Uppgifter: United pressas på miljoner efter cyberattack

ENGLAND

Daily Mail larmar. ”Exklusivt: Hackare som attackerat Manchester Uniteds datasystem pressar klubben på miljontals pund för att inte släppa känslig information”. United har kallat in tekniska experter efter cyberttacken som kom för en dryg vecka sedan.

The Times går inte riktigt lika långt. ”Uniteds oro efter förlamande cyberattack”, är tidningens största sportrubrik i dag. Här talas om att experter ”befarar” att det handlar om ett utpressningsprogram. Times påpekar vidare att klubbens datasystem fortfarande ligger nere efter attacken.

Daily Mirror gör steget mellan Hunter S Thompson och Marcelo Bielsa kort med rubriken ”Tier and loathing”. Leedstränaren surar över att vissa lag får släppa in publik och andra inte, beroende på coronanivån i regionen. ”Det borde inte handla om att tillhöra den här eller den där nivån, utan om att göra förutsättningarna så lika som möjligt”, menar Bielsa, ”Det kunde finnas en regel om att fans antingen släpps in på alla arenor eller på inga alls”.

Daily Telegraph har instämmande röster under ”Tränare sågar publikåterkomst som ’orättvis’”. Steve Bruce surar med Bielsa. Liksom Leeds är Newcastle en av de städer som inte får tillåtelse att ta in publik på sina arenor. Lagen som får släppa in ett 2 000 åskådare får ”en orättvis fördel”, menar Bruce.

The Guardian har mycket Arsenal. Dels med ”Arsenal först att välkomna tillbaka fans”, vilket blir mot Rapid Wien på torsdag i nästa vecka. Dels med ”Pépé tillbaka på rätt spår” (3-0 mot Molde). I stället för att skalla motståndare så skadesköt han dem den här gången med sitt inledande mål. På tal om mål och på tal om norra London-lag. När Tottenhams reserver vann (4-0 mot Ludogorets) skakade Mourinho på huvudet åt Harry Winks medgivande om att drömmålet var tur. ”Om det hade varit jag sagt att det var avsiktligt och blivit en kandidat till Puskas award”, säger Mourinho med ett leende enligt Guardian.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport delar sorgen, ”Världen gråter för Maradona – 10 för alltid”. Först efter 20 sidor når tidningen förbi hans bortgång…för att landa i Napoli seger för Maradona (2-0 mot Rijeka). Alla spelarna bar nummer 10 inför avspark. Dries Mertens var efter matchen i spanska kvarteren och lämnade blommor för Maradona (se klipp här). Matteo Politano kommenterar stämningen, ”Det här är ett svårt ögonblick, men alla vi spelare vill vinna en titel den här säsongen så att vi kan tillägna den till Diego”. Mer från Europa League. Zlatan Ibrahimovic var inte med i går men sätter ändå förstasidesrubriken, ”Även utan Ibra håller Milan” (1-1 mot Lille). Tidningen ger en notis till 39-åringens möte med Janne Andersson, ett landslagsnärmande ”som varken kommer att vara snabbt eller enkelt, men möjligt”. Sampdoria fick derbystryk i cupen (1-2 mot Genoa). Albin Ekdal gjorde ett inhopp för Samp. Joel Asoro fanns återigen inte ens med i Genoas matchtrupp.

Sky Sport frågar Milans stand-in-tränare Daniele Bonera om avsaknaden av Ibrahimovic. ”Det är en väldigt viktig spelare, men spelarna har kompenserat hans frånvaro bra: lagandan är densamma med eller utan Zlatan”, säger Bonera.

Corriere dello Sport kallar Maradona ”Den genialiske vännen”, som sörjs över hela världen. Förbundskapten Roberto Mancini är intervjuad under rubriken ”Maradona gav mig sin sista tröja”. Mancini berättar om matchen Napoli-Sampdoria i mars 1991: ”Maradona kom till omklädningsrummet och gav mig sin tröja som gåva. Hans sista i Napoli. Den var röd, och han skrev en hälsning till min son Filippo. Jag förvarar den hos mig med stor ära och värme”.

SPANIEN

Marca skildrar sorgen runtom i världen efter Diego Maradona i bilder. I går gav tidningen 30 sidor åt argentinaren, i dag blir det ytterligare nio sidor. Från Europa League-spelet får Real Sociedad nöja sig med beskedliga betyg efter en poäng (1-1 mot AZ). För både Alexander Isak och Jesper Karlsson innebär det en stjärna av tre.

Mundo Deportivo menar i spelaromdömena för Real Sociedad att Isak ”fick liten assistans, han var en olycklig anfallare i återkomsten till Nederländerna. Lagkamraterna sökte honom på fötter och inte på yta, hans specialitet”. Förstasidan i huvudupplagan är Maradona, Maradona, Maradona. ”Gråt för mig, Argentina”.

Sport är snarlik Marca med ”Global sorg” och bilder från olika platser i världen. Kring Barcelona kan noteras att Manchester United fortfarande påstås hysa intresse för Ousmane Dembélé, men i form av ett lån. Tidningen har också med bilder från träningen, med Henrik Larsson på språng.

Cadena SER ger en lång frånvaroprognos för Diego Costa, som drabbats av en blodpropp i benet. ”Minst tre månader. Som fotbollsspelare är det mycket kontakt och man måste vara mycket försiktig. För vanliga patienter handlar det om minst tre till sex månader”, säger José Román Escudero, kärlkirurgisk chef vid ett sjukhus i Barcelona.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp Maradonas död. ”Hela världens tårar” skildrar sorgen efter den legendariske spelaren. Tidningen noterar att Lyon har stängt av Houssem Aouar från matchen mot Reims i helgen. Orsak? Mittfältsstjärnan ska ha vägrat att vara med på nedjoggning efter matchen mot Angers i söndags.

RMC Sport sträckte fram mikrofonen till Nices tränare Patrick Vieira efter gårdagens EL-förlust (1-3 mot Slavia Prag). Han var inte nöjd med insatsen, än mindre med frågan om ett franskt lag borde vara så långt efter ett tjeckiskt (Slavia har nio poäng, Nice tre). ”Ni saknar respekt för det tjeckiska laget. Varför måste Nice nödvändigtvis slå det tjeckiska laget? För att vi spelar i Ligue 1?”, undrar han, ”Sanningen finns ute på planen. Vi har ett projekt som ska ta form och som stöter på problem i Europa, Slavia har erfarenhet”.

TYSKLAND

Transfermarkt värderar nu Dortmunds Erling Haaland till 100 miljoner euro, motsvarande en miljard kronor. Det framkommer i den senaste spelarvärderingen för Bundesliga. Norrmannen och lagkamraten Jadon Sancho är de enda spelare som når upp till ett tresiffrigt belopp i miljoner euro. Emil Forsberg är högst värderade svensk med 20 milj euro.

Allgemeine Zeitung menar att Mainz ”förmodligen inte har någon chans” att övertyga Robin Quaison att förlänga. Hans kontrakt går ut i sommar. I så fall återstår antingen en försäljning i januari eller att svensken lämnar gratis, påpekar tidningen. Men sportchefen Rouven Schröder vill inte utesluta något av de tre scenarierna. ”Frågan är helt öppen”, säger han, ”För närvarande är allt väldigt lugnt men jag har förstås kontakt med Robins representanter”. Transfermakt värderar Quaison till nio milj euro.

Sport1 pratar med Atalantas Robin Gosens som tillfrågas om framtiden. ”Min stora dröm är Bundesliga”, säger han. Men för krisklubben Schalke, som vänsterbacken håller på, tjänar det inget till att hålla tummarna för en förstärkning. ”Det vore fantastiskt att hamna i hjärtats klubb. Men det vore inte klokt sett till nuvarande resultat. Det skulle, helt ärligt, inte vara ett karriärsteg som skulle ta mig framåt”, konstaterar Gosens.

Trevlig helg, alla läsare!