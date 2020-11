Gazzettans hyllning: ”Kulusevski kan klä sig i tusen kostymer”

Rubrikämne i rött.





ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver belåtet ”FelicITALIA”. En omskrivning av ”glädje”. Det blev ny seger (2-0 mot Polen). Seger kom trots att många spelare saknades på grund av skador och corona, så även förbundskapten Roberto Mancini. ”Det ligger i vår kultur. Italienare är som bäst när det är som svårast”, säger assisterande tränare Alberico Evani, som ledde laget. Liksom Lorenzo Insigne får han kvällens högsta betyg, 8 av 10. Dejan Kulusevski tilldelas en helsida. En analys, nu även med landslagssuccé inbakad, men stadigt med Juventus i fokus. GdS påpekar redan i ingressen att Kulusevski är ”given för Pirlo” i laget. Senare tar tidningen upp hans position, att han kan spela på kanten och som falsk nia. ”I Juventus ser de honom emellertid som en playmaker, bakom Cristiano Ronaldo och Morata: det är hans roll på pappret, för han kan som en storslagen joker klä sig i tusen olika kostymer”, skriver GdS.

Corriere dello Sport njuter av ett ”Perfekt Italien” som toppar sin Nations League-grupp. Il Giornale talar om ett ”Tiki-Taka-Italien”. La Repubblica använder i sin matchkrönika rubriken ”Sverige är långt borta”, med syfte på VM-playofftraumat för tre år sedan. Förbundsbasen Gravina blir tillfrågad om nytt kontrakt till Mancini. ”Jag väntar på hans svar”, säger Gravina. Mancinis nuvarande kontrakt sträcker sig över VM 2022.

Sky Sport Italia kanske har hittat en klubbadress för Mario Balotelli. Vasco da Gama har tagit kontakt via sin italienska sportchef. Balotelli har sagt sig vara positivt inställd till Brasilien men avvaktar europeiska alternativ. Sky Sport uppger också att Vasco da Gama är intresserad av Dino Zoff som tränare.

ENGLAND

Daily Mirror begraver landslaget till de mörka tonerna i ”Hells Bels” (0-2 mot Belgien). De röda djävlarna gjorde processen kort med lejonen. Men Jack Grealish var i alla fall en ljuspunkt. Han får högsta spelarbetyget, 8 av 10. Samma som belgarnas Romelu Lukaku, som var matchens lirare, enligt Mirror.

Daily Mail sprider beröm för Grealish. Förbundskapten Gareth Southgate: ”Han var enastående”. Sky Sport-experten Ashley Cole: ”När man talar om små magiker som kan vinna matcher åt en, så är han en av dem. Han har sådan där Hazard-kvalitet”. Och då syftar han inte på skadebenägenhet. En Grealish som för övrigt Daily Star på söndagen uppgav att Man City är intresserad av. Mail fångar också upp landslagets skadeläge. Raheem Sterling kan vara spelklar för Man City redan till helgen. Ben Chilwell (ryggskada) och Jordan Henderson (muskelstelhet) fick kliva av i går, och är frågetecken inför onsdagens match mot Island.

The Guardian tar fasta på andra citat efter gårdagens match. Tidigare under söndagen kom uppgifter om att Pep Guardiola kan vara på väg att förlänga med Man City. Belgiens storstjärna Kevin De Bruyne bekräftar att han kan vara på väg att gör detsamma. ”Vi är i lite samtal, inte långt gångna ännu. För närvarande sköter jag själv snacket. Jag vill stanna i klubben, så det är enkelt. Hade jag inte velat stanna hade jag valt någon att förhandla, men när man vill stanna är det inte så svårt”, säger De Bruyne till belgisk tv.

The Times tar upp toppfajten i damligan, där Chelsea – med Magdalena Eriksson och Jonna Andersson i laget – lyckades få oavgjort i slutminuterna (1-1 mot Arsenal). Målet kom efter en märklig båge via Arsenalbacken Wubben-Moy, som precis innan utropats till matchens lirare via högtalarna på arenan. ”Det första vi ska göra är att prata med speakern att inte göra om det”, skämtar Arsenaltränaren Joe Montemurro.

The Independent ger som de flesta tidningar utrymme på sin sportetta för Ray Clemence, som avlidit 72 år gammal och som hyllas. Clemence var med i det klassiska Liverpoollaget under slutet av 70-talet, spelade 61 landskamper och var bland annat målvaktstränare när Sven-Göran Eriksson var förbundskapten.

SPANIEN

Marca pratar med Luis Suárez. ”Vi drömmer om att vinna ligan”, säger han om sin nya klubb Atlético. Han blir också tillfrågad om sin gamla klubb, om han kände att han inte blev respekterad av Barcelona. ”Nej, jag var ledsen och sårad över sättet jag lämnade”, säger han. Sedan synar Marca måltorkan i ligan, ”Den spanska catenaccion”. Bara 2,41 mål per match hittills, det klart lägsta snittet av de fem stor Europaligorna. Det är även det lägsta snittet för La Liga sedan 2008/2009. Det följer en trend med sjunkande snitt även de två säsongerna före denna.

Diario AS tar upp söndagens uppgifter om att ”PSG är ute efter Sergio Ramos”. Inne i tidningen ges Real Madrids damer gott om utrymme (1-0 mot Athletic). Det blev inget mål för Kosovare Asllani den här gången. I stället uppmärksammas Sofia Jakobsson. ”Svenskan slet ensam mot världen, i anfall och försvar, och gav gång efter annan sina medspelare möjligheter i motståndarnas straffområde och extra skydd mot Athletics attacker i eget straffområde. Från hennes fötter kom magiska passningar – farligt placerade och som slutade med att splittra Bilbaos försvar till matchens mål”, skriver AS.

Mundo Deportivo spekulerar, ”Om inte Eric Garcia kommer, så en back hemifrån”. Det står för att Oscar Mingueza, Arnau Comas och Santi Ramos är alternativ att plocka upp från de egna leder, om klubben inte lyckas värva Man Citys mittback i januari.

Sport kan tyckas ta upp den tråden med ”Riqui och Aleñá är startklara”. För tidningen menar att de lär få chansen de närmaste veckorna, och om de övertygar så behöver tränare Koeman inte vända sig till transfermarknaden i januari. Sport tar också upp frågan om en ny mittback, en ”low cost”-mittback, som tidningen skriver. Sannolikt ett lån. Antonio Rüdiger i Chelsea uppges fortfarande aktuell. Även Skhhodran Mustafi i Arsenal nämns, samt Federico Fazio (Roma) och German Pezzella (Fiorentina).

FRANKRIKE

L’Equipe känner hur det skakar av ett landslagsbråk. Men inte kring herrarna utan damerna. Lyonstjärnan Amandine Henry talar ut i Canal Football Club om förbundskapten Corinne Diacre. Henry säger sig bland annat chockad över sättet hon blev petad, ett samtal ”på fjorton, femton sekunder”. Henry har bland annat fått stöd av klubbkompisen Wendie Renard, som sedan tidigare är i konflikt med Diacre. Henry: ”En del andra spelare (från andra klubbar, L’Equipes anm), vågar inte säga något för de är rädda. De säger, ’Ni från Lyon, ni kan hoppa av, ni har vunnit allt’. Jag är lagkapten, jag är 31 år, om inte jag talar ut, vem ska då göra det?”. Kring herrlandslagets match mot Sverige i morgon konstaterar tidningen att N’Golo Kanté är avstängd, Kylian Mbappé troligen tillbaka och att förbundskapten Didier Deschamps ”med all sannolikt kommer att göra stora förändringar i laget”. Efter segern mot Portugal är Frankrike redan klar gruppetta.

Le Parisien preciserar. Mbappé lär inte bara spela mot Sverige, han väntas också starta matchen. Anfallsstjärnan deltog i gruppträningen i går. Ett sista träningspass väntar på Stade de France i kväll innan matchen i morgon.

TYSKLAND

Kicker firar tidig födelsedag. På fredag är Youssoufa Moukoko ”Äntligen 16 år”. Efter det kan han debutera för Dortmund på lördag och bli den yngsta spelaren någonsin i Bundesliga. ”Det gör mig glad att det är en av våra spelare”, säger Nuri Sahin, som har det nuvarande rekordet från 2006, ”När de nya reglerna kom (om att få spela som 16-åring, min anm) förstod jag att mitt rekord snart skulle slås. Youssoufa måste ta nästa steg, U19 är alldeles för lätt för honom”.

Ruhr Nachrichten har mer Dortmund. Erling Haaland väntades tillbaka söndag kväll. Liksom flera andra återvändare från kaoset kring det norska landslaget råder osäkerhet karantänsfrågan. Enligt RN måste Haaland vara isolerad till han testat negativt för corona två gånger. Dortmund spelar mot Hertha Berlin i helgen.

Hamburger Morgenpost pekar på att St Pauli två dagar efter beskedet att Under Armour har klart med ny matchställsleverantör – St Pauli själva. Klubben ser de som ”ännu ett viktigt steg mot hållbarhet inom professionell idrott” att tillverka egna matchställ. Märket ska kallas DIIY, vilket står för ”If you want something doing, do it yourself!”. Replikatröjan kommer att vara billigare än den nuvarande.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) har förstås fokus på Christian Eriksen. Inte nog med två mål (2-1 mot Island), han ska bli pappa igen. ”Det kommer inte att kollidera med slutspelet”, låter han hälsa, vis av erfarenhet över den oro som fanns bland danska fans i samband med barnafödande inför VM.

TyC Sport (Argentina) lyssnar till Javier Mascheranos presskonferens. 36-åringen meddelar att han lägger av. Estudiantes de La Plata blev sista klubbadress. I Europa har Mascherano bland annat spelat för West Ham, Liverpool och Barcelona, och drog under 15 år på sig landslagströjan.