Betygen: Guidetti och Ekdal glänste – Isak med ”noll självförtroende”

SPANIEN

Diario AS ger Karim Benzema en rubrik på franska, ”Magnifique”. Dels uppmärksammar tidningen att ”Benzema har varit viktigare under Zidanes andra era (29 procent av Real Madrids mål) än vad Cristiano Ronaldo var under hans första (28 procent av målen)”. Dels uppmärksammar AS att ”France Footballs läsare på nätet har röstat fram honom till årets bästa anfallare”. En anfallare med betydligt blygsammare profil är John Guidetti. Men plötsligt gör han mål. Två stycken dessutom. Och plötsligt är han rubrikernas man i Alavés cupseger, om än mot beskedligt motstånd (2-0 mot Rincón): ”Guidetti får upprättelse med två mål på La Rosaleda” (höjdpunkter nedan). På Instgram har Guidetti länkat flera inlägg om målen. Bland annat sin fru Sannas med texten, ”2 mål, Nellie sa 5, ingen press” (Nellie är parets dotter) och ett från lagkompisen Deyverson där Guidetti leker Salt Bae.

El Correo har inte oväntat Guidetti som ”El Mejor”, den bäste i Alavés. Tidningen påpekar att det var 20 månader sedan han senast gjorde mål för klubben, och lägger till, ”Det var en rättmätig belöning för hans vilja och fina attityd. Aktiv och ivrig att ta revansch”.

Sport jublar över att ”Ligajakten är på!”. Barça hakar på efter gårdagens seger (2-1 mot Real Socieadad). ”Det här är det Barça jag vill se”, säger tränare Ronald Koeman belåtet. ”Barça har hittat sin stil igen”, menar krönikören Lluís Mascaró, men saknar matchande effektivitet, ”Nu gäller det bara att hitta känslan för mål. En liten obetydlig detalj…”. Pedri och målskytten Frenkie de Jong får högst betyg av tidningen, 8 av 10.

Mundo Deportivo påpekar också att ”Barça hänger på” men en som inte hänger med är Alexander Isak. MD tycks förtvivlad. ”Man får inte missa ytterligare en gång, med hela målet framför sig. Dessförinnan tappade han kontrollen. Noll självförtroende”, skriver tidningen. Samtidigt utses anfallsrivalen och målskytten Willian José till Real Sociedads bästa spelare.

Marca tar upp tråden under rubriken ”Willian José håller fast vid nummer 9”. Det är inte bara hans tröjnummer utan också positionen på topp. ”Brasilianaren kan nu ta tillbaka sin plats”, skriver Marca, och påpekar om Isak att ”svensken hade två chanser att ge tilltro till anspråken att vara före sin konkurrent om positionen, men som ett tecken på att det inte är hans säsong lyckades han inte”. På förstasidan har tidningen fokus på helt andra saker. ”När de fungerar ihop…” handlar om hur fruktsamt samarbetet mellan Real Madrid-mittfältarna Luka Modric och Toni Kroos kan vara.

ENGLAND

Daily Mirror bländas av en ”Bobby Dazzler”, någon som glänser, en matchvinnare, en Bobby Firmino i Liverpool (2-1 mot Tottenham). José Mourinho grabbade tag i Jürgen Klopp efter slutsignalen. Liverpooltränaren blev förvånad. ”José sa till mig, ’Det bästa laget förlorade’. Jag trodde han skämtade, men det gjorde han inte”, säger Klopp. Trent Alexander-Arnold gav svar på tal i sociala medier: ”Bästa laget vann”. Mourinho beklagade sig vidare över att han känner att han inte får agera lika livligt som Klopp vid sidlinjen. På Mirrors sportetta finns även ”Big Sam kan få en miljon pund för överlevnad”. Det är alltså var WBA:s nya tränare Sam Allerdyce kan casha in om han håller kvar laget i Premier League.

Daily Telegraph höjer insatsen. Enligt tidningen är Allerdyce utlovad två miljoner pund om han räddar kvar West Bromwich. Tidningen har på sportettan även ”Tio byten per lag kan tillåtas i FA-cupen från nästa månad”. Det räknas fram på att förbundet kommer att tillämpa fem byten per lag i stället för tre. Till detta kommer ett sjätte möjligt byte vid förlängning plus att upp till fyra byten kan bli tillåtna i samband med huvudskador.

Liverpool Echo delar ut 7 av 10 i betyg till Robin Olsen, som höll nollan för Everton (2-0 mot Leicester). ”Fick överraskande starta och gjorde en fin räddning på Cengiz Ünder. Gav nästan bort en chans till Jamie Vardy efter dålig kommunikation med Yerry Mina men såg annars säker ut”, skriver tidningen. Alla Evertonspelare fick 7-9 i betyg.

Chronicle rör sig däremot i den nedre delen av betygsskalan efter Newcastles kollaps (2-5 mot Leeds). Inhopparen Emil Krafth får 4. ”Kastades in i ett blodbad. Kunde inte stoppa flödet”, konstaterar tidningen.

Talksport uppger att Chelsea lånar ut Fikayo Tomori, men det blir inte till Leeds eller någon annan av de PL-klubbar som det ryktats om. I stället kommer den 22-årige mittbacken att spela resten av säsongen i Rennes, hävdar radiokanalen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser Romelu Lukaku sätta ett straffmål, spänna bågen och sätter därför rubriken ”Inter tar sikte på toppen”. När de andra scudettojagande lagen inte lyckades, så tog de svartblå tre poäng (1-0 mot Napoli). Gästernas tränare Gennaro Gattuso var rasande efter Lorenzo Insignes utvisning för protest mot straffen. ”I England och Skottland säger spelarna ständigt och jämt ’dra åt helvete’ till domarna och ingenting händer. Det är bara i Italien man blir utvisad för något sådant”, säger Gattuso. Juventus fick nöja sig med en poäng (1-1 mot Atalanta) och Dejan Kulusevski fortsätter vara ute i kylan. Albin Ekdal hade det roligare. Sampdoriamittfältaren gjorde mål igen och GdS har honom som bäst på planen med 7 av 10 i betyg (2-1 mot Verona). ”Strålande regi som ingav säkerhet, kryddad med viktiga brytningar”, skriver tidningen bland annat. Andra svenskbetyg: Riccardo Gagliolo (Parma) 6 och Mattias Svanberg (Bologna) 5,5. Milan fick liksom Juve en poäng (2-2 mot Genoa) och avsaknaden av Zlatan Ibrahimovic påtalas efter andra raka oavgjorda matchen. ”Ibras ledarskap saknas”, konstaterar GdS. På söndag, mot Sassuolo, väntas han vara tillbaka.

Sky Sport Italia plockar upp Milantänaren Stefano Piolis svar på Ibrahimovics prat om ligatiteln och lagets ambitioner. ”Jag sa till Zlatan att jag inte skulle vilja vara en av hans söner (skratt), men han pratar om scudettodrömmen och det stämmer att grabbarna drömmer eftersom vi gör något oväntat, ingen trodde att vi kunde åstadkomma så mycket, bara vi på Milanello”, säger Pioli.

FRANKRIKE

L’Equipe kommer med sturska budskapet ”Lilles förstaplats är inte till försäljning”. Samtidigt som laget flyger i ligan – ny seger i går (2-0 mot Dijon) och befäst ligaledning – så byter klubben ägare. Olivier Létang, en gång sportchef i PSG och senast president i Rennes, väntas bli klubbens nya president. Kylian Mbappé har till synes lånat Moise Keanes sprej och färgat håret neonblått. ”Följ den blå blixten”, är rubriken i Parisupplagan. Anfallskollegorna gjorde varsitt mål men PSG imponerade inte (2-0 mot Lorient).

RMC Sport fångar upp både frustration och hotfullhet från Marseilles tränare André Villas-Boas efter onsdagens förlust (1-2 mot Rennes). Frustrationen gällde domarna efter en utvisning. ”De andra får spela men allt från Marseille bestraffas. Marseille, med eller utan mig, fortsätter att vara det mest bestraffade laget”, säger Villas-Boas. Portugisen tycks ha en personlig vendetta med en journalist på La Provence sedan en tid. Villas-Boas sa efter presskonferensen bland annat till journalisten, ”Fortsätt så, jag får tag i dig. Om jag få chansen att få tag i dig…bara fortsätt så du, det blir bra” (klipp här).

Le 10 Sport uppger att flera Premier League-klubbar är intresserade Renato Sanches, särskilt Liverpool. Lillemittfältaren, talangen som det äntligen lossnat för, ses som ett alternativ till Georginio Wijnaldum, om han skulle lämna.

TYSKLAND

Bild har redan gett honom namnet: Weltfußballer. Robert Lewandowski är världens bästa fotbollsspelare i år. Fifas The Best, som delas ut i kväll, ska bara tilldelas Bayern München-anfallaren, är uppfattningen i tyska medier. Han underströk det med ytterligare två mål i går (2-1 mot Wolfsburg). Lewandowski har nu gjort 250 mål i Bundesliga. ”Som anfallare måste man alltid vara självisk. Man behöver den instinkten. Om en lagkamrat är fri så passar jag självklart. Men jag är hellre självisk (skratt)”, säger han efter matchen. Dominik Szoboszlai blir klar för RB Leipzig i dag. Det uppger förutom Bild även Sky Sport och mercatogurun Fabrizio Romano. 20 är siffran i sammanhanget. Szoboszlai är 20 år, han kostar 20 miljoner euro och RB Salzburg har en vidareförsäljningsklasul på 20 procent. Emil Forsberg är en av de spelare som kan känna sig hotad av ungrarens ankomst, menar Bild. Szoboszlai kan spela offensivt till vänster men också i andra roller, samt eventuellt fylla positionen som den box-to-box-spelare tränare Julian Nagelsmann tidigare önskat.

Kicker tycker att ”Leverkusen, Leipzig, Lewandowski” är de tre heta L:n i Bundesliga. Het var däremot inte Forsberg i Leipzigs seger i går (1-0 mot Hoffenheim). Han spelade i den där offensiva positionen till vänster och nådde bara 4 av 6 i betyg (1 är bäst). Sebastian Andersson hade det knappast festligare. Köln åkte på storstryk (0-4 mot Leverkusen) och anfallaren får 5 i betyg.