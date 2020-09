Ex-spelarens dom: ”Som bortskämda ungar”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ENGLAND

Daily Mail gick ut hårdare än någon annan i går kväll: Gareth Bale är klar för Tottenham. Det följs i dag upp med rubriken, ”Bale in – Alli ut?”. Dele Alli har inte följt med Tottenham till EL-match i Bulgarien och även om Real Madrid inte längre ses som en trolig destination för Alli, så påstår Mail att en utlåning är aktuell och PSG och Inter möjliga adresser.

Daily Telegraph stämplar närmast identiska uppgifter om Alli med ”exklusivt”. Utlåning, kanske Inter eller PSG. Däremot har Telegraph som övriga tidningar ännu inte ropat ”klart!” för Bales övergång riktigt ännu.

Daily Star ser Bale som ”Josés sista pusselbit”. Det är taget från ett av Mourinhos svar i går, ”Ett lagbygge är ett pussel, och när ett nyförvärv gör pusslet komplett så är det bra för hela laget”, sa portugisen.

The Guardian påminner om att ytterligare en pusselbit bör adderas, Sergio Reguilón från Real Madrid, och har analyserande artikeln, ”Så skulle Reguilón och Bale förändra Spurs”.

Evening Standard uppger för övrigt att Reguilón är på plats i London för läkarundersökning hos Tottenham i dag. Övergången för den 23-årige vänsterbacken beräknas till cirka 25 miljoner pund.

TalkSport återvänder, skulle man kunna säga, till pusslet. Radiokanalen har pratat med ex-Tottenhamspelaren Jamie O’Hara. I sitt gamla lag ser han mest en massa pusselbitar som inte hör ihop. Son och Kane är topp. Men det är allt. ”Om man kollar igenom laget: Davies – medelmåttig. Alderweireld – medelmåttig, Dier – mindre än medelmåttig, Doherty – ny, Höjbjerg – medelmåttig, Winks – okej, Alli – medelmåttig, Son – lysande, Kane – lysande, Lucas Moura – tveksam. Och resten?… De känns som ett gäng bortskämda ungar!”, säger O’Hara.

Daily Mirror har en bit till som ska bort. ”Exklusivt: Danny Rose på väg till Genoa efter att ha blivit utfryst i Tottenham”. Det väntas bli en permanent övergång. 30-åringen har ett år kvar på kontraktet.

Manchester Evening News bryter av dagens Tottenhamsvep. ”Exklusivt: Manchester United intresserad av att värva Amad Traoré”, en 18-årig ytter från Atalanta. Han ses dock inte som ett alternativ till Jadon Sancho.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker att ”Milan kör med rock”, som i Shamrock Rovers. Det hela frontas av Zlatan Ibrahimovic ska leda Milan i kvällens EL-kvalmatch. Ett avancemang till gruppspelet är värt 15 miljoner euro. ”Ibra” är helt i fokus för det nya Milans första elddop i Dublin. GdS gör referenser till James Joyces klassiska verk Odysseus och avslutar om Ibrahimovic, ”Han har en besatthet att visa att han är bäst. Det är därför Milan litar på honom i kväll. I en stad som älskar ord, är Zlatan kallad att skriva sin historia på planen. Det är en uppgift som fortsätter att behaga honom”. GdS utropar annars torsdagen som ”Dzekos dag”. Nu ska det hända något. Nu ska Milik bli klar för Roma, så Dzeko kan bli klar för Juventus.

Corriere dello Sport drar på att ”Milik i Roma betalas av Ünder”, som är på väg till Leicester. Vidare skriver tidningen att PSG visar intresse för två spelare i Inter; Milan Skriniar och Radja Nainggolan. Inför Bolognas ligapremiär på lördag mot Milan, skriver CdS att Mattias Svanberg kan få starta. Tränare Mihajlovic väljer i första hand mellan Schouten-Svanberg eller Poli-Dominguez på mittfältet, och det lutar åt förstnämnda par.

Calciomercato infogar en ny klubb som är intresserad av Robin Olsen –Parma. Klubben ska ha gjort en förfrågan. Intresse fanns också i januari. Watford har annars uppgetts intresserade av den svenske Romamålvakten.

The Italian Football Podcast har en intervju med Sven-Göran Eriksson. Den Italienbekante tränaren leder efter en diskussion om Zlatan Ibrahimovic själv in samtalet på Dejan Kulusevski. ”Han har något. Han kan göra saker på egen hand, avgöra på egen hand. Och Sverige behöver det. Sverige har alltid haft den typen av spelare, men inte på senare tid”, säger Sven-Göran Eriksson.

SPANIEN

Diario AS säger – sannolikt med lättnad – ”Bye Bale”. Tottenham nästa. Samtidigt räknar tidningen på vilken börda som Real Madrid blir av med, sett till förra årets speltid och bruttolön. ”Bale har kostat Real Madrid 23 800 euro per minut”, ungefär 250 000 kr. Enligt AS var för övrigt Manchester Uniteds erbjudande för Bale mer lukrativt än Tottenhams, men walesaren ville till sin gamla klubb. Enligt Movistar-programmet #Vamos har både Bale och Reguilón genomgått läkarundersökning inför flytten från Real Madrid till Tottenham.

Marca ser det som att ”Zidane får som han vill” genom flytten för Bale och Reguilón. På annat håll uppmärksammat tidningen att spelprogrammet för damernas liga lottats fram. Real Madrid, med Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson, får ett första El Clásico redan i premiären. Mötet med regerande mästarna Barcelona spelas den 3 eller 4 oktober.

Sport säger ”Bravo, Leo” efter Barcelonas träningsseger (3-1 mot Girona). Argentinaren gjorde två av målen och får tillsammans med Coutinho högst betyg, 8 av 10. En underrubrik är, ”Luis Suárez ännu en gång inte uttagen. Ändå sade Koeman i går: ’Om han stannar är han en del av truppen’”.

Cadena Cope har mer Koeman. Den nye tränaren satt på bänken under matchen i går. Det får han inte under officiella matcher, uppger radiokanalen. Anledningen är att Barça ännu inte kommit överens om ersättning till den senast sparkade tränaren Quique Setién. Han vill ha betalt för hela sista året. Inte förrän Barça kommit till en uppgörelse kan Koeman eller nya spelare registreras, uppger Cope.

ABC tar upp att fyra PSV Eindhoven-supportrar fått fängelsedom för att förödmjukat tiggare. Det var för drygt dyra år sedan som PSV-fansen väckte upprördhet när klipp på deras uppträdande på ett torg i Madrid spreds i sociala medier. Några av dem kastade mynt på tiggande kvinnor, fick dem att krypa för pengar och brände en sedel framför ögonen på dem. En domstol i Madrid har dömt de fyra fansen till tre månaders villkorligt fängelse och böter samt skadestånd till kvinnorna. Supportrarna har bett om ursäkt för sitt uppträdande.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att det numera aldrig saknas drama kring PSG. I går kväll kom första segern (1-0 mot Metz). Men den kom på tilläggstid och med bara nio man (en utvisning, en skada). Laget decimeras ytterligare framöver efter ligans beslut om en lång rad avstängningar efter slaget mot Marseille i söndags. PSG:s tränare Thomas Tuchel är inte nöjd. ”Det är bäst att jag inte talar för mycket om vad jag tänker”, säger han, men lägger till, ”Jag har aldrig varit med om att en spelare (Paredes) stängs av två matcher för två gula kort, jag är mycket förvånad”. Ytterligare avstängning kan vänta. Di María misstänks ha spottat mot Álvaro González i Marseille. Dessutom utreds González för rasism mot Neymar.

France Football har uppgifter om en förestående flytt. ”Jag tror att Saman Ghoddos kommer att lämna i morgon (läs: i dag) för Brentford”, säger Amiens president Bernard Joannin till BeIN Sports. Det ligger i linje med Expressens uppgifter om att en affär är klar och att den tidigare ÖFK-spelaren blir lagkamrat med Pontus Jansson.

TYSKLAND

Kicker pratar med Sebastian Andersson om flytten till Köln. Han får också frågan om ekonomiska motiv. ”Man vill alltid förbättra sig på alla områden, det gäller också den finansiella sidan. Det är självklart. Men det vet alla också. Att säga något annat vore inte ärligt. Dessutom: jag blir inte yngre (skratt)”, svarar Andersson. Beklagar han att han lämnar Union Berlin just före säsongspremiären? ”Jag vet att tajmingen inte är idealisk. Men på grund av de speciella omständigheterna med corona i världen är det mycket som inte är enkelt. Även transfermarknaden påverkas”, säger han. Andersson gjorde sin första träning med Köln i går och väntas starta i premiären mot Hoffenheim på lördag.

Sky Sport-experterna Lothar Matthäus och Dietmar Hamann tror Anderssons nya klubb går en tuff säsongs till mötes. I sitt tabelltips ha Matthäus Köln på 16:e plats (nedflyttningsplayoff) och Hamann har Köln på 17:e plats (nedflyttning). Båda har nykomlingen Arminia Bielefeld, med Joakim Nilsson, som sist. Topptippat är förstås Bayern München, med Dortmund som främsta utmanare.

Bild har en intervju med en annan Bundesligasvensk, Niklas Hult. Han kan debutera för Hannover mot Karlsruher i Zweite Bundesliga på lördag. Men rubriken handlar om Zlatan Ibrahimovic och ett möte för fem år sedan. Det slutade i utvisning för Hult, då i Nice, med påföljande straffspark, då han drog ner Ibrahimovic, då i PSG. ”Det är därför jag inte enbart har goda minnen av Zlatan. På grund av honom fick jag mitt första röda kort i karriären”, säger Hult, som de senaste åren spelat i Grekland. ”Jag har fått fira två ligatitlar (AEK och Elfsborg, min anm) men aldrig en uppflyttning. Självklart är det vad jag hoppas på med Hannover”, säger 30-åringen.