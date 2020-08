Emil Forsberg: ”Vårt mål är final”

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

T-Online undrar om RB Leipzig kan ”göra en Ajax” –charma folket som outsider och gå långt i CL – som den nederländska klubben gjorde förra året. Emil Forsberg svarar: ”Vi vill skapa en liknande eufori och i gruppen är det ’Uppdrag final’ som gäller. Vårt mål är final, och jag tror det är möjligt att uppnå”. I kväll spelar RB Leipzig kvartsfinal mot Atlético de Madrid.

Kicker har Forsberg i RB Leipzigs startelva inför matchen. Det är också de signaler som tränare Julian Nagelsmann sänt ut tidigare.

Sport1 ser Dortmunds första försäsongsmatch (6-0 mot Altach) och summerar tränarens intryck under ”Favre hyllar Bellingham”. Det uppmärksammade nyförvärvet från Birmingham visade upp sig direkt. ”Han var inblandad i flera mål, gick framåt vid precis rätt tillfällen. Han vet när han kan lämna sin position. Han gjorde mycket bra ifrån sig”, påpekar Favre om 17-åringen. Bellingham själv var också nöjd. ”Jag njöt av varje minut”, säger han.

ENGLAND

Daily Telegraph får på sportettan med att ”Twitter plockar bort provokativ Phil Jones-tweet efter påstötning från Man United”. Twitters brittiska konto har tvingats be spelare och klubb om ursäkt efter att ha lagt ut budskapet, ”Nämn en bättre fotbollsspelare än Phil Jones”. Det ansågs uppmana till hånfulla kommentarer, tvärtemot Twitters egna riktlinjer mot mobbning.

Daily Mail toppar sporten med ännu en vända av Jadon Sancho och Man United. ”Betala eller så blir det ingen Sancho”, lyder den feta rubriken, som inte tillför något nytt trots exklusiv-stämpel. Nyheten ligger i en detalj: United ska till att börja med ha erbjudit engelsmannen lägre lön än vad han redan har i Dortmund. Sedan lika lön. Även detta agerande påstås ha förvånat Dortmund, som ännu inte fått något bud på spelaren. Daily Mirror gör samtidigt dagens störst rubrik på att United lagt alla andra värvningsplaner på is för att fokusera på Sancho-affären. The Times menar att Sancho nu är under press från Dortmund att antingen i en intervju eller i sociala medier bekräfta att han tänker stanna. The Athletic knyter ihop Sancho-säcken med att uppge att United har en plan B. Det är Douglas Costa, 29, i Juventus.

Watford Observer läser en senegalesisk tidning och hittar en intervju med Watfords Ismaïla Sarr, som uppges vara på Liverpools radar. ”Liverpool är verkligen ett storslaget lag. Alla skulle vilja spela där”, säger den 22-årige anfallaren, som också håller dörren öppen för andra alternativ, inklusive att stanna i den nedflyttade klubben. Evening Standard skriver att Watford vill ha 40 miljoner pund för Sarr. Londonklubben köpte honom från Rennes förra sommaren för 30 milj pund. Crystal Palace och Wolverhampton är vid sidan av Liverpool klubbar som också uppgetts intresserade.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport deppar. ”Inte så här!”. Besvikelsen över Atalantas grymma sorti kunde målat hela förstasidan svart (1-2 mot PSG). ”Det gör mer ont att släppa in målen på tilläggstid”, konstaterar tränare Gian Piero Gasperini. Tidningen har också tagit pulsen på Juventusfans. På frågan om att sälja Dybala för 100 miljoner euro svarar 64 procent ”Aldrig i livet”. 68 procent tycker det var rätt att sparka Sarri. Inne i tidningen finns en artikel om att Hammarbys Emil Roback. Han har besökt sin blivande skola, läkarundersökts och skrivit på ett treårskontrakt med Milan. I dag återvänder 17-åringen till Sverige för att göra klart med alla formaliteter innan han återvänder till Milano. GdS anger övergångssumman till två miljoner euro, drygt 20 miljoner kr. Marcus Rohdén är i playoffinal om en plats i Serie A. Frosinone vann (2-0 mot Pordenone), svensken spelade fram till ett mål och får klart godkända 6,5 av 10 i betyg. I finalen väntar Spezia.

Tuttosport tar också upp tråden om Dybala. Gazzetta dello Sport uppgav i går att Juventus av ekonomiska skäl skulle tvingas sälja argentinaren om ett bud på 100 miljoner trillar in (se onsdagens Headlines). Tuttosport har i dag: ”Dybala är till försäljning!”. Det följs av spekulationer: ”Man City och Real Madrid kan ge cash som kan användas till Pogba, eller komma med byte som Isco eller Asensio”. Sedan hyllar tidningen Atalanta med stora rubriken, ”Stolta över er”.

Sky Sport Italia-journalisten Mario Giunta menar att Celtic fortsatt jobbar på en värvning av Robin Olsen, trots att Vasilis Barkas köpts från AEK. ”Celtic insisterar på Olsen. Nuvarande bud lågt”, skrev Giunta kort på Twitter under natten.

SPANIEN

Marca vill mot RB Leipzig i kväll se ett Atlético ”In på bara skinnet” (passar till bilden – andemeningen snarare ”Till sista droppen”). Tränare Diego Simeone förväntar sig det. ”Att vinna är inte bara viktigt, det är det enda som finns”, påpekar han. Enligt tidningen pratade Real Madrids vd José Ángel Sánchez inför spelartruppen under onsdagen. Han informerade då bland annat om att det inte blir några nyförvärv. Däremot kan Dani Ceballos och Andrij Lunin plockas hem, likt Martin Ødegaard.

Diario AS sätter ljuset på Jan Oblak. Atléticos öde vilar ”I hans händer”. De flesta tror på Atléticoseger. ”Vi är alla förvånade över att vi ses som favoriter, men det betyder inget, vi tänker inte på det”, säger målvakten.

Sport blickar framåt, till nästa CL-match, till Barcelonas match mot Bayern München. ”På färd mot härligheten”, är förhoppningen. ”Vi har kapaciteten att vinna Champions League”, bedyrar Antoine Griezmann. På nytt försöker tidningen sedan få det att framstå som att Barças spelare fått extra tändvätska av tysk kaxighet, då experten Lotthar Matthäus utmålat Bayern som storfavorit och klubb-vd Karl Heinz Rummenigge anses ha förringat Barça-målvakten Marc André Ter Stegen.

El Desmarque gör en notis på Alexander Isak. Real Sociedad-svensken skickade en hälsning till Martin Ødegaard på Instagram, med en bild på dem båda i en match i Nederländerna: ”Tillbaka till att vara motståndare, vi ses på planen. Lycka till, kompis”.

FRANKRIKE

Le Parisien täcker nyhetsettan med ordet ”Häpnadsväckande!”. En beskrivning av PSG:s vändning i CL-seger på tilläggstid (2-1 mot Atalanta). ”Kvartsfinalförbannelsen är bruten”, skriver tidningen också lättad efter PSG många uttåg i just kvartsfinal. Nu väntar första semifinalen på 25 år.

L’Equipe använder ett annat ord över hela sin förstasida, ”Galet”. Tidningen konstaterar i en sidorubrik att ”Mbappé förändrade allt”, när han kom in efter en timmes spel. Fyra av matchens startspelare når upp till 7 av 10 i betyg, Gomez och Pasalic i Atalanta, samt Neymar och Navas i PSG. Andra spelare utmärker sig inte lika positivt. PSG:s startande anfallsduo Icardi och Sarabia får lägst betyg, 2/10. På annat håll noterar L’Equipe att Hammarby damer fått brasiliansk förstärkning. 25-årige anfallaren Carol Rodrigues har skrivit på, bekräftar hennes tidigare klubb Dijon.

RMC Sport hör den belåtne PSG:s president Nasser al-Khelaïfi trotsigt avvisa alla flyttrykten kring lagets storstjärnor Mbappé och Neymar, ”De kommer att stanna, ingen av dem kommer någonsin att lämna!”.

Le 10 Sport bidrar med ett uppseendeväckande rykte. Enligt sajtens källor var Barcelona nyligen i kontakt med Arsène Wenger om klubbens tränarpost. Den forne Arsenalprofilen ska dock ha tackat nej. Nuvarande tränaren Quique Setién sitter mycket löst, enligt samstämmiga spanska uppgifter.

ÖVRIGT

Washington Post (USA) skriver att Axel Sjöberg är på väg från Columbus Crew till DC United. Den 29-årige backen ingår i ett byte med Emmanuel Boateng.

Record (Portugal), liksom A Bola, uppger att Jan Vertonghen spelar i Benfica härnäst. Den tidigare Tottenhambacken skriver på för tre år. A Bola uppger att Sporting nobbat även ett andra bud från Arsenal på Joelson Fernandes värt 32 miljoner euro. Lissabonklubben pekar på utköpsklausulen på 45 milj euro. Dessutom visar även Manchester City och Chelsea intresse för den 17-årige yttern.