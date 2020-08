Blir bäst betald - så kom Milan och Zlatan överens

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kan givetvis inte ha med Messis uppbrottsplaner utan idéen om Inter. ”City och PSG i pole position, men de svartblå drömmer…”, står det på förstasidan. Men den största rubriken är ännu en ordlek på tränare Contes namn. ”CONTEnti”, betyder ”nöjda”, och står för Conte och klubbpresident Zhang efter beslutet om en fortsättning tillsammans. Från tidningens förstasida blickar som så många gånger förr också Zlatan Ibrahimovic ut. Gazzetta dello Sport instämmer i uppgifterna om att svensken skriver på det nya ettårskontraktet ”i dag eller i morgon”. Ibrahimovic har lyckats få upp nettolönen till sju miljoner euro, och blir klubbens bäst betalda spelare. Samtidigt lyckas Milan hålla nere bruttolönen under 10,5 milj euro då Ibra fortsätter vara italiensk skattebetalare. ”Z är den sista bokstaven i alfabetet men den första för Milan och Pioli”, skriver tidningen. Fundamentet är på plats. Nu kan Milan fortsätta sin satsning inför nästa säsongen.

Sky Sport Italia har mer Inter och mer Milan. Faktiskt ett Milanoderby. Milan har nämligen tagit upp kampen med Inter om Brescias stortalang Sandro Tonali. Klubben ska ha föreslagit ett generöst låneavtal med köpoption. Brescia vill ha en bindande köpklausul. Diskussioner pågår.

ENGLAND

Daily Mirror utbrister, ”What a Mess” (”Vilken röra”). Jo, Messis besked till Barcelona är förstås en av orsakerna. Den andra är att förbundskapten Gareth Southgate tvingades till en u-sväng och strök Harry Maguire ur landslagstruppen. Maguire, och hans löfte om upprättelse efter domen i Grekland, får även hela nyhetsettan.

The Athletic, som rör sig i transfervärlden med lite mer pondus än andra, uppger att Messi redan varit i kontakt med Man Citys tränare Pep Guardiola. City är utåt inte intresserade men, som ESPN uppgav redan innan Messis besked (Headlines-podden i går), så menar även The Athletic att City avvaktar och förbereder sig om tillfälle uppstår. ”Han menar allvar (om att lämna). Man City eller Inter”, säger en källa i Barcelona till The Athletic, och beskriver sedan situationen, ”Det här är inte bara en attack på Barça. Det här är en attack på hela klubben från topp till botten. Han är fullständigt fått nog med Barça. Koeman har inte lyckats övertyga honom. Messis bästa kompis är Suárez, och de har behandlat Luis hemskt”.

Daily Telegraph har som andra tidningar med både Messi och Maguire på sportettan. Sedan bjuder tidningen på ”Exklusivt: Everton i samtal om att köpa James Rodríguez från Real Madrid”. 29-åringen ha ett år kvar på kontraktet med Real Madrid. Det är oklart hur mycket den spanska klubben begär, ”om ens något”, lägger Telegraph till. Tidningen synar också Andreas Georgson och hans nya roll i Arsenal.

The Independent uppger att Luis Suárez varit i kontakt med David Beckhams Inter Miami. MLS-klubben sägs hysa förhoppningar om att locka Barça-anfallaren till sig, då klubben sannolikt kan erbjuda bättre betalt än europeiska alternativ.

The Sun drar på ”Exklusivt: Leicester efter Fulhams hjälte Joe Bryan och Atlantas stjärna Robin Gosens, med Ben Chilwell när att bli helt klar för Chelsea”.

Goal menar att Malang Sarr, som uppges i stort sett klar för Chelsea, kan lånas ut direkt. Bland intresserade klubbar finns Bayer Leverkusen och Schalke.

Bristol Post skriver att det finns en chans att Niclas Eliasson blir kvar i Bristol City. En flytt anses fortfarande mest trolig, men tidningen lägger till, ”Den svenske yttern har sagt till personer inom klubben att han gärna vill stanna, trots andra önskemål från hans representanter”.

SPANIEN

Sport braskar på med ”Fullskaligt krig”. Det är situationen i Barcelona efter beskedet om Messis önskan om att lämna klubben. Sport ser fem skäl till det. 1/ Messi har aldrig gillat nuvarande klubbledning. 2/ Valverde var sista tränare han harmoniserade med. 3/ Fullständig oenighet kring det sportsliga projektet. 4/ Behandlingen av Luis Suárez. 5/ Ser ingen vinnande framtid under Koeman. I går kväll protesterade Barçafans och vill att klubbpresident Bartomeu lämnar klubben. Det har han inga planer på. En rad klubbar ringas in som intresserade eller redan i kontakt med Messi: Manchester City, Manchester United, Inter och PSG.

Cadena SER påpekar att Messis begäran om att få lämna kom som burofax – se nedan. SER påpekar att Barça svarade med ett eget burofax om att de vill att han stannar. Så vad tusan är ett burofax? Ett slags rekommenderat brev – här finns en förklaring på engelska.

Mundo Deportivo slänger fram en nattsvart förstasida med ”Messis bomb: Jag vill lämna!”. Det är också en mardrömsstart för nye tränaren Ronald Koeman. Och för Henrik Larsson. MD hade innan Messis besked också mer utförligt presenterat svenskens roll. Den är tydlig. Larsson är anfallscoach. Koeman tror att Larsson, liksom han själv för försvarare, med sin erfarenhet kan lära anfallarna mer om spelet, rörelse och positionering, inte bara avslut. ”Trincão, Dembélé, Griezmann och Lautaro – om han kommer – kan alla bli bättre tack vare Larssons ’masterclass’. Det är tanken”, skriver MD.

Diario AS har givetvis också Messis farväl över hela förstasidan, liksom striden med Barça om hur det ska gå till. Messi vill ju kunna lämna gratis. AS tar upp Rac1:s uppgifter om att Barça bara säljer Messi som världens dyraste spelare. Det innebär mer än de 222 miljoner euro som PSG betalde för Neymar. Barcelona är övertygad om att ha juridiken på sin sida om det blir en rättslig tvist kring kontraktet och Messis rätt att lämna klubben.

Super Deporte har också ett uppbrott men med ett helt annat tonläge. ”Tack, Rodrigo” täcker Valenciatidningens förstasida och är även budskapet från klubben i dess bekräftelsen i natt: Anfallaren har skrivit på för Leeds United. Övergångssumman är enligt Super Deporte 30 miljoner euro plus tio milj euro i bonusar.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter fotbollsvärldens stora fråga i centrum. Lionel Messi och ordet ”Adiós?”. Förutom Manchesterklubbarna och Inter, så är PSG en av klubbarna som pekas ut som en möjlig destination. ”Omöjligt”, säger man från klubbhåll i PSG, enligt L’Equipe. Lönen skulle inte gå att få ihop med Financial Fair Play, påpekar tidningen. Läsarna har fått svara på frågan var Messi hamnar. 25 procent tror i PSG. Favorit är Man City med 42 procent.

Le Parisien frågar sig också var Messi sätter ner sina resväskor. Liksom L’Equipe kan inte heller Le Parisien se ekonomiska möjligheter för PSG, även om Messi lämnar gratis. Ändå undslipper sig tidningen, ”Men tillfället är ändå så unikt att Qatar inte kan låta bli att försöka”. Sedan tar tidningen upp de andra möjliga destinationerna, och avslutar, ”Den ultimata drömmen vore ändå Juventus, där det skulle bli som en blockbuster med Pacino och De Niro tillsammans eller som en gemensam konsert med Beatles och Rolling Stones, drömmen att få se Cristiano Ronaldo och Messi ihop”. Kvällens CL-semifinal för damer mellan PSG och Lyon får en knapp halvsida.

Le 10 Sport blickar mot en annan möjlig transfer från Barcelona till PSG. Sajtens källor bekräftar vad spanska Sport tidigare uppgett, Qatar är intresserad av att hämta Luis Suárez till PSG.

TYSKLAND

Wolfsburg Allgemeine tar fasta på tränare Stephan Lerchs ord om att Wolfsburg är ”Lyckliga vinnare” efter damernas CL-semifinalseger (1-0 mot Barcelona). Segerskytt: Fridolina Rolfö. ”Det känns fantastiskt”, säger hon. I final väntar vinnaren mellan PSG och Lyon.

SportBild fortsätter suga på segerkaramell, ”Det nya trippel-Bayern”. Men intakt förblir inte laget. Klubben förväntar sig inte att Thiago stannar, och tror att Liverpool kommer att agera inom de närmaste dagarna, enligt SportBilds uppgifter. ”Vi ha läst mycket om Liverpool men de har inte kontaktat oss ännu”, säger Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge.

Bild får bekräftelse på att St Pauli fortsätter tro på återkomst för succélånen från Brighton, Viktor Gyökeres och norrmannen Leo Östigard. ”Vi vill ha dem båda tillbaka”, påpekar tränare Timo Schultz, ”Om det kommer signaler på det så cyklar jag till Brighton och hämtar dem om så behövs”. Schulz är till och med beredd att ändra spelsystem för Gyökeres. ”När Viktor kommer spelar jag med två anfallare”, säger Schultz. Hertha Berlin rapporterar rekordförsäljning av de nya matchtröjorna. Vad som skiljer dem från tidigare? De har inget sponsornamn. ”Vi har redan sålt gott och väl över 10 000 exemplar. Det är mer än någonsin vid den här tidpunkten. Vanligen når vi sådan här siffror först efter halva säsongen”, säger klubbens ekonomichef Ingo Schiller. Hertha letar dock ny sponsor.

ÖVRIGT

Esporte Interativo (Brasilien) ger ordet till Marcelo Bechler (klipp nedan). Journalisten som var känd som den som avslöjade Neymars övergång till PSG 2017. Journalisten som för tio dagar sedan var den som avslöjade att Messi meddelar Barcelona att han lämnar klubben. Nu berättar Bechler att Messi också bestämt sig för att fortsätta sin karriär i Manchester City under Pep Guardiola och delar av den klubbledning han uppskattade i Barcelona. Hur en övergång ska lösas har Bechler ännu inget svar på.