Uppgifter: United i kontakt med Pochettino

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

The Independent visar vägen med ”Partey Time”. Det är klackarna i taket för lång tid framöver bland rubriksättare sedan Arsenal på Deadline Day i går kväll ha köpt Thomas Partey från Atlético.

Daily Mirror följer upp med dubbel ordvits, ”Tonight we’re Gunner Partey”. Men tidningen uppmärksammar också att klubben samtidigt sparkat maskoten Gunnersaurus. Sevilla ordnade en pr-vinst när klubben uppgav att den i stället värvat Gunnersaurus.

Daily Star drar sitt strå till partystacken med ”Artetas got a Partey plan”. Men det är en en helt annan uppgift i fokus. Under ”Poch talk” uppger tabloiden att representanter inom Manchester United tagit kontakt med Mauricio Pochettinos rådgivare, utifall att yxan faller för Ole-Gunnar Solskjaer.

Daily Telegraph har i stället Uniteds transferaktiviteter i fokus med ”Desperat United får nöja sig med Cavani”. Tidningen är med andra ord föga imponerad av Uniteds fönster. Det beror främst på den misslyckade jakten på en högerytter, där Jadon Sancho var huvudmål i vad som känns som en evighet.

Daily Mail tar med Sancho i huvudrubriken men av helt annan anledning. ”England minus tre” följs av ”Abraham, Sancho och Chilwell får inte spela Walesmatchen efter party som bröt mot coronarestriktioner”. Bara party med Partey duger.

Liverpool Echo tar tempen på en övergång utan parteystämpel. Robin Olsen blev sent på måndag kväll klar för Everton och enligt tidningens källor betalar klubben ingen avgift. Däremot lönen, vilket varit ett krav från Roma och hindrat andra möjliga flyttar för den svenske landslagsmålvakten.

The Sun ser efterspelet av en annan målvakt som var aktuell för den där flytten till Everton. Sergio Romero var en av de målvakter som det snackades om, affären blev inte av och argentinarens fru Eliana Guercio är förbannad på hans klubb Man United. ”Det är tid för dem att ge honom chansen och låta honom gå. Visa respekt för en gång skull!”, skriver hon på Instagram.

Manchester Evening News pratar med Andy Cole efter värvning av Edinson Cavani. Man United-profilen håller upp Zlatan Ibrahimovic som exempel för vad Cavani kan bli. ”De yngre kan lära sig av hans stora erfarenhet och han är en kvalitetsspelare. Om allt går som det ska, om han kan få samma genomslag som Zlatan fick, så kommer alla vara nöjda”, säger Cole. Goal drar samma parallell. ”Mer Ibrahimovic än Falcao” är rubriken på en krönika om Cavani-värvningen.

The Times stänger transferfönstret med en ekonomisk summering. I Bundesliga, Serie A och La Liga minskade spenderandet avsevärt denna sommar. Men inte Premier League. Nettospenderat var, trots coronakrsien, drygt 800 miljoner pund. Det är till och med en ökning jämfört med förra sommaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport byter smeknamn på Juventus. Den gamla damen blir ”Den unga damen”. Federico Chiesas intåg och Douglas Costas uttåg understryker det. ”Den gröna linjen” är ett annat namn på föryngringsprocessen som dyker upp inne i en tidning, tillsammans med underrubriken ”Ut med 30-plusarna – Dejan Kulusevski & Co ger damen ett ansiktslyft”. Längre in i tidningen tar GdS redan sikte på Milanoderbyt den 17 oktober. Zlatan Ibrahimovic var så sent som vid ett test i går fortfarande positiv för corona. Men han är asymtomatisk och Milan tror på att han kan vara redo mot Inter. Tidningen gör förstås också sin traditionella utvärdering av transferfönstret. Två lag hamnar i topp, Juventus och Napoli, med 7,5 av 10 i betyg. Lägst ner Bologna, Crotone, Lazio, Parma och Spezia, alla med 5.

Corriere dello Sport fyller också förstasidan med mercato i allmänhet och Chiesa i synnerhet. I ett par rader långt in i tidningen omnämns lånet för Robin Olsen till Everton. Fokus? Att Roma sparar 2,6 miljoner euro brutto som skulle betalts i lön. Liksom Liverpool Echo uppger CdS att lånet i övrigt är kostnadsfritt. Tidningen sätter även ljus på Serie A för damer som första gången någonsin på måndag kväll spelades på San Siro. Juventus vann matchen mot Milan med 1-0. Linda Sembrant spelade hela matchen för Juve (hon får medelbetyget 6/10) och Lina Hurtig gjorde sin debut i den svartvitrandiga tröjan med ett inhopp på slutet. Juventus leder serien. I helgen gjorde Jenny Hjolman mål när Napoli tog sin första poäng (1-1 mot Inter).

SPANIEN

Sport anländer med dystra beskedet ”Inga sista-minuten-värvningar” för Barcelona. Det blev varken Memphis Depay eller Eric Garcia. Noterbart är också att Barcelona redovisade förlust för 2019/2020 på 97 miljoner euro, motsvarande en miljard kronor.

Mundo Deportivo har ett stort ”No” för Depay och Garcia men också för Ousmane Dembélé som inte blev såld. Under det finns ett ”Ja” för att Rafinha och Todibo lämnade. I San Sebastian-upplagan konstaterar MD att det blir ”Samma trupp” för Real Sociedad. Inga köp eller försäljningar på sluttampen, inga förändringar i konkurrensen för Alexander Isak i anfallet. Willian José ska ha sagt ha nobbat ett lån till Sevilla. Det satte också stopp för La Reals planer på ett lån av Sevillas anfallare Carlos Fernández.

Diario AS drar en historisk parallell. ”Real Madrid återvänder till 1980”. För första gången på 40 år har nämligen Real Madrid inte gjort några sommarköp. Thomas Parteys flytt till Arsenal uppmärksammas förstås också, liksom att Atlético på grund av det får 30 extra dagar att hitta en ersättare i Spanien.

Cadena Cope pratar med Luka Modric, bland annat om framtiden. Hans kontrakt går ut nästa sommar. ”Även om jag är 35 år, så känner jag mig bra och stark. Jag tror jag kan fortsätta några år till på den här nivån”. Real Madrid? ”Så klart vill jag fortsätta i Madrid, men det hänger inte bara på mig utan också klubben. Min önskan vore att avsluta karriären i Real Madrid och om möjligt förlänga. Jag vill inte vara ett problem för Real Madrid eller tränaren”, säger Modric.

FRANKRIKE

L’Equipe följer under ”Paris till varje pris” upp slutet på transferfönstret. PSG lyckades i sista stund klämma in mittfältaren Rafinha från Barcelona. Tidningen summerar insatsen av PSG:s sportchef Leonardo med rubriken ”Bättre köpare än säljare”. På förstasidan trängs också andra sista-minuten-övergångar. Lyon behöll Memphis Depay och Houssem Aouar men släppte i stället Jeff Reine-Adélaïde på lån med köpoption till Nice. Rennes fixade Jérémy Doku från Anderlecht och Marseille Mickaël Cuisance från Bayern München.

Le Parisien tar upp att Edinson Cavani till slut tackat för sin tid PSG – fyra månader efter att han lämnade klubben. Uruguayanen var en stor publikfavorit men det skar sig med klubben på slutet, och Le Parisien noterar att Cavani inte specifikt tackar klubben i meddelandet i sociala medier.

TYSKLAND

Bild ringer i larmklocka. Sebastian Andersson ska uppsöka en knäspecialist i München, och har haft problem med sitt knä ända sedan Union Berlin-tiden. Köln hoppas att svensken, som häromdagen lämnade återbud till landslaget, ska slippa operation. Tidningen har också roat sig med att sätta betyg på Bundesligaklubbarnas transferfönster. Bayern München avslutade frenetiskt med Marc Roca, Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting och Bouna Sarr. Betyget blir ändå svala 3 av 6 (på skala 1-6 där 1 är bäst). Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim, Augsburg, Hertha Berlin och Freiburg får alla bättre, 2. Lägst betyg får Mainz, 6.

Kicker uppger att ett av skälen till att Chelsea Antonio Rüdiger valde bort en flytt till Tottenham var att han utsatts för publikrasism i en match mot laget. Ett annat var rivaliteten mellan klubbarna. Tidningen går också igenom andra alternativ. Barcelona och PSG drog sig undan, West Ham var ett steg ned. Inte heller Roma eller Milan gick i lås. Den tyske landslagsbacken ska nu slåss för sin plats i Chelsea, men om situationen inte ändrar sig är en flytt i januari aktuell.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) och Gazzetta.gr är bara två av de grekiska medier som försäkrar att Hammarbys Muamer Tankovic nu satt sin namnunderskrift på ett fyraårskontrakt med AEK Aten. De hänvisar till källor i den grekiska klubben. Övergången blev klar 40 minuter innan transferfönstret stängde, skriver Gazzetta, och påminner om att Tankovic nu kan registreras i AEK:s Europa League-tuppen, som ska vara hos Uefa senast i kväll. 25-åringen väntas till Grekland inom kort.

ESPN (Brasil) uppmärksammar Sven-Göran Eriksson, 72, som fortsätter tråla efter jobb. Enligt uppgift har hans namn blivit föreslaget till Corinthinas, där tränarsituationen är osäker. Till ESPN:s kommentator Jorge Nicola säger Eriksson, ”Om den finns en möjlighet att komma till Brasilien så vill jag självklart det. Det beror förstås på projektet, men pengarna är inget problem”. Erikssons namn har tidigare cirkulerat kring många projekt och klubbar, även just Brasilien tidigare i år.