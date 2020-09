Portugisisk press: ”Solnamonstret är tillbaka”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

O Jogo (Portugal) må ha en liten förstasidesrubrik om Sverige-Portugal i kväll, men den är stark. ”Solnamonstret redo att återvända”. Det var Cristiano Ronaldo som sänkte Sverige i playoff till VM 2014. Nu väntas han starta igen efter att ha missat förra landskampen. A Bola är inne på samma linje med ”Det bästa av Portugal” (fri översättning) – det är med CR7 i laget från start. A Bola har också en liten notis om att Famalicão, i högsta ligan, är intresserad av en svensk spelare, 18-årige Eric Kahl. Klubben ska ha varit i kontakt med AIK om den nyblivne U21-landslagsspelaren, men tidningen hänvisar till uppgifter från nordliga breddgrader.

ENGLAND

Daily Mirror gnuggar händer. Inget fyller en kvällstidning med sådan glädje och så mycket trycksvärta som en skandal. Som två unga engelska landslagsspelare som bjudit in tjejer på rummet och brutit mot coronaregler. ”Utsparkade i vanära”, skriver Mirror om Phil Foden och Marcus Greenwood. Daily Express drar till med ”Era idioter”, Daily Mail med ”Korkade killar” och Daily Star dubbar dem efter en filmtitel, ”Dum & dummare”.

The Sun hävdar att spelarna förutom böter från isländsk polis och fördömanden från sina respektive klubbar också stängs av från landslaget i fyra matcher. Den första är i dag, när England möter Danmark i Köpenhamn. I en liten paus från det tiotalet artiklarna om skandalen dyker också en liten Silly Season uppdatering upp, ”Exklusivt: Aston Villa vill chockvärva Rhian Brewster från Liverpool för 20 miljoner pund”.

Daily Telegraph har en annan anfallare åt Aston Villa: Joshua King i Bournemouth. Klubben uppges beredd att betala 16 miljoner pund för norrmannen.

The Guardian toppar trots förväntade landslagsavstängningarna med ”Jag måste ge dem mitt stöd – Southgate står upp för Greenwood och Foden sedan de brutit mot coronaregler”. Barney Roney fyller på med en krönika, ”Foden och Greenwood var korkade, men låt oss behålla perspektiven”.

BBC Bristol pratar med Bristol Citys tränare Dean Holden om framtiden för Niclas Eliasson. ”Det är en fantastisk spelare. Det har varit intresse för honom, och kommer så att vara, för han är en så pass bra spelare. Han är inne på sitt sista år, vi har erbjudit honom ett avtal och förhoppningsvis går de samtalen bra”, säger Holden.

Wales Online synar läget i Swansea inför Championshippremiären mot Preston i helgen. Joel Asoro och Kristoffer Peterson är tillbaka i klubben efter utlåningar. De väntas börja på bänken.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport kan inte riktigt fokusera på en fin skalp för Italien (1-0 mot Nederländerna). För det finns ”Oro för Zaniolo”, dagens stora rubrik. Rädsla finns för en korsbandsskada. ”I januari skadade han höger knä. Nu är det vänster. I dag kommer domen”, skriver tidningen om Romastjärnan. På förstasidan finns vidare ”Lautaro vill ha fem”. Det är Interanfallare som lär stanna och förhandlingar om ett femårskontrakt värt sex miljoner euro per säsong är på gång. Mercato: En överenskommelse för Kalidou Koulibaly är nära. I går skrev The Guardian att Napoli vill ha 75 miljoner euro och att Man City förbereder ett bud. I dag uppger GdS att budet sträcker sig till 70 milj euro. Zlatan Ibrahimovic då. GdS tycker han kan kallas”Lärare Ibra”. Tidningen ser det som att Bennacer, Calhanoglu och Leão tagit examen i Ibrahimovics Milanskola. Han nya elever för säsongen Brahim Diaz, Daniel Maldini och Pierre Kalulu. Och så finns där på sikt Emil Roback, avslutar tidningen.

Sky Sport har också lite uppgifter i periferin av den store svensken. Enligt tv-kanalen lägger Milan ner jakten på en ”vice-Ibra”. Tidigare har bland annat ett lån av Luka Jovic i Real Madrid setts som en möjlig backup till Ibrahimovic. Men Sky menar att Milan nöjer sig med Leão och Rebic, samt flyttar upp 18-årige Lorenzo Colombo till a-laget.

Corriere dello Sport känner också att skada överskuggar resultat från matchen i går. ”Zaniolo-chocken” är rubriken från bortasegern. Men dagens största rubrik går till ”Juve – Framåt med Morata”. Atlético-anfallaren påstås ha sagt till sin tränare Simeone att han vill lämna. För Juventus anfallsjakt är det nu tre spår, förutom Morata även Luis Suárez och Edin Dzeko.

La Gazzetta del Mezzogiorno uppger att tiden i BK Häcken för Leonard Zuta lär bli kort. Lecce anropar. 28-åringen ”kan bli klar inom de närmaste dagarna”, skriver tidningen. Lecce flyttades ned till Serie B efter förra säsongen. Zuta skrev ett tillsvidarekontrakt med Häcken i slutet av juni.

SPANIEN

Sport har en bild som dyker upp på de flesta spanska sporttidningar: Lionel Messi som kastar sig ut på träningsplanen igen. ”Välkommen hem, Leo!”, hälsar Sport. Tidningen noterar att Messi var på plats en halvtimme före alla andra spelare. Han var där för ett möte med tränaren Ronald Koeman. Inställningen är nu full satsning på nya säsongen, sedan hans flytt i alla fall temporärt lagts på is.

Mundo Deportivo har samma bild som Sport och liknande budskap om Messi. Sedan berättar tidningen om Messis tidigare kontakt med hjälptränarna Albert Roca och Henrik Larsson. Trots att Larsson och Messi var i klubben under två säsonger spelade de av olika skäl (skador, konkurrens om samma plats etc) bara 20 matcher tillsammans. På planen var de bara 308 minuter tillsammans och aldrig en hel match. Den sista matchen de spelade tillsammans i klubben, mot Chelsea 2006, var symbolisk. Messi lämnade planen och Larsson hoppade in för honom. Från transfermarkanden rapporterar MD att Barça hoppas göra klart med två spelare, vars namn redan är bekanta i sammanhanget: Memphis Depay och Eric Garcia. Tidningen menar att 45 miljoner euro skulle kunna säkra båda innan säsongen börjar.

Marca toppar inte med Lionel Messi. Madridtidningen använder i stället ”En falsk 9:a”. Så kan man se på Sergio Ramos. Mittbacken har gjort 34 mål för Real Madrid och landslaget de två senaste säsongerna. Marca menar att det är i nivå med exempelvis Gareth Bale, Rodrigo Moreno, Álvaro Morata, Gerard Moreno och Lautaro Martínez. Sedan tycker tidningen det är skönt att sätta punkt för James Rodríguez tid i Real Madrid. Den var på det hela taget ”en besvikelse”.

Cadena SER har uppgifter kring La Ligas spelschema kommande säsong. Helgomgångar kommer inte att spridas ut på fredagar och måndagar. Matcherna kommer alltså att spelas…på helgen. Ett officiellt besked väntas inom kort.

FRANKRIKE

L’Equipe peppar Antione Griezmann med ”Öka, öka!”. Mot Kroatien vill tidningen se en vassare Griezmann än mot Sverige. Sedan ges Leonardos ilska utrymme. Han är rasande på förbundet över att han fick beskedet om att Kylian Mbappé testat positivt för covid-19. Han är inte den enda som är frustrerad. Förbundet anses ha tabbat sig med Steve Mandandas dokumentation. Målvakten var inte längre smittbärande när han skickades hem. Han borde ha kunnat vara med mot Sverige. Inte nog med det. Air France och även privata flygbolag lät sedan inte Mandanda flyga hem till Marseille. Det krävdes att förbundet hyrde ett plan åt honom för att han skulle kunna återvända. ”Han får inte träffa någon och känner sig som en pestbärare”, säger en källa nära spelaren. Ändå kunde Mandanda enligt ligaprotokollet spela match förra helgen och ska stå mot PSG i helgen…där han nu i alla fall slipper möta Mbappé.

Le 10 Sport hävdar att det finns nytt italienskt intresse för Olivier Giroud. I vintras försökte Inter och Lazio locka Chelseaanfallaren söderut. Gazzeta dello Sport har tidigare uppgett att Chelsea erbjudit Giroud till Roma, men enligt Le 10 Sport är det tvärtom, det är den italienska huvudstadsklubben som vänt sig till Chelsea.

France Football uppger att Bayer Leverkusen fiskar i Marseilles vatten. Enligt tidningen är den tyska klubben ute efter att stärka offensiven med Florian Thauvin, 27, och högerbacken Bouna Sarr, 28.

TYSKLAND

Bild noterar att Supercupen mellan Sevilla och Bayern München kommer att spelas med fans till de båda lagen. Varje klubb har fått 3 000 biljetter till matchen i Budapest den 24 september. 30 procent av Puskás Arena kapacitet på 67 155 platser kommer att användas.

Kicker sätter strålkastarljusen på Marco Reus. Efter 216 dagars frånvaro är Dortmunds lagkapten tillbaka. Som kronan på verket gjorde 31-åringen ett mål i comebacken (2-1 mot Sparta Rotterdam). ”Vi är väldigt glada att han är tillbaka”, säger tränare Lucien Favre efter matchen.