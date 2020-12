Zidane: ”Jag blir inte Real Madrids Ferguson”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

SPANIEN

Marca skriker från hustaken: ”Först!”. Real Madrid gjorde sin plikt (2-0 mot Mönchengladbach) och blev till slut gruppetta. Tre spelare får toppbetyget tre stjärnor: Lucas Vázquez, Luka Modric och tvåmålsskytten Karim Benzema. Krönikören Carlos Carpio gnuggar händer. ”Real Madrid är inte på något vis det bästa laget på kontinenten men nu när Champions League kommer till utslagsfasen, när allt ställs på sin spets, då är laget troligen det farligaste. För inget lag njuter av den svindeln, inget är mer aktivt när pressen är som störst, som Zidanes lag”, skriver han. Det finns fler goda Madridnyheter att förmedla. ”Atlético misslyckas inte – klart för åttondelsfinal” (2-0 mot RB Salzburg).

Diario AS pryder också förstasidan med en måljublande Benzema, men smyckar även innehållet med ett ovanligt rubrikvänligt citat från tränare Zinedine Zidane. ”Jag kommer aldrig att bli Real Madrids Ferguson, det är säkert”, svarar han på en direkt fråga. Så, nu vet vi att han inte får sparken efter CL-gruppspelet men inte heller stannar 26 år i klubben. Någonstans där emellan. Diario Gol försöker precisera skilsmässan som bestämd till efter säsongen.

Sport tar sig an situationen i Barcelona. Under en ”Varning till Koeman”, skriver tidningen att ”spelarna är obekväma med att spela två defensiva mittfältare och hoppas att tränaren ändrar på systemet för att komma förbi krisen”.

El Mundo ser också en begynnande spricka. Spelare i Barças omklädningsrum tvivlar på Koeman. ”En del är till och med rädda för honom”, säger källor nära omklädningsrummet, enligt tidningen. Även El Mundo uppger att taktiken är ifrågasatt bland spelare.

Mundo Deportivo fylls i San Sebastian-upplagan av spänning inför kvällens avgörande i EL-gruppspelet mot Napoli. ”Allt eller inget”. Real Sociedad får klara sig utan nyckelspelarna David Silva och Mikel Oyarzabal. Både MD och Marca tror att Alexander Isak, trots svag form, finns med från start.

ENGLAND

Daily Mirror river först av Champions League. Liverpools match (1-1 mot Midtjylland) blir ”Klopp hyllar rekordmannen Salah”. Manchester Citys match (3-0 mot Marseille) blir ”Torres slår till när Peps grabbar går på autopilot”. Sedan kommer tidningen i julstämning. Det blir en version på ”’Tis the season to be jolly” i stora bokstäver: ”Tis the season to keep Ole”. För det är vad Man United-legendaren Peter Schmeichel tycker klubben sak göra, behålla Solskjaer.

The Guardian påpekar att Man Uniteds ledning håller med. Solskjaer har fortfarande ett starkt stöd. Ledningen anser, enligt Guardian, att ”hans resultat visar att hans lag är i en uppåtgående kurva” och att ”United kan utmana om titlar”, fyra stycken.

Manchester Evening News går med ”exklusivt”-markering ut och berättar att omklädningsrummet vill se två förändringar. Enligt MEN anser flera spelare att Solskjaer bär skuld till den ojämna formen och att det blivit lite för enkelt att behålla sin plats. Nu vill flera att Dean Henderson ska få fortsätta i mål och även att det skulle göra United gott att sälja Paul Pogba, även om han är populär i truppen.

Daily Mail hakar i med ”Exklusivt: Dörren öppnar sig för Paul Pogba att lämna Manchester United efter öppenhjärtigt samtal med Ole Gunnar Solskjaer med Juventus med i bilden – och en flytt kan ske redan i januari”.

The Sun tar vid. ”Exklusivt: Man United-ledningen vill ha bort Paul Pogba i januari efter Mino Raiolas utspel”.

The Times drar sitt strå till stacken. Under ”Paul Pogba pressar på för en flytt till Juventus nästa sommar” uppger Times, med hänvisning till sina källor, att det är just sin gamla klubb i Italien som 27-åringen har siktet inställt på.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport börjar med ”Farväl Pablito, VM-hjälte”. Paolo Rossi har avlidit, 64 år gammal. Anfallaren som med sina mål ledde Italien till VM-guld 1982. Sedan börjar synar tidningen Champions League-kvällen. Det är ”Atalanta: Europa-show” (1-0 mot Ajax) men det är framför allt ”Inter: Europa-flopp” (0-0 mot Sjachtar). Intertränaren Antonio Conte var frustrerad. ”Vi hade ingen tur med domarna eller med VAR. Inter respekterades inte, det är bara att titta på en del situationer som inte plockades upp”, säger han. Conte menar att laget spelade bra, ”Det var bara mål som saknades, och gör man inte mål så vinner man inte”.

Corriere dello Sport toppar med ”Conte sist”. Det blev till slut platsen för Inter i gruppspelet. Liksom Gazzetta dello Sport har CdS 18-årige Lorenzo Colombo som ”vice-Ibra”, ersättare till Zlatan Ibrahimovic, när Milan i kväll möter Sparta Prag. Den riktige Ibra då? Förhoppningen är fortsatt att han ska vara tillbaka mot Parma på söndag, ”men det slutgiltiga testet görs i morgon”, skriver tidningen. Tränare Stefano Pioli: ”Zlatan går framåt i sin rehab och mår fint, vi får se hur han är”. Målskytten Lina Hurtig är en av tre spelare som når upp till 7 av 10 när Juventus förlorade i Champions League (2-3 mot Lyon). Linda Sembrant spelade också från start och får 6.

Tuttosport har förutom en de båda italienska lagens motsatta öden i CL, även en intervju med Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge. David Alaba är ryktenas man sedan det skurit sig med Bayern och han kan lämna klubben på en fri transfer i sommar. ”Kontakt mellan Juventus och David Alaba? Det är bara normalt. Toppklubbar i Europa vill ha honom, men det är upp till David. Kanske går han till en ny klubb, kanske ändrar han sig och stannar i Bayern”, säger Rummenigge i intervjun (enligt journalisten Fabrizio Romano).

FRANKRIKE

L’Equipe tonar ner själva PSG-segern (5-1 mot Istanbul Basaksehir). I stället är det antirasismbudskapet som tar plats. ”Tillsammans”, är dagens stora rubrik, med bild på spelarna. Det som skiljer dem åt är betygen. Rejält. PSG:s hattrickskytten Neymar får 9 av 10. Basaksehirs mittback Carlos Ponck får 2. Noterbart är att Oscar Wendt får samma betyg som Ponck för sin insats i Mönchengladbachs match. ”En mardröm som hans tränare stoppade med ett byte i pausen”, skriver L’Equipe.

RMC Sport ingjuter mer hopp för PSG-fans kring stjärnornas framtid. ”Vi har inlett diskussioner med Neymar och Kylian Mbappé, diskussionerna förblir konfidentiella, men jag är mycket trosviss. Båda vill stanna hos oss”, säger PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi. Även Neymar ger intryck av att vilja fortsätta. ”Jag är mycket glad här, i Paris”, säger brasilianaren, ”Att lämna är inget jag tänker på”.



TYSKLAND

Mönchengladbach Nachrichten njuter av onsdagens gladaste förlorare, Borussia Mönchengladbach (0-2 mot Real Madrid). De sista minuterna av Inters match följde spelarna via surfplatta innan lyckoexplosionen bröt ut (se klipp här). ”Galet! Galet! Vi gör vår sämsta match men går ändå vidare. Men vi förtjänar det sett till våra senaste matcher”, jublar lagkaptenen Lars Stindl, ”Vi är så glada att vi fixat detta litet mirakel”.

Sport1 bekräftar med spelarbetygen att det knappast var någon lysande match Mönchengladbach gjorde. Ingen spelare får högre betyg än 3 av 3 (1 är bäst) och den redan i paus utbytte Oscar Wendt får lägst av alla, 5,5. ”Svagt framträdande”, skriver Sport1. Inte för att Wendt & Co lär bry sig. Spelarbetygen till Bayern München efter pliktskyldig seger (2-0 mot Lokomotiv Moskva) är förstås högre. I topp: Niklas Süle med 2. I botten: Leroy Sané med 4,5.

Bild tillskriver sömnen som del i Angeliños framgångsrecept. RB Leipzigs succélån från Man City sover 12-13 timmar om dagen.



ÖVRIGT

Record (Portugal) ger ett högerhörn till att ”Jorge Jesus är i stormen öga”. Där andra fördömt rasismincidenten i samband med PSG-Basaksehir i tisdags, väljer Benficatränaren en helt annan linje. ”Jag vet inte vad som hände, vad som sades, men rasism är på modet nuförtiden”, säger han, ”I dag är allt som sägs mot någon som är svart ett tecken på rasism, medan det som sägs mot någon som är vit inte längre är det”.