Mourinho höjer ribban - med fem centimeter

ENGLAND

The Guardian mäter hellre centimeter än räknar mål. Den slutsatsen kan dras efter Tottenhams nordmakedonska äventyr. Inte ett ord om själva matchen på förstasidan. Rubriken och uttrycket ”Moving the goalposts” (ändra på förutsättningarna) får i stället en bokstavlig innebörd. Tottenhams målvakter larmade nämligen under uppvärmningen om att målen på bortaarena kändes låga. Mourinho kollade. ”Jag trodde jag vuxit, men sedan förstod jag att målet var fem centimeter lägre”, skriver han själv på Instagram. Uefa höll med, såg till att målen byttes ut och Spurs vann (3-1 mot Shkendija).

Daily Mirror går från centimeter till pund. Enligt tidningen planerar Manchester United ett bud nästa vecka på 90 miljoner pund – 75 milj + 15 milj i bonusar – till Dortmund för Jadon Sancho. Det är ett slutbud. Transferfönstret stänger den 5 oktober.

The Sun sätter en fet ”exklusivt”-stämpel till uppgiften att Chelsea planerar att låna ut världens dyraste målvakt Kepa Arrizabalaga, nu när Edouard Mendy till slut är klar för klubben. En annan uppgift med samma stämpel är att West Brom – som nyligen värvade 36-årige Branislav Ivanovic – är ute efter 36-årige Emmanuel Adebayor. Den togolesiske anfallaren är för närvarande kontraktslös.

Daily Telegraph ser ett Liverpool ”I sjunde himlen” efter ligacupkrossen (7-2 mot Lincoln). På annat håll uppger tidningen att PSG tycker Tottenham är för kinkiga kring ett lån av Dele Alli och intresset har nu svalnat. Inter är annars nyfiken på mittfältaren. Telegraph hävdar sedan att minst åtta klubbar i England och resten av Europa, är intresserade av att låna Chelseas Ruben Loftus-Cheek. Bland dem är Aston Villa och West Ham. The Athletic lägger till Southampton.

Bristol Post ger en handfull av Bristol Citys-spelare sex av tio i betyg efter cupsmällen (0-3 mot Aston Villa). En av dem är Niclas Eliasson. Resten av spelarna får lägre betyg.

ITALIEN

Corriere della Sera ger röst åt den ljusa sidan sedan Zlatan Ibrahimovic testat positivt för corona. ”Jag skickade en hälsning och önskade honom lycka till. Han svarade med ett ironiskt foto med ett kylskåp fullt med Coronaflaskor”, berättar tidigare Milanbossen Adriano Galliano. Förhoppning finns också om att svensken kan vara tillbaka snarare än väntat. Vanligtvis är det karantän i två veckor som gäller. ”Han kommer att vara tillbaka inom en vecka”, säger Milans sportchef Paolo Maldini. Ibrahimovic, som uppges vara asymtomatisk, kommer att testas varje dag i hopp om att få två negativa test i rad och sedan också ett godkännande om spel.

La Gazzetta dello Sport har också lyssnat till Maldini men tror inte riktigt på prognosen. Tidningen räknar med att Milan får klara sig utan Ibrahimovic mot Crotone och Spezia i ligan, och i stället räkna med honom till derbyt mot Inter den 17 oktober. Han kommer också oavsett att missa Milans viktiga EL-playoff mot Rio Ave den 1 oktober. Dit tog sig laget i går kväll till slut utan sin ledargestalt (3-2 mot Bodö/Glimt). Enligt GdS är Milan Skriniars övergång från Inter till Tottenham nära. Londonklubben vill betala 40 miljoner euro, Inter vill helst ha 50 milj euro och backen vill gärna göra flytten. La Repubblica skriver samtidig om en trolig övergång för 45 milj euro, vilket förstås verkar rimligt. Trots att Álvaro Morata är värvad och Paolo Dybala tillbaka, har GdS med Dejan Kulusevski i förväntade startelvan för Juventus även i andra ligamatch för säsongen, borta mot Roma på söndag.

Corriere dello Sport har också Kulusevski på topp med Cristiano Ronaldo i Juves startelva till helgen. Det är bara med i förbigående långt inne i tidningen. Mer slående är dagens största rubrik: ”Ibra biter tillbaka mot viruset”. Det bygger på hans kaxiga svar i sociala medier på det positiva testet.

SPANIEN

Marca hyllar ett ”heroiskt Sevilla”, som gjorde det ”Med den äran” i Supercupen (1-2 e förl mot Bayern München). Trots förlusten är det tre Sevillaspelare som får högst betyg av alla på planen. Jesús Navas, Jordán och Ocampos får alla tre av tre stjärnor. Radio Marcas Roberto Gómez menar att Edinson Cavani vill till Real Madrid. ”Cavani har gett Rene Ramos (agent) fria tyglar att förhandla med Real Madrid, inte med andra lag”, säger Gómez. För närvarande antas dock inte Real Madrid ute efter en anfallare. Cavani har tidigare uppvaktats av Atlético. En lite oväntat övergång: Enzo Zidane, Real Madrid-tränaren Zinedines son, är på väg att skriva på för Wydad Casablanca i Marocko. Det bekräftar hans agent, fotbollsprofilen Roberto Carlos, i ett klipp. Den 25-årige mittfältaren lämnade Real Madrid 2017 och spelade senast i Almería.

Catalunya Radio pratar med Atléticos president Enrique Cerezo om kontroversielle Josep Maria Bartomeu, hans motpart i Barcelona. ”Bartomeu är en stor president och han kommer i framtiden också att bli ihågkommen som en av Barcelonas stora presidenter”, säger Cerezo. Sånt man kan säga när man fått Luis Suárez.

Sport täcker förstasidan med just uruguayanen, som i går tog farväl av Barça. ”Jag är en culé, var jag än är” (culé = Barçasupporter). Pokaler visades upp. Tårar fälldes. Nästa gång Luis Suárez visar upp sig är det Atlético de Madrids tröja.

FRANKRIKE

L’Equipe ger ordet till Florian Thauvin, ”Jag vill ha större förtroende”. Marseillespelaren har ett år kvar på kontraktet och ännu inget nytt på bordet. Den 27-årige mittfältaren ser två scenarier framför sig: ”Antingen stannar jag i OM eller så flyttar jag utomlands”. Tidningen väntar ett motbud från Leicester sedan West Ham bjudit 35 miljoner euro för 19-årige backen Wesley Fofana. Saint-Etiennes tränare Calude Puel vill under inga omständigheter släppa Fofana, ”men vad händer om ett bud på 40 miljoner euro kommer för en yngling som inte ens är ungdomslandslagsspelare?”, skriver L’Equipe.

RMC Sport rapporterar att samtal mellan Tottenham och Milan om Serge Aurier ägde rum i Milano under torsdagen. Milan vill helst köpa högerbacken rakt av.

TYSKLAND

Sport1 samlar kommentarer efter Bayern Münchens Supercup-seger (2-1 e förl mot Sevilla). Javi Martínez, som sägs på väg bort, avgjorde. ”Det var kronan på verket. Han kommer ha sitt huvudspel även om 30 år”, säger Thomas Müller. Med drygt 15 000 åskådare på plats hade del varnade för ett ”fotbollen Ischgl”, alltså smitthärd för corona. Samtidigt var inramningen lite pre-corona. ”Det var skönt att ha lite stämning på arenan igen. Det var lite mer som fotboll igen, det är vi glada för. Viktigast, jag hoppas alla kommer hem vid god hälsa”, säger Bayerns tränare Hansi Flick.

Bild delar ut spelarbetyg. Få sticker ut. Neuer, Goretzka, Müller och Lewandoski får högst betyg i Bayern, en tvåa på den sexgradiga skalan (ett är bäst). Ocampos i Sevilla får samma betyg.

Express ändrar ton. I går trodde tidningen att Sebastian Andersson skulle kunna spela för Köln mot Arminia Bielefeld på lördag efter knäskadan på träningen. I dag…not so much. ”Jag kan inte ge klartecken ännu”, sa tränare Marcus Gisdol på presskonferensen i går, och vill utvärdera träningarna. Express noterar att svensken lämnade torsdagens träning tidigt.