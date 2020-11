Lokaltidningen: Elanga kan lösa Uniteds problem

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Manchester Evening News känner att det är dags att Anthony Elanga testas i a-laget. ”Om ni frågar insiders från Uniteds träningsanläggning om en spelare de tror tar steget upp i a-laget denna säsong, skulle de med säkerhet svara: Anthony Elanga”, skriver MEN, och motiverar sedan svenskens plats med hans flexibilitet: ”Elanga har fart nog att spela på båda kanterna och hans inlägg är bra. Han har nu också visat att han även kan spela ytterback. United a-lag skriker efter någon med fart som kan spela på högerkanten. Det är ingen överdrift att påstå att Elanga skulle klara av det, men han har nu också visat att han kan spela fler roller”. Rubrik på artikeln: ”Elanga kan lösa två taktiska problem för United”.

Daily Mirror tar beskedet om Pep Guardiolas kontraktsförlängning till sin givna fortsättning: ”Skaffa Messi”. Manchester City är nu ”fast besluten” om att återförena argentinaren med sin gamla tränare. Sky blue är det nya blaugrana.

The Times håller med, City planerar för Messi. Guardiolas kontraktsförlängning gör klubben mer attraktiv för 33-åringen. Times uppger också, med hänvisning till sina källor, att Guardiola nyligen tackat nej till förfrågningar från Paris SG och Juventus för att stanna i City. På annat håll skriver tidningen att Irlands förbundskapten Stephen Kenny riskerar jobbet efter den ”anti-engelska” video han ska ha visat spelarna innan landskampen förra veckan.

Daily Mail drar stort på en intervju med Jürgen Klopp av Jamie Carragher. ”Ledsen, men jag kan inte bry mig mindre om titeln!”, är den lockande rubriken. Den har inte riktigt täckning. Klopp får en fråga kring hur många poäng som lär krävas för att vinna ligan. Han svarar: ”Ledsen, Jamie, men jag kan inte bry mig mindre just nu. Det ser inte ut som någon kommer att få 100 poäng eller vad det nu kan vara. Den här säsongen? Fyra veckor kortare? Lika många matcher. Jag tror inte det är möjligt. Till och med 87 poäng känns långt borta”. Klopp ger också en tydlig budskap om att han är missnöjd med spelschemat samt att han vill ha fem byten. ”Det verkar som om hela världen förändrats, men de två saker som förblivit desamma är spelschemat i Premier League och tre avbytare”, säger han. På frågan om hur många lag som slåss om ligatiteln ler Klopp och svarar ”Åtta”. Mail trycker dit ”exklusivt” även på att knäskadade Virgil Van Dijk har inlett lätt träning och att han kan vara tillbaka innan säsongens slut.

Daily Telegraph har på tal om skador listat läget i klubbarna efter landslagsuppehållet. Läsvärd är också analysen avTottenhams uppsving under José Mourinho – eller ”The Experienced One” som han numera kallar sig. Det är i dag ett år sedan han tillträdde.

Talksport håller koll på Dani Ceballos Instgram. Där dementerar han uppgifterna om ett blodigt bråk med David Luiz med ett enda ord, ”Fake”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slå fast att ”Fotbollen röstar på Inter”. Tidningen har låtit elva stora profiler* inom italiensk fotboll tycka till om vem som vinner ligan. Noterbart: Ingen tror på Milan. Fem väljer Inter, fyra Juventus, en Napoli och en Roma. De flesta tror dock på att Milan ”är med till slutet”. På frågan ”Ronaldo, Ibra eller Lukaku – vem blir mest avgörande?”, så svarar fem Romelu Lukaku, fyra Zlatan Ibrahimovic och två Cristiano Ronaldo. Tillbaka till fotbollsplanen. Tillbaka till toppmötet Napoli-Milan. Svenskens anfallskompis Rafael Leão är skadad, missar mötet och blir borta minst tio dagar. Han kan trösta sig med en ny spelkonsol. För passande nog har Ibrahimovic lekt tidig jultomte. Via Instagram tackar Leão, Matteo Musacchio och Samu Castillejo för rykande färska spelkonsoler från svensken, som han antas ha gett till de andra också.

Corriere dello Sport ger Napoli-Milan dagens största rubrik med ”Gattuso-Ibra – Nu är det allvar”. Christian Eriksen dyker också upp på förstasidan. Flyttrykten cirkulerar efter en svag tid i Inter. Lagkompisen Romelu Lukaku vill vara ett stöd. ”Eriksen har alla kvaliteter för att bli enastående och jag vill hjälpa honom. Ibland behövs tid för att finna sig tillrätta. Jag hade tur som gjorde det direkt. Allt blir lättare om han lär sig bra italienska”, säger belgaren.

Sky Sport Italia skriver att Milan nästa vecka kommer med sitt kontraktsförslag till Gianluigi Donnarumma. Målvaktens kontrakt går ut i sommar. Det har uppgetts att Milan ville förlänga tre eller fyra år till en snarlik lön som han har nu. Donnarummas agent Mino Raiola kräver mer. Förhandlingar väntar.

Football Italia har mer om Raiolas klienter. En upptäcktsresande som är beredd att korsa Atlanten: Mario Balotelli. Och då passande nog för Vasco da Gama. Det har nämnt tidigare och bekräftas nu. ”Det är ingen dröm att ta Balotelli till Brasilien utan fullständig verklighet. Vi arbetar med Mino Raiola för att försöka få en av världens bästa fotbollsspelare till Vasco”, säger klubbens sportchef Fabio Cordella till Tuttosport. Tidigare har även metropolen Barnsley pekats ut som en möjlig klubbadress för en av världens bästa fotbollsspelare.

* De elva i GdS-juryn: Marcello Lippi, Fabio Capello, Marco Tardelli, Ciro Ferrara, Demetrio Albertini, Christian Vieri, Antonio Cassano, Giuseppe Bergomi, Giuseppe Giannini, Massimo Mauro och Giovanni Branchini.

SPANIEN

Marca har bild på Sergio Ramos som tar sig för huvudet. Det är många fler kring Real Madrid som gör det sedan det slagits fast att nyckelspelaren som befarat missar matcherna mot Villarreal, Inter och Alavés. Ramos väntas bli borta 10-15 dagar, skriver Marca. Förhoppningen är att ha honom tillbaka till mötet med Sjachtar den 1 december. Marca har en uppföljning på Real Madrids intresse för David Alaba, som var dragplåster i går. I dag understryks att klubben inte kommer att agera förrän efter den 1 januari, då österrikaren har ett halvår kvar på kontraktet och klubbar enligt reglerna får närma sig.

Diario AS uppger liksom Marca att Sergio Ramos missar tre matcher men också ”är ett frågetecken mot Sjachtar” den 1 december. Liksom Marca påpekar tidningen vidare att Eden Hazard och Éder Militão är på väg in i truppen igen efter corona. Men dagens stora rubrik är ”City-Messi – banden stärks”. AS fortsätter: ”Guardiolas nya kontrakt, Messis ilska och Barcelonas ekonomiska kris riskerar att påskynda en affär som i England upplevs som nära”.

Sport har också Messi på förstasidan. Men här finns inte ett ord om kopplingen med Man City. I stället lyser ”800” i stora, gula siffror. Mot Atlético i morgon är han uppe i så många matcher i Barças tröja.

FRANKRIKE

L’Equipe lyfter frågan om Neymars och Kylian Mbappés framtid i PSG med frågan ”Till vilket pris som helst?”. Tidningen skriver att förhandlingarna om nya kontrakt med de båda lär bli ”mycket komplicerade mot bakgrund av covid-19”. Med det menas att pengar och värvningar på en nivå som tillfredsställer duon lär bli svår för klubben. Nya avtal med de båda behöver bli klara innan sommaren. Då är det bara ett år kvar på de nuvarande kontrakten. ”Om inte så måste PSG fatta ett beslut: Antingen spela mot klockan och riskera att tappa dem gratis” – med allt vad det innebär – ”eller att motvilligt sälja en av dem för ett niosiffrigt belopp i euro och satsa på annat”. Till damlandslaget. Amandine Henry är uttagen i truppen trots hennes öppna kritik av förbundskapten Corinne Diacre. ”Vi kommer att reda ut problemen ansikte mot ansikte. Jag kommer aldrig att använda medier för det”, säger Diacre. Konflikter har tidigare förekommit med fler spelare (Eugénie Le Sommer, Wendie Renard, Sarah Bouhaddi), men Diacre vila inte på hanen, ”Om det framkallar tårar att spela med Frankrike behöver man inte komma”.

Le Parisien påminner om att PSG har match redan i kväll, mot Monaco. Kylian Mbappé, som hoppade in i landskampen mot Sverige, väntas starta mot sin gamla klubb. Neymar väntas också tillbaka men på en bänkplats.



TYSKLAND

Sport1 har goda nyheter för Bayern München-fans. Joshua Kimmich planerar för comeback i januari. Mittfältsstjärnan opererade knäet i början av november. Läkaren som utförde operationen berättade för Münchner Merkur att operationen inte var så allvarlig. Rehab går bra.

Bild uppmärksammar en annan skadecomeback. Mönchengladbachs stjärna Denis Zakaria är tillbaka efter åtta månader. 23-åringen finns med i truppen mot Augsburg i morgon.

Sky Sport och många andra medier uppmärksammar att Youssoufa Moukoko i dag fyller 16 år. I morgon kan han debutera mot Hertha Berlin och därmed bli den yngste spelaren någonsin i Bundesliga. Han väntas börja på bänken, men Sky menar att till och med en startplats kan bli aktuell om Erling Haaland vilas efter karantänskrångel som följde på landslagsuppehållet. Moukoko har gjort smått otroliga 141 mål på 88 tävlingsmatcher för U17- och U19-lagen.

ÖVRIGT

Voetbal International öppnar minnenas arkiv i en podd. Ajaxbråket mellan Zlatan Ibrahimovic och Rafael Van der Vaart 2004 dyker upp när dåvarande team manager David Endt vandrar ner för minnenas allé. ”Zlatan fick sista ordet och reste sig upp. ’Om han någonsin talar om mig på det viset igen hugger jag huvudet av honom’. Det blev helt tyst. Alla var förstummade. Han använde stora ord, men han var också kapabel att göra det”, berättar Endt.