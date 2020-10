Uppgifter: Berlusconi in i kampen om Gigovic

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Sportitalia-journalist emellanåt. Mercatojournalist alltid. Alfredo Pedullà uppger att storsatsande Serie B-klubben Monza lägger ett färskt bud på Armin Gigovic i Helsingborg. Tidigare har Genua rapporterats i långt gångna förhandlingar om 18-åringen. Bakom Monza står gamla Milanprofilerna Silvio Berlusconi och Adriano Galliani.

La Gazzetta dello Sport sammanfattar Serie A-kvällen i går med ”Vidal bra, Inter bra, Atalanta mycket bra”. Vidal debuterade i Inter storseger (5-2 mot Benevento) och Atalanta visade på nytt sina muskler (4-1 mot Lazio). Kanske rent av utmanare om scudetton? ”Nej. Vi kan förbättra oss men de lag som för närvarande kan tala om titeln är Juventus, Inter och Napoli. Ni får fråga mig igen om 20 omgångar”, säger Atalantas tränare Gasperini. Viktig EL-playoff mot Rio Ave i kväll, hur löser Milan anfallssituationen utan Zlatan Ibrahimovic och Ante Rebic? Svaret kommer i en rubrik. ”Colombo är favorit att starta, men Pioli är frestad: Maldini som vice-Ibra”.

Corriere dello Sport tar tränare Stefano Piolis ord på att den coronaisolerade Zlatan ändå är med. ”Ibra finns i gruppen i alla avseende: i samtalen lyssnar de och sporrar varandra. Här håller ledaren på att blir gruppen, viljan att vara tillsammans och känna tillfredställelse med sina insatser”, säger Milantränaren.

ENGLAND

Daily Mirror, klämkäcka Daily Mirror. ”Ole with he brolly – and a 3-0 makes him jolly!”, är den fryntliga rubriken som får med Solskjaer, regn, paraply, rim och Man Uniteds segerglädje (3-0 mot Brighton). Fast spelarbetygen är ingen munter läsning för Victor Nilsson Lindelöf. ”Även en ganska rutinmässig afton så hade svensken en del problem”.

Manchester Evening News strör salt i såren. Lindelöf får blott 5 av 10 i betyg medan Eric Bailly, som konkurrerar om en mittbacksplats, får 8. ”Han måste ha satt Lindelöf under press om en startplats bredvid Maguire i ligan”, skriver MEN.

The Guardian staplar metaforer efter den blöta matchen, ”Det regnar mål när United stormar till kvartsfinal”. Det har mer regnat än stormat kring lagets transferaktiviteter. Silly season-profeten Fabrizio Romano uppger i alla fall att United nu inlett samtal med Barcelona om ett lån av Ousmane Dembélé. Fransmannen är ett alternativ till Jadon Sancho, Uniteds heliga graal.

Daily Telegraph hävdar samtidigt att United försökt låna Federico Chiesa från Fiorentina. Resultat? Nobben. Mer regn till Manchester. Det finns en annan artikel som får aktualitet. En intervju med Sevillas sportchef som har citatrubriken, ”Monchi: Jag kan inte fatta att Manchester United inte har en sportchef”.

The Times toppar med engelsk fotbolls man-of-the-hour, Dominic Calvert-Lewin. Ännu ett hattrick, ännu en seger för Everton (4-1 mot West Ham) ger rubrik som riktar sig till Englands förbundskapten, ”Kollar du, Gareth?”. Tottenhams tränare José Mourinho hoppas däremot att Gareth Southgate inte kollar på hans engelska stjärnor Winks, Dier men framför allt Kane. De har redan spelat tillräckligt, menar JoMo. ”Jag tror att Gareth och Steve (Holland) bryr sig om spelarna, och jag tror inte de vill vara sammankopplade med något som får konsekvenser genom de tre matcherna med landslaget, vilka förstås är för mycket, särskilt för mina spelare”, säger Mourinho.

SPANIEN

Marca gör Real Madrids seger (1-0 mot Real Valladolid) till en pratbubbla ovanför Mafalda. Varför? Seriefigurens skapare Quino har avlidit. ”Vilken plåga det är att få bollen i mål”, står det i pratbubblan som sammanfattar Real Madrids bekymmer i går kväll. Målvakten Courtois är enda spelare med tre stjärnor av tre. Marca räknar efter över Eden Hazards senaste skada på antalet dagar han missat av den orsaken sedan han kom för ett år sedan. 295 dagar. Målet nu är för belgaren att vara tillbaka till El Clásico den 25 oktober. Långt in i tidningen finns en citatrubrik inför Granadas match mot Malmö FF som infriar schablonbilder, ”Tomasson: Vi ska slåss som vikingar”. Till Marca säger MFF-tränaren, ”Vi har inte haft tid att vila och spelat många matcher med liten tid för återhämtning. En del spelare är trötta och andra har ont, men vi kommer att slåss som vikingar”.

Sport skriver om hur ”Messi motiverar omklädningsrummet” med sina ord i måndags kväll. Tidningen lägger till, ”Koeman är gladast av dem alla: ’Det är väldigt positivt att lagkaptenen ber om enighet’”. I kväll väntar match mot Celta Vigo. Sport lyfter också radiokanalen Rac1:s uppgifter: Ousmane Dembélé tvekar om sin framtid i Barça. Orsaken är samtalen mellan klubben och Manchester United. Sport lägger till att United vill låna men Barça vill sälja, för att generera pengar till ett köp av Memphis Depay och Eric Garcia.

Mundo Deportivo lägger tonvikten vid ett redan klart nyförvärv. ”DESTination Barça” gäller för Sergiño Dest, vars officiella presentation väntas senare under dagen. San Sebastian-upplagan har Alexander Isak på förstasidan. ”Såsen saknas” till Real Sociedads anrättning. Målen har torkat ut för svensken och Willian José. ”Fyra mål på 15 matcher sedan isoleringen är den magra skörden för de två anfallarna”, påpekar MD.

FRANKRIKE

L’Equipe hämtar inspiration från affischen till kultrullen ”De misstänkta”. Men här är de uppradade ”De oskyldiga”. Både Neymar och Álvaro Gonzáles (PSG-Marseille) friades från rasismanklagelser av ligans disciplinkommitté. Även om läppläsare som anlitats av olika medier läst in rasistiska kommentarer, höll inte bevisen för fällande domar. Lyons president Jean-Michel Aulas firar värvningen av Lucas Paquetá, och svarar på eventuella stjärnförsäljningar. Houssem Aouar (Arsenal, Juve), Memphis Depay (Barça) och Jeff Reine-Adélaïde (Hertha) snackas det mest om. Fredag är deadline för Aulas. ”Vi kan tänka oss att släppa två spelare. Om det blir tre måste vi komplettera truppen. För närvarande finns inget avtal för Reine-Adélaïde även om Hertha Berlin är den klubb som pressar på mest, men Jeff är inte överens med någon klubb att flytta till. Sedan är tre klubbar intresserade av Houssem, stora klubbar, de har alla spelat Champions League”, säger Aulas.

RMC Sport uppmärksammar Álvaro Gonzáles svar i natt på den friande domen. ”Jag har aldrig varit och kommer aldrig att vara en rasistisk person”, skriver Marseillespelaren på Twitter.

Foot Mercato har mer om Marseille. Sydkustlaget har aviserat för Mattéo Guendouzis rådgivare att intresse finns för ett lån av den utfrysta Arsenalmittfältaren.

TYSKLAND

Bild viker plats på förstasidan åt tyska Supercupen .Största rubrik? ”Profildomaren slutar”. Det är den uppskattade Bibiana Steinhaus som sätter punkt för domarkarriären redan som 41-åring. Hon har varit första kvinna som dömt i Bundesliga. En mindre rubrik är om själva matchen, ännu en triumf för Bayern (3-2 mot Dortmund) med tillhörande spelarbetyg. Bild var också först med att berätta om att Bayern München är ute efter anfallaren Andrej Kramaric som en backup till Robert Lewandowski. Kontakter är tagna. Enligt Bild väntas Hoffenheim kräva 40 miljoner euro.

Sport1 instämmer. Kontakter mellan Bayern och Kramarics rådgivare är etablerad. Och Kramaric vill till Bayern. Hans agent Vincenzo Cavaliere är försiktig. ”Jag kan inte bekräfta att Hasan Salihamidzic (Bayerns sportchef, min anm) hört av sig till mig. Det vore inte professionellt”, säger Cavaliere. Sport1 samlar också röster från gårdagens Supercup. En av dem är Manuel Neuer, som får frågan om han själv eller Robert Lewandowski vinner Uefas Årets spelare som delas ut i dag. ”Man får inte heller glömma De Bruyne. Men jag har en föraning. Jag tror inte det blir en målvakt”, svarar han.

Kicker ser Sebastian Andersson lägga upp ribban för säsongen. ”Mitt mål är att göra fler mål än förra säsongen”, säger Andersson. Det är fler än tolv. Köln har haft en tung sart men Andersson är inte bekymrad, ”Det hör till fotbollen att förlora lite matcher. Alla spelare vet det, det är inget nytt”.

ÖVRIGT

Championat (Ryssland) snappar upp rader från en lycklig Marcus Berg efter Krasnodars avancemang till Champions League-gruppspelet (2-1 mot Paok). ”Det känns otroligt. Jag har väntat på det här länge, hela min karriär. Det här stort för hela klubben, för Krasnodar”, säger Berg efter matchen. Till Aftonbladet lägger anfallaren till, ”Efter framgången med landslaget i VM är det här det största jag upplevt”.

TyC Sport (Argentina) noterar Diego Maradonas ilska efter kommentarer om en udda anti-coronamask han bar i samband med en match (se nedan). ”Jag ser en del förlöjliganden, från vuxna, från barn, från journalister. Journalister som kritiserar en när man inte tar hand om sig – och som kritiserar en när man gör det”, skriver Maradona på Instagram. Matchen, en försäsongsmatch mot San Lorenzo, vann Maradonas Gimnasia med 1-0.

Record (Portugal) förkunnar att ”Mourinho tar Vinícius” – ligans bästa målskytt. Tottenham kommer att låna Benficas anfallare med en köpoption på 40 miljoner euro, skriver Record.