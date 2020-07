Lokaltidningen: ”Isak den bäste på 30 år”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Mundo Deportivo har i sin San Sebastian-upplaga fokus på ”Isaks effekt”. Tidningen påpekar att Alexander Isak haft ”den bästa debutsäsongen för en utländsk anfallare sedan Aldridge”. Det var 1989. Den tidigare Liverpoolspelaren gjorde 22 mål, Isak slutade på 16*. Desto mer anmärkningsvärt, menar tidningen, är att Isak nått dessa siffror trots att han inte varit en given startspelare. Han har bara startat 19 av 44 matcher. Han har också ett bättre snitt än Aldridge, ett mål var 123:e minut mot ett var 139:e minut för Aldridge.

Marca kommer med en varning, ”Var försiktiga därute”. Det är ett svar på de tilltagande fallen av coronasmitta i Spanien i allmänhet och fallet med Mariano i Real Madrid i synnerhet. Anfallaren uppges må bra, resten av laget har testat negativt och förhöjd försiktighet gäller inför CL-mötet med Manchester City. På tal om corona. Fuenlabrada fruktar degradering från andra divisionen efter anklagelserna om hur klubben handskades med sina coronafall i vad som numera kallas ”Fuenlagate”. Så inte nog med att spelarna går miste om chansen att flyttas upp via kval, de kan i stället flyttas ned en division.

Diario AS drar också på att Mariano är ”Tillbaka som positiv” i coronatest. Sedan tittar tidningen på Atléticos målvaktssituation. Men det har inte med Jan Oblak att göra. Han stannar. Det handlar om värvning av en backup. Tre alternativ nämns: Roberto Jiménez (West Ham), José Sá (Olympiakos) eller Marko Dmitrovic (Eibar). Det var också AS som under tisdagen kom med uppgiften att David Silva är aktuell för Lazio.

Sport försöker se glatt på tillvaron. En ”Sprint för Champions League” gäller för tilltufsade Barcelona, som inlett träningen inför turneringen. Griezmann var pigg. Till och med Dembélé var med. Saknades gjorde däremot som väntat Arthur, som lär straffas för disciplinbrott. Barça har enligt Sport inga planer på att riva kontraktet i förtid, som brasilianaren önskar. Vidare skriver tidningen att Valencia, Real Betis och Real Sociedad alla är intresserade av mittfältaren Monchu, b-lagets 20-årige lagkapten. Planen är en försäljning med en återköpsklausul i två år. Enligt Sky Sport Italia har även Sassuolo tagit kontakt.

* Det kan tekniskt sett bli fler: cupfinalen mot Athletic har skjutis upp, kanske ända till 2021.

ENGLAND

The Sun anser att Chelseatränaren Frank Lampard har huvudvärk inför helgens FA-cupfinal mot Arsenal. Ska han använda nyckelspelaren Willian, som kan lämna klubben på en fri transfer för rivalen efter matchen? Brasilianarens agent Kia Joorobchian berättade för TalkSport att det finns fem bud, varav två från Premier League. Ett besked kommer efter FA-cupfinalen. Enligt The Guardian är Arsenal favorit.

Daily Mirror vill lätta lite på Lampards huvudvärk. Ben Chilwell kommer denna vecka att be om att få lämna Leicester, uppger tidningen. Han vill enligt Mirror till Chelsea, där en plats i startelvan väntar vänsterbacken.

Daily Telegraph synar domen som friade Manchester City och gav klubben återinträde till Champions League. Under tisdagens släpptes beslutsskälen från CAS, idrottens skiljedomstol. Det ger rubriken, ”CAS anser att Manchester City ska bli ’allvarligt klandrade’ för att ha hindrat Uefas granskning”. Däremot fanns inte skäl tillräckliga för att fälla klubben.

Manchester Evening News sätter säsongsbetyg på Uniteds spelare. Det är inte så munter läsning för Victor Nilsson Lindelöf. ”På det hela taget en tillbakagång den här säsongen, och Ole Gunnar Solskjaer var för lojal mot honom med tanke på misstagen som ledde till mål. Sparade det bästa till sist när han neutraliserade Jamie Vardy”, skriver MEN, och ger den svenske landslagsbacken 6 av 10 i betyg. Det är samma betyg som exempelvis Paul Pogba får. Tidningens betyg spänner brett. Högst får Bruno Fernandes, 9, och lägst får trion Phil Jones, Diogo Dalot och Marcus Rojo, 1.

Bristol Post gör en utförlig beskrivning av situationen med Niclas Eliasson i Bristol City. Mycket talar för en försäljning – om det finns en köpare. Prislappen sätts till fyra-fem miljoner pund.

ITALIEN

La Repubblica tror på en ny baslön i Milan för Zlatan Ibrahimovic på fyra till fyra och halv miljon euro. Tidningen skriver att svensken drivs av att ha unga spelare att leda men vill se värvningar som matchar hans ambition om ett vinnande lag och hans uppoffring att leva utan sin familj. Det har tidigare uppgetts att Ibras ursprungliga lönekrav var sex milj euro, men enligt Gazzetta dello Sport häromdagen också att han kunde tänka sig att gå ner ända till hälften.

La Gazzetta dello Sport tar som många medier fasta på att Ibrahimovic frontade nya Milantröjan i går, blickar framåt mot en fortsättning men också bakåt med rubriken ”Från Samp till Samp”. Det är en tillbakablick på hur han förändrat laget sedan första matchen mot Sampdoria till dagens match mot samma motståndare. GdS håller sedan fast vid gårdagens uppgifter: inget spel för Albin Ekdal, som också missar Samps sista match (Brescia på lördag). Dagens svensk är annars Dejan Kulusevski. ”Helt enkelt alldeles utsökt när han rör bollen och rycker med fart”, skriver GdS som har honom som Parmas bästa spelare i förlustmatchen (1-2 mot Atalanta). Betyg: 7,5 av 10 (utsökt var också Kulusevskis klackpass). Pamas tränare D’Aversa: ”Det är en komplett spelare. Han kan spela på mittfältet, offensiv mittfältare, på kanten”, säger han, ”Han imponerade i akademin, men fortsatte sedan också under träning och i Serie A. Det är en förödande spelare, jag hoppas han får visa det också i ett lag som Juventus”. Förstasidan handlar annars om Inter. Om segern (2-0 mot Napoli). Och så om drömmen om Messi. Inter använde en skuggprojektion av argentinaren på Milanos berömda katedral, duomo. Tydligen ett initiativ av Inters ägare Suning för sändningar i Kina. Men det spädde på ryktena. Rykten som snabbt dämpades. Inters sportchef Marotta: ”Det är fantasifotboll, en utopisk situation”. Inters tränare Conte: ”Det är lättare att flytta Duomon än flytta Messi till Inter”.

FRANKRIKE

France Football diskuterar Victor Osimhens invecklade övergång från Lille till Napoli med nigerianens förre agent, Jean-Gérard Benoit Czajka. Han har nyligen ersatts av William D’Avila men var med om de inledande förhandlingarna med Napoli. ”Victor ville inte till Italien. Han sa till mig att rasismproblemen skrämde honom och han inte kände för det. I mars-april sa han till mig, ’Jag vill inte spela i Italien även om det är för Juventus och tio miljoner euro om året’”, berättar Benoit Czajka, som därför tog med honom till Italien för att övertyga honom och även träffa Kalidou Koulibaly.

Le 10 Sport infogar ett nytt klubbnamn i jakten på kontraktslösa Edinson Cavani: Bayern München. Den tyska klubben, som sägs leta en backup till Robert Lewandowski, ska ha varit i kontakt med uruguayanens bror.

TYSKLAND

Bild dissar Times uppgifter om att Mönchengladbach är intresserad av Jesse Lingard. Man United-mittfältaren är för dyr. Tidningen sätter på annat håll ett troligt pris på Ludwig Augustinsson. Werder Bremen väntas kunna få sju miljoner euro om intressenter dyker upp, skriver Bild.

Weser Kurier har mer om svenskklubben Bremen. Som en effekt av coronapandemin kommer framöver en force majeur-klausul att finnas i nya kontrakt. Den kommer att medföra en automatisk lönesänkning på 10 eller 20 procent.

SportBild är ovanligt tunn på transferuppgifter. Tidningen slår dock fast att Bayern München internt bestämt att prislappen för Thiago är 30 miljoner euro. Något bud finns ännu inte. En försäljning av spanjoren eller Corentin Tolisso avgör om det bli fler inköp.

Spiegel uppmärksammar att Mönchengladbach vill belöna en supporter för att ha vägrat uttala en rivals namn. Supportern var med i ett frågesportprogram på tv (klipp nedan). Där fick han frågan ”Vilket lag vann andra divisionen 2018/2019?”. Rätt svar är FC Köln, men Mönchengladbachsupportern svarade bara ”Nej, det svarar jag inte på”. Därmed blev han utslagen och gick miste om en större prispott. Han ångrar sig inte, Köln hade han inte uttalat ”för alla pengar i världen”, som han sa efteråt. Han lojalitet prisas nu av Mönchengladbach som utlovar en gåva från klubben och dess huvudsponsor.

Manchmal gibt es eben wichtigere Dinge als Geld. 🤷‍♂ pic.twitter.com/pMq9UP2bR0 — Sportschau (@sportschau) July 24, 2020



ÖVRIGT

Novosti (Serbien) uppger att Branislav Ivanovic är på väg tillbaka till Premier League. Det är inte tillbaka till Chelsea, där 36-åringen var en profil i många år, men väl till en tränare han hade i Londonklubben: Carlo Ancelotti. Tidningen skriver att Everton befinner sig i långt gångna förhandlingar med Ivanovic. Han är på väg att lämna Ryssland där han som lagkapten förde Zenit till liga- och cuptitel. Novosti uppger att Ivanovic redan tackat nej till Röda Stjärnan.