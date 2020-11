Zidane i samtal med Alaba - men PSG närmar sig

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



TYSKLAND

Kicker börjar där alla tyska sportsidor börjar dessa dagar. I bedrövelsen över landslaget. ”Kris utan slut” är en reaktion efter förbundets fortsatta stöd till kritiserade förbundskaptenen Jogi Löw, som ska stanna över EM. Men tidningen skriver, ”En initial analys från Löw och hans medarbetare väntas inom 14 dagar. Den måste övertyga för lavinen är på väg mot honom. Om inte så är slutet på ett långt och framgångsrikt samarbete närmare än vad som är skrivet, kontraktet är till 2022. Ralf Rangnick, Thomas Tuchel och Hansi Flick nämns redan som kandidater att ersätta”. Tillbaka till Bundesliga. Kicker tar sig an David Alaba, som har ett utgående kontrakt med Bayern München. ”Real Madrids tränare Zinedine Zidane är i direkt kontakt med Alaba, men hela paketet, med lönekrav på 20 miljoner euro inklusive bonusar samt agentarvode till Pini Zahavi och Alabas familj på cirka 20 milj euro, är omöjligt även för Real Madrid. Därför tror Real Madrid att Alaba snarare hamnar i PSG”, skriver Kicker, och nämner att även Chelsea ses som intressent men att det intresset inte tagit konkreta former ännu. Spanska Marca toppar i dag också tidningen med Real Madrid och Alaba (se under ”Spanien” nedan).

ANNONS

Weser Kurier pratar med Ludwig Augustinsson som är spelklar efter skada. ”Det känns bra. Jag har nu haft två hela lagträningar. Jag hoppas det fortsätter så och att jag är redo till helgen”, säger han. Då väntar Bayern München. ”Det är nog den svåraste matchen i världen för närvarande, eftersom Bayern är världens bästa lag”, menar Augustinsson. Kicker tror att svensken startar.



ENGLAND

Daily Mirror konstaterar i The Who-anda att ”The Kids Are Alright”. Phil Foden och ”bästa kompisarna Rice och Mount” ledde England till en storseger mot Erik Hamréns gäng (4-0 mot Island). För tvåmålsskytten Foden är kontrasten tydlig. ”En av de bästa kvällar jag varit med om”, säger han om matchen. ”Ett av de svåraste ögonblicken i mitt liv”, säger han om förra gången England skulle möta Island, då han i stället blev utkastad från landslaget.

Daily Mail fångar upp lovorden för Foden i Sky Sports studio. ”England producerar egentligen inte spelare som Foden, det är därför han är så spännande”, säger Jamie Carragher. ”Han är 20 år gammal. Strålande framträdande”, säger Roy Keane, och såg aktioner som påminde honom om Paul Scholes.

ANNONS

Daily Telegraph sällar sig till hyllningskören och ger Foden kvällens högsta spelarbetyg, 9 av 10. På tal om landslag. U21-landslagets stortalang Jamal Musiala (Bayern München) kan byta landslag. I alla fall om Tyskland får som de vill. Enligt Telegraph tänker Tyskland försöka locka över honom, trots att 17-åringen debuterade – och gjorde mål – för det engelska U21-landslaget så sent som förra veckan.

The Guardian pryder sporten med Fodens glada ansikte men har också nyheter från Premier League. Tränarna tycks övertyga ligarepresentanter om att fem byten ska introduceras. PL är den enda av de fem stora ligorna som fortfarande använder tre byten. Vidare uppger Guardian att det nästa säsong kan bli obligatoriskt med neurologer i fotbollsklubbarnas läkarteam, i ett led att kontrollera hjärnskakningar. Dessutom planerar Ifab, fotbollens högsta beslutande organ, att införa tester med extra byten vid misstanke om hjärnskakning.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter av ”Italien – mål och kramar” efter att stängt 2020 med ännu en seger (2-0 mot Bosnien). Insigne är matchens lirare (betyg 7,5 av 10). Gruppsegern i Nations League innebär också slutspel på hemmaplan i Milano och Turin i oktober nästa år, slår GdS fast (officiellt besked i december). Förutom Italien deltar Belgien, Frankrike och Spanien. Jodå, Zlatan Ibrahimovic finns med på förstasidan i dag också, ”Ibra återvänder till ’sitt’ San Paolo”. Gazzettan tolkar tecken inför Milans stormatch borta mot Napoli. Milan vann senast på San Paolo för tio år sedan. Det var åttonde omgången även då. Den säsongen vann de rödsvarta senast scudetton. Och i just den matchen gjorde även en viss Ibra mål. ”Nu sökes den andra lyckobringaren”, skriver GdS.

ANNONS

Corriere dello Sport pratar med Giovanni Galli, målvakt med förflutet i båda klubbarna på varsin sidan om 1990. Han får välja två spelare att jämföra med från sin tid. ”På den tiden fanns två av de starkaste anfallarna i historien, Van Basten och Careca, där det talats för lite om den sistnämnde på grund av myten Maradona, medan jag i dag skulle peka på Ibra och Mertens. För att vara tydlig: trots skillnaderna, jag kan se paralleller i anfallarna”, säger Galli. Dagens i särklass största rubrik är ”Tack, Mancio”, smeknamnet på förbundskapten Roberto Mancini. Och så kommer den så ofta återkommande referensen till VM-missen mot Sverige: ”Tre år efter VM-skammen är vi på nytt bland de bästa i Europa”. Rubriken ”Roma modell Benfica” berättar att huvudstadsklubben utnämnt 36-årige Tiago Pinto, ex-Benfica, som ny vd. Ett ”överraskande val”, lägger CdS till.

SPANIEN

Marca drar på att ”Alaba är på agendan” för Real Madrid – läs även Kicker längst upp. Marca understryker att intresset är ömsesidigt och en värvning av österrikaren på en fri transfer till sommaren inte har något göra med om Sergio Ramos förlänger eller ej (han väntas förlänga). Precis som Kicker påpekar Marca att de höga ekonomiska kraven från Alaba med entourage är en nöt att knäcka.

ANNONS

Sport använder latin för att beskriva Barcelona facit mot lördagens motståndare Atlético, ”Invictus” – ”Obesegrade”. Barça har spelat 20 raka ligamatcher utan att förlora mot Atlético. Inför matchen är det annars två rubriker som dominerar. Att Atléticos anfallare Luis Suárez fortfarande är coronapositiv och därmed definitivt inte kommer till spel mot sin gamla klubb. Att Lionel Messi uttryckt ny frustration, ”Jag är trött på att alltid vara problemet till allt i klubben”.

Mundo Deportivo tar också med Messi uttalande men knappt synligt under en stor, färgglad rubrik om ”Barça Kids”. Efter Ansu Fati och Pedri hittar tidningen också Dest, Konrad, Ilas och Ilaix i barnhagen.

Catalunya Ràdio gästas av Cesc Fàbregas. Kontrasten i relationen till gamla tränarna José Mourinho (i Chelsea) och Pep Guardiola (i Barcelona) framträder med all tydlighet. Om Mourinho: ”Vi håller kontakten. Jag ser honom till och med som en vän”. Om Guardiola: ”Nej, med Pep, inget alls. Jag vet inte om besvikelsen är ömsesidig. Det har hänt saker som jag föredrar att inte prata om”.

Cadena SER får många ögonbryn att höjas åt division fyra-laget Racing Muricas satsning. Häromdagen pratade klubben om att värva Samuel Eto’o inför mötet med Levante i cupen. Nya namn på listan över ex-spelare klubben vill sätta fotbollsskor på igen är nu Antonio Cassano och Rafa Márquez. Det är för övrigt i Racing Murcia som Paul Pogbas bror, Mathias, spelar.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe hör att Lilles tränare ”Galtier larmar”. Trots andra plats i ligan är allt inte som det ska. Det exemplifieras med lossryckta citat. ”Sedan den 20 augusti har jag inte hört något från Luis Campos”, klubbens sportchef. ”Jag gör inte mercaton”. ”Jag har ett speciellt mål. En plats jag skulle vilja vara tränare en dag”.

RMC Sport noterar att Nantes president Waldemar Kita har stängts av fyra månader, varav två villkorligt, för sitt uppträdande mot domarna i förlustmatchen mot PSG sista oktober. Radiokanalen uppger vidare att Ligue 1 inlett samtal med Canal+ om sändningsrättigheterna. Nuvarande rättighetsinnehavaren Mediapro kan inte pröjsa de senaste avbetalningarna och Canal+, som tidigare haft rättigheterna under lång tid, kan komma till undsättning för delar av eller hela rättigheterna.