Storstädning i Barça – Luis Suárez upprörd

SPANIEN

Sport säger ”Farväl Suárez”, efter måndagens uppgift att Barcelonas nye tränare Ronald Koeman sagt till uruguayanen att han inte räknar med honom nästa säsong. Men det stannar inte där. Sport skriver som radiokanalen Rac1 att Samuel Umtiti, Ivan Rakitic och Arturo Vidal fått samma besked, men Sport nämner även Junior Firpo. Med pengarna från försäljningar och insparade löner vill Barça investera i Inters anfallare Lautaro Martínez.

Mundo Deportivo klär också förstasidan med bilder på de icke-önskvärda Barça-spelare, ”Koeman vill inte ha dem”. Däremot är Philippe Coutinho välkommen tillbaka. Liksom Rac1 skriver MD att Koeman ringt och grattat den utlånade brasilianaren till CL-titeln med Bayern, och även sagt att han räknar med honom. MD slår fast att Coutinho spelar för Barça kommande säsong. Tidningen gör sedan en lång översikt över positioner Barça vill förstärka: en mittback och två ”billiga” ytterbackar, en fysiskt stark mittfältare och en nummer 9.

Cadena Cope uppger att Luis Suárez har flera alternativ om han tvingas bort från Barça – Sport nämner PSG – samt att han vill ha betalt för sista året för att riva kontraktet. Radiokanalen fortsätter, ”Suárez är mycket upprörd efter Koemans samtal eftersom det var mycket kort och uruguayanen anser inte att det är ett passande sätt att behandla en fotbollsspelare som gett allt för klubben”.

Marca har också Barcelona i fokus. ”Storstädningen i Barça” presenteras med ett fotomontage med spelare som kliver ut genom en dörr i klubbmärket. Marca understryker att Suárez-situationen är särskilt känslig med tanke på hans nära relation till Lionel Messi på och vid sidan av planen. Tidningen rapporterar också om vad den kallar ”stilla spänning” mellan Jan Oblak och Atlético kring framtiden. Chelsea har uppgetts intresserad men Atlético har dock inga planer på att släppa Oblak i sommar.

Diario AS har samma budskap som Marca om Barcelona, ”Storstädningen börjar”. Liksom övriga tidningar nämner AS att det är adiós till Suarez, Rakitic, Umtiti och Vidal, men också att försäsongen blir som ett provspel för framtiden för Jordi Alba, Sergio Busquets och Coutinho.

ENGLAND

ESPN hävdar att Manchester Citys ledning sitter och räknar på kostnaderna av en värvning av Lionel Messi, om han blir tillgänglig. ESPN hänvisar till sina källor. Ett eventuellt köp skulle var oerhört kostsamt och måste balanseras mot FFP, men City vill vara förberedd om tillfälle uppstår.

Daily Telegraph räknar på andra utgifter. ”Chelseas affärer når drygt 220 miljoner pund”. Klubben uppges mycket nära att värva Kai Havertz för 90 miljoner pund och Ben Chilwell för 50 milj pund. Även Thiago Silva uppges nära på en fri transfer. Sedan tidigare har Londonklubben köpt Timo Werner och Hakem Ziyech.

The Times har med ”Chelsea nära transferrekord” på sportettan men också ”Exklusivt: Fans tillbaka på Brightons match”. Upp till 2 500 kan komma att släppas in på Brightons träningsmatch som ska spelas i helgen eller nästa vecka. Motståndare är ännu inte känd. Det ses som en testmatch för publik. Tidningen är sedan bara en i mängden som plockar upp nyheten om det rådiga ingripandet av Victor Nilsson Lindelöf, som Aftonbladet var först att berätta om. ”Tjuv kommer inte undan Victor Lindelöf”, är rubriken om svensken.

The Guardian följer i stället upp Lindelöf-kollegan Harry Maguires mer turbulenta incident i Grekland, inför dagens landslagsuttagning. ”Harry klamrar sig fast vid hoppet om landslaget”, skriver tidningen inför den stundande rättegången för Man United-stjärnan. Maguire är inte förbundskapten Gareth Southgates enda huvudbry. Raheem Sterling var på Usain Bolts födelsedagskalas. Nu har den forna sprintstjärnan testat positivt för corona.

Daily Mail ger stort utrymme åt en intervju med tidigare Man United-tränaren Louis Van Gaal i FourFourTwo. Den sedvanligt kilometerlånga rubriken: ”’Om man är i United måste man tänka stort’: Louis Van Gaal avslöjar tio stjärnor han försökte värva till Old Trafford – inkluderade Neymar, Robert Lewandowski, Sergio Ramos och James Milner – och sågar Ed Woodward för att han inte fick någon av dem”.

The Sun uppger att Arsenal vill ha Dennis Bergkamp igen. I Londonklubben skulle han ersätta sin gamla vapendragare från spelarkarriären, Fredrik Ljungberg, som lämnat posten som assisterande tränare. Tidningen skriver vidare att Man United-målvakten Joel Pereira är aktuell för Huddersfield, efter Dean Hendersons återkomst i United.

Beats & Rhymes FC kollar in vad som svänger i öronen på Magdalena Eriksson. En utförlig intervju med Chelseas svenska lagkapten. Hon lyssnar dagligen på Lana Del Rey, namedroppar Fleetwood Mac, Red Hot Chili Peppers och plinkar själv på ”Here comes the Sun”.

ITALIEN

Sky Sport Italia lyckas klämma fram några ord från Milanledningen om Zlatan Ibrahimovic. De kommer från Paolo Maldini. ”Optimist? Alltid, det finns alltid optimism”, säger han apropå svensken. Sky Sport lanserar också ytterligare ett namn för den rödsvarta offensiven: Brahim Díaz. Samtal pågår med Real Madrid. Milan vill låna med köpoption.

La Gazzetta dello Sport tar upp just detta, om försöken med Ibrahimovic och Díaz. Angående svensken anser Milans ägare Elliott Management att lönekravet på 7,5 milj euro netto är ”bortom sunt förnuft”, som GdS uttrycker det, och har inga planer på att gå med på det. Tidningen fortsätter: ”Självförtroendet hos både ägarna och spelarens entourage gör att det kanske krävs att Ibra själv tar ett litet steg tillbaka” i anspråken för att knutarna ska lösas. Samtidigt menar GdS att Milan och Ibrahimovic har ett direkt samtal, vilket är lovande. Förstasidan är främst Juventus och Inter. ”Pakten”, står för att Juvetränaren Andrea Pirlo satt igång första träningen och att det ”redan finns en bra förståelse med Cristiano Ronaldo”. ”Domen”, står för mötet mellan ägaren Zhang och tränare Conte i dag. Zhang vill behålla sin framgångsrika tränare/drama-queen.

Corriere dello Sport beskriver mötet med stora bokstäver ”Som en final”. Ett möte där ”Zhang söker dialog, Conte funderar på nystart eller inte”. Tidningen påpekar att Max Allegri är alternativet om det skär sig. CdS skriver också om Juventus och första dagen på försäsongen som också var första dagen för Dejan Kulusevski, något han själv uppmärksammar på Instagram med bild och texten ”Let’s work!”. Liksom La Repubblica ger CdS förslag på Pirlos startelva – bilder här. På tal om försäsongsstart. Det har Roma i dag. Den ständigt flyttaktuelle Robin Olsen är på plats men ”med väskorna packade”, som CdS uttrycker det.

Tuttomercatoweb och Fabrizio Romano uppger att Bayer Leverkusen närmar sig en värvning av Patrik Schick från Roma. Han ses som en ersättare för Kai Havertz. Priset beräknas till 30 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på PSG:s lagkapten Thiago Silva. ”Utan tårar och utan skuld”, skriver tidningen om brassen som stod stark i CL-finalen men är på väg att lämna klubben för Chelsea. Eller? Tränare Thomas Tuchel vill ha honom kvar och kanske kan sportchefen Leonardo övertalas, är L’Equipes teori. Särskilt i ekonomiskt bistra tider och när Tanguy Kouassi slank mellan fingrarna. Tidningen påminner också om att det kan bli ytterligare en fransk-tysk CL-final. I dag möts Wolfsburg-Barcelona i damernas CL-semi. I morgon spelar PSG-Lyon.

Téléfoot uppgav enligt franska medier på måndagskvällen att Chelsea är överens med Malang Sarr om ett femårskontrakt. Den 21-årige backens kontrakt med Nice har löpt ut. Transfergurun Fabrizio Romano drar i bromsen. Han menar att Sarr erbjudits till Chelsea, men att något avtal inte är klart.

RMC Sport uppger att Arsenal erbjudit Héctor Bellerín till PSG. Den franska klubben sägs ute efter en högerback. Hur PSG förhåller sig till erbjudandet framgår inte. Vidare styrker radiokanalen uppgifterna om Brentford och Saman Ghoddos. Enligt RMC är den 26-årige Amiensanfallaren i ”långt gångna förhandlingar” med Pontus Janssons klubb. Det har sedan tidigare rapporterats om förhandlingar.

France Football håller med Kvällsposten. Fouad Bachirou är nära att skriva på för Nottingham Forest. Enligt den franska tidningens uppgifter handlar det om ett tvåårskontrakt med option på ett tredje år för den 30-årige Malmö FF-spelaren.

TYSKLAND

ZDF låter Liverpools tränare Jürgen Klopp framföra en hyllning till sin kollega i Bayern München, Hansi Flick. ”Det är svårt att skapa mer historia på åtta månader”, säger Klopp. Han tillägger, ”Tyskland hade lite tur, i det kaotiska tävlingsschemat så var dess schema bäst lämpat för Champions League. Oavsett så är Bayern för närvarande ett av de absolut, absolut bästa lagen”.

Sky Sport stannar inte bara vid Flick. Experten Lothar Matthäus njuter av hela den tyska tränardominansen. ”Det är härligt att se att tränare Made in Germany med rätta är så på modet nu. Flick, Tuchel, Klopp, Nagelsmann. Världsklass. Flick fixade trippeln, Tuchel vann allt i Frankrike, Klopp blev mästare i England och Nagelsmann fick ut allt ur Leipzig-laget”, säger han. Matthäus understryker också vilken spelare som är nummer ett, ”Världens bästa spelare Lewandowski. Punkt slut”.

Bild-krönikören Alfred Draxler menar att Bayerns målvakt ”Neuer är bäst genom alla tiderna”. Annars bidrar tidningen mest med transferrykten. David Beckhams Inter Miami är ute efter Stuttgarts veteran Holger Badstuber. Schalke vill låna Sead Kolasinac från Arsenal.

ÖVRIGT

Telemundo Deportes (USA) lanserar detta: ”Bomben! Zlatan Ibrahimovic kan skriva på för Real Madrid”. Den spanskspråkiga tv-kanalen hävdar att Real Madrid kan utnyttja de segdragna kontraktsförhandlingarna med Milan till att sno åt sig svensken. Några källhänvisningar finns inte. Mediotempo (Mexiko) lägger i den gemensamma artikeln även till Atlético de Madrid som intresserad av Ibra.