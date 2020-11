Rasande efter segern: ”Våga ställ den frågan i omklädningsrummet…”

Rubrikämne i rött.

FRANKRIKE

RMC Sport lyssnar till PSG-tränaren Thomas Tuchel. Han får till slut nog av det fortsatta ifrågasättandet av hans lag (1-0 mot RB Leipzig). ”Ni kan ställa den frågan i omklädningsrummet om ni har mage att göra det. För spelarna är som döda. De har gett allt. Allt! Med hjärta. Fysiskt. Jag blir så trött! Så trött på att försöka möta era förväntningar. Om ni har modet så kan ni ställa frågan i omklädningsrummet. Ni kommer att se att spelarna är helt färdiga, har gett sitt allt”, ryter Tuchel (se även nedan).

L’Equipe tillägnar hela förstasidan den förre rugbystjärnan Christophe Dominci som tragiskt avlidit. När PSG väl dyker upp efter tio sidor är det med en mycket matt applåd. ”Andraplatsen i gruppen kan inte dölja den oerhörda medelmåttigheten i PSG:s spel”, skriver L’Equipe i ingressen. Marquinhos ä ett utropstecken med 7 av 10 i betyg. Spelare som Kylian Mbappé och Angel Di Maria får bara 3. Det får för övrigt också Emil Forsberg. Trots förlust (1-2 mot Chelsea) får Rennes spelare högre snittbetyg än PSG:s.

ENGLAND

Daily Express applåderar Bruno Fernandes. Inte bara för sina två mål i Man Uniteds seger (4-1 mot Istanbul Basaksehir). Han gav även bort en straff för hålla igång Marcus Rashfords målskytte, och avstod därmed en hattrickchans. Det ger dagens rubrik, ”Agerande med klass”.

Manchester Evening News ger dem båda tillsammans med Edinson Cavani högst betyg, 8 av 10. Victor Nilsson Lindelöf får 6, men spelade bara en halvlek på grund av fortsatta ryggproblem. Tränare Ole Gunnar Solskjaer hoppas ändå ha svensken tillbaka till helgen.

The Times skriver också om ”Fernandes generösa gest”, men toppar annars som flera tidningar med publikens återkomst på arenorna nästa vecka. Under ”Strikt uppförandekod för fans” skriver Times att fans kan bli utslängda om reglerna inte följs. Social distansering gäller, inga kramar eller high-fives är tillåtna. Däremot kommer skrikande och sjungande att få grönt ljus. Munskyddstvång gäller bara kring arenorna vid ankomst och avfärd, inte under match.

Daily Telegraph granskar också publiksituationen med ”Klubbar uppmanas att spara biljetter till riktiga fans”. Supportergrupper är oroade att bara sponsorer och andra vip:s kommer att få tillgång till fåtalet biljetter. Samtidigt uppger Telegraph att en utvidgning av nästa veckas kapacitet är aktuell. Femsiffrigt antal åskådare kan införas i januari om coronasituationen inte förvärras av de kommande publiklättnaderna.

The Guardian drar på ”Brist på matchvärdar – Klubbar på jakt efter matchdagspersonal efter publikbeskedet”. Chelsea får i ett hörn med ”Girouds ära” (2-1 mot Rennes) på sportettan. Men dagens citat kommer från Jürgen Klopp om Firmino. ”Bobby är komplett. Ett fotbollslag är som en orkester. Det finns olika personer som spelar olika instrument. En del spelar högre än andra, men de är alla viktiga för rytmen. Bobby spelar något i stil med tolv instrument i vår orkester”, säger Klopp.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport känner det italienska blodet pumpa. Det är ”Vidare, Juve” (2-1 mot Ferencvaros) och det är ”Mod, Inter” inför kvällens match mot Real Madrid. Álvaro Morata kom till undsättning igen för Juve och var matchens lirare (7,5 av 10) samtidigt som Paolo Dybala på nytt inte tog chansen (5). Dejan Kulusevski gjorde ett okej inhopp (6). Ciro Immobile sköt två mål när Lazio vann (3-1 mot Zenit) efter inspiration från Zlatan Ibrahimovic. ”När Cristiano Ronaldo kom fick jag ett extra incitament att höja mig. Detsamma händer med Ibra nu. Jag studerar dem noggrant och försöker lära mig av dem”, säger Immobile. I Milan är det Ante Rebic som nu ska fylla Ibrahimovics stora tröja. Det är en artikel. Svensken får ett uppslag på temat ”När åldern inte räknas”. Tidningen sätter ihop en elva med spelare som Buffon, Joaquin, Bruno Alves och Ibrahimovic förstås. På annat håll nämns att Mattias Svanberg väntas starta, som trequartista, för Bologna mot Spezia i cupen i kväll.

Quotidiano Sportiva hävdar att Ibrahimovics skada uppmärksammar Milan på att en självklar backup saknas. Det kan få klubben att agera i januari. Arkadiusz Milik (Napoli) var klubben intresserad av redan i somras. Olivier Giroud (Chelsea) och Mariano Diaz (Real Madrid) nämns som alternativ, då lån är troligast.

Tuttosport instämmer – bortanför hyllningarna av Juve – med QS om att Milan söker en ”vice Ibra”. Enligt tidningen är Giroud förstavalet, men intresse finns också för Mariano Diaz och Luka Jovic (Real Madrid).

Corriere dello Sport uttrycker Juventus seger som att ”Morata räddar Pirlo”. Tidningen har också en artikel med ”Ronaldos ilska”. Det skulle kunna ha handla om förra mötet med Ferencvaros. Backen Marcel Heister berättar för Spox: ”Han (Cristiano Ronaldo) verkade lite sur och arg. Han vinkade bara avfärdande när man försökte byta tröja. Kanske var han förbannad för att han inte gjort mål”. Men CdS-artikeln handlar om gårdagens möte mellan lagen. Portugisen var missnöjd med Juves insats, och trots att han den här gången gjorde mål så firade han knappt. Det var för övrigt första gången under Juventus 123 år som laget saknade en italienare i backlinjen eller mål. En svit på 4 371 matcher bröts.

SPANIEN

Marca bär på en uppmaning, ”Visa er stolthet”. Den riktar sig till Real Madrid inför kvällens CL-match mot Inter. Både Benzema och Sergio Ramos saknas, in kommer Mariano Díaz respektive Nacho. Även Atlético behöver vinna (mot Lokomotiv Moskva). Och även Atlético saknar en anfallsstjärna, Luis Suárez. Förhoppningar står nu till Diego Costa. Därav rubriken ”Seger – kosta vad det Costa vill”.

Mundo Deportivo är belåten efter Barcelonas storseger (4-0 mot Dynamo Kiev). ”Revolution och i åttondelsfinal” stå för att Barça redan säkrat avancemang och att tränare Ronald Koemans gäng med talanger och reserver fixade det.

Sport instämmer. ”Plan B inspirerar”, menar tidningen. Allra mest så talangen Óscar Mingueza och tvåmålsskytten Martin Braithwaite, som båda får 8 av 10. ”Det känns underbart just nu. Särskilt som jag tålmodigt väntat på min chans”, säger Braithwaite till dansk tv. Det var för övrigt Barças yngsta startelva på nio år, noterar krönikören Lluís Mascaró. Han lägger till, ”’Barça B’, med sju spelare som annars inte startar, var bättre än ’Barça A’”.

Cadena SER pratar med Barças presidentkandidat Toni Freixa. Värva tillbaka Neymar om han vinner valet den 24 januari? ”Knappast. Neymar är inte bland de 30 bästa spelarna i Europa”, säger Freixa. Om Messi: ”En dag kommer han att lämna. Jag hoppas den dagen inte kommer, men det är inte en fråga jag förlorar någon sömn över”.

TYSKLAND

Sport Bild menar att ”Bayern är stenhårda” i kontraktsförhandlingarna. Klubben drog tillbaka förslaget till David Alaba och erbjuder inte Jérôme Boateng förlängning. Nu är det Niklas Süle som kan hamna i kylan (kontrakt till 2022). Bayern tvekar om att förlänga. En orsak är återkommande viktproblem. Süle vägde två kilo mer än sin idealvikt efter landslagsuppehållet. Det var därför han inte togs ut i helgens match.

Leipziger Volkszeitung noterar ord från en irriterad tränare. ”Straffen var ett fullständigt skämt. Det var en filmning (av Di Maria, min anm)”, säger Julian Nagelsmann efter RB Leipzigs förlust (0-1 mot PSG). ”Det där extra från någon som Forsberg, Olmo eller Sörloth saknades”, säger Sky Sports expert Dietmar Hamann efter matchen.

Sky Sport sätter sedan spelarbetyg. Emil Forsberg får halvdana 4 av 6 i betyg (1 är bäst). ”Han kom inte till den offensiva undsättning man hoppats. Han missade en stor chans strax före paus. Men i alla fall passningsprocent träffade svensken högt (84%)”, skriver tidningen. Två spelare får däremot högsta betyg efter Dortmunds seger (3-0 mot Club Brügge). Jadon Sancho och förstås tvåmålsskytten Erling Haaland får båda 1 i betyg. ”Han är guld värd för oss”, säger sportchefen Michael Zorc om norrmannen. I dubbel bemärkelse också, den dagen BVB säljer honom.

Bild följer kaoset i Schalke. Klubben river kontraktet med Vedad Ibisevic sista december. Anfallsveteranen hamnade häromdagen i bråk med assisterande tränaren Naldo på träningen, men det uppges inte vara skälet. ”Jag vill med kraft understryka att beslutet inte har något som helst med det känslomässiga utbrottet i söndags att göra – det är sådant som händer i fotboll”, säger sportchefen Jochen Schneider. Schalke har dessutom stängt av Amine Harit och Nabil Bentaleb tills vidare, av allt att döma av disciplinära skäl.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) hittade redan innan match den mest uppseendeväckande nyheten kring med Club Brügges förlust (0-3 mot Dortmund). Anfallaren Emmanuel Dennis saknades. Varför? Han vägrade följa med i spelarbussen eftersom han inte fick sitta på sin vanliga plats. Orsaken ska ha varit säkerhetsavstånd i coronatider. Nigerianen stormade då av bussen och följde inte med. Dennis, som hade startat de tre tidigare CL-matcherna, har enligt HLN brustit i disciplin flera gånger på senare tid.

Goal (Nigeria) har nu bekräftelse på att damallsvenska Piteå IF lyckats förlänga kontraktet med Faith Ikidi Michael. ”Det är klappat och klart. Jag har skrivit på för ett år”, säger hon. I förra veckan berättade den 33-åriga backen för Piteå-Tidningen att hon tänkte stanna i klubben hon spelat i sedan 2011.