenigge ökar pressen på Alaba”, menar Sport1, då ett pokerspel pågår om hans framtid och att det handlar om pengar. ”Det är ingen hemlighet att kontraktsförhandlingar är om pengar. Vi har lagt korten på bordet. Det är nu upp till hans rådgivare, hans pappa och i slutändan David själv om han vill stanna”, säger Rummenigge. Enligt Bild vill Alaba ha drygt 20 miljoner euro om året. Thiago har gjort klart att han vill lämna klubben men enligt Rummenigge finns ännu inga bud.

11 Freunde har en intervju med Manuel Neuer. Han är tydlig om att behålla sin position mellan stolparna i Bayern München. ”Vilken tränare ställer inte upp med sina bästa spelare? Och jag är övertygad om att jag är bäst även om jag inte är 17 längre”, säger Neuer. Han har hunnit bli 34 år men väntar med pensioneringsplanerna. ”Alla spelare har en karriär. När man slutar finns ingen återvändo. Om fotbollen blir en börda så gör jag som Philipp (Lahm). Men jag har fortfarande ett stort sug efter fotboll. Det finns alltid något att vinna”, säger han.