Janne Andersson valde bort Lewandowski, Messi och Ronaldo

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



TYSKLAND

Bild får äntligen fira att Bayern Münchens Robert Lewandowski är ”Weltfußballer”, världens bästa herrspelare. Han fick Fifas The Best för 2020. Men det var inte alla som hade Lewandowski som etta. Eller ens med honom som topp tre. Till exempel Sveriges förbundskaptenen Janne Andersson. Han hade inte heller med någon av de andra finalisterna, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Janne Andersson valde Sergio Ramos som etta, Kevin De Bruyne som tvåa och Virgil Van Dijk som trea. Det framgår av listan över hur förbundskaptener, lagkaptener och medierepresentanter för de olika Fifa-nationerna har röstat. Lagkapten Marcus Berg valde Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo respektive Kevin De Bruyne. Noterbart är också att Lionel Messi hade kompisen Neymar som etta och inte med Cristiano Ronaldo alls. Cristiano Ronaldo hade däremot med Messi, som tvåa bakom Lewandowski.

ANNONS

Sky Sport förmedlar en syrlig kommentar från Lewandowskis rådgivare Pini Zahavi. ”Fifa och världsfotbollen har slutligen erkänt Robert Lewandowski som världens bästa spelare i år. Jag är säker på att han fått den här utmärkelsen långt tidigare om han varit född i ett annat land”, säger Zahavi till Sky.

Sport1 följer upp tränarvalet. För även om Tyskland har mycket att fira från The Best-galan så väcker valet av Jürgen Klopp framför Hansi Flick reaktioner. ”Det är sorgligt, till och med obegripligt att lagkaptenerna och förbundskaptenerna i Fifa-nationerna röstade Klopp”, skriver krönikören Carsten Arndt, pekar på liga-, cup- och CL-titeln, och slår fast, ”Den rättmätige som världens bästa tränare är Flick!”.

ENGLAND

Daily Express kan konstaterar att Manchester Uniteds egen superhjälte inte bara har utsatta barn i tankarna. ”Rashford till undsättning” påminner om att han också fixar segrar åt sitt lag (3-1 mot Sheffield United).

Manchester Evening News ser inte bara Marcus Rashford som hjälte. Även Paul Pogba drar ner applåder och antecknas för 8 av 10 i betyg. Victor Nilsson Lindelöf får godkända 7. ”Levererade en fantasifull assist, som man sällan ser från honom, till Rashfords utjämningsmål. Hade emellanåt problem i den hårda fysiska kampen”, skriver MEN.

ANNONS

Amazon Prime Sport hade Paul Scholes i matchstudion. Man United-profilen tror att Ole Gunnar Solskjaer håller på att hitta rätt med hans gamla klubb och att United kan slåss om ligatiteln i vår. ”Om de kan hålla nio, tio spelare (ur startelvan) borta från skador de nästkommande 26 matcherna så kommer de att vara där i närheten (av titeln). De har hittat ett spännande sätt att spela”, mena Scholes.

The Sun uppmärksammar Man Uniteds senaste nyförvärv. Han heter Kai Rooney och är elva år. ”Stolt dag”, skriver pappa Wayne Rooney på Twitter.

Daily Telegraph skriver om ”Ilska från Big Six”. De sex största PL-klubbarna – Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham – misslyckades på nytt att driva igenom förslaget om fem avbytare i stället för tre. Tio PL-klubbar röstade emot. Premier League är den enda av de fem stora europeiska ligorna som inte infört fem byten för att minska belastningen på spelarna i pandemins kölvatten. ”Typisk engelsk exceptionalism – att bortse från experternas bevis”, säger en högt uppsatt klubbledare i en av Big Six anonymt.

ANNONS

Daily Mirror är en av få tidningar som på sin sportetta har med att en engelsk spelare utsetts till världens bästa. ”Bronze är gyllene”, står för att Lucy Bronze (Manchester City) fått damernas pris som som på Fifas The Best.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hör ljuva toner. ”Fotbollens La Scala öppnar igen”. För det är ju så att ”Milan och Inter spelar scudettomusik”. En poäng skiljer de milanesiska topplagen. ”Två olika orkestrar”, menar Arrigo Sacci i en krönika, som GdS bildsätter med tränarna Stefano Pioli och Antonio Conte med dirigentpinnar. Det finns dock på nytt frågetecken för om den främsta stjärnan i Milan kan vara med. Zlatan Ibrahimovic kommer att testas senast lördag inför söndagens match mot Sassuolo. Planen är att ha med honom i truppen. ”Läkaren väljer (största möjliga) försiktighet, för skadan är inte helt läkt. Ett försök att få med honom på bänken görs i alla fall”, skriver tidningen. Svensken har missat Milan sju senaste matcher, varav fyra i ligan. En annan nyckelspelare, Simon Kjaer, väntas inte tillbaka ännu.

ANNONS

Corriere dello Sport vill lägga till ännu en klubb till titelstriden. ”Roma drömmer” efter ny seger (3-1 mot Torino). Laget ligger nu på fjärde plats, fyra poäng efter Milan. Klarast lyser annars rubriken ”Den oantastlige CR7”. CdS påpekar att Cristiano Ronaldo alltid får spela, ”även när han spelar dåligt”, och att det är portugisen själv som bestämmer när han spelar. Dejan Kulusevski är långt, långt från den sitsen. När CdS bollar med namn i rotation för Juves nästa match mot Parma, dyker svenskens namn upp sist. ”Det kan också bli en chans för Kulusevski, mot sin gamla klubb, att ta sig tillbaka från en dålig period”, skriver tidningen, som inte har honom i den förmodade startelvan.

Sky Sport bidrar med transfersnack. Atalanta är nära ett avtal med Genk om Joakim Maehle. Den danske högeryttern kostar cirka tio miljoner euro. Bologna är intresserad av Parmas anfallare Roberto Inglese. Prislapp cirka 15 milj euro.



SPANIEN

Marca säljer in sin intervju med Atléticos Marcos Llorente med citatrubriken, ”Jag uppskattar min fotboll mer nu”. Annars är det som vanligt mycket Real Madrid. Marca har tidigare framhärdat att David Alaba och Real Madrid närmar sig ett giftermål. Nu är tidningen försiktigare. ”Det är flera faktorer som avgör om österrikaren kommer till Bernabéu eller ej, särskilt två: utvecklingen av den ekonomiska krisen ur pandemin och Sergio Ramos framtid”. PSG och Chelsea ses som utmanare om Alabas namnunderskrift. Och så gör tidningen artikel på Gareth Bales val i The Best. Walesaren hade inte med Zinedine Zidane bland de tre bästa tränarna, vilket ses som ett uttryck för hans antipatier gentemot sin tidigare tränare.

ANNONS

Diario AS visar att få fotbollsnationer tar fotbollsgalor på så stort allvar som Spanien. Robert Lewandowski täcker hela förstasidan. Rubriken ”En kung”, följs i mindre still av ”…och två prinsar”. De två sistnämnda är Sergio Ramos och Thiago, spanjorerna som tog sig i Årets Lag. Tidningen uppmärksammar även lottningen i den spanska supercupen: Real Sociedad-Barcelona och Real Madrid-Atlético de Madrid. Lustigt nog möten som också spelats den senaste veckan.

Mundo Deportivo njuter av en ”Förbindelse” mellan Lionel Messi och Pedri. Tidningen lägger fram statistik på hur bra veteranen och ynglingen hittade varandra i senaste matchen. The Best-resultatet presenteras med ”LewanGOLski”. Thomas Müller måste vara nöjd.



FRANKRIKE

L’Equipe sätter på nytt ett frågetecken kring PSG-tränaren Thomas Tuchels förhoppning om att ha tillbaka Neymar till toppmatchen mot Lille på söndag. Även om fotskadan läker är brasilienarane fortfarande inte redo för spel. ”Inga risker kommer att tas med den brasilianska stjärnan, vars fötter är ömtåliga”, skriver tidningen. Lyons Thiago Mendes, som skadade Neymar, blev i går avstängd två matcher för sin kapning. Det är hårda tider för Nîmes, där Niclas Eliasson spelar. Inte nog med att klubben ligger näst sist i Ligue 1. Enligt L’Equipe ska klubbpresident Rani Assaf ha lovat spelargruppen att löner kommer att betalas ut till mars men om Ligue 1:s tv-avtalskris inte löst sig till dess så kommer det bli svårt att fortsätta betala dem.

ANNONS

Le Figaro försöker kittla Bayern Münchens vd Karl-Heinz Rummenigge med namnet Kylian Mbappé. Men sådana finansiella muskler finns inte. ”Jag älskar Mbappé och hans spelstil, men vi kommer aldrig att kunna ta honom till Bayern”, säger Rummenigge, ”Oavsett, här är där han är. Nasser (al-Khelaïfi, PSG:s president) är en god vän. Jag kommer inte att besvära honom i denna fråga”.



ÖVRIGT

Prezglad Sportowy (Polen) pumpar av nationell stolthet. ”Världens bästa fotbollsspelare” täcker förstasidan med stor bild på Robert Lewandowski. Det gör också Record (Senegal), men för att ”Mané befäste sin fjärdeplats”.

Het Laatste Nieuws (Belgien) går igenom spelarförändringar i Anderlechts trupp. Inte oväntat är Isaac Kiese Thelin, utlånad till Malmö senaste säsongen, en av dem som klubben uppges vilja sälja i januari.

De Telegraaf (Nederländerna) noterar att Utrechts Emil Bergström spela klart för året på grund av en skada i baksida lår. ”En besvikelse, men jag ska göra allt för att vara tillbaka så snart som möjligt på det nya året”, säger 27-åringen till klubbens hemsida.