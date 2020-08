Isak på väg att bli utan Ødegaard

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Mundo Deportivo tar sig an Barcelona-Bayern München i Champions League med en match i matchen: Ter Stegen mot Neuer. En ”Rivalduell” mellan konkurrenterna i det tyska landslaget. San Sebastian-upplagan av Mundo Deportivo kraxar däremot olycksbådande, ”På väg bort”. Tidningen uppger att Martin Ødegaard ”nästan är förlorad för Real Sociedad”, att ”Real Madrid efter CL-uttåget meddelat den baskiska klubben att man vill ta tillbaka honom och bryta pakten”. I så fall förlorar Alexander Isak också en parhäst på och vid sidan av planen (minns pianoduetten). Enligt MD är anledningen till Real Madrids svängning att tränaren Zinedine Zidane är ”som besatt” av norrmannen. I går uppgav Marca att Real Madrid troligen lämnar besked om Ødegaard senare i veckan.

Diario Vasco ger Ødegaard stor bild på nyhetsettan. Tidningen kallar det sedan ”en 180-graderssvängning” av Real Madrid. Uppgifterna är liknande som i Mundo Depotivo, om att CL-sortin påskyndade beslutet, och att Zidane varit drivande.

Diario AS har också beskedet att Real Madrid ämnar kalla tillbaka Ødegaard. Tidningen poängterar också att norrmannen var inställd på att spela vidare i den baskiska klubben. På förstasidan handlar det däremot om Atlético, som efter coronabakslaget nu är ”Redo för Lissabon”.

Marca menar däremot att ”Atlético håller tummarna”. Inte bara för avancemang i Champions League utan också att det inte dyker upp fler coronafall i laget. I dag reser laget till Portugal, men under onsdag väntar nya tester i Uefas regi.

Sport ser ett Barcelona smider en ”Anti-Bayern-plan”. Det innebär ett 4-4-2 och att Antoine Griezmann kan bli den som får börja på bänken, med Luis Suárez och Lionel Messi på topp. Tidningen konstaterar därtill att Arthur inte kommer med i truppen. Så länge disciplinärendet med mittfältaren inte är löst spelar han inte.

ENGLAND

Daily Star slår fast att Bruno Fernandes är ”Extra speciell”, sedan han än en gång kommit Manchester United till räddning, denna gång i förlängning, ”extra time” (1-0 mot FC Köpenhamn).

Daily Mail såg en annan spelare som för kvällen var extra speciell, Karl-Johan Johnsson. FCK:s målvakt svarade för 13 räddningar – ett Europa League-rekord, påpekar tidningen. Det mest genomgående omdömet var att svensken gjorde sitt livs match. Cesc Fábregas på Twitter: ”Hans livs match”. Robin Van Persie i BT-studion: ”Bästa matchen i hans liv, det måste det vara”. Och till och med Man United-tränaren Ole-Gunnar Solskjaer: ”Deras målvakt måste ha gjort sitt livs match”.

ESPN förmedlar känslan av skam-den-som-ger-sig. För sportkanalen hävdar, med hänvisning till sina källor, att Manchester United inte gett upp Jadon Sancho, trots Dortmunds besked under måndagen om att han stannar.

Evening Standard uppger att Willian genomgått en läkarundersökning hos Arsenal. 32-åringen väntas skriva på för tre år och presenteras denna vecka. Willian lämnade häromdagen Chelsea, där hans kontrakt gått ut.

The Sun är The Sun, och då får man vet att Lionel Messi köpt in en ”anticoronamadrass” till sig och familjen. Uppgifter som ursprungligen kommer från spanska medier. Specialmadrassen påstås avlägsna minsta spår av Covid 19 – och andra virus och bakterier – på fyra timmar. Därmed minskar smittorisken. Priset är 900 pund, och även spelare som Saúl Ñíguez or Sergio Agüero sägs ha införskaffat madrasserna.

ITALIEN

Corriere dello Sport tar upp stafettpinnen om den fortsatta kärleksaffären mellan Zlatan Ibrahimovic och Milan. Liksom Gazzetta dello Sport i går nämns att ”vilken dag som helst nu kan vara den rätta”, när detaljer kring klausuler och bonusar faller på plats i kontraktsdiskussionerna. CdS uppger också att Ibrahimovic kan byta tröjnummer. Nummer 9 eller 11 är aktuella. Båda är nu lediga. Nummer 9 är det nummer svensken oftast haft i sin karriär, 11 är det han hade under sin förra sejour i Milan. För närvarande har han 21. Men dagens förstasida tillhör en annan anfallare, Inters Romelu Lukaku. Eller ”Euromelu” som han kallas. Belgaren satte ett nytt rekord i Europa League (och Uefacupen) med mål i sin nionde raka match (2-1 mot Bayer Leverkusen). Här finns också en intervju med Ciro Immobile, Lazioanfallaren som vann Guldskon. ”Det är helt galet. Jag före Cristiano Ronaldo och Lewandowski”, säger han. Om framtiden: ”Jag har för avsikt att avsluta karriären i Lazio. Kontraktsförlängningen kommer att vara på tre år, så det kommer att gå ut 2025 när jag fyller 35 år”.

La Gazzetta dello Sport njuter av att ”Inter flyger” in i semifinalspelet. Där väntar vinnaren mellan Sjachtar och FC Basel. GdS tar förstås också upp Ibrahimovics stundande kontraktsskrivning. Den enda nya är baslönen. För bara några dagar skrev tidningen om upp till 6 miljoner euro för ett år. Nu nämns 4 milj euro. CdS har samtidigt 4,5-5 milj euro. Till detta kommer sedan en rad prestationsbaserade bonusar, både individuellt och för laget.

FRANKRIKE

L’Equipe ritar upp ”Erövrarna”, som är på väg mot toppen, CL-titeln. Det är fullt fokus på Final 8, med både PSG och Lyon kvar. Men tidningen berättar också att Lille kommer att presentera sin rekordvärvning Jonathan David under tisdag förmiddag. Beskedet kommer också med den precisa uppgiften att Lille ”slutförde avtalet med Gent ungefär klockan 20.25 i går kväll”. 27 miljoner euro byter händer.

RMC Sport kommer – liksom L’Equipe och Le Parisien – fram till att PSG-tränaren ”Tuchel tvekar fortfarande mellan Herrera och Paredes” på mittfältet mot Atalanta. Kylian Mbappé deltog i hela lagträningen under måndagen. Han väntas ta en bänkplats.

BeINSPORT tar upp att både Tottenham och Leeds är intresserade av Metz anfallare Habib Diallo. Han värderas till 15-20 miljoner euro.

TYSKLAND

BZ tar upp tråden med Sebastian Andersson. Utköpsklausulen på cirka fem miljoner euro har nu gått ut. ”Det är väldigt tydligt att han är hos oss och tränar som vanligt”, säger Union Berlins vd Oliver Ruhnert i en krass kommentar till det. BZ menar att det ändå inte är uteslutet att det blir ett klubbskifte för svensken. I så fall är Karlsruhes Philipp Hofmann en möjlig ersättare.

Weser-Kurier noterar att Ludwig Augustinsson hamnade i målprotokollet för Werder Bremen i första försäsongsmatchen. Det blev seger med 2-0 mot Eintracht Braunschweig.

Bild väljer rubriken ”Var det Havertz avskedsmatch?” på Bayer Leverkusens EL-uttåg (1-2 mot Inter). Stjärnan ryktas sedan en tid starkt till Chelsea. Tränare Peter Bosz fick frågan och svarade sarkastisktm ”Jag kan härmed meddela att han kommer att flytta till Heracles Almelo til kommande säsong”. Bild uppger på annan plats att RB Leipzig fått nobben av Roma. Det bli ingen utlåning av Patrick Schick till klubben en andra säsong. I stället planerar Roma att casha in på anfallaren. Det finns intresserade PL-klubbar. Prislappen är minst 25 milj euro. Tidningen tar även upp beskedet om att spel inför tomma läktare i Bundesliga förlängs. Det gäller nu minst till sista oktober.

ÖVRIGT

BT (Danmark) ger 9 av 10 i betyg till Karl-Johan Johnsson efter FC Köpenhamns EL-sorti (0-1 mot Manchester United). Men det var fler som hade en afton i rampljuset. Danmarks integrationsminister Mattias Tesfaye kallade i en tweet inför matchen FCK-spelarna Jens Stage och Kamil Wilczek för ”Judas Stage och Kamil Paycheck”. De båda lämnade under kontroversiella former Århus respektive Bröndby för FCK. De har båda utsatts för hat efter det, varför FCK kraftfullt fördömt Tesfayes uttalande. FCK-tränaren Ståle Solbakken fyller i, ”När han vaknar upp i morgon kommer han att känna sig som Danmarks största dumhuvud”. Tesfaye, som håller på Århus och vars son håller på Bröndby, raderade tweeten och har bett om ursäkt.