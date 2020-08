Superagenten: ”Enklare med Messi i PSG än Neymar i Barça”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ÖVRIGT

Placar (Brasilien) pratar med stjärnagenten Wagner Ribeiro, som står Neymar nära. Han tror att landsmannen blir kvar i PSG. ”Neymar är lycklig i Paris och jag tror han stannar där minst två år till. I dag är det utan tvekan enklare för Messi att gå till PSG än Neymar att återvända till Barcelona. Messi och Cristiano Ronaldo. Jag menar allvar, man kan inte ifrågasätta Qatars ekonomiska makt”, säger Wagner Ribeiro.

Het Laatste Nieuws (Belgien) nämner att Mikael Lustig & Co i Gent fått ny tränare: Laszlo Bölöni. 67-åringen presenterades under torsdagen, och tar över efter Jess Thorup, som fått lämna efter en svag ligastart.

ENGLAND

Daily Mail skriker ut, ”Exklusivt: Kane i karantän!”. Tottenhamstjärnan är inte sjuk, men tvingas hålla sig isolerad efter en resa till Bahamas, och har missat inledningen av lagets försäsongsträning.

The Sun bjuder på en intervju med Arsenals nyförvärv Willian. Londonklubben var den enda som erbjöd 31-åringen ett treårskontrakt. Planen? Att vinna Champions League. ”När jag talade med tränaren (Arteta) talade han om för mig varför han behövde mig i tre år. Det var för att han först ville kvalificera oss till Champions League och sedan vinna den innan jag lämnade. Det var vad jag vill höra”, säger Willian. Den tidigare Chelseaspelaren vädjar samtidigt till Pierre-Emerick Aubameyang om att bli kvar. ”Han måste stanna – det är viktigt för mig”, säger Willian.

Daily Star bygger rubrik på andra citat. Yaya Touré tror att hans gamla tränare i Manchester City kunde ha fått kicken vid det här laget om han tränat någon av de spanska storheterna. Pep Guardiolas City missade ligatiteln och slogs ut av Lyon i CL. ”Kanske, om det varit Barcelona eller Real Madrid, då hade han nog varit i fara”, analyserar Touré.

Daily Mirror hävdar att Manchester United är intresserad av N’Golo Kanté. Som bevis för det pekar tidningen bland annat på att oddsen för övergången sjunkit dramatiskt. I United spelare Kantés polare Pogba.

Evening Standard noterar en Chelseavärvning från Barcelona. Den nederländske backen Xavier Mbuyamba, 18, har skrivit på för tre år, bekräftar Londonklubben.

The Times skriver att Gabriel Magalhães redan genomgått läkarundersökning hos Arsenal. I går kväll kom uppgifter sista-minuten-intresse för Lillebacken från Manchester United.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner inte bara att drömmarna om en ny Europatitel närma sig för Inter, utan också drömmarna om Lionel Messi. Efter de senaste uppgifterna om att argentinaren funderar på att lämna Barça, vävs han in i dagens stora rubrik, ”Inter: Cupen och Messi”. GdS gör en bild där Conte tittar fram under en Mourninhomask, för att påminna om att det är dags att upprepa portugisens bedrift för tio år sedan, och äntligen spela hem en Europabuckla till Inter igen. Och Messi? ”Inter tror nu lite mer på det. Kinesiska Suning (Inters ägare, min anm) arbetar under radarn på att få den argentinske mästaren till Milano”, skriver tidningen och påminner förstås åter om att far och son Messi nyligen köpt bostäder i staden. Dagens Zlatan Ibrahimovic och Milan: parterna är nu så nära varandra i kontraktsförhandlingarna att en överenskommelse kan bli klar i helgen. Det menar också Sky Sport Italia. Bonusdiskussionerna är avgörande, skriver GdS. Svensken uppges vara i Stockholm och återvänder troligen till Milano på söndag. På måndag inleds försäsongen och då vill Milan ha allt på plats. Målskytten Samuel Rohdén utses av GdS till matchens lirare med 7,5 av 10 i betyg. Men vad hjälper det? Trots seger (1-0 mot Spezia) och totalt 1-1 i playoffinalen, är det motståndaren som tar steget upp till Serie A. Spezia hade en bättre tabellplacering.

Tuttosport må vara en Turintidningen men stämmer ändå in i förhoppningarna kring Inter. En grönvitröd triumf hägrar. ”Inter, vinn den för Italien!”, lyder budskapet på förstasidan.

SPANIEN

Marca drar som all spansk sportpress stort på Rac1:s uppgifter i går kväll, att Messi sagt till nye tränaren Koeman att känner sig ”Mer utanför än en del av Barça”. Frågetecknet kring 33-åringens framtid bara växer. ”Helt klart är att Messis beslut bestämmer hur Barcelonas sportsliga projekt ser ut den kommande säsongen…och säsongerna därefter”, skriver Marca. Tidningen uppmärksammar inledningen på damernas CL-slutspel med ett uppslag. Hedvig Lindahl väntas starta för Atlético i semifinalen mot Barcelona i kväll.

Diario AS är av samma uppfattning: Lindahl står mellan stolparna för Atlético. Förstasidan tillhör annars förstås Messis tvivel. På förstasidan skriver AS också om en ”revolution” i spanska landslaget sedan förbundskapten Luis Enrique petat bland andra Jordi Alba, Saúl Ñíguez och Raul Albiol. Sju nya namn finns med i truppen till matcherna mot Tyskland och Ukraina i september.

Esport3, en katalansk tv-kanal, sällar sig till dem som fått bekräftat av sina källor att Henrik Larsson ansluter som en assisterande tränare till Koeman i Barcelona. Tidigare har La Vanguardia, Onda Cero och Diario AS fått fram samma uppgifter. Ännu finns inget officiellt besked.

Mundo Deportivo ger inte bara Rac1:s uppgifter om Messi förstasidan. Här finns också den katalanska radiokanalens uppgift att Koeman redan bett klubbledningen att försöka värva Memphis Depay från Lyon. Tidigare har det också talats om önskemålet av en annan landsman, Donny van de Beek.

Estadio Deportivo skiljer sig från de andra sporttidningarna. Inte en rad om Messi på förstasidan. Men så är det också sporttidningen i Sevilla, vars vitklädda lag spelar Europa League-final mot Inter i kväll. En ”Välsignad final”, hoppas tidningen, med en fotoexposé över Sevillas fem tidigare Europa League-/Uefacup-triumfer.

FRANKRIKE

L’Equipe hämtar inspiration från filmen ET till förstasidan, där Neymar ses som ”Utomjordisk”. Den brasilianske PSG-stjärnan lever äntligen upp till alla förhoppningar. Från PSG-lägret menar L’Equipe att det är troligt men inte givet att Keylor Navas står i CL-finalen efter att ha missat semin med en skada. Verratti i startelvan är fortfarande ett frågetecken. Tidningen uppmärksammar förstås också det anmärkningsvärda beskedet att Marseille infört ett förbud mot att bära PSG:s tröja i centrala delar av staden i samband med söndagens final.

RMC Sport rapporterar ett femte coronafall i Marseilles trupp. Den här gången ska det röra sig om stjärnan Dimitri Payet. Sedan tidigare har även Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez och Steve Mandanda testat positivt, vilket medförde att OM:s ligapremiär mot Saint-Etienne i helgen sköts upp.

TYSKLAND

Sky Sport-experten Dietmar Hamann har inga problem att hitta en given vinnare i CL-finalen. ”Inget lag är i bättre fysiskt skick än Bayern. Och den fysiska sidan ska inte underskattas efter ett tajt slutspel. Dessutom har inget lag i Europa en större tro på sig själva än de tyska rekordmästarna. Därför tror jag på en klar seger med 4-1 för Bayern”, skriver Hamann.

Bild uppger att Pavard, tillbaka från skada, är ett alternativ för Bayerns startelva. Tidningen följer också upp Julian Nagelsmanns matchkostym. Få saker i RB Leipzig gjorde så starkt intryck under semifinalen som vad lagets tränare bar. Kostymen diskuteras fortfarande. Ex-spelaren och experten Mehmet Scholl kommenterar den i ett tv-program: ”Jag undrade om Julian varit hemma hos mig. Jag trodde han skjutit min soffa”. Nagelsmann svarar: ”Mehmet måste verkligen ha en snygg soffa”. T-online pratar med en stjärndesigner, Michael Michalsky. Han går på Scholls linje ”Nagelsmann må ha haft goda intentioner i kostymvalet men det var mycket som gick fel här. Herregud. Kostymen är alldeles för liten, materialet för vintrigt och mönstret inte särskilt lyckat. Den enda ljuspunkten är den virkade slipsen, men den passar inte under skjortkragen som är alldeles för liten”, säger han. Det var i alla fall ingen dyr kostym. Bild hittar den för 260 euro.