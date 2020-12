Raiola: ”Zlatan kanske blir Uefa-president”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Sky Sport Italia rapporterar att Zlatan Ibrahimovic ”nästan säkert” missar även matchen mot Genoa på onsdag. Svensken uppges fortfarande ha känning av sin skada. Tv-kanalen har mer Ibrahimovic men via munnen på hans pratglada agent Mino Raiola. Han gillar att jämföra spelare med konst. Så vem är Ibrahimovic? ”Ibra är en Banksy. Han är någon som aldrig upphör att förvåna dig”, säger Raiola, och lägger senare till att ”I mina ögon kan han spela fem år till”. Och därefter? ”Sedan kommer han att ha en betydelsefull roll. Kanske bli president för någon klubb eller för Uefa, för något som kan förändra den världen”, menar Raiola. Han tonar ner utspelet om Paul Pogba, som skapade sådana rubriker. ”Han (Pogba) har en stor framtid, var vet jag inte. De är så känsliga i England när det gäller honom. Jag sa att vi får snacka i sommar. Stora spelare flyttar sällan i januari. Vi får se i sommar, världen har förändrats mycket”, säger Raiola.

La Gazzetta dello Sport domineras också av Ibrahimovic. ”Ibra säger scudetto”, är dagens största rubrik efter gårdagens Gazzetta Sports Award, där svensken tilldelades ett legendarpris. Det är på frågan om Milan kan vinna titeln som Ibra svarar, ”Laget måste ha modet att drömma om den. Och det här laget är hungrigt, har vilja och vill ha ännu mer”. Om sin ankomst till Italien: ”För mig var det en utmaning: de som kommit tillbaka till Milan en andra gång har inte lyckats så bra, så jag sa till mig själv, ’Jag går in, jag gör Zlatan Ibrahimovic och ändrar på saker och ting’”, säger han. Ibrahimovic får medhåll av sin tränare Stefano Pioli, utsedd till Årets tränare, om tankarna kring titeln. ”Ibra och hans lagkamrater gör rätt i att tro på scudetton”, säger Pioli.

Corriere dello Sport går på Sky Sport Italias linje, Ibrahimovic lär inte spela mot Genoa. ”Det är svårt att se Pioli riskera honom”, skriver tidningen, och tror snarare på comeback mot Sassuolo på söndag. Men det är i en liten, liten notis. På förstasidan lyssnar tidningen till gnissel i relationer. ”Pik till Dybala” är Juventuspresidenten Andrea Agnellis svar till Paolo Dybala. Argentinaren har beklagat sig över klubbens ovilja att diskutera nytt kontrakt. Agnellis svar: ”Jag vet att han redan fått ett erbjudande som skulle göra honom till en av Europas 20 bäst betalda spelare i Europa. Vi ser fram emot hans svar, och viktigast av allt, att se hans svar på planen”. CdS placerar på annan plats Dejan Kulusevski i kylan. Tidningen tror, liksom Gazzetta dello Sport, att svensken på nytt hamnar utanför Juventus startelva. Laget tar emot Atalanta i morgon. Notera också ett speciellt möte i dag: Tränare Filippo Inzaghi mot tränare Simone Inzaghi, det vill säga Benevento-Lazio.

ENGLAND

Daily Mirror tar in röster från Arsenal – spelare och klubbledare – som rycker ut till försvar för tränare Mikel Arteta. Det ger rubriken ”Skyll på oss”. Lite vid sidan av noterar tidningen att London på grund av den förvärrade coronasituationen går tillbaka till tomma läktare. Det ger piken ”Dörrarna stänger på Emirates (kanske är det lika bra)”. Ouch.

Daily Telegraph breddar bilden. ”Arsenals omklädningsrum i en röra, men Arteta har fortsatt stöd från klubben”. I artikeln kan man läsa, ”Telegraph erfar att det är djupa sprickor i a-laget med rivaliserande grupperingar som skapar fientlighet och försvårar Artetas försök till återuppbyggnad”. Från transfermarknaden uppger tidningen att ligafyran Southampton vill låna Manchester Uniteds vänsterback Brandon Williams, 20, i januari.

The Sun ger sitt bidrag. West Ham är ute efter Marcelo igen och kan värva den 33-årige mittbacken på en fri transfer till sommaren. Londonklubben försökte köpa Marcelo i januari men fick då nobben av Lyon.

The Times toppar med att Premier League på torsdag kommer att ge grönt ljus till införande av extra byte i matcher vid huvudskada. Fotbollens högsta beslutande organ, Ifab, väntas i dag ge klartecken till ett försök. Regeln kan då testas av ligor och cuper från och med januari.

The Guardian använder sportettan främst som en hyllning till bortgångne Gérard Houllier. Men tidningen ger även utrymme för Chelseatränaren Frank Lampard, som är besviken över att arenor stängs igen, ”Lampard vill att alla klubbar i högsta divisionen ska få släppa in 2 000 åskådare”.

Daily Mail har mer Chelsea, men helt annat fokus. Petr Cech, 38, hade en mardrömsstart i sin ”comeback” som målvakt med lagets U23-lag och utfrusne veteranen Danny Drinkwater såg rött efter en eftersläng på en 16-åring. Chelsea vann dock mötet med Tottenham med 3-2.

LancsLive har mer U23. Joel Mumbongo fortsätter att imponera för Burnley, nu med två mål och chanser till ytterligare mål i en 3-1-seger mot Reading. För en vecka sedan nominerades Mumbongo till Månadens spelare.

SPANIEN

Marca är nöjd. ”Inte så illa”, är tidningens omdöme om Champions League-lottningen för de spanska lagen, mer så för Real Madrid (möter Atalanta) och Sevilla (Dortmund) än för Atlético (Chelsea) och Barcelona (PSG).

Diario AS tillägnar hela förstasidan till France Footballs drömelva genom tiderna (se under Frankrike nedan). ”Xavi är guld”, lyder rubriken. Den forne Barça-mittfältaren är enda spanjor i laget. AS hävdar vidare att Gareth Bale planerar för en comeback i Real Madrid. Efter utlåningen till Tottenham den här säsongen påstås walesaren vilja spela ut sitt avslutande kontraktsår i Real Madrid, särskilt om Zinedine Zidane inte blir kvar, menar AS.

Sport putsar upp det populära ordet för rivalitet/antagonism, ”morbo”. CL-lottningen Barcelona mot PSG blir ett ”Champions con morbo”. Sport minns gärna tillbaka till 2017. När Barça vände 0-4 borta mot PSG till 6-1 hemma.

Mundo Deportivo förstärker det med ”Morbazo”, och slänger förstås också fram den där 6-1-matchen. Tidningen uppmärksamma även Neymars hjärtliga hälsning till Lionel Messi efter lottningen. I sociala medier skriver PSG-brassen till en bild på dem båda, ”Vi ses snart, min vän”, och en rad kärleksfulla emojis.

FRANKRIKE

L’Equipe får ännu en gång detta dystra 2020 ge förstasidan åt en bortgången sportprofil. I dag Gérard Houllier. PSG kommande möte med Barcelona i Champions League tar plats. Det gör också det positiva skadebeskedet för Neymar. Max tre veckors frånvaro, enligt samstämmiga pressuppgifter. Tidningen rapporterar även att två ryska huliganer som under EM 2016 i Frankrike nästan misshandlade en engelsk supporter till döds, har dömts till fängelse. De två får tio respektive tre års fängelse. Den 55-årige engelsmannen, som låg i koma efter händelsen, är i dag invalidiserad. Huliganerna är Spartak Moskva-fans och den ryska klubben försvarar dem uppseendeväckande nog på sitt officiella Twitterkonto efter domen. ”Grabbar, håll ut. En supporter är inte kriminell!”, skriver Spartak Moskva.

France Football, som i år ställde in Ballon d’Or på grund av pandemin, har i stället låtit den stora juryn (140 journalister) välja ett Dream Team, det bästa genom tiderna. Laget blev: Lev Jasjin – Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini – Diego Maradona, Xavi, Lothar Matthäus, Pelé – Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Efter dem har även ett ”Lag 2” och ett ”Lag 3” utsetts (samtliga tre lag här). Dessutom har (drygt 140 000) läsare röstat fram sitt lag. Back- och anfallslinje är desamma som journalistlaget, men målvakten Gianluigi Buffon och mittfältet i stället Zinedine Zidane, Andra Pirlo, Xavi, Maradona.

TYSKLAND

Bild pratar med Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke om tränarposten i klubben. Kan interrimtränaren Edin Terzic blir kvar efter säsongen? ”Vi har en överenskommelse till den 30 juni. Under tiden får vi se hur vi gör. Vi har olika alternativ”, säger Watzke. Han får också en fråga om han kollat med Mönchengladbach hur hög utköpsklausulen är för Marco Rose, som Bild i går pekade ut som ett hett namn. ”Nej, det finns för närvarande ingen anledning till det”, svarar Watzke kort.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus plockar ut tre namn som han tycker passar som ny tränare i Dortmund. ”Marco Rose, Julian Nagelsmann och Jesse Marsch förkroppsligar allt det som Dortmund saknar: känslor, talets förmåga, entusiasm och engagemang”, säger han.