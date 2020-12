Raiola: ”Zlatan följer dig till och med hem från kriget”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Tuttosport lät redan i går eftermiddag sin bomb brisera. Mino Raiola har för avsikt att avsluta äktenskapet Manchester United och Paul Pogba. Förstasidan i dag bygger på att en återkomst till Turin kan bli aktuell. ”Kanske att Juventus kan vara Pogbas nästa klubb…varför inte? Relationen mellan Paul, Juventus och tidigare lagkamrater är strålande. Men med tanke på covids effekter så är det många klubbar som inte kan värva honom. Men det är dags att lämna Manchester United”, säger Raiola i den fortsatta intervjun som nu släppts. Vidare talar Raiola om Erling Haaland, en annan av hans klienter. ”Haaland är som Ibra när han var 20 år”, säger Raiola till tidningen (enligt Fabrizio Romano), ”Han är som en målning, han är som Munchs ”Skriet”, för han skapar skräck bland försvarare”. Sedan delar Raiola ut ännu en pik med adress Man United, ”Solskjaer är en bra kille, men han hade fel när han sa att Erling är som Lukaku…det vore bättre om han fokuserade på att hittade ett sätt att få Pogba att spela som en mästare, i stället för att tala om Haaland”. Frågorna glider över på Milan och Zlatan Ibrahimovic. ”Zlatan är ovärderlig. En som Zlatan är inte rädd för något. Om du följer honom tar han till och med dig hem från kriget”, säger Raiola (enligt Nicolà Schira). På frågan om en kontraktsförlängning i januari är svaret: ”Kanske det”.

La Gazzetta dello Sport skyltar stort för sin intervju med Milans sportchef Paolo Maldini. ”Detta Milan vill drömma”, lyder budskapet. Det är förstås scudetton det snackas om. ”Milan drömmer och vill inte sluta göra det. Framför allt tänker vi inte ge upp”, säger Maldini. En fråga är om den gnista Zlatan Ibrahimovic och andra veteraner tänt hos de unga. ”De är viktiga för att växa och nu är vi säkrare på oss själva än för fyra månader sedan. För de unga är det gott tecken att vinna utan Ibrahimovic, Kjaer, och andra viktiga spelare som Bennacer och Rafael Leão. Det ger självförtroende”, påpekar Maldini. GdS uppger vidare att siktet fortsatt är inställt på en comeback för Ibrahimovic på söndag mot Parma, ”målet är att åtminstone ha honom på bänken”. För Dejan Kulusevski väntas det bli just bänken i Juves stormöte med Barcelona i kväll. I stället tror GdS att Aron Ramsey tar platsen bakom Morata och Cristiano Ronaldo. Sky Sport har också Kulusevski på bänken.

Corriere dello Sport gör som kollegorna: placerar Kulusevski på bänken, men förstasidan tillägnas större namn. ”Vem är starkast?”, undrar tidningen inför kampen Messi-Cristiano Ronaldo. Tidningen ser det till och med som ”Kampen om arvet efter Maradona”. På tal om argentinaren. Napolis Maradonadyrkare Lorenzo Insigne fortsätter med hyllningarna. Nu har han tatuerat in hjältens ansikte på vänster lår. Avslutningsvis, storsatsande Serie B-klubben Monzas värvning av Mario Balotelli får stor uppmärksamhet här liksom i övrig italiensk sportpress.

ENGLAND

Daily Mirror konstaterar, ”It’s Paul over”. Efter Mino Raiolas utspel om Pogba och Manchester United. Inte en dag för tidigt, anser Sky Sports-experten Jamie Carragher. ”Bort med honom. Jag har sagt det i tolv månader. Herregud. Han är den mest överskattade spelaren jag sett i mitt liv”, säger Carragher, och kallar sedan duon Raiola-Pogba ”en skam”.

Manchester Evening News tar över stafettpinnen. ”Med 18 månader kvar på kontraktet är det inte upp till Raiola att säga till United när det är ’slut’ för Pogba, det är upp till United att säga till Pogba”, skriver krönikören Tyrone Marshall, och verka förorda utfrysning, ”Om Solskjaer inte kan räkna med Pogba, om han konstant ska bli underminerad av honom och hans entourage, då är tiden kommen att säga till honom att han inte kommer att spela mer under honom”.

The Times lämnar vredgade vatten i Manchester och följer med kvällens motståndare RB Leipzig på en framgångsrik färd. ”Vi rider på vågen”, säger Emil Forsberg i en intervju. Leipzig har gått vidare från 0-5-förlusten på Old Trafford, och Forsberg påpekar, ”Vi vet att vi kan slå dem”. Han sväljer inte riktigt Times bete om att gå i Timo Werners fotspår och flytta till Premier League. ”Jag har ett och ett halvt år kvar med Leipzig. Jag vill uppnå saker med Leipzig”, säger Forsberg.

Daily Telegraph har samma bild på Pogba på sportettan som Times men bidrar med en annan intervju. Det är José Mourinho som ger igen. ”Det här med bollinnehav är mer för idrottsfilosofer än för mig”, säger Tottenhamtränaren som svar på kritiker av hur hans lag spelar. Till de som anser att han passerade sitt bäst-före-datum redan i Man United, snärtar han på nytt tillbaka. ”När folk sa att jag redan peakat vann jag tre titlar, jag vann tre titlar där”, säger Mourinho, och syftar på ligacupen, Community Shield och Europa League. På annat håll målar Chelseas tränare Frank Lampard upp en lysande framtid för Kai Havertz, trots en beskedlig start, på senare tid påverkad av corona. ”Han (Havertz) har alla attribut, personligheten och attityden att bli en toppspelare i Premier League och i världen – så högt värderar jag honom”, säger Lampard.



SPANIEN

Marca blir alldeles nostalgisk. ”Som i gamla tider”. Det är dags för Barça-Juve men framför allt Messi-Cristiano Ronaldo. De båda är på varenda förstasida. Tidningen hör också förbundskapten Luis Enrique kommentera VM-kvallottningen mot Sverige. ”Sverige kommer att bli svårt, för det har vi redan sett, det är så det har varit i tidigare möten”. Luis Enrique anser gruppen i stort vara ”en normal lottning”.

Diario AS presenterar å sin sida lottningen på förstasidan med rubriken ”Sverige är stötestenen på väg till VM”. Det finns mer spansk-svenskt. AS har inte bara med att Hedvig Lindahl äntligen är redo för spel i Atlético. Tidningen uppmärksammar även Sofia Jakobsson och hennes betydelse för Real Madrid. Jakobsson och Marta Cardona ringas in som ”de två odiskutabla pelarna i Real Madrids offensiv”. Båda har tre assist. En seger i hängmatchen mot Levante på onsdag tar Real Madrid förbi just Atlético och upp på tredje plats, en Champions League-plats.

Sport hoppas på en reaktion från Barça efter debaclet mot Cádiz i helgen. ”Låt drömmarna återvända”, skriver tidningen inför mötet med Juve. Sport fastnar liksom flera spanska medier också vid Juvetränaren Andrea Pirlos uttalande om Lionel Messi. ”Kanske har han haft ett mentalt problem, men jag vill inte uttala mig mer om det”, säger Pirlo mot bakgrund av att de gungat vid sidan av planen för argentinaren. Från transfermarknaden gör Sport rubrik på att ”Barça har reaktiverat intresset för Antonio Rüdiger”, Chelseas mittback.

Mundo Deportivo toppar förstås också med att ”Duellen är tillbaka”, Messi v Cristiano Ronaldo, men ägna annars tid åt hur tränare Koeman kommer att formera laget. Det blir många förändringar efter matchen mot Cádiz. En av dem är att Miralem Pjanic, som surar över speltid, finns med i startelvan.



FRANKRIKE

L’Equipe har ”2021 i sikte” för PSG. En seger mot Istanbul Basaksehir i kväll säkrar gruppseger och en möjligen lättare åttondelsfinal i februari. Ett avancemang betalar sig också. Totalt kommer PSG i så fall upp i drygt 300 intjänade miljoner kronor hittills. PSG är enda franska klubb med chans att ta sig vidare.

Le Parisien hör Thomas Tuchel följa trenden att kalla alla viktiga matcher för ”final”. Inför matchen mot Basaksehir säger han, ”Det är en tredje final i rad och vi sak förbereda laget för att vinna, som vi gjorde mot Leipzig och sedan i Manchester”.

France Football pratar i veckans nummer med Inters Romelu Lukaku som får placera sig själv i världstoppen bland anfallare. ”Topp fem stämmer. Jag vill inte ranka men jag är en av dem”, säger Lukaku. FF-redaktionen rankar själv efter en rad kriterier* också Frankrikes största fotbollsstäder. Saint-Étienne hamnar etta. Därefter följer i tur och ordning Lyon, Lens, Marseille och Lille. Paris då? På elfte plats.

* titlar, Europaresultat, publiksnitt/population, antal klubbar, följare i sociala medier, kapacitet på största arena, antal säsonger i högsta division för dam och herr samt FF:s eget index för fotbollspassion



TYSKLAND

Kicker lyssnar till förbundskapten Jogi Löw som är på det klara med läget sedan VM-kvalgruppen spikats (med Rumänien, Island, Nordmakedonien, Armenien och Liechtenstein). ”Det är självklart att vi inleder som stor favorit. Det är naturligt att vi siktar på gruppseger”, säger Löw, och beskriver det som ”en mycket intressant grupp”.

Sky Sport följer upp andra ord av Löw. Tidigare under måndagen hade förbundskaptenen presskonferens där han hann inte stängde dörren för utfrusna trion Müller, Hummels, Boateng, men också gick på offensiven mot kritiker. Sky-experten Lothar Matthäus kommenterar: ”Det som bekymrar mest med Jogi Löw är att han tänker på sig själv mest, att skydda sig själv. ’Jag vet vad jag vill. Jag vet vart jag vill. Jag gör rätt’. Jag tror han behöver med fel här och var”.

Sport1 uppger att Hoffenheim är på väg att värva från Bayern München. Mittfältaren Angelo Stiller, 19, är nära att skriva på som fri transfer inför sommaren.

ÖVRIGT

Seattle Times (USA) firar sitt Sounders och sin Gustav Svensson, som med en nick säkrade finalavancemang på tilläggstid (3-2 mot Minnesota) – se den livfulla spanskspråkiga versionen ovan. Efteråt avslöjade Svensson att han varit den spelare i laget som tidigare testat positivt för corona. Det ska ha skett efter landslagsspelet. ”Jag ville inte det här året skulle sluta vid framför tv-apparat”, säger Svensson efter matchen, ”När man inte få vara med och träna och spela bygger man upp något – en mental styrka att vilja komma tillbaka och visa hur glad man är över att spela igen”. I MLS-finalen väntar Columbus Crew.

Match-TV (Ryssland) uppmärksammar att genomsnittsåldern för spelare som värvats i CSKA Moskvas nuvarande trupp är 21,4 år. Därmed har laget det yngsta snittet i de 31 ligor CIES Football Observatory granskat. Östersund hamnar på tolfte plats bland alla klubbar med 22,7 år. Äldst har turkiska Genclerbirligi med 29,0 år. IFK Göteborg ligger nära med 28,2 år.

Haaretz (Israel) höjer som hela Mellanöstern på ögonbrynen åt årets mest spektakulära klubbköp. En medlem av Förenade arabemiratens styrande familj, Hamad Bin Khalifa Al Nahyan, har köpt 50 procent av Beitar Jerusalem. Den israeliska klubben har genom åren varit ökänd för sina supportar med starka antiarabiska yttringar. Köpet ska också ses i ljuset av fredsavtalet nyligen mellan Israel och Förenade arabemiraten.