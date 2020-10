Trots våldtäktsdomen - Robinho i ny klubb: ”Låt den som aldrig syndat kasta första stenen”

Rubrikämne i rött.

BLANDAT

Index (Kroatien) känner ett visst missmod trots seger (2-1 mot Sverige). ”Varför tappar Kroatien?”, undrar tidningen i en rubrik. Scenförändringen efter paus var tydlig även för de mest schackrutiga. ”Sverige gjorde en del smärre förändringar till andra halvlek och spelade fullständigt ut Kroatien”, skriver Index, och pekar på Dejan Kulusevski som främsta problem.

Globo Esporte (Brasilien) uppmärksammar hur Santos gnuggar händer över att ha värvat forna storstjärnan Robinho, 36, på ett korttidskontrakt för bara några tusenlappar i månaden. Våldtäktsdomen viftas bort. ”Robinho har inte fått den slutgiltiga domen ännu. Med vilken rätt kastar vi sten på Robinho? Låt den som aldrig syndat kasta första stenen. Och har han syndat? Vi avvaktar slutet i den här processen”, säger klubbpresident Orlando Rollo till Folha de Sao Paolo. Robinho dömdes 2017 till nio års fängelse av en italiensk domstol för en gruppvåldtäkt fyra år tidigare. Han har ännu inte avtjänat en enda dag i fängelse. Överklaganden mal långsamt i domstolarnas kvarnar. Brasilien har inte heller något utlämningsavtal till Italien. För tre år sedan sa Santos dåvarande president, José Carlo Perez, att Robinho först måste rentvå sitt namn innan en värvning kunde vara aktuell. Då var Robinho fortfarande bara anklagad för brottet och ännu inte dömd. ”Vi bryr oss om vårt varumärke och att kvinnor ska känna sig bekväma att komma till arenan och se laget spela”, sa Perez då.

TyC Sport (Argentina) uppger att Arsenal är beredd att acceptera ett bud på 5,5 miljoner euro för Mesut Özil från saudiska klubben Al Nassr. Ett lukrativt tvåårskontrakt väntar 31-åringen. Problemet? Özil vill inte dit. Gunnersaurus pustar ut.

Sport-Express (Ryssland) meddelar att Victor Moses genomgått läkarundersökning hos Spartak Moskva, där Jordan Larsson spelar. Om allt är som det ska blir Chelseayttern klar på onsdag. Lån med köpoption på tio miljoner euro är vad som sägs gälla. Moses var senast utlånad till Inter.

ENGLAND

Daily Telegraph sätter snöbollen i rullning. ”United och Liverpool planerar den största fotbollsförändringen under en generation”. Alltså typ 25 år. Uppgifterna stämplas inte bara som ”Exclusive” utan ”World Exclusive”. Planerna har även ett namn, ”Project Big Picture”. Premier League ska minskas till 18 lag, toppklubbarna ska få mer att säga till om samtidigt som klubbarna i de lägre divisionerna ska få bland annat 25 procent av intäkterna. Telegraph uppmärksammar också Chelseas prestigeseger i WSL (3-1 mot Man City). Både lagkapten Magdalena Eriksson och Jonna Andersson får hyfsade 7 av 10 i betyg. Eriksson bidrog mycket konkret till att sätta stopp för motståndarna (se nedan).

The Guardian hör stridsropen ljuda. ”Fotboll i krig: Storklubbarnas planer på att göra om fotbollen skapar vrede i Premier League”. Stannar man till vid The Guardian stannar man också till vid The Observer. Och stannar man till vid The Observer får man Arsène Wengers funderingar inför döden. ”Om gud finns och det finns ett test om man ska komma till himmelen eller helvetet, så kan det framstå som löjligt att bara ha vigt sitt liv åt att vinna fotbollsmatcher”, säger han i en Q&A. Här finns mer läsvärt. Vad ställer filmregissören Spike Lee för fråga? Vad svarar Wenger på frågan om han föredrar polo eller cardigan?

Daily Mirror-rubrikerna gör sig bäst oöversatta. Störst rubrik är ”Uncivil war”, om reaktionerna på Liverpools och Man Uniteds PL-planer. Men här finns också putslustiga ”We can Mount a challenge to anyone”, sedan Mason Mount satt segermålet och England slagit världsettan (2-1 mot Belgien). Men det är tre andra spelare som får högst betyg. Kyle Walker, Kevin De Bruyne och Romelu Lukaku får alla 8 av 10.

Sky Sports uppger att West Ham är överens med Brentford om ett köp av Saïd Benrahma. Övergångssumman kan nå 30 miljoner pund. PL-klubben ska också komma överens med algeriern. Dessutom är West Ham efter anfallaren Joshua King. Bournemouth har nobbat ett bud på 13 miljoner pund. PL-klubbar får köpa spelare från lägre divisioner fram till på fredag.

the commentator: “Sam Mewis ran into a brick wall called Magdalena Eriksson.” exactly exactly pic.twitter.com/e3BUBX3kNx — bella💙 (@beIlacfc) October 11, 2020

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport såg ”Vackra Italien utan bett” spela oavgjort (0-0 mot Polen). Spelarbetygen var också varken från eller till. Bäst: Verratti 6,5. Sämst: Chiesa: 5. Sedan fortsätter tidningen nedräkningen inför Derby della Madonnina. Zlatan Ibrahimovic var inte bara tillbaka i Milans lagträning i går efter avslutad coronaisolering. Han gjorde också ett mål och en assist (till Daniel Maldini), poängterar GdS. Ibras comeback mot Inter tycks given.

Corriere dello Sport anser att det var ”Ett Italien vi tycker om”. CdS menar att landslaget ”fajtades, underhöll och behöll förstaplatsen i gruppen”. I snart 25 år har Inter haft Pirellis logga på tröjorna. Nu är klubben på väg att skaffa ny huvudsponsor. Kinesiska Hisense ligger för närvarande bäst till, enligt CdS. Samsung och Evergrande har tidigare nämnts. Inter är ute efter 30 miljoner euro.

Tuttosport drar stort på ”Exklusivt: Så byter Pirlo sitt Juve”. Två startelvor för ett pressat spelschema, 7 matcher på 23 dagar. 3-4-1-2 gäller. Den ena startelvan är utan Dejan Kulusevski. Med Chiesa till höger på mittfältet och Ramsey som nummer 10. Det är i den sistnämnda rollen Kulusevski finns i den andra startelvan, med Cristiano Ronaldo och Paolo Dybala framför sig. Turintidningen rapporterar också om Juventus femte raka seger i damernas Serie A och att Lina Hurtig gjorde sitt första mål för klubben (se här).

SPANIEN

Marca är radikal. Tidningen byter ut sin tidningslogga. I stället för ”Marca” står där i dag ”Rafa”. Större blir han inte, den 13-faldige Roland Garros-vinnaren. Bläddrar man fram till fotbollen dyker Real Madrid i vanlig ordning upp. Marca menar att sex av lagets spelare är off-limit för alla andra klubbar. Federico Valverde, Vinícius Junior, Marco Asensio, Martin Ødegaard, Rodrygo Goes och Thibaut Courtois är spelare som Real Madrid kommer vägra sälja. Damlagets match gav ”En bitterljuv poäng” (1-1 mot Valencia). Båda Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson var i fokus. Asllani blev historisk första målskytt. Jakobsson, tillbaka i startelvan, svarade för ett ”mer än tveksamt bortdömt mål för offside”.

Sport täcks också av röd tennissand från Paris och Nadals jubel. Men lite fotboll tränger sig fram på förstasidan. ”Koeman vill inte vara som Van Gaal” står för att Barças tränare inte ha för avsikt att proppa laget med lika mycket nederländare. Sedan berättar Koeman för nederländska tv-kanalen NOS att han själv inte hade några problem med Luis Suárez. Han gjorde dock klart att det skulle bli svårt för honom att vara startspelare. ”Han tog till slut beslutet att lämna och jag sa, ’Om du av någon anledning inte lämnar, så är du som vem som helst i gruppen, och du kan motbevisa mig att jag hade fel’. Han kunde ha stannat, ja”, säger Koeman.

FRANKRIKE

L’Equipe gör som spanjorerna. Skyfflar fotbollens gröna gräs åt sidan för Roland Garros röda grus och Rafael Nadals segerjubel. Tio sidor in dyker Frankrikes antiklimax upp. Trots Kylian Mbappé mot Cristiano Ronaldo blev det mållöst (0-0 mot Portugal). ”Trist toppmöte”, konstaterar L’Equipe torrt. Ingen spelare i något av lagen får högre än 6 av 10 i betyg, och ingen av dem är mittfältare eller anfallare. Noterbart från helgens damfotboll. Julia Spetsmark gjorde mål men vad hjälpte det, hennes Fleury åkte på storförlust (1-6 mot Bordeaux).

RMC Sport lyssnar till Adrien Rabiot, som har blandade känslor. ”Det finns både tillfredställelse och besvikelse. Vi var stabila bakåt men offensivt spelade vi med bromsen i”, summerar han insatsen.

TYSKLAND

Bild skriver att Youssoufa Moukoko kan bli yngste spelare någonsin i Champions League. Dortmund bekräftar att han kommer med på klubbens så kallade b-lista. Skulle han spela mot FC Brügge den 26 november är han blott 16 år och åtta dagar. Rekordet har för närvarande Celestine Babayaro. Han var 16 år och 87 dagar när han 1994 spelade för Anderlecht. Fler siffror. Bild uppmärksammar även att Bayern München i oktober har 6 matcher på bara 16 dagar.

Kicker pratar med Jérôme Boateng som firar tio år i Bayern München. Den 32-årige backen har ett kontrakt som går ut nästa sommar men förlänger gärna. ”Det kan jag tänka mig. Mina barn känner sig hemma här. Och det är kul med Hansi Flick som tränare och med det här laget”, säger Boateng. Han gillar sättet han får lira på under Flick. ”Det påminner om Pep Guardiolas sätt. När han lämnade 2016 avvek vi från den linjen. Inget illa sagt om Carlo Ancelotti, men han föredrog ett hel annat sätt att spela”, säger Boateng. Skulle det ändå bli flytt vad det lider så håller Boateng dörren öppen för…? ”En annan kultur. Jag gillar nytt. Det behöver inte alltid vara detsamma. USA, Asien eller ett annat land i Europa”. Bild tar också ut en möjlig tysk elva mot Schweiz på tisdag (se här).