Kulusevski förbereds som Juves nummer 10

ITALIEN

Juventibus.com låter Goals välkända Juventusskribent Romeo Agresti breda ut sig om mästarklubben och framtiden. Enligt Agresti planerar Maurizio Sarri för att använda Dejan Kulusevski som nummer 10, en trequartista. Turinklubben ska redan ha pratat med svensken om det, och om specialinriktad träning, säger Agresti, och hänvisar till källor ”mycket nära Kulusevski”. Bland annat behöver svensken träna upp sin ”svagare” fot, högerfoten. Kulusevski kan i den här rollen exempelvis spela bakom Cristiano Ronaldo och Paolo Dybala i ett 4-3-1-2, som ett alternativ till den kantroll som också är aktuell för 20-åringen.

La Gazzetta dello Sport hakar i med en analys av svensken som börjar med ett klargörande: ”Juve köpte inte Kulusevski för att förstärka bänken”. Han är tänkt för startelvan. Många ser honom som ersättare till Bernardeschi till höger i anfallet i 4-3-3, i en roll som han oftast haft i Parma. Ett annat alternativ är som mezzala, på mittfältet som drar sig ut mot kanten, en De Bruyne-liknande roll. Och så var det då rollen som trequartista. Gazzettan påminner om en intervju med Kulusevski tidigare i år. ”Jag har alltid varit en trequartista, det är där jag trivs bäst, även om Parma modifierat min roll. Jag kan också spela på kanten och som mezzala, men jag ser mig själv bakom anfallarna”, sa han då. GdS avslutar artikeln med orden, ”Det kommer att finnas plats för svensken. Mycket plats”. På dagens förstasida finns annars Zlatan Ibrahimovic igen. Den här gången med rubriken ”Förlängning värd sex miljoner euro och kan stanna till han är 40 år”. Tidningen skriver om en baslön på kanske fem milj euro och bonusar, och har sedan samma uppgifter som La Repubblica i går om att det kan bli ett optionsår (se även torsdagens Headlines) . ”I morgon, efter matchen, åker han på semester, men hans öde är beseglat”. Budskapet är att Ibra stannar i Milan, hans agent Mino Raiola och Milans vd Ivan Gazidis färdigställer detaljerna. GdS väver också in en explosion i tröjförsäljning i Ibrahimovic-artikeln. Efter de två första dagarna är försäljningen 1 700 procent högre än efter motsvarande tröjsläpp förra året.

Sky Sport Italia hör Milans Ismael Bennacer förtydliga vad som gäller med lagkamraten Ibrahimovic. ”Man måste ge allt för han kräver perfektion, och om du inte ger det, då dödar han dig”, säger Bennacer i sin hyllning av svensken.

Corriere dello Sport tar sikte på Juventus och Champions League. ”Sarri darrar” är rubriken med stora, röda bokstäver. ”Om laget inte kommer tillbaka mot Lyon riskerar han sparken”, påtalar tidningen.

Tuttosport utbrister däremot i ett ”Dybala, si!”. Det står för att argentinaren efter skadebekymmer väntas kunna spela CL-mötet med Lyon. På förstasidans bild har han på sig Turinlagets nya hemmatröja, som spelarna kommer att bäras i morgondagens Serie A-avslutning.

ENGLAND

The Times låter Amanda Staveley, som frontade det saudiska budet på Newcastle, ge sin syn. ”Vi är förtvivlade för Newcastles fans. Det är en katastrof för dem”, säger hon. Staveley riktar ett anklagande finger mot Premier League för att budet drogs tillbaka. ”Självklart. De hade chansen, de sa att vi inte svarat på alla frågor, men det hade vi. Men de andra klubbarna i Premier League ville inte att det skulle bli av”, säger hon.

Daily Mirror ger Staveleys anklagelse dagens största rubrik, ”Ni dödade Newcastleavtalat”. Enligt Mirror fanns planer på att pumpa in 250 miljoner pund till spelarköp över fem år. På annat håll har Mirror ytterligare en förstärkning till Graham Potters gäng. ”Exklusivt: Brighton försöker värva Arsenals stjärna Ainsley Maitland-Niles”.

Daily Telegraph har sin egen exklusiva uppgift, men är då tillbaka bland geordies. ”Newcastle kan fortfarande ha nya ägare innan årsskiftet”. Det är den amerikanske affärsmannen Henry Mauriss som känner att han i förarsätet igen.

Sky Sports uppger att Barcelona och Inter Miami gett erbjudanden till Willian. Även hans nuvarande klubb Chelsea har gjort det. Stötestenen för Londonklubben är att den inte velat ge 31-åringen ett långtidsavtal. Barcelona erbjuder tre år och Inter Miami ett ännu mer guldkantat tre och ett halvtårsavtal, skriver Sky.

The Sun menar att West Ham ligger snäppet före Arsenal i kampen om John Stones. Man City-backen väntas kosta 20 miljoner pund.

The Independent hävdar att Dortmund kommer att accepterar ett bud på Jadon Sancho på bara 60 miljoner euro, men som sedan stiger till över 100 milj euro. Klubben har tidigare upgetts benhårt stå fast vid 120 milj euro.

Daily Express har förutom röran i Newcastle, också torsdagens två andra stora rubriker i England: Man Citys bud på Nathan Aké och Fulhams finalavancemang i PL-playoff (1-2 mot Cardiff).

SPANIEN

RNE uppger att Real Betis tränare Manuel Pellegrini kan lämna sitt jobb – bara några veckor efter att han fått det. Pellegrini har denna vecka fått ett guldkantat erbjudande från Kina. Skulle han lämna uppges Betis sportchef Antonio Cordón ha Jordi Cruyff som favorit att ersätta. Cruyff lämnade nyligen jobbet som Ecuadors förbundskapten.

Diario AS lockar med ”Badiashile – den nye Varane”. Real Madrids tränare Zidane Zidane är ute efter en fjärde mittback och 19-åringen är aktuell, trots att han förlängde kontraktet med Monaco så sent som i december 2019. I går uppgav AS också att Raúl Jiménez är nära en flytt från Wolves till Juventus.

Sport skriver om ett ”Möte om Ansu”. Det väntas redan ”inom de närmaste timmarna”. Där kommer Barcelona att meddela 17-åringens representanter att klubben utlöser optionen om en kontraktsförlängning till 2024. Utköpsklausulen kommer då att fördubblas, för att hålla intressenter (läs: Man United) borta, och Ansu Fati kommer att få ett tröjnummer för a-laget (han har för närvarande 31), skriver Sport. På förstasidan finns också Barça-rubriken, ”Lyssnar på erbjudanden för Dembélé”.

Mundo Deportivo pekar ut en trio spelare ”Inom räckhåll” för Barcelona. Intresse finns för David Alaba, Eric Garcia och Juan Bernat, alla med kontrakt som går ut 2021. MD ser Martin Braithwaites framtid i England. West Ham och Everton ringas in som mest intresserade av den danske anfallaren. Barcelonas pris är 18 miljoner euro. Tidningen fortsätter också sin love-in med Alexander Isak. I dag porträtteras svensken som La Ligas bäste U20-spelare, eller ”kung bland de skägglösa”, som tidningen ordagrant uttrycker det. Ingen har fler mål och assist. Isak ligger före Ansu Fati (Barça) och João Félix (Atlético).

FRANKRIKE

Le Parisien ser kvällens ligacupfinal PSG-Lyon som en aperitif, eller som det står på nyhetsettan, ”En försmak av Europa”. I tankarna finns det stundande Champions League-spelet. PSG kommer till spel utan skadade Kylian Mbappé men med ett tillräckligt starkt lag för att vara klar favorit. Vid seger tar laget en ”nationell trippel” – liga, cup och ligacup. Och så finns då chansen på Champions League kvar.

L’Equipe ser på ligacupfinalen ur ett liknande perspektiv som Le Parisien, ”Europa i tankarna”. PSG-tränaren Thomas Tuchel fick på presskonferensen också ofrånkomligen frågan om det finns något hopp om att Mbappé kan vara med mot Atalanta (12 augusti). ”Ja, men det är väldigt, väldigt ont om tid. Varje dag räknas för att kanske åstadkomma ett mirakel. Utmaningen mot Lyon är att anpassa sig till att lyckas utan Kylian”, säger Tuchel. L’Equipe bekymrar sig också för Nantes. Klubben har nu nio fall av coronasmitta.

TYSKLAND

Bild skriver att Dortmund ser Memphis Depay ses som en möjlig ersättare till Jadon Sancho, som är i Manchester Uniteds blickfång. Lyonspelaren sägs villig att röra på sig då klubben missade Europaspel. Bild får vidare bekräftelse på att Felix Beijmo bara är i Werder Bremen och vänder. ”Vi hoppas inom kort hitta en klubb där Felix får spela. Det kan bli ett lån igen”, säger sportchefen Frank Baumann, som också kan tänka sig en försäljning. Beijmo var senast utlånad till Greuther Fürth och innan dess till Malmö FF. 22-åringen har sagt sig öppen för en allsvensk återkomst.

Sky Sport får tid med Bayern Münchens vd Karl Heinz Rummenigge. Han hoppas David Alaba stannar karriären ut i klubben. Hans beröm landar väl både rätt och fel. ”Jag har alltid sagt att för mig så är David Alaba något av en svart Franz Beckenbauer”, säger Rummenigge, och fortsätter: ”Han är den förste att spela på den nivån där som Beckenbauer gjorde”. Vidare bekräftar Rummenigge att Thiago planerar för flytt, att Bayern accepterat det, men inte tänker hänga något reapris om hans hals.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) låter Alfredo Morales klättra fram ända till nyhetsettan. Enligt tidningens uppgifter kommer Lille att återvända med ett bud på 17 miljoner pund för Rangers anfallsstjärna.