Miljonregn för PSG-spelarna – tack vare Zlatan

FRANKRIKE

L’Equipe hör en kraftfull duns. Lyon ”Föll ner på jorden igen”. Semifinalstryk i Champions League (0-3 mot Bayern München). Och nu väntar bistrare tider. Inget Europaspel för första gången sedan 1996 och klubben behöver sälja fyra-fem spelare, enligt L’Equipe. Houssem Aouar och Moussa Dembélé är de mest attraktiva på marknaden. Vidare berättar L’Equipe att PSG-spelarna var och en kommer att få en miljon euro om de vinner Champions League. De kan de tacka Zlatan Ibrahimovic för, påpekar tidningen. Det var svensken som i samband med säsongen 2013/2014 förhandlade fram villkoren med klubbpresident Nasser al-Khelaïfi. PSG-spelarna får 500 000 euro för själva CL-triumfen, 400 000 för ligatiteln samt 50 000 för vardera inhemska cuptitel (franska cupen och ligacupen).

Le Parisien följer upp oron över att PSG-festen på nytt kan urarta i Paris. 36 personer greps när firandet efter semifinalen följdes av attacker mot polis och butiksplundring. Tidiga indikationer på fanzones i huvudstaden under finalen är lagda på is. I stället tycks det bli frågan om en förhöjd polisiär närvaro. Matchen kommer för övrigt att visas på storbilds-tv på PSG:s hemmaarena Parc des Princes. Grönt ljus finns för att släppa in 5 000 personer. Säsongsbiljettsinnehavare har prioritet.

ENGLAND





Daily Star höjer glaset och utbringar en ”Skål!”. Anledningarna är två. Dels är det aktuellt att släppa in publik på Englands landskamper på Wembley i oktober. Dels har Brighton vänt sig till Premier League om att fans, när PL-publik väl släpps in, ska kunna ta med sig öl till sina platser.

The Times har som huvudnyhet just publik på Englands landskamper. Men en annan rubrik gäller Premier League, ”14 fall av covid när klubbarna återvänder till träning”.

Daily Telegraph gå på samma linje och ser en ”coronatopp efter semestrarna”. Det är dagens största rubrik. Tidningen bjuder också på en hel del annat med stämpeln ”exklusivt” på. Chelsea och Wolves har, precis som de båda Manchesterlagen, fått tillåtelse att börja den nya PL-säsongen några dagar senare. Anledningen är det nyligen avslutade Europaspelet. Klockan 10 i dag presenteras PL:s spelschema. Nästa exklusivstämplade nyhet: Arsenal har vunnit kampen om Gabriel Magalhães. Femårskontrakten blev klart i går. Lille får 25 miljoner euro.

The Sun dementerar sin egen icke-nyhet från i går (se gårdagens Headlines). PSG-stjärnan Neymar riskerar inte att stängas av till CL-finalen för sitt tröjbyte efter semifinalen, som tidningen då påstod. Till slut har nämligen även The Sun tagit reda på att det inte strider mot Uefas coronaregler, bara mot dess rekommendationer. Från transferfronten är det lättare att rapportera som man vill. ”Exklusivt: Southampton leder kampen om Danny Welbeck efter Watfords nedflyttning”. Den forne Arsenalanfallaren väntas kosta 5,5 miljoner pund.

The Athletic uppger att Leeds United lagt ett tredje bud på Ben White. PL-nykomlingen erbjuder Brighton 25 miljoner pund plus bonusar för den 23-årige backen, som klubben lånade den gångna säsongen. Brighton väntas dock nobba.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport myser ännu en dag med Inter. I dag med Lukaku i rollen som ”INTERminator”. I morgon spelas Europa League-finalen mot Sevilla. Men utrymme ges också till grannklubben Milan. Tidningen har fått en intervju med Ralph Rangnick, som skulle tagit över Milan men dumpades i sista stund. Hade han ha behållit Zlatan Ibrahimovic om han fått jobbet? ”Det tillhör inte min stil att fokusera på en 38-åring, inte på grund av talangen, men för att jag föredrar att skapa värde och utveckla talang”, säger Rangnick. Ibra är däremot Piolis stil. Och nu har Milan höjt löneerbjudandet från fem till sex miljoner euro. Ibrahimovic vill ha sju, men ett avtal närmar sig igen, skriver GdS. Namnet Dejan Kulusevski dyker upp på annat håll, när Juventus spelsystem under Andra Pirlo analyseras. Pirlo utgår från 4-3-3 men är taktiskt flexibel och kan använda 4-2-3-1 och 3-5-2, påpekar GdS. Faktiskt får Kulusevski en egen underrubrik, ”Jokern”. GdS: ”Pirlo ser honom som perfekt till höger i ett tremannaanfall, med Dybala kanske som falsk nia och Ronaldo till vänster. Frågetecknet kring svensken dyker upp vid justeringar: med 3-5-2 offras han, möjligen kan han spela till höger, för tränaren ser honom mycket mer på kanten än som mittfältare”.

Corriere dello Sport tar också upp Ibrahimovic. Att det är svensken som gått med på att sänka kraven lite. Att ett avtal är nära. Att det kan vara klart innan försäsongsstarten på måndag. Mercatojournalisten Nicolò Schira uppgav i natt att avtalat till och med avtalet är klart. Sex milj euro netto plus bonusar. Daily Telegraph skrev i går att Chelsea erbjudits Thiago Silva. Men enligt CdS har den brasilianske backen sagt ja till Fiorentina och en lön på fyra miljoner euro plus bonusar. Sedan flera månader tillbaka ska en agent till 35-åringen ha hållit utkik efter en bostad åt honom i Florens. På söndag leder Thiago Silva ut PSG i CL-finalen, hans sista match för klubben. På CdS:s förstasida är största rubriken en uppmaning från Inters president, ”Zhang: Inter, gör mig lycklig”.

SPANIEN

La Vanguardia kom under onsdagskvällen med samma uppgifter som tidigare förekommit i Onda Cero och Diario AS (se gårdagens Headlines). För även enligt den lokala Barcelonatidningens källor är det klart att Henrik Larsson kommer till Barcelona i rollen som en assisterande tränare. Hans erfarenhet och kunskap om klubben ses som viktig för att handskas med spelarna, menar La Vanguardia.

Catalunya Radio pratar med Gerard Deulofeu som delar ut kängor till höger och vänster. Deulofeu har haft Ronaldo Koeman som tränare. ”Koeman gav mig absolut ingenting under de sex månader jag hade honom som tränare i Everton. Vi får väl se hur han klarar sig på Camp Nou”, säger han. Deulofeu är fostrad i Barcelona. ”Barça rör mig inte. Jag bryr mig inte ett skvatt om dem”, säger han. Deulofeus kontrakt med Watford går ut i sommar och han letar ny klubbadress. Ganska mycket talar för att det inte blir Barcelona.

Mundo Deportivo låter i alla fall Koeman breda ut sig över förstasidan efter gårdagens presentation. ”Det är en dröm”, är rubriken. På annan plats uppger tidningen att den Man United-uppvaktade supertalangen Ansu Fati bytt agent. Från Lionel Messis bror Rodrigo Messi till superagenten Jorge Mendes. Fritt fram att läsa in vad man vill i det. Om något.

Cadena SER konstaterar att lyckade resultat inte säkrar Koemans plats efter säsongen. Presidentkandidaten Victor Font planerar ändå att kasta ut nederländaren om han vinner valet nästa år. ”Även om Koeman har en jättebra säsong så ändrar jag inte mina planer. Blir jag president är Koeman inte tränare 2021/2022”, säger Font, som tänker sopa vägen fri för Xavi.

Marca ägnar sig främst åt problem på hemmaplan, i Madrid. Det är ”Nedräkning för Bale och James”. Real Madrid har de två högavlönade bänknötarna som främsta mål att göra sig av med i sommar. Men ännu har klubben inte lyckats, påpekar Marca. Om bara nio dagar inleds försäsongen.

TYSKLAND

Bild ger det åtråvärda vänsterkrysset på förstasidan till landets fotbollsångvält. ”Och nu final mot Tuchel”, kommer till bild på Bayernjubel i CL-semin (3-0 mot Lyon). Målskyttarna Serge Gnabry och Robert Lewandowski får toppbetyget 1 av 6, liksom Jérôme Boateng. Samtliga spelarbetyg här.

Sport1 samlar röster efter matchen. Trots att Bayern kör över motståndare ser tränare Hansi Flick till justeringar inför matchen mot PSG på söndag. ”Vi vet att PSG har mycket snabba spelare. Vi behöver organisera defensiven lite annorlunda. Men i slutändan är vår stora styrka att vi sätter våra motståndare under press. Jag tror vi kan göra det även mot PSG”, säger Flick. Under matchen bar han en träningsoverallsjacka med assisterande tränaren Hermann Gerlands initialer på. Kanske som lyckobringare även i finalen, undrar Sport1. ”Om det funkar så skulle jag ta på den igen, men jag tror inte det är nödvändigt”, svarar Flick.

ÖVRIGT

Jamaica Observer (Jamaica) får snabbt en dementi från det jamaicanska fotbollsförbundet, JFF, om Sven-Göran Eriksson. Daily Mirror hävdade att den 72-årgie svensken ska ta över som förbundskapten och teknisk direktör. ”JFF vill kategoriskt dementera denna uppgift. Vi vill också understryka att nuvarande förbundskapten Theodore Whitmore inte lämnat in sin avskedsansökan och att det därför inte heller finns någon ledig tjänst att fylla”, skriver förbundet. Aftonbladet uppgav under onsdagen att ”Svennis” är aktuell som teknisk direktör med visst tränaransvar.