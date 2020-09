PSG riskerar hårda straff efter nya detaljer kring skandalmatchen

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



FRANKRIKE

L’Equipe känner av ett ”Högt blodtryck” i PSG. Sportchefen Leonardo och tränare Thomas Tuchel är under press. Samtidigt väntar avstängningar efter bråket på planen mot Marseille. Nya kapitel skrivs kontinuerligt. Efter Neymars öppna brev, Marseilles uppgifter om dödshot mot Álvaro Gonzáles, så meddelar Téléfoot att tv-kanalen inte har bilder och ljud som styrker Neymars anklagelser om rasism. ”Det är förolämpningar. Definitivt förolämpningar, den typ som dessvärre är välkända från fotbollens värld, om Neymars mamma. Men när det gäller Neymars anklagelser om rasism…vi kan med dessa bilder inte ge stöd för det”, säger journalisten Thibault Le Rol efter att ha studerat bildmaterialet, men understryker att allt är skickat till förbundet som ska ta ställning. Förbundets disciplinkommitté väntas ta sig an incidenterna under onsdagen. Neymar, Kurzawa och Paredes i PSG samt Benedetto och Amavi i Marseille blev alla utvisade. Kurzawa och Amavi riskerar upp till sju matchers avstängning för slag som utdelades. Neymars slag väntas inte ses lika graverande. Utöver utvisningarna finns påståenden om att PSG:s Di Maria spottat på González. Tv-bilderna visar det inte, men om det kan beläggas, och med tanke på coronatider och att Di María nyligen varit smittad, kan en lång avstängning vänta.

France Football delar ut ”Små och stora hemligheter om Mbappé”. Som att han i skolan lärde sig La Fontaines fabler genom att mima. ”Grodan som ville göra sig lika stor som en oxe” var en favorit. France Football knyter an till berättelsen men skriver att det är ambition snarare än fåfänga som kittlar Mbappés sinnen. En källa inom landslagsorganisationen påpekar att Mbappé ogillar när folk hänvisar till hans ålder. ”Om han inte spelar och det är för att han inte varit bra är det okej. Men inte om att han ska vilas på grund av ålder. Han har inte tid att vänta. Han har bråttom. Bråttom att förbättra statistiken, bråttom att ha framgång, bråttom att göra mål och skapa historia”, säger källan. Marseille har ambitioner på en annan nivå. Klubben är ute efter en nummer 9 och kastar lystna blickar mot Tyskland. I först hand dansken Yussuf Poulsen i RB Leipzig. Pris cirka tio miljoner euro. Alternativ är finländaren Joel Pohjanpalo och argentinaren Lucas Alario, båda Bayer Leverkusen.

ENGLAND

Daily Mirror använder, liksom Metro, en hyfsat mossig Saturday Night Fever-referens för dagens stora rubrik, ”Reece Lightning”. Det var Reece James blixtrande skott som var matchens behållning när storsatsande Chelsea vann sin ligapremiär (3-1 mot Brighton).

The Guardian hör också tränaren Frank Lampard försvara målvakten Kepa Arrizabalaga efter ännu en halvmiss. ”Jag är väldigt nöjd med Kepa”, säger han till ljudet av hakor som slår i backen. Tidningen uppger vidare att Manchester United förbereder ett bud på backen Sergio Reguilón men inte vill betala de 30 miljoner euro som Real Madrid vill ha.

The Sun har mer silly season, mer United. ”Exklusivt: Man United överväger bud på 28 miljoner pund för Valencias Uros Racic, kallad ’den nye Nemanja Matic’”. Tidningen har också ”Exklusivt: West Ham redo att betala fem miljoner pund till Arsenal för att låna Rob Holding”.

The Times följer upp ett annat Man United-spår. ”Gareth Bale är öppen för att flytta till United på lån”.

Daily Mail kontrar med att Bale inte alls är pigg på ett lån, samt att United tvekar inför Real Madrids högra krav. Sedan ser Mail början till sprickor i Tottenham omklädningsrum efter tränare José Mourinhos utfall mot spelarnas insats i söndags. ”Det spred sig snabbt bland spelarna att han kallat dem ’lata’. En del såg det som en taktik för att framkalla en reaktion. Andra var inte lika förstående”, dramatiserar Mail, men lägger till att Mourinho fortfarande har en majoritet av truppens stöd.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vill så gärna se ett scudettorejs ”Acnsikte mot ansikte”. Tidningen lockar med Cristiano Ronaldo mot Romelu Lukaku. Med ett Juve som ”bara” vann med en poäng den här gången. Under de tidigare åtta säsongerna har det skilt jättemycket, visar GdS med grafik. Halmstrå. Tidningen håller fast vid gårdagens uppgift: Zlatan Ibrahimovic spelar för Milan mot Shamrock Rovers. I går var han med i lagträningen, i morgon seger laget till Irland. Antagande är att svensken startar.

Sky Sport Italia har ett Roma på hugget. Backen Marash Kumbulla från Hellas Verona är nära en övergång på lån med obligatorisk köpoption för 30 miljoner euro. Även anfallaren Arkadiusz Milik från Napoli väntas till Roma för totalt 30 miljoner euro i ett lån med obligatorisk köpoption. Polacken får ett femårskontrakt värt fem miljoner euro per säsong. Men först måste Milik själv säga ja. Samtidigt skulle transfern bana vägen för Roma att släppa Edin Dzeko till Juventus för 15 milj euro.

Corriere dello Sport toppar med just ”Milik-Dzeko; det är klart”. Men fram till Dzeko kommer: ”Nummer 9 är Dejan Kulusevski och han för respekt med sig”, som CdS uttrycker det i en rubrik på annat håll. Svenskens inställning och självförtroende har imponerat på omgivningen. ”Kulusesvki har för närvarande inga problem, alternativt viftar bort dem som om de vore mygg. När han tittar Cristiano Ronaldo i ögonen så känner han sig inte blyg, han ser bara 15 års skillnad”, avslutar CdS.

SPANIEN

Marca ser fram emot ”Första (och sisa) testet” för Real Madrid. En träningsmatch mot Getafe mitt på dagen i dag. Nygamla förvärvet Martin Ødegaard har skadekänning och medverkar inte. Marca rapporterar att Atlético är benhård kring lagets nyckelspelare: bara utköpsklausulen gäller. Därför har klubben nobbat bud från Man City för José Giménez, värt upp till 100 miljoner euro. Det är utköpsklausulen på 120 milj euro som gäller. Att notera: förbundet har äntligen beslutat sig för ett startdatum för damligan. Den 3-4 oktober får Hedvig Lindahl, Sofia Jakobsson och Kosovare Asllani inleda ligaspelet.

RAC1 uppger att en överenskommelse nu är på plats för Arthur Vidals övergång till Inter. Det blir en symbolisk transfersumma på 500 000 euro. Chilenare väntas till Italien i dag för läkarundersökning.

Deportes Cuatro hävdar att Barças president Josep Maria Bartomeu kommer att be Lionel Messi att sänka lönen när parterna träffas. Tv-kanalen skriver att omklädningsrummet på nytt valt Messi som lagkapten, och att förfrågan gäller truppen.

Sport skriver att ”Det krånglar till sig med Lautaro”. Det är ingen överdrift med tanke på alla rapporter om att det inte blir någon flytt från Inter. Men Sport har bara att ”Barça vill inte slutföra affären innan klubben sålt spelare. Agenterna är fortfarande i Milan utan att ha lyckats sänka priset”.

Mundo Deportivo toppar med ”Andra bud” på Eric Garcia. Barcelona kommer enligt MD:s uppgifter att lägga ett nytt bud på Man City-backen denna vecka. Barça kan tänka sig att betala 15 miljoner euro, City vill ha 18 milj euro. 19-åringens kontakt med City går ut nästa sommar.

Diario Vasco uppger att Tottenham på nytt är intresserad av Willian José, anfallsrival till Alexander Isak i Real Sociedad. Mourinho ser brasilianaren som alternativ om Londonklubben inte lyckas locka Milik (Napoli) eller Belotti (Torino), hävdar tidningen.

TYSKLAND

Kölner Stadt-Anzeiger pekar på egna uppgifter: Sebastian Andersson väntas göra sin läkarundersökning hos Köln i dag. Övergångssumman för svensken anges till cirka fem miljoner euro, inte sex milj euro som tidigare varit den förekommande uppgiften.

Hamburger Morgenpost viker förstasidan åt HSV-spelaren Toni Leistner som gjorde ”en Eric Dier” och konfronterade en åskådare på läktaren. Bild väljer ett annat perspektiv, ”HSV är lika patetisk som St Pauli”. De sistnämnda fick cupstryk mot division fyra-gänget Elversberg i söndags, och HSV putsade på staden Hamburgs misär med storstryk (1-4 mot Dynamo Dresden).

Der Spiegel uppger att tidigare landslags- och Real Madrid-spelaren Cristoph Metzelder erkänt barnpornografibrott. Exakt vilka åtalspunkter han erkänt är ännu oklart. Metzelder anklagas för att haft 297 barnpornografiska bilder i sin ägo, samt skickat 29 av dem via WahtsApp till tre olika kvinnor.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) berättar med övertygelse att Barcelona väntas presentera Memphis Depay som nyförvärv senare i veckan. Transferoraklet Fabrizio Romano instämmer. Transfersumman, inklusive bonusar, till Lyon blir 30 miljoner euro. Därmed skulle Barça ha en ny nummer 9 och Henrik Larsson en ny lirare att arbeta med.

Forbes (USA) räknar på inkomsterna och kommer fram till att Lionel Messi är världens bäst betalda fotbollsspelare 2020. Det räknar in både lön, prispengar och sponsorer. Argentinaren tjänar 126 miljoner dollar, motsvarande 1,1 miljarder kronor. Tvåa är Cristiano Ronaldo med 117 milj dollar, trea Neymar med 96 milj dollar och fyra Kylian Mbappé med 42 milj dollar. Messi blir också den andre fotbollsspelaren efter Cristiano Ronaldo att tjäna en miljard dollar under sin karriär.