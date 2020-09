Mihajlovic om Ibra: ”Behöver man inte vara kärnfysiker för att förstå”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bereder plats för Zlatan Ibrahimovic, en ”Outtömlig Ibra”, som bjöd på tvåmålsshow med Milan (2-0 mot Bologna). En intilliggande krönika har rubriken ”Jätten har stannat tiden”. Självfallet är han matchens lirare med 8 av 10 i betyg. Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic, som tidigare försökt locka Ibrahimovic till klubben får frågan om Bologna varit starkare med svensken. ”Det behöver man inte vara kärnfysiker för att förstå”, svarar Mihajlovic. Lite mer fundering kräver Juventus offensiv efter den stundande värvningen av Álvaro Morata. Vad händer exempelvis med Dejan Kulusevski? GdS har alternativ under rubriken ”Morata och Dybala i kamp om en plats, Kulusevski är med”. I 3-4-1-2 finns han på innermittfältet. I 4-3-3 till höger i anfallet. I 4-4-2 till höger på mittfältet.

Corriere dello Sport har som dragande rubrik ”Pirlo, du har Morata”. Men dominoeffekten av den värvningen kommer också med. ”Dzeko stannar i Roma” och ”Napoli öppnar för Premier League och La Liga för Milik”. Sistnämnde skulle ersatt Dzeko i Roma om han bytt till Juve. Liksom GdS funderar CdS på Juves framtida offensiv med Morata. CdS stannar vid ett 3-4-1-2 med Kulusevski till höger på mittfältet. Ibrahimovic bravader finns på förstasidan men också inne i tidningen under stora rubriken ”Hans majestät Ibra”. Alberto Dalla Palma avslutar en krönika, ”Under 2020 var Milan, tillsammans med Atalanta, ligans starkaste lag. Och precis som den gamla serien slutade börjar den nya: om Ibra håller denna standard, är känslan att ingenting är omöjligt”.

La Repubblica uppger att Roma får en miserabel start på säsongen. 0-0-resultatet mot Hellas Verona i helgen kommer enligt tidningen i dag att bli till en skrivbordsseger för Hellas Verona med 3-0. Orsak: Amadou Diawara stod uppsatt på listan över spelare under 22 år. Diawara fyllde 23 i juli. Roma väntas överklaga beslutet.

ENGLAND

Daily Mirror byter spår för Manchester City. Ut med Oasis, in med Guns N’ Roses. Den gamla hiten ”Paradise City” bildar textmatta till premiärsegern i går (3-1 mot Wolves). Mirrors version: ”Wolves are taken down by the Paradise City where De Bruyne’s a dream and the goals are pretty…”.

The Guardian har inte plats för putslustiga referenser och kastar läsaren tillbaka till den bistra verkligheten. Under ”Covidkris i Orient” beskriver tidningen läget inför ligacupmatchen mot Tottenham. Mer än halva Orients trupp är smittad och ”om matchen som förväntat inte kan spelas kommer den att strykas och Spurs, enligt reglerna, att gå vidare till nästa omgång”.

The Times ger en annan skildring av den uppblossade coronakrisen i landet. ”Fansens återkomst ställs in”. I dag väntas regeringsbeslut om att den tänkta återintroduktion av supportrar på läktare från den 1 oktober skjuts upp. Planen hade ursprungligen varit att kunna använda 25-33 procent av arenors kapacitet.

Daily Express ger störst utrymme åt ett nästan 20 minuter långt inlägg från Patrice Evra på Instagram om Man United. Det ger rubriken ”Till åtlöje”, och är en vädjan till klubben att skärpa sig. Bland annat talar han om Uniteds valhänta agerande på transfermarknaden. ”Låt oss vara mindre arroganta, till och med en del personer inom klubben respekterar inte Sir Alex Ferguson. Förstör inte ert arv”, varnar Evra.

The Sun hävdar att Everton satte en prislapp på 80 miljoner pund på Dominic Calvert-Lewin i somras när Manchester United var intresserad. Prislappen fick United att häpna. Den 23-årige anfallaren gjorde ett hattrick i senaste matchen och väntas ta sig in Englands nästa landslagstrupp.

Daily Telegraph ger ordet till Les Ferdinand som står bakom QPR:s beslut att inte fortsätta med att gå ner på knä. Ferdinand, en av de högst uppsatta svarta representanterna inom brittisk klubbfotboll, säger: ”Att gå ner på knä har nått en punkt där det blir ’bra pr’ men inte mycket mer. Budskapet har gått förlorat. Det är nu inte mycket mer än en beskäftig hashtag eller en trevlig pin”. Ferdinand jämför också med klappandet för sjukhuspersonal som gjort sitt och fått ett naturligt avslut. ”Att gå ner på knä kommer inte att förändra fotbollen – det är handlingar som gör det”, påpekar han.

SPANIEN

Sport är en av få stora spanska sporttidningar som hann stoppa pressarna. Luis Suárez må vara överens med Atlético, men det är inte nyheten. Enligt Onda Cero drar ju Barcelonas klubbpresident Josep Maria Bartomeu plötsligt i bromsen. Klubben vill inte släppa Suárez gratis till en rival. Om Atlético inte lyckas med värvningen är Edinson Cavani alternativet – det understryker också L’Equipe (se under Frankrike). Álvaro Moratas flytt från Atlético till Juventus är däremot fortsatt på bana. En underrubrik på Sports förstasida fokuserar på spelare till Barcelona. ”Två veckor på sig för fyra värvningar” kommer med bild på Georgino Wijnaldum, Eric García, Sergiño Dest och Lautaro Martínez. Dream on.

Mundo Deportivo tar upp att Semedo i stort sett är klar för Wolves, och att Dest eller Emerson (Real Betis) ses som ersättare. MD noterar också att Alexander Isak, som inlett svagt, nu har en konkurrent igen om startplatsen på topp i Real Sociedad. Willian José är tillbaka i lagträning efter corona, full med antikroppar.

Marca har en redan hopplöst föråldrad förstasida som triumferande hyllar Atlético till värvningen av Luis Suárez och utlåningen av Álvaro Morata till Juventus. Sistnämnda ger i alla fall Atlético tio miljoner euro ner i kassan för lån under ett år. Han väntas bli presenterad i Turin på onsdag. I papperstidningen finns också en stor rubrik efter Milans seger, ”Ibrahimovic är från en annan planet”.

Diario AS bidrar på sitt sätt med lite fängslande läsning. Fortfarande vid midnatt var tidningen ovetandes om den nya utvecklingen kring Suárez/Cavani, och har en artikel med följande ingress: ”Till skillnad från den i januari aktuella övergången för Cavani är spelarna i omklädningsrummet i Atlético förväntansfulla inför Luis Suárez ankomst”. Spännande.

FRANKRIKE

L’Equipe lockar med ”Mbappé till varje pris”. I artikeln kommer tidningen fram till att det finns tre vägar för anfallaren att vandra nästa sommar: till Liverpool, till Real Madrid eller att fortsätta med PSG. Real Madrid har länge utmålats som hetaste spår länge, men Liverpool håller återkommande kontakt. Anfallaren har ännu inte fattat beslut om att lämna den franska klubben, vilket Sunday Times nyligen hävdade. På annat håll befästs spanska uppgifter om Atléticos intresse för Edinson Cavani som alternativ till Luis Suárez. Enligt L’Equipe träffades representanter för de båda i Paris på måndag eftermiddag. Cavani vill ha ett tvåårskontrakt värt tio miljoner euro netto om året, och ett svar inom 24 timmar. L’Equipe följer också upp Saman Ghoddos övergång till Brentford. Lån på ett år med köpoption gäller. Enligt uppgift ät totalvärdet fem miljoner euro för Amiens. Tilläggas kan att när anfallaren köptes 2018 skrev L’Equipe att Östersund har en vidareförsäljningsklausul på 20 procent.

Le Parisien viftar ivrigt med handen Även den franska tidningen har nu en läppläsare som försäkrar att Álvaro González använder rasistiska ord mot Neymar under PSG-Marseille förra helgen. I går uppgav brasilianska läppläsare samma sak efter att ha studerat tv-bilder (se måndagens Headlines, under RMC Sport). Fallet ligger på bordet hos ligans disciplinkommitté. Skulle rasism bevisas riskerar González tio matchers avstängning. Till denna härva ska lägga uppgifter i spanska Cope i natt om att Marseille sägs ha bildbevis på att Neymar kallar Marseilles Hiroki Sakai för ”kinesisk skit”.

TYSKLAND

Bild skriver att trots coronaökning runtom i Europa och trots höga tal i Ungern, kommer 20 100 åskådare att tillåtas på torsdagens Supercup i Budapest mellan Bayern München och Sevilla. Inget internationellt sportevenamang i Europa har haft så mycket publik sedan mars. Det är 20 procent av arenans kapacitet. Bayern fyller bara 1 300 av de 3 000 platser klubben tilldelats.

Ruhr Nachrichten pratar med Dortmunds team manager Sebastian Kehl, som påpekar att klubben inte ändrat sig ett dugg kring Jadon Sancho. ”Han är vår spelare och han kommer att stanna. Det var en viktig markering från klubben för vi ha ett visst ansvar.. Utan Jadon är laget sämre”, säger Kehl. Ryktena om Man United har fortsatt surra.

Sky Sport kopplar ihop PSG med ännu ett mittfältsnamn. Den franska klubben uppges intresserad av Sami Kehdira, 33, i Juventus. Kontakter är ännu inte tagna.

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) uppger att Genk-svensken Benjamin Nygren testat positivt för corona och satts i karantän. Enligt tidningen kan han ha smittats i samband med U21-landslagsupdrag med Sverige. Genk testade truppen i måndags. Nygren är femte Genk-spelare att testa positivt.

A Bola (Portugal) har på förstasidan beskedet att Sporting gett ett nytt namn till sin akademi. Den heter framöver Academia Cristiano Ronaldo, efter en inte helt okänd spelare som fostrades där. På förstasidan finns också att Manchester United vill ha Alex Telles denna vecka. Övergångssumma: cirka 25 miljoner euro.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) uppger att Bayern München är nära ett avtal med Ajax om Sergiño Dest. Efter att ett första bud nobbats förra veckan pågår nya samtal. En övergångssumma väntas landa på drygt 20 miljoner euro. Den 19-årige back är inställd på flytt. Även Barcelona ha tidigare rapporterats intresserad.