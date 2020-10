Lokaltidning: Sampdoria förlänger med Ekdal

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.

ITALIEN

La Repubblica uppger i sin genovesiska upplaga att Albin Ekdal lär blir kvar i Sampdoria, även om kontraktet går ut till sommaren. ”Sampdoria har option att förlänga. Den tänker klubben utnyttja”, skriver La Repubblica, och lägger till att den 31-årige landslagsmittfältaren vill stanna. I Sampdoria ses Ekdal som en nyckelspelare. Djurgården får vänta.

La Gazzetta dello Sport ser Derby della Madonnina som ett ”Världsderby”. Det kommer med en bild på jordklotet och en flagga med Milan-Juventus nedstoppad i mittens nya rike Milano, som vore det Graeme Souness som varit framme med sin Galatasarayflagga. Men storhetsvansinnet har inte nått nya höjder, det är bara ett udda sätt att berätta att Milan och Inter har en massa landslagsspelare som ska återvända. Japp. Och så kommer fler hyllningar till Zlatan Ibrahimovic. Den här gången från Riccardo Montolivo, som slutade i Milan förra året. ”Jag undviker de sedvanliga adjektiven, och ber er i stället att tänk på målet mot Bologna, när han hoppade högre än två backar. Med en annan anfallare hade det varit en ofarlig situation. Det är det man menar med att vara avgörande. Inom straffområdet är han vid 39-års ålder fortfarande närmast omöjlig att markera”, säger Montolivo, samtidigt som han framhåller Calhanoglu som en trolig nyckelspelare i derbyt.

Corriere dello Sport tar fasta på kampen om startplatsen i landslaget, Immobile mot Belotti. I morgon, mot Polen, är det Immobiles tur. På förstasidan finns också ”Farväl till Enzo, Tottis pappa”, som 76 år gammal har avlidit i corona.

Sport Mediaset hävdar att Juventus är i långt gångna förhandlingar med representanter för David Alaba. En överenskommelse är på plats, menar Sport Mediaset. Bayern München-spelaren kan lämna på en fri transfer nästa sommar men Juve kan också närma sig FC Bayern i januari.

ENGLAND

Daily Mirror ger turbulens kring Man Uniteds och Liverpools fotbollsplaner sin fulla uppmärksamhet. Ordleken ”Splitting mad” kan möjligtvis översättas som ”Halvt galna”. Poängen är att idén splittrar Premier League i två halvor. En annan poäng är att förslaget är dömt att misslyckas. Mirror uppger vidare att Roy Keane är aktuell som tränare för Salford City, där Paul Scholes i går temporärt tog över rodret. På annan plats skriver Mirror att West Ham är på väg att dra sig ur en affär med Brentford för Saïd Benrahma, trots att klubbarna var överens om en övergång värd drygt 25 miljoner pund. Bakgrunden är en tvist mellan spelaren och hans nuvarande klubb.

The Guardian menar att det stämmer att komplikationer uppstått mellan Benrahma och Brentford, men att West Ham fortfarande tror på en övergång. En läkarundersökning är planerad till i morgon. Backupplanen är Joshua King i Bournemouth. Tidningen hör också tandagnissel från norra London. ”England och Tottenham på kollisionskurs över Harry Kane”. Förbundskapten Gareth Southgate väntas ha honom i startelvan mot Danmark på onsdag. José Mourinho har meddelat sina invändningar då det finns frågetecken kring anfallarens fysiska skick. De båda tuppfäktades redan om Kane inför landslagsuppehållet.

Daily Telegraph är ett hav av artiklar kring Uniteds och Liverpools projekt. Det var Telegraph som avslöjade det i förrgår. Den största rubriken i dag har samma slutsats som Mirror. ”Exklusivt: Motståndare till Project Big Picture säger att planen är ’stendöd’ – engelsk fotboll splittrad”. Under kan man också läsa, ”Källor uppger att med tanke på att en majoritet av Premier League är emot så är enda vägen framåt för Liverpool och United är att lämna och gå samman med EFL”, alltså English Football League, de två divisionerna under PL och Championship, som uttalat sitt stöd för planerna.

The Times påpekar att förbundet oavsett skulle lägga in sitt veto mot planerna, om de sattes i verket. Förbundet har en ”gyllene andel” som den fick i samband med PL:s bildande 1992, för att kunna stoppa de största klubbarna från att få all makt.

SPANIEN

Marca levererar tydligt budskap: ”Haaland om inte Mbappé kommer”. Fransmannen är prio ett för Real Madrid nästa sommar, men norrmannen ses som enklare och billigare alternativ. Marca påpekar också att Real Madrids relation till Dortmund är utmärkt efter utlåningarna av Achraf Hakimi och Reinier. Det skulle aldrig bli aktuellt att betala så mycket som Haalands utköpsklausul på 75 miljoner euro.

Mundo Deportivo kontrar med Barcelonas värvningsplaner. Under ”Januarifynd” radar MD upp Eric Garcia, Memphis Depay och Georginio Wijnaldum. Alla tre har varit i Barças blickfång redan i sommar, alla tre har utgående kontrakt och alla tre kan därför bli aktuella för en billigare summa i januari.

Sport undrar om ”Förlängning och Clásico?” för Marc-André ter Stegen. Barcelona hoppas nästa vecka få underskriften på ett nytt kontrakt till 2025. Målvakten har haft en knäskada men förhoppningen är att han ska kunna stå i Barcelonas match mot Real Madrid den 24 oktober.

Cadena Cope påpekar att El Clásico fått vad radiokanalen kallar ”asiatisk tid”. Matchen ska spelas redan klockan 16 på eftermiddagen.

FRANKRIKE

L’Equipe låter LeBron James och andra bollirare inta förstasidan. Fotbollen kommer senare och då med de fortsatta problemen kring tv-sändningarna av Ligue 1. L’Equipe talat om ”kollektiv blindhet” bakom beslutet att sälja rättigheterna för dyra pengar till Mediapro, som nu inte har råda att betala. Vidare skriver tidningen att Hatem Ben Arfa redan på lördag kan göra debut för sin nya klubb Bordeaux mot Marseille, men lär börja på bänken.

Le Parisien uppger att N’Golo Kantés relation till Chelseatränaren Frank Lampard blivit frostig. Mittfältaren är beredd att lämna klubben. Bakgrunden är bland annat att Lampard nekat Kanté att hoppa över en dags träning för ett bröllop. När hans gamla tränare Antonio Conte i Inter sedan visade intresse i slutet av transferfönstret var Kanté intresserad av en flytt, något som kan aktualiseras längre fram, hävdar Le Parisien. Enligt tidningen är drömflytten för fransmannen Real Madrid.

France Football ser ”Dolda ansikten” i transferaffärer, spelet i kulisserna. Bland annat uppger tidningen att Juventus och inte Arsenal var den klubb som pushade mest för ett köp av Houssem Aouar de sista dagarna fönstret var öppet. Bland ska Juve ha erbjudit ända upp till 50 miljoner euro plus lån av Federico Bernardeschi resten av säsongen. Men italienaren ville inte flytta till Ligue 1 och dealen blev i slutändan inte av. FF uppger vidare att Man Uniteds kontakter med Edinson Cavani inleddes redan i januari. Att möjligheten att skriva på Uniteds var en orsak till att uruguayanen inte vill spela CL-slutspelet med PSG. Att kontraktet med United är värt tio miljoner euro efter skatt, plus två milj euro i bonusar.

TYSKLAND

Bild gungar med i de höga diskussionsvågorna om förbundskapten Joachim Löws laguttagningar och spelsystem. Utifrån kritiken från högprofilerade experterna Bastian Schweinsteiger och Lothar Matthäus tas startelvor ut. Exempel: Schweinsteiger vill ha med Kai Havertz samt en fyrbackslinje. Matthäus däremot behåller Löws spelsystem. Förändringen förr Matthäus är Halstenberg i stället för Gosens på vänsterkanten, och längst fram Gnabry, Werner, Draxler i stället för Goretzka, Gnabry, Werner. Så här väntas Tyskland Löw ställa upp sitt Tyskland mot Schweiz i kväll.

Sky Sport uppger att Inter i transferfönstret försökte göra ett byte med Bayern München. Christian Eriksen mot Jérêmy Boateng. Men FC Bayern nobbade.

Kicker skriver att Sportschau och Sky är oroade inför helgens tv-sändningar från Bundesliga. Den ökade coronamsittan i samhället innebär också logistiska problem. Enligt Bundesligaprotokollet får personer som varit i riskområden inte arbeta på arenan. Detta drabbar reportrar, kameramän och tekniker. Ligan arbetar nu på möjligheter för snabbtester.

ÖVRIGT

Record (Portugal) bygger knappast förstasidan på sin intervju med agenten Martin Dahlin. Men tittar man noga, noga hittar så man den i det nedre högra hörnet: ”Martin Dahlin: Portugal är den bästa nationen på att producera talanger”. A Bola trycker i stället in ”Cristiano Ronaldos främsta offer”. Det är Sverige det. Bara mot Litauen har han gjort lika många mål totalt, sju stycken.

My Joy Online (Ghana) pratar med Thomas Parteys underhållande pappa Jacob. Reporter: ”Jag förstår att det var stort att gifta dig, men var detta (Thomas övergång till Arsenal, min anm) den största händelsen i ditt liv?” JP: ”Som det känns nu, så ja”. På en fråga om reaktionen när det blev känt att det var klart med Arsenal, svarar Jacob Partey: ”Vi var inte oroade för vi visste att större klubbar var intresserade, Juventus, Chelsea och så vidare. Och mest av allt så visste vi att Gud var med oss. När det var klart började vi dansa till ’Party after Party’”. Det är frestande att föreställa sig mamma och pappa Partey så här: