Neymar slår tillbaka – vill ha 600 miljoner av Barça

SPANIEN

Cadena SER konstaterar att pengabråket mellan Barcelona och Neymar bara forsätter. Barça krävde häromdagen Neymar på tio miljoner euro som klubben anser att den betalt ut för mycket till brasilianaren. Nu har Neymars jurister överklagat en tidigare dom om att betala 6,7 miljoner euro till Barça, plus att PSG-stjärnan vill ha ytterligare 44 miljoner euro från Barça – en bonus klubben slutade betala när han lämnade 2017. Totalt alltså 60 miljoner euro, motsvarande drygt 610 milj kr.

Sport levererar mitt i allt detta ”Neymar dyker upp i valkampanjen”. Flera kandidater till presidentposten i Barcelona ska ha kontaktat Neymar, som enligt Sport skulle göra vad som helst för att återvända till klubben. Okej. Presidentvalet har förresten nu också fått ett datum: 24 januari.

Marca drar på en intervju med Real Madrids Toni Kroos som inte alls har samma bett som den i en tysk podd i förrgår. Budskapet är på Marcas förstasida formulerat med rubriken ”Om vi ska vinna något måste vi bli bättre”. Om det tvistar inte de lärde.

Diario AS sätter strålkastarljusen på Dominik Szoboszlai. Inte bara för att 20-åringen säkrade Unges EM-plats i går kväll utan för att Real Madrid följer honom. 25 miljoner euro påstås räcka för att locka honom från RB Salzburg, där han har kontrakt till 2022. Även Milan, RB Leipzig och Arsenal är intresserade. På tal om Real Madrid. AS har roat sig med att sätta ålderfilter på spelarna.

ENGLAND

The Guardian testar soliga budskap en hösttung novemberdag. ”Southgate’s Three Lions” står för målglada landslagslejon (3-0 mot Irland). ”Undantag tillåter Island att möta England på Wembley” uttrycker lättnad då matchen inte längre behöver flyttas till Tyskland eller Albanien efter vulkanfolkets besök i coronaminkarnas hemland, Danmark. ”Gomez kan återvända innan säsongens slut” är den positiva tolkningen av Liverpoolbackens tunga skadebesked.

Daily Telegraph lutade sig under torsdagskvällen tillbaka och tittade på ett ”England i cruise control”. Sedan delade tidningen ut betyg från 6-8 av 10. De två som får 8 är Harry Maguire och Jack Grealish. Telegraph uppmärksammar att Man Uniteds vd Ed Woodward på nytt gett sitt fulla stöd till Ole Gunnar Solskjaer. ”Vi förblir fast beslutsamma om att följa den positiva väg vi slagit in på under Ole med ett lag som fortsätter att utvecklas”, säger Woodward.

Daily Mirror njuter av ”Three and easy” från de engelska grabbarna, och har en grabb till i sikte. Bayern Münchens 17-årige stortalang Jamal Musiala nobbar Tyskland och tänker spela för England. ”Vi förmedlade ett annat perspektiv, men han var tydlig med att han för närvarande ser sin framtid med Englands landslag. Vi accepterar det och önskar honom lycka till”, säger Maikel Schonwitz, samordnar i de tyska ungdomslandslagen.

Daily Mail ger ytterligare skäl att tro att Mesut Özil försöker putsa på sin image i Arsenalkretsar. Efter sitt stöd för Gunnersaurus rycker han nu ut och hejar på Pierre Emerick Aubameyang i maskbeefen med Toni Kroos.

Sheffield Star rapporterar att Championsshiplaget Sheffield Wednesday inom kort presenterar ny tränare. Och det är inte Sven-Göran Eriksson, som ska ha lämnat in ansökan. Det handlar i stället om Tony Pulis, som väntas skriva på för två och ett halvt år. Gary Monk fick nyligen gå från Wednesday, som parkerar näst sist i tabellen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tror att ”Lu fixar det”, att Lukaku tar hand om och lyfter Inter. Statistiken visar att det är laget är beroende av honom. Inter är däremot inte beroende av Christian Eriksen. ”Conte vill inte ha mig”, är en rubrik formad på uttalanden i danska TV2, som slagit ner med stor kraft i Italien. ”Nej, det här var inte vad jag drömt om”, säger Eriksen om den begränsade speltiden i Inter. Ett byte med Paredes i PSG kan enligt tidningen bli aktuellt. Demetrio Albertini, ex-stjärna i Milan och nu bland annat vicepresident i förbundet, intervjuas. Han ha skrivit en bok, ”Låt mig berätta om mästarna i Milan”. Tre nutida spelare omnämns; Donnarumma, Romagnoli och förstås Zlatan Ibrahimovic. ”Zlatan är evig, från en annan planet. Jag har bara sett en enda spelare som alltid varit i topp till han är 40 år och han är numera sportchef i Milan…”, säger Albertini, och syftar förstås på Paolo Maldini. Målvaktslegendaren Dino Zoff får frågan om Milan är för beroende av Ibra. ”Nej, det skulle jag inte säga. Snarare är det så att världsklasspelare som honom får en grupp att verkligen tro på vad den gör. På så vis växer gruppen och Pioli kan forma den”, säger Zoff. Gazzetta dello Sport skriver vidare att Lazio medicinska ledning inte övertygat åklagaren i fallet med klubbens motsägelsefulla coronatestresultat på spelarna. Lazio väntas enligt tidningen straffas av förbundet, sannolikt med poängavdrag. Enligt den Rombaserade tidningen Il Messaggero lär det handla om en till tre minuspoäng. Lazio parkerar mitt i tabellen.

Corriere dello Sport har svårt att smälta coronapositiva Vidas halvlek för Kroatien mot Turkiet. ”På planen med viruset” är faktiskt dagens största rubrik, och CdS påpekar att Vida var i kontakt med nio spelare med klubbadress i Italien: Brozovic pch Perisic (Inter), Rog (Cagliari), Pasalic (Atalanta), Badelj (Genoa), Kalinic och Cetin (Verona), Demiral (Juve) samt Calhanoglu (Milan). ”Nu är halva Serie A orolig”, tar tidningen i från tårna.

FRANKRIKE

L’Equipe rapporterar att det franska landslaget drabbats av ett coronafall. Wissam Ben Yedder har testat positivt och isolerats. Han kan därmed varken spela mot Portugal i morgon eller mot Sverige på tisdag.

Le Parisien noterar att det fortsätter storma kring PSG:s sportchef Leonardo. Häromdagen sa han i förbigående att ”…Paris har exempelvis aldrig direkt varit fotbollsstaden. Det har alltid varit Marseille” (se onsdagens Headlines, under RMC Sport). Det fick tidigare tränaren Luis Fernandez och fans att rasa. Nu är det den stora supportergruppen Collectif Ultras Paris tur att reagera. I ett öppet brev uttrycker de sin besvikelse över uttalandet och även över att Leonardo aldrig velat delta i möten med supportergruppen.

TYSKLAND

Bild konstaterar att Bayern München har ännu en besviken spelare att handskas med efter David Alaba. Klubben har meddelat Jérôme Boateng att han inte får något nytt kontrakt. Beskedet gavs enligt Bild till Boatengs representanter och inte till honom själv, vilket gjort honom besviken. Sedan tidigare har David Alaba beklagat sig över hur FC Bayern hanterat hans kontraktsdiskussioner. Enligt Bild är alternativen för Boateng en flytt till MLS eller en storklubb i Europa – Arsenal, Chelsea och Tottenham uppges intresserad. På annat håll presenterar tidningen Tysklands förmodade startelva mot Ukraina på lördag, en betydligt namnstarkare elva än mot Tjeckien i onsdags.

Sky Sport instämmer i Ruhr Nachrichtens uppgifter: stortalangen Giovanni Reyna har tackat ja till ett nytt kontrakt med Dortmund. Det sträcker sig till 2024. Den 18-årige amerikanen skriver på när han är tillbaka från landslagsuppdrag.

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) firar EM-avancemanget med ”We’re back” (1-1 mot Serbien, 5-4 e str). Landslaget firar avancemanget med sin nya nationalsång, ett lustmord på Baccaras discodänga ”Yes sir, I can boogie” (se nedan).

Nemzeti Sport (Ungern) tycks ha en helt annan sång i tankarna efter sitt landslags EM-kvaltriumf (2-1 mot Island). ”Fotbollen kommer hem” för osökt tankarna till ”Football’s coming home”.

TyC Sport (Argentina) får summera en tung afton för Argentina. Tappade poäng på hemmaplan (1-1 mot Paraguay), ett VAR-bortdömt mål från Messi och en ”Neymar-skada” på Exequiel Palacios. TyC syftar på brasilianarens skada i VM 2014 när Neymar fick ett motståndarknä som i ryggen som gav en fraktur på en ryggkota. Även Palacios fick ett knä i ryggraden och har fått en fraktur på en ryggkota. Argentina och Bayer Leverkusen lär nu få klara sig utan mittfältaren i åtskilliga månader. Neymar var borta från spel i fyra månader.