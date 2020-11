Prisar Kulusevski: ”När han lämnar planen, sjunker Juve”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter på nytt Zlatan Ibrahimovic i fokus. ”IncredIBRA”, från ”incredibile” (”otrolig”). Svensken pikade landslaget, satte en kvittering (2-2 mot Verona) och missade en straff igen. ”Nästa straff överlåter jag till Kessié”, säger Ibrahimovic, och skämtar sedan ”Kanske de inte ens förnyar mitt kontrakt nu”. Han var arg över de tappade poängen, grämde sig över straffmissen, men gaskade snabbt upp sig, ”Jag behöver inte Ballon d’Or för att känna mig starkare”. Ibrahimovic har tre straffmissar på sin fyra senaste försök. ”Han blir inte bäst i laget på grund av den missade straffen”, skriver GdS på betygssidan och utser i stället just Kessie till bäst i Milan. Båda får 6,5 av 10 i betyg. Även Dejan Kulusevski får 6,5 för Juventus (1-1 mot Lazio). ”När han lämnar planen, så sjunker Juve. Kanske är det ingen tillfällighet. River och sliter övertygande”, skriver tidningen i sitt omdöme. Fler svenskbetyg: Mattias Svanberg (Bologna) 5,5.

Corriere dello Sport tycker att det var ”Cristiano Ronaldo och inget mer”. Ändå utses Morata till bäst i Juve med samma betyg som Cristiano, och för den delen som Kulusevski och Danilo, 7 av 10. Om svensken skriver CdS att han var ”en omistlig länk fram till de att Pirlo tog honom av planen och kanske gjorde ett misstag”. Det antagandet dyker också upp i betyget av Juventustränaren. ”Bytet med McKennie in i stället för Kulusevski får en att fundera”, inleds omdömet där tidningen menar att Juve dittills spelat rätt. Matchrapporten från Milan-Verona finns under ”Silvestri är en katt, Ibra har sju liv”. Veronamålvakten svarade för en uppsjö parader, Milansvensken visade att han alltid kommer tillbaka. I en liten, liten notis kan man läsa att en annan svensk gjort mål, Linda Sembrant. Hon gjorde sitt och Juventus första i en klar seger i toppmötet (4-0 mot Sassuolo). Sophie Brundin blev kvar på bänken för Sassuolo.

Tuttosport reflekterar över två ämnen. ”Fallet Dybala”, då argentinaren som haft trögt att komma igång vid Lazios kvittering stod för ett ”oförlåtligt misstag”. Den andra stora rubriken är ”Giganten Ibra”, som summering på Milans match.

ENGLAND

Daily Star ser topptränarna kliva upp på barrikaderna. ”Vi står bakom Ole”, är andemeningen i Jürgen Klopps och Pep Guardiolas ord. Liksom Man United-tränaren fördömer de schemaläggarna i Premier League. ”Inget lag som spelar borta i Champions League på onsdag ska behöva spela 13.30 på lördag. Det handlar om återhämtning. Premier League måste ändra det”, säger han, och uppmanar till samtal med tv-bolagen. Liverpool fick Alexander-Arnold skadad i gårdagens stormatch (1-1 mot Man City).

Daily Telegraph har Klopps och Guardiolas ilska, men här finns även Kaspar Schmeichels frustration. Han får inte resa hem och spela landskamp mot bland annat Sverige efter skärpta reserestriktioner i coronans spår. ”Det handlar om politik, jag tror inte det har mycket med vetenskap att göra”, säger han om beslutet. Svenska landslagsspelare på de brittiska har drabbats av samma öde.

The Times toppar sin fotbollsbilaga med ett annat resultat. ”Watkins tar ner Arsenal på jorden” (3-0 till Aston Villa). ”Jag vill först och främst se en reaktion från mig själv”, säger Arsenaltränaren Mikel Arteta självkritiskt, ”Jag tar fullt ansvar”.

Daily Express tittar högre upp. ”Top Guns” skildrar hur Tottenham kl 14.47 gick upp i ligaledning efter Kanes mål (1-0 mot WBA) men hur Leicester kl 15.15 passerade efter Vardys mål (1-0 mot Wolves). ”Det här laget skulle kunna vara mästare i många länder i Europa”, säger José Mourinho om sitt Tottenham, ”Premier League är den svåraste att vara det i”.

Daily Mirror hävdar att Ole Gunnar Solskjaer har truppens stöd. Manchester United-tränaren har på nytt ifrågasatts efter förlusten i Champions League i veckan. Lage svarade med att slå Everton i lördags.

SPANIEN

Marca tycker ”Real Madrid får maxstraff”. Så fick laget också tre straffar emot sig i söndagens storförlust (1-4 mot Valencia). Men halva laget får också noll stjärnor av tre möjliga, inklusive Sergio Ramos. En annan ”nolla” är Marcelo vars problem får en krönika. ”Att spela med Marcelo är som att spela rysk roulette”, skriver Carlos Carpio. Efter matchen säger tränare Zinedine Zidane: ”Jag är ansvarig, det är jag som måste hitta lösningar”.

Diario AS beklagar sig också över Real Madrids förlust och alla straffar emot. Bättre flyt med straffarna hade damerna. Skytteligaledaren Kosovare Asllani satte båda Real Madrids straffar i gårdagens seger (3-1 mot Eibar). Som AS noterat tidigare, Asllani delar inte bara position, tröjnummer och ledningen i den interna skytteligan med Karim Benzema – de springer båda omkring med bandage på händerna efter fingersskador förra året. Vidskeplighet tolkas in av AS.

Sport njuter av en ”Smällen” för Real Madrid, och sticker kniven i huvudstadslaget med ”VAR kom inte till Zidanes hjälp den här gången”. Tidningen menar att Real Madrid ”fick smaka på sin egen medicin”. Barça har sina egna bekymmer. Många bekymmer. Det senaste är Ansu Fatis skada. Han opereras i dag, och enligt Sport väntas den unge stjärnan bli borta två-fyra månader.

FRANKRIKE

L’Equipe pryder förstasidan med Tino Kadewere, tidigare i Djurgården. ”Som i sina drömmar”, lyder rubriken. Kadewere avgjorde som inhoppare det heta derbyt mot Saint-Etienne (2-1 till Lyon). Han gjorde båda målen. Och vad ligger bakom rubriken? Innan matchen hade Kadewere berättat för TF1 om en dröm: ”Det är galet, men jag hade en dröm för två dagar sedan om att jag skulle göra två mål i derbyt. Jag hoppas den slår in”, sa den zimbabwiske anfallaren då. Sedan hoppar han in efter en timmes spel i går – och gör två mål. ”Det är bättre när det händer i verkligheten. Jag är jättenöjd för egen del men framför allt för laget”, säger Kadewere. Niclas Eliasson får bara 3 av 10 i betyg för sin insats för Nîmes. Men det var i nivå med de flesta andra i laget efter ett magplask på hemmaplan (1-5 mot Angers).

Le Parisien bekymrar sig över skadeläget i PSG. Tio spelare finns på listan. Spelschema, trötthet, förändringar i läkarstaben och för lite rotation i laget ses som förklaringar. De tio på skadelistan: Neymar, Verratti, Draxler, Icardi, Kimpembe, Kehrer, Gueye, Mbappé, Bernat och Sarabia.

TYSKLAND

Bild häpnar över Valentino Lazaros akrobatiska mål. ”Zlatan Style!”, utropar tidningen i rubriken. Det var med en så kallad skorpionspark som Mönchengladbachspelaren satte bollen på tilläggstid. Men det blev bara en reducering (3-4 mot Bayer Leverkusen). Werder Bremen hoppas ha Ludwig Augustinsson tillbaka snart. ”Ludde kommer troligen att delta i en del av lagträningen på onsdag”, säger sportchefen Frank Baumann. Vänsterbacken har redan lämnat återbud till landskamperna i november.

Sky Sport uppmärksammar söndagskvällens sena besked: Joshua Kimmich har opererat sitt knä kommer inte spela mer i år. Som tv-kanalen uttrycker det, Bayern München-stjärnan bli bort till ”åtminstone januari”. Operationen beskrivs som lyckad.

Kicker ser tre möjliga ersättare till Kimmich: Corentin Tolisso, Javi Martinez och Marc Roca. Temat för dagen är annars att helgens Der Klassiker är ”En fråga om klass”. En fråga om klasskillnaden mellan Bayern München och Dortmund. Bayerns ”enorma fördel blev tydlig. Utsikterna för resten av ligan är dystra”, menar Kicker, och pekar på att inställning och kvalitet i Bayern numera matchar den ekonomiska överlägsenheten. I Kickers Omgångens elva finns ingen svensk med, men det är värt att notera att Emil Forsberg fortfarande tillhör betygstoppen i Bundesliga. Leipzigsvensken ligger på sjätte plats. Robert Lewandowski är etta.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) utser Jesper Karlsson till matchens lirare i AZ:s senaste seger (3-0 mot Heerenveen). ”Han underströk de senaste veckornas strålande form”, skriver AD. Karlsson är en av fyra spelare i den här ligaomgången som av AD når upp till 8 av 10 i betyg.