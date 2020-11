Dani Alves: ”Barças klubbledning ’prostituerade’ sig”

Rubrikämne i rött.

SPANIEN

Mundo Deportivo tar ännu en vända kring Barcelonas värvningar: avtal finns med Eric Garcia och Memphis Depay till sommaren, då kontrakten med Man City respektive Lyon går ut. Barça är intresserade av att köpa dem billigt redan i januari, men då behöver spelare säljas. Dembélé, Aleñá, Braithwaite och Junior Firpo ses alla som till salu. Fast på morgonen är det Rac 1:s intervju med Dani Alves som tar störst plats på MD:s hemsida. Ex-Barça-profilen skakar på huvudet åt sin gamla klubb. ”Barça försöker vara en kommersiell klubb, köpa och sälja, i stället för att ha ett lag med karaktärer”, säger Dani Alves, ”Barças stil har förändrats. Klubben har förlorat sin identitet och måste nu gå igenom en process för att återfinna den”. Han tittar högst upp i hierarkin. ”Klubbledningen har – inom citationstecken –prostituerat sig”, säger brasilianaren, i meningen ”sålt sig”.

Diario AS toppar med ”Haaland 2022”. Gamla uppgifter om att Real Madrid är övertygade om att kunna värva norrmannen, putsas upp med nya uppgifter om att utköpsklausulen på 75 milj euro först börjar gälla 2022.

Marca toppar med ”Carvajal 2024”. Gammalt kontrakt med backen till 2022, putsas upp med uppgifter om pågående samtal om ett nytt. ”Ett avtal tycks nära”, menar Marca. Tidningen är mer vag om Sergio Ramos förlängning. Hans kontrakt går ut i juni, och Marca nöjer sig med att påpeka att nyckelspelaren har en kontinuerlig dialog med klubbpresident Florentino Pérez, och båda står varandra nära. Enligt Cadena SER i natt erbjuds Sergio Ramos ett tvåårskontrakt av Real Madrid men utan höjd lön – avgörandet ligger nu i hans händer. Från transferfronten uppger Marca att Real Madrid är ”vaksam” på David Alabas situation i Bayern München men kommer att agera först om de båda definitivt bestämmer sig för att gå skilda vägar. Alexander Isak hittade inte rätt i EL den här gången heller (1-0 mot AZ), blev utbytt men får ändå, som en handfull andra Realspelare, två stjärnor av tre i betyg. Bara David Silva får tre. Liksom AZ:s målvakt Marco Bizot. Jesper Karlsson är en av flera AZ-spelare som får noll av tre.

ENGLAND

Daily Mirror konstaterar att ”Tiden håller på att rinna ut” för Manchester Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer. Förlust mot Everton på lördag och den kan vara helt slut. I går uppgavs United vara i kontakt Mauricio Pochettino. Precis som för en månad sedan. Fler potentiella tränarskiften: West Bromwich har ringat in Charltons Lee Bowyer om yxan faller för Slaven Bilic.

The Sun fyller i Solskjaer-uppgifterna med olycksbådande bakgrund inför avresan till Goodison. Tidningen kallar Merseyside för ett ”Dödens fält” för Unitedtränare. David Moyes fick sparken efter bortamatch mot just Everton. Unitedledningen beslutade sig även för att ger Louis Van Gaal foten efter en bortamatch mot Liverpool.

Daily Mail återvänder till Old Trafford, och vänder blicken mot spelarna som ger tummen upp till argentinskt ledarskap. ”Mail erfar att det skulle finns betydande stöd i Uniteds omklädningsrum för Pochettino om United beslutade sig för att Solskjaers tid var all”, skriver tidningen.

The Athletic menar dock att Solskjaer inte riskerar sparken även vid förlust mot Everton, hänvisar till sina källor, och pekar på bland annat de fina resultat mot RB Leipzig och PSG nyligen.

The Times visar dock att det inte bara är tabloiderna som tror att Solskjaers tid närmar sig sitt slut. Under ”United-oro över Solskjaer”, skriver tidningen att ”The Times erfar att det är sättet som United förlorat på snarare än själva förlusterna som fått larmklockor att ringa hos en del som styr klubben”. Även The Times målar upp Evertonmatchen som central. Dagens största rubrik är dock att ”PL avskaffar pay-per-view”. Nyligen infördes PPV för 14,95 pund per match, vilket fansen rasat mot och nu fått gehör.

Daily Telegraph ha också PPV-beskedet som huvudrubriken men mest utrymme för Tottenhams EL-seger (3-1 mot Ludogorets). ”Kane går med i 200-klubben”, för så många mål har anfallaren nu gjort efter gårdagens fullträff. För Arsenals seger (4-1 mot Molde) är rubriken ”Wilcock glänste när Arsenal körde över Molde”. Han får 8 av 10 i betyg. Svenske målvakten Andreas Linde i Molde får – de insläppta mål till trots – 6/10.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ”Lotito i schack”. Lazios coronaagerande är under granskning och i centrum står klubbordföranden. Milans första förlust efter 24 matcher (0-3 mot Lille) glider snabbt in på Zlatan Ibrahimovic och hans gestikulerande märkbart när han blev utbytt. ”Ibras ilska”, lyder däför en rubrik över en helsida. ”Förgrundsfigurens frustration, som vi sett förut, var den bästa bilden av en kväll som gick fel”, skriver GdS. ”Jag vet inte vad han sa. Jag tror inte han var nöjd med sin och lagets insats”, säger Milans tränare Stefano Pioli som tog lugnt på det hela. Ibrahimovic får 5 av 10 i betyg, ett medelbetyg i Milan denna kväll. På annat håll nämns bland annat att Aaron Ramsey är lårskada. Juventus walesiske mittfältare väntas bli borta 15-20 dagar.

Corriere dello Sport har också fokus på Lazio och klubbens bekymmer med hälsoprotokollet. Men här är ”Avgörande test för Ciro”, Immobile alltså, det som bildar huvudrubrik. I dag coronatestas nyckelspelaren inför matchen mot Juventus. Liksom Gazzetta dello Sport har Corriere dello Sport med Dejan Kulusevski i startelvan till den matchen. Var har Mario Balotelli tagit vägen? CdS har svaret. Han tränar med Serie D-klubben Franciacorta och letar fortfarande ny klubb.

FRANKRIKE

L’Equipe är nöjd. ”Lille zlatanerar Milan”. Verbet som blev gångbart både i franska och svenska språket för åtta år sedan dammas av. Och den som verkligen zlatanerade i går var inte Zlatan Ibrahimovic utan Yusuf Yazici som gjorde alla målen (3-0 mot Milan). Yazici får förstås högst betyg, 9 av 10. Den ursprunglige zlataneraren får nöja sig med 4. På annat håll synar tidningen Thomas Tuchels status i PSG. Sportchefen Leonardo skulle inte ha något emot att bli av med tränaren. Men Tuchel har fortfarande stöd av den emiratiska klubbledningen. Men om det skulle bli förlust mot Rennes och RB Leipzig härnäst skulle situationen snabbt kunna ändras, menar L’Equipe.

RMC Sport uppmärksammar den varma hälsningen mellan Ibrahimovic och Lilles tränare Galtier efter matchen. ”Det är en bra person”, sa Galtier om Ibrahimovic inför matchen, ”Det är en spelare för unga att låta sig inspireras av”. De båda har mötts åtskilliga gånger då Ibrahimovic under PSG-tiden ofta hade lekstuga med Galtiers dåvarande klubb Saint-Etienne.

So Foot porträtterar i månadens nummer Kevin De Bruyne. Ett flertal röster hörs. Michel Ribeiro, tekniktränare åt De Bruyne i Genk: ”Han är inte en spelare, han är en GPS”. Marc Wilmots, fd förbundskapten för Belgien: ”Han är förmodligen den bästa spelaren genom tiderna ur ett kollektivt perspektiv”. Längre in i tidningen pratar So Foot med Leonard Jardim, arbetslös sedan han fick sparken för andra gången från Monaco förra året. SF: ”Varför lockar du inte storklubbar?”. Jardim: ”Jag vet inte. Om man ser på de senaste tränarna i PSG eller FC Bayern, så har de inte ett bättre CV än jag. Hansi Glick var assisterande tränare”.

TYSKLAND

Bild presenterar Emil Forsberg som ”RB Leipzigs Europagigant” i Champions League. Han tar plats på den största av klubbscenerna. ”Emil rör sig mycket, är flytande och svår att fånga. Han höll bollen uppe mycket, drog på sig frisparkar och var mycket farlig. Han är helt enkelt en bra spelare”, säger tränare Julian Nagelsmann. Bild påpekar att han gjort viktiga mål i CL både förra och denna säsong. Dessutom har han nu gjort sammanlagt sju mål i CL och är därmed klubbens bästa målskytt tillsammans med Timo Werner, som lämnade klubben i somras.

Sportbuzzer följer också upp svensken med en artikel, ”RB Leipzigs fria själ lyser i sin nya roll”. Mot PSG fick Forsberg spela falsk nia. ”Nagelsmann uppfann Emil Forsberg 2.0”, som Sportbuzzer uttrycker det.

Kicker hör Hoffenheims tona ned gårdagens storseger i Europa League (5-0 mot Slovan Liberec). ”Vi måste bedöma den realistiskt. Vi mötte en motståndare som var rejält försvagad och det märktes”, säger han. Slovan Liberec är hårt coronadrabbat. Hoffenheim har vunnit alla sina tre första matcher i gruppen.

ÖVRIGT

SDNA (Grekland) lyssnar till Muamer Tankovic, som fick spela anfallare i AEK i går kväll och svarade för ett mål och en assist (4-1 mot Zorya). ”Jag känner mig bekväm i alla offensiva positioner. Så länge jag får anfalla är jag nöjd”, säger han, och lägger till, ”Jag håller på att anpassa mig mer och mer till laget, hittar dem bättre. Mina lagkamrater börjar också förstå hur jag spelar”.

Het Nieuwsblad (Belgien) rapporterar att Gustav Engvall missar Mechelens match mot Charleroi i kväll. Svensken fick under onsdagens träning känning i det knä som plågat honom i ett års tid. Ett besök för rådgivning väntar nu hos den läkare som opererade honom. Tilläggas kan att Victor Wernersson är en av fem spelare som släppts ut coronakarantän. Dock är spel inte aktuellt redan i kväll.