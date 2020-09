Burnley var nära köpa Quaison - flytt aktuell

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

TYSKLAND

Allgemeine Zeitung skriver att Robin Quaison de senaste dagarna var på väg att säljas. ”Det var nära”, bekräftar Mainz sportchef Rouven Schröder. Enligt tidningen var det Burnley som försökte köpa den svenska landslagsanfallaren. Quaison uppges ha en utköpsklausul på 15 miljoner euro, det är också vad Mainz vill ha, men inte vad Burnley skulle vara beredd att betala. Tidigare har också Tottenham uppgetts intresserad. Allgemeine Zeitung avslutar artikeln med orden ”En flytt verkar för ögonblicket inte osannolik”. Fortsättning kan följa.

Bild noterar det plötsliga beskedet i går att Bayern Münchens ligapremiär mot Schalke i dag inte får spelas med publik. 20 procents av arenakapacitet skulle vara tillåten men antalet coronafalla hade stigit för mycket lokalt, varför nytt besked kom. Enligt Bild är helgens övriga Bundesligamatcher i nuläget inte hotade. Bild har också bild på de troliga laguppställningarna i FC Bayern-Schalke.

Kicker skriver om en ”Överraskning i Greuther Fürth”. Zweite Bundesliga-laget har fått en ny lagkapten. Han är svensk: Branimir Hrgota. ”Vi ville ha en toppspelare i laget och ordinarie. Det är Branimir”, säger tränaren Stefan Leitl.

Transfermarkt har Alexander Isak som den fjärde mest värdefulle anfallaren som är 20 år eller under. Isak värderas till 22,5 miljoner euro i den uppdaterade sammanställningen. I topp är Erling Haaland, 80 milj euro.

ENGLAND

Daily Mirror ger en ny innebörd till ”Good Friday”. Det är inte längre långfredag det är köpefredag. Thiago Alcântara ska bli klar för Liverpool och Gareth Bale för Tottenham. Båda kostar cirka 20 miljoner pund – Thiago som köp, Bale som lån.

The Sun har den mest underhållande uppföljningen på Bales övergång. En läckt bild på att Bale och Tottenhams ordförande Daniel Levy bokat tid på en golfbana i London skapade frenesi i sociala medier. ”Vi har aldrig fått så många bokningsförfrågningar på en eftermiddag”, skriver golfklubben på Twitter, men antyder också att den läckta bilden var en bluff.

Daily Mail tar sig an den stundande Tottenhamvärvningen på annat vis. Bild på José Mourinho och ordvitsen ”Bale us out!” (Rädda oss!). Tröga Tottenham tog sig med nöd och näppe vidare i Europa League (2-1 mot Lokomotiv Plovdiv). Men det kan ta tid innan Bale kommer till räddning. Mail skriver att Spurs medicinska team uppskattar att det kan ta upp till en månad innan den ringrostige walesaren, som haft en knäskada, är hundra procent.

The Times har förstås med Thiago och Bale på sportettan. Men citatrubriken från en intervju med Manchester City nyförvärv Ferran Torres lockar nog fram flest fniss, ”Manchester? Det är inte så olikt Spanien”.

The Independent hävdar att Manchester United tar upp kampen med Liverpool om Ismaila Sarr. Den 22-årige Watfordspelaren ses som ett alternativ till Jadon Sancho. Han lär kosta minst 30 miljoner pund.

Liverpool Echo skriver förstås om Thiago men också har ögonen på Everton. Det finns nu bekräftelse på att klubben inte betalade någon övergångssumma alls för James Rodriguez. Banfield, som colombianen tidigare spela för, har meddelat att klubben inte får några pengar från övergången som de annars skulle varit berättigad till. Däremot har Real Madrid en vidareförsäljningsklausul på James.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hade Zlatan Ibrahimovic som största bild i går. La Gazzetta dello Sport har Zlatan Ibrahimovic som största bild i dag. Svensken levde upp till förväntningarna och ledde Milan vidare till Europa League (2-0 mot Shamrock Rovers). Därav rubriken ”Alltid Ibra”. Därav rubriken ”Ibrahimovic League”. Svensken får 7 av 10 i betyg, men Calhanoglu får högst, 7,5. Bäst hos irländarna var Aaron Greene. Hans son Jack vaknar nog med ett leende på läpparna i dag. Inte för att han har koll på Gazzettans betyg men för att han fick Ibrahimovics tröja efter matchen. En annan av dagens stora rubriker är ”Suárez – italienare, Dzeko – juventino”. Den förstnämnde har gjort sitt språktest, men är han fortsatt aktuell för Juve? Den sistnämnde är snart klar för Juve, spelar han redan på söndag? Det är frågor GdS ställer sig. I tidningens förmodade startuppställningen för Juve-Sampdoria på söndag finns i alla fall fortfarande Dejan Kulusevski bredvid Cristiano Ronaldo. Juventus har för övrigt en officiell presentation av svensken i dag klockan 14.

Sky Sport Italia-profilen Gianluca Di Marzio följer upp Kulusevski. Han berättar att 20-åringen överraskat och imponerat på alla i omgivningen under de första träningarna med klubben. Mer Sky men tillbaka till Milan. Klubben har varit i kontakt med Arsenalspelaren Lucas Torreiras agent. Kanske blir det en Lucas in och en Lucas ut i Milan. Lucas Paquetà är aktuell för Lyon, och enligt Sky kan den franska klubben vara beredd att slänga in i Memphis Depay i ett avtal. Genoa fortsätter värva. I dag väntas Davide Zappacosta genomgå läkarundersökning hos klubben och sedan lånas ett år från Chelsea. Dessutom är Juventus anfallare Marko Pjaca aktuell.

SPANIEN

Cadena SER har en bekräftelse på att Gareth Bale är helt klar för Tottenham på lån. Det är walesarens rådgivare som bekräftar övergången. Real Madrid och Tottenham delar på lönen, 50/50, precis som tidigare uppgifter gjort gällande.

Marca tar ett grepp på säsongen som står för dörren och visar sina färger. ”Nya utmaningar” kommer med bild på Real Madrids lagkaptener från herr och dam, och från olika idrotter. Här finns också den skadeglada rubriken, ”Aldrig en tråkig dag hos Barcelona”. Inom loppet av en timme kom information om en misstroendeförklaring mot klubbpresident Bartomeu och att tidigare tränaren Setién stämmer klubben.

Mundo Deportivo täcker förstasidan i siffror. ”20 687”. Det är antalet underskrifter bakom misstroendeförklaringen mot Bartomeu. En mindre rubrik på förstasidan: ”Målet är Dest”. Ajaxbacken är Koemans förstaval om Nelson Semedo blir såld. Men enligt ESPN:s källor så är det Bayern München som leder jakten på 19-åringen.

Sport har också med den där siffran, ”20 687”. Men tidningen försöker annars se saker och ting från den ljusa sidan. ”Påkopplad och evig” – det är Lionel Messi. Under vinjetten ”konfidentiellt” berättar Sport som ett propagandaverktyg att ”Messi längtar mer än någonsin efter att säsongen ska starta för att kunna slåss om alla titlar”. Mer Messi. Argentinaren kan missa El Clásico i oktober. Han kommer att kallas till landslaget, behöva sitta i karantän två veckor och i så fall missa tre Barça-matcher, inklusive mötet med Real Madrid den 25 oktober.

FRANKRIKE

L’Equipe känner av ett maktskifte. Nu är ”De gröna vid makten”. Saint-Étienne vann torsdagens toppmöte (2-0 mot Marseille) och är ensam om tre segrar på lika många matcher. Från transfermarknaden uppger L’Equipe att Bertrand Traores övergång från Lyon till Aston Villa väntas bli bekräftad i dag. Den 25-årige anfallaren kostar cirka 19 miljoner pund och skriver på ett fyraårskontrakt med PL-klubben.

Le Parisien har låtit en läppläsare gå igenom bilderna från bråket mellan Neymar och Álvaro González i PSG-Marseille. Svordomar och hot, men ingen rasisism upptäcks. Med det inte sagt att det inte kan ha förekommit, men det lär bli svårt att fälla González utan bildbevis, är Le Parisiens slutsats. Vidare skriver tidningen att trots att Juan Bernat blir borta ett halvår på grund av en korsbandsskada och Laywin Kurzawa är avstängd sex matcher, så har PSG för närvarande inga planer på att förstärka med en vänsterback.

Le 10 Sport hävdar att det är två Premier League-klubbar som slåss om Saïd Benrahmas kontraktsunderskrift: West Ham och Crystal Palace. Brentford vill ha 25 miljoner pund för sin stjärna.

ÖVRIGT

Het Laatste Niuws (Belgien) pratar med Gustav Engvall. I lördags gjorde han med ett inhopp comeback för Mechelen efter sin knäskada. ”Bara några procent till så kan jag visa alla mina kvaliteter”, säger han nu, ”Jag har aldrig haft så mycket skador under ett helt år. Det har varit frustrerande, mycket upp och ner”.