Roback och Jóhannesson på Guardians talanglista

The Guardian presenterar sin årliga lista över 60 stortalanger i världen. Sverige är representerad av Emil Roback, profilerad och utvald av Fotbollskanalens Olof Lundh. Även islänningen Isak Bergmann Jóhannesson i Norrköping finns med på listan. Guardian är också en av få tidningar som sprider lite ljus över damernas Continental Cup och Chelseas seger (4-1 mot Arsenal). Första målskytt: lagkapten Magdalena Eriksson med en praktfull nick.

Daily Mirror gör det mesta av ett förfluget ord från förbundskapten Gareth Southgate. Englandstrion Jadon Sancho, Ben Chilwell och Tammy Abraham har fått rubriker efter ett födelsedagskalas som bröt mot coronaregler om antalet närvarande. Southgate berörde ämnet i generella termer, bland händelser som kan skapa rubriker. ”Man vill ha en miljö där pressen på spelare inte blir högre än den redan är genom även en (media) cirkus runtomkring”, sa Southgate. Mirrors feta rubrik i dag, med bilder på de tre spelarna: ”Clowner”.

Daily Mail använder Southgates varning till rubriken ”Bete er, annars…”. Sedan har tidningen inte släppt transfermarknaden ännu. Enligt Mail är Manchester Uniteds målvakt Sergio Romero på väg till MLS. Han missade – till sin hustrus frustration – chansen att flytta till Everton, som i stället värvade Robin Olsen.

Daily Telegraph tar med att Mesut Özil må försöka vara Gunnersaurus kompis, men han är inte Mikel Artetas kompis. Utfrysningen fortsätter med att mittfältaren inte finns med i Arsenals 25-mannatruppen som registrerats för Europa League-spel.

ESPN uppger, med hänvisning till sina källor, att Man Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer hade gett klubbledningen en shoppinglista inför transferfönstret. På listan fanns Jadon Sancho, Jack Grealish samt en dominant mittback, Dayot Upamecano eller Nathan Ake, som skulle vara partner till Harry Maguire (ouch, Victor Nilsson Lindelöf). Men tji fick Solskjaer, ingen av spelarna värvades.

Manchester Evening News har fler dåliga nyheter för Solskjaer. Edinson Cavani måste sitta isolerad i 14 dagar enligt coronaregler, och hans debut för klubben skjuts fram.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport anser att ”Inter har ett jätteproblem”. I dubbel bemärkelse. ”Kolosserna Skriniar och Bastoni coronapositiva, oro hos de svartblå”, skriver tidningen. Om drygt en vecka är det derby mot Milan. Förhoppningen för motståndaren är fortsatt att Zlatan Ibrahimovic ska hinna bli fri från corona. Men GdS konstaterar efter Milans fortsatta förlustfria svit även utan svensken, ”Det Ibra-beroende Milan håller på allvar att ömsa skinn, även om Zlatan förblir central. Laget har ett behov av svensken, men också av Calhanoglu, av Theo Hernandez”. Tillbaka till förstasidan. Där finns även rubriken ”Italien har mål i reserv”. För det var ett reservbetonat landslag som vann i går kväll (6-0 mot Moldavien). Högsta spelarbetyg: Cristante, Lazzari, Caputo och El Shaarawy får alla 7,5/10.

Corriere dello Sport drar på ”Juve och Napoli, ur bubblan”. Det baseras på att Juventusspelarna nu är ur isolering, men att en del misstänks ha lämnat för tidigt, inklusive Cristiano Ronaldo, och riskerar böter. Napolispelarna ha samtidigt testat negativt med undantag av en spelare i Primaveralaget.

Tuttosport skriker ut ”Sarri fri!” och ”Exklusivt: Överenskommelse med Juve”. Det hela baseras på uttalanden från ex-tränarens nära vän Aurelio Virgili. ”Han kommer överens om uppsägningen och är tillbaka på tränarbänken innan jul. Om Maurizio ångrar något? Absolut inte, han vann scudetton. Nu drömmer han om att leda Fiorentina”. Det är ett sammanfattande Virgili-citat om Sarri som man kan läsa på Tuttsports förstasida.

SPANIEN

Marca kan inte skilja de iberiska landslagen åt. Efter Spaniens mållösa match (0-0 mot Portugal) blir rubriken ”Så vänskapligt”, med tillägget ”Och nu mot VM”. För de båda länderna har tillsammans beslutat sig om att ansöka om VM 2030. Marca följer också Atléticos jakt på ersättare till den hastigt flyktade Thomas Partey. Klubben har, enligt spanska regler, 30 dagar på sig. Geoffrey Kondogbia i Valencia är i dagsläget främsta mål. Enligt Movistar finns har tränare Diego Simeone pratat med mittfältaren och en överenskommelse finns, men Atlético måste också komma överens med Valencia.

Diario AS fyller förstasidan med Adama Traoré och hans väldiga armar. ”Spanien har muskler” är inte bara en atletisk studie, utan också en metafor för att landslaget nu ha ett sparkapital i Wolvesstjärnan. ”Adama vara Adama i sin allra ädlaste form, och han är vad vi vill han ska vara med sitt sätt att ta sig förbi spelare”, säger förbundskapten Luis Enrique.

Sport har sin egen synnerligen lokala vinkling på landskampen. ”Spanien kan inte göra mål utan Ansu Fati”. Men det är helt andra ämnen som engagerar tidningen. ”Motion!”, står för att antalet underskrifter är tillräckliga för en misstroendevotum mot Barcelonas styrelse inom 20 dagar. ”Avgång?”, står för att klubbpresident Josep Maria Bartomeu vid ett möte nästa vecka ska ta ställning till om han ska lämna sin post.

Cadena SER uppmärksammar att Chelsea en gång var mycket nära att värva Lionel Messi. Påstående kommer från transferspecialisten Gianluca Di Marzio i samband med en boklansering. ”Vad jag knappt tror är känt är Messis transfer till Chelsea som i slutändan inte blev av. År 2004 var Messi mycket nära att gå till Chelsea för han ville spela för Mourinho. De hade ett långt videosamtal. Det var första gången Messi hade beslutat sig för att lämna Barcelona. Den andra var för några månader sedan”, säger Di Marzio.

FRANKRIKE

L’Equipe njuter av ett målhungrigt Frankrike (7-1 mot Ukraina) och firar Olivier Giroud. Han spelade sin 100:e landskamp, bar kaptensbindeln, gjorde två mål och fick högst spelarbetyg, 8 av 10. ”Den här kvällen blev som jag bara kunde drömma”, säger Giroud. Han har nu totalt 42 mål för Frankrike och gick förbi Michel Platini och upp på andra plats. Bara Thierry Henry har fler mål än 34-åringen (51). På andra sidan ålderskalan är 17-årige Edouard Camavinga, som med första målet i matchen blev yngste målskytt i den franska landslagströjan under efterkrigstiden, sedan 1914. L’Equipe ger också en helsida åt att Hatem Ben Arfa är tillbaka, nu i Bordeaux.

RMC Sport noterar att Marseillestjärnan Dimitri Payet stängs av två matcher efter sitt röda kort mot Lyon i helgen.

TYSKLAND

Bild sätter sågen i experten Lothar Matthäus händer sedan Tyskland tappat segern i slutminuterna (3-3 mot Turkiet). ”Ännu en gång gjorde Jogi Löw taktiska misstag med sina byten. Jag är häpen över valet av flera spelare i landslaget, som Nico Schulz, som sitter på bänken i klubblaget. Det är just därför ingen i Tyskland sätter på tv:n längre”, beklagar sig Matthäus. Det är också just Schulz som av Bild får lägst spelarbetyg, 5 av 6 (1 är bäst). Havertz, Draxler och Neuhaus klarar sig bäst undan, med 2.

Kölner Stadt-Anzeiger stillar oron i väntan på ytterligare besked om Sebastian Andersson och hans knä. Köln har nämligen fler spelare som kan göra mål. Anthony Modeste gjorde comeback efter flera månaders frånvaro på grund av just en knäskada – och svarade för hela åtta mål. Köln vann träningsmatchen mot Lindenthal-Hohenlind med 14-0.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) deppar mest över förbundskapten De Boers premiärförlust (0-1 mot Mexiko), men har också citat från Memphis Depay om Barcelona. Han bekräftar att flytten var mycket nära. ”Allt var faktiskt klart, men sedan var det några regler som hindrade det”, säger Depay. Det tycks bekräfta katalanska Onces uppgifter i går om att förbundet satte stopp då Barça överskred sitt lönetak.

Miami Herald (USA) kan för en gång skull fira en seger för Inter Miami (2-1 mot RB New York). Segerskytt? Gonazalo Higuaín. Med en kraftfull frispark fixade den tidigare Juventusafallaren i natt segern med tio minuter kvar av matchen. Han första mål för klubben. ”Ett konstverk. Det borde hängas upp i Museum of Modern Art i New York”, utbrast den oefterhärmlige tv-kommentatorn i Ray Hudson, ”Skarp som vinäger”.