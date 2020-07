Lokaltidningen: ”Ett år att rama in för Kulusevski”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ITALIEN

Gazzetta di Parma ger en bit av förstasidan åt Dejan Kulusevski. ”Toppspelare vid 20 års ålder: Vilka siffror, Kulusevski, nio mål och nio assist”. I assist är svensken trea i ligan. Fler siffror läggs fram i artikeln. Som 28 nyckelpassningar (delad tre i ligan). Som 11,6 km i snitt per match (tvåa i ligan). Tidningen kallar det för ”ett Serie A-år att rama in” för svensken. I dag ställs Kulusevski mot sin förra klubb Atalanta.

La Gazzetta dello Sport placerar Maurizio Sarri på förstasidan, svepandes en champagneflaska. Rubrik: ”Törstig…på Champions League”. Till CL-mötet med Lyon den 7 augusti törstar Sarri däremot efter goda nyheter om Paolo Dybala. Argentinaren är skadad och väntas missa de två avslutande ligamatcherna. GdS uppger också att Albin Ekdal – 31 år i dag – missar de två resterande ligamatcherna. Sampdoriamittfältaren har en fotskada och skulle annars ha mött Milan och Zlatan Ibrahimovic i morgon. Ett möte som, utifrån sett, kanske hade lite extra krydda sedan Ekdal i ”Sommar i P1” häromdagen med kritiska ögon tog upp Ibrahimovics påverkan på landslaget.

Corriere dello Sport har också Ekdal utanför Sampdorias trupp till mötet med Milan, och lägger kort till ”återhämtning svår” vid svenskens namn. På förstasidan finns bland annat ”Immobile på Europatronen”. Laziostjärnan är på jakt efter Guldskon, ”13 år efter Francesco Totti”.

Tuttosport blickar redan framåt, mot Juventus tionde raka titel. Fyra spelare placeras ut, som kan hjälpa dem dit. Två är klara nyförvärv, Kulusevski och Arthur. Två är potentiella nyförvärv, Zaniolo och Milik. Tuttosport har i dagarna också uppgett att Ken Sema är ett backupalternativ för Inter om en värvning av Emerson Palmieri från Chelsea inte går i lås, skriver Calciomercato.

Sky Sport uppger att de första kontakterna nu är tagna om nya kontrakt för Zlatan Ibahimovic och Gianluigi Donnarumma. Samtal har inletts mellan Milan och rådgivare till spelarnas agent Mino Raiola. Nu inväntas kontraktsförslag från klubben. Båda spelarna önskar stanna.

ENGLAND

Daily Mirror sätter snurr på tisdagens transferkarusell. Dagens största rubrik går till Jack Grealish. Aston Villa är ute efter 80 miljoner pund för mittfältaren som Man United visat intresse för. Nästa: Crystal Palace är beredd att lyssna på bud på Wilfried Zaha, med Everton som en möjlig budgivare. Nästa: Chelsea är beredd att bjuda 55 milj pund och en lön på 170 000 pund i veckan, om målvakten Dean Henderson inte får de framtidsgarantier han söker av sin klubb Manchester United.

The Times följer upp Grealish. Enligt tidningen är Aston Villa-spelaren oroad över prislappen, att den ska skrämma bort United. På sportettan finns annars ”Klopps samtal till Ferguson klockan halv fyra på morgonen”. Man United-legendaren hyllade Klopp sedan han utsetts till Årets tränare, och la i skämtsam ton till: ”Jag förlåter dig att du ringde halv fyra på morgonen för att berätta att du vunnit ligan. Tack ska du ha!”.

The Guardian ger anledning att undra om Atlético svarade Arsenal, ”No €50m, no Partey”. I alla fall har den spanska klubben nobbat ett andra bud från Londonklubben på 25 milj euro plus Matteo Guendouzi för mittfältaren, och pekar på en prislapp på 50 milj euro för ghananen.

Daily Telegraph har som dragplåster att ”Bournemouth kan lämna in stämning över ’spökmål’”. Hawk-Eye missade att bollen varit inne i mål för Sheffield United mot Aston Villa i juni (0-0). Den poäng som Aston Villa fick med sig hjälpte klubben att klara sig kvar i Premier League – på Bournemouths bekostnad.

The Sun tar notis om att kraftpaketet Adama Traoré har ett hemligt hjälpmedel: babyolja. Wolves fysteam har smort in hans armar med det för att förhindra att motståndare grabbar tag i honom när han sätter fart. Traoré har haft problem med en axelskada sedan årsskiftet.

SPANIEN

Marca ger förstasidan till ett tips från Atléticos president Enrique Cerezo, ”Satsa på João Félix i Champions League”. Han tror den unge portugisen kommer att kliva fram där. Några plane på att sälja målvakten Jan Oblak, som Chelsea uppges ute efter, finns inte. ”Oblak har kontrakt med Atlético, punkt slut. Han är världens bästa målvakt”, påpekar Cerezo.

Diario AS rimmar, ”La cantera es la cartera”. Det blir i en fri översättning ”Akademin bra för ekonomin”. Real Madrid kan genom att sälja en del unga spelare tjäna uppemot 100 miljoner euro, menar AS. Achraf Hakimi har redan sålts till Inter för 40 milj euro. Javi Sanchez, Borja Mayoral, Oscar Rodriguez, Mariano Diaz och Sergio Reguilon är andra spelare som kan lämna.

Sport skriker ut, ”Arthur revolterar!”. Mittfältaren är på semester i Brasilien och har sagt till Barcelona att han inte kommer tillbaka och spelar Champions League. Barça sålde honom tidigare i sommar till Juventus. Arthur upplever att tränare Setién placerat honom i frysboxen sedan dess.

Mundo Deportivo har samma uppgifter kring Arthur, och lägger till att Barcelona planerar åtgärder mot brasilianaren för kontraktsbrott.

FRANKRIKE

L’Equipe anar att ”PSG är som jinxade”. Alltid är någon storspelare skadad när det drar ihop sig i Champions League. Den här gången är det Kylian Mbappé, som får svårt att bli spelklar till kvartsfinalen mot Atalanta. Efter Qatars intåg i Parisfotbollen är det Bahrains tur. Det lilla kungariket vid Persiska viken har köpt 20 procent av Ligue 2-laget Paris FC och blir även lagets huvudsponsor.

France Football drar på en intervju med Mauro Icardi. PSG-anfallaren pratar sig varm om Mbappé. ”Han har huvudet på skaft för att bli bäst i världen”, säger Icardi. Han prisar också en annan lagkamrat, Neymar, ”När man känner honom kan man bara gilla honom, han är så långt ifrån den person han målas upp som i medier. Han är en lagkamrat som inte tvekar att vara uppriktig, och att se till så att alla andra mår bra”. Av svenskintresse i France Football är Omgångens lag som tidningen samlar in från andra medier. I The Guardians lag för den avslutande omgången i Premier League finns Victor Nilsson Lindelöf med. I Sky Sport Italias lag för senaste omgången i Serie A finns Dejan Kulusevski med.

TYSKLAND

Kicker lyssnar till Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge som har svårt att svälja att Ballon d’Or inte delas ut. Särskilt inte ett år då han anser att Robert Lewandwski borde kunna vinna utmärkelsen. ”Jag får kanske tala med Gianni Infantino (Fifas president) och försöka övertala honom så att han i sin tur övertalar France Football – eller att Fifa delar ut Ballon d’Or”, säger Rummenigge. Fifa har själv ett liknande pris, The Best, som liksom Ballon d’Or ställdes in på grund av coronapandemi.

Sky Sport har mer Bayern. Enligt tv-kanalen vill Corentin Tolisso lämna klubben i sommar. Ett byte med Marcelo Brozovic i Inter kan bli aktuellt.

Spox och Goal bekräftar tidigare uppgifter i Marca om att Bayern varit i kontakt med Barcelona om att låna Pedri. Mönchengladbach är en av flera andra klubbar som också visat intresse för 17-åringen.

Bild har ännu en potentiell ersättare för Jadon Sancho i Dortmund. Kicker nämnde i måndagsnumret Jonathan Ikoné i Lille. Bild lägger till Jeremie Boga i Sassuolo. Under måndagen skrev Bild också att Dortmund nobbat ett första bud från Man United på Sancho. Den uppgiften sköt engelska medier senare ner, United har ännu inte lagt något bud.

ÖVRIGT

NBC (USA) noterar en svensk tvåmålsskytt natten till i dag, svensk tid. Magnus Eriksson satte två straffar i andra halvlek när San Jose vann (5-2 mot Real Salt Lake). ”Det kändes bra inför båda straffarna, jag hade inga tvivel”, säger Eriksson. Den 30-årige mittfältaren har satt samtliga sju straffar under sin tid i klubben. Genom segern är San Jose i kvartsfinal i MLS is back-turneringen. ”Jag tror vi alla trivs med att vara här”, säger Eriksson.

Ekstra Bladet (Danmark) konstaterar att Bröndby tjänar en liten hacka på försäljningen av Simon Tibbling, 25, till FC Emmen i Nederländerna. Enligt tidningens uppgifter låg prislappen för svensken på sex miljoner danska kronor, motsvarande drygt åtta miljoner svenska kronor.

Gazzetta (Grekland) tycks sätta punkt för en Robin Olsen-flytt till Celtic. Den skotska mästarklubben har enligt uppgift kommit överens med AEK om att köpa Vasilis Barkas för fem miljoner euro. Den 26-årige målvakten skriver på för fyra år. Liknande uppgifter förekommer också i skotsk press.

Tribuna (Ukraina) rapporterar om kaoset kring Mircea Lucescu. För fyra dagar sedan tillkännagavs att den forna Sjachtar Donetsk tränaren tagit över rivalen Dynamo Kiev, något Headlines jämförde med att Arsène Wenger skulle återvända till fotbollen och ta över Tottenham. Men på måndagen sa Lucescu att han hoppar av efter hat från Kiev ultras. ”Jag kan inte arbeta i en så fientlig miljö”, sa rumänen. Senare meddelade dock Kievs president Igor Surkis att så inte är fallet. ”Lucescu är Dynamo Kievs tränare, och i morgon (läs: i dag) anländer han”, säger Surkis. Tribuna: ”Men hans uttalande till pressen om att han sagt upp sig?”. Surkis: ”Jag vet inte…Ett uttalande är ett uttalande. Lucescu är Dynamo Kievs tränare. Punkt slut”. Under tiden har Kievs ultras WBC välkomnat det första beskedet om att Lucescu hoppar av. ”Mircea, du har förstått det hela rätt. Du kommer aldrig att kunna arbeta på normalt vis här. Det skulle bli de svåraste miljonerna euro du någonsin tjänat”, står det i ett uttalande, samt ”Vi kommer definitivt aldrig att glömma att du sa att Ukraina och Ryssland är ett land”. Fortsättning följer.